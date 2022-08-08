1 день

Иркутск - Листвянка

Встреча с Байкалом.

Первая встреча с вашим гидом и группой будет в аэропорту Иркутска.

С аэропорта поедем в поселок Листвянка — ближайшее туристическое место, находящееся на истоке единственной вытекающей из Байкала реки — Ангары.

В пути послушаем легенду о дочери Байкала — Ангаре и ее возлюбленном — Енисее. Затем немного отдохнем в уютном отеле “Крестовая падь”.

А вы слышали про байкальскую нерпу? Байкальская нерпа является эндемиком озера, то есть животным, не встречающимся больше нигде в мире.

Посмотреть на нерпу и сфотографироваться с ней отправимся в Байкальский музей. В музее также представлено разнообразие растений и животных акватории озера.

Далее поднимемся по канатной дороге на смотровую площадку “Камень Черского”.

Посмотрим на открывающиеся виды водной глади, исток Ангары, снежные вершины хребта Хамар-Дабан на противоположном берегу.

Вечером прогуляемся по поселку. В отеле в кругу единомышленников поговорим о дальнейшем путешествии, обменяемся впечатлениями о прошедшем дне.