Ежедневно в 10:00

Что вас ждёт

Пока гид устанавливает лагерь, Вы сможете насладиться ледовыми красотами и поснимать на камеру. После установки теплой палатки Вас ждёт сюрприз: приветственный алкогольный коктейль с байкальским льдом! Теперь рядом с Вами теплая палатка и можно выбрать себе занятие по душе: покататься на коньках, сделать фотографии, пробурить лёд, попробовать байкальскую воду прямо из лунки, встретить закат, просто прогуляться по льду в своё удовольствие. Ужин, который приготовит гид, проходит в теплой палатке.

В ясную ночь Вы полюбуетесь звездным небом, звезды на Байкале светят особенно ярко, Млечный путь как на ладони. Спать в палатке будет комфортно: каждого гостя ждёт раскладушка. Специальная зимняя кемпинговая палатка обогревается дровяной печкой, за температурой в палатке следит гид, подкидывая в нужное время дрова, в том числе, ночью. Температура внутри оптимальная: в палатке будет +10, даже если на улице -30. Вы можете захватить теплый спальник с собой. Либо мы предоставим его в аренду.

Утром мы встречаем рассвет (около 8 утра) и завтракаем. Пока гид собирает лагерь (около 2 часов), у Вас будет свободное время для прогулок по льду. И напоследок — небольшая ознакомительная автомобильная экскурсия по деревне Большое Голоустное. При желании можно покататься на собачьих упряжках в деревне Малое Голоустное.

Важная информация: