Путешествие к звездам Байкала. Рождество

Путешествие к звездам Байкала

5
3 отзыва
Программа по дням
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Ответы на вопросы
Приглашаем продолжить новогодние праздники в рождественском туре по Байкалу! Мы разработали уютную программу, которая предлагает не только красивейшие места дикой природы, но и посещение уникального гастро-проекта – ресторан на льду “Станция Йети”.

А в канун Рождества устроим душевный праздник в тёплом кругу, проведём мастер-класс по выпеканию пряников, расскажем байкальские легенды.

Полную картину впечатлений дополнят экспедиции по хрустальному царству – будем смотреть первый байкальский лёд, белоснежные пещеры и ледяные наплески на скалах, напоминающие огромные застывшие водопады.
Путешествие к звездам Байкала. Рождество
Путешествие к звездам Байкала. Рождество
Путешествие к звездам Байкала. Рождество
Путешествие к звездам Байкала. Рождество
Путешествие к звездам Байкала. Рождество
Путешествие к звездам Байкала. Рождество
Путешествие к звездам Байкала. Рождество
Путешествие к звездам Байкала. Рождество
Путешествие к звездам Байкала. Рождество
Путешествие к звездам Байкала. Рождество
Путешествие к звездам Байкала. Рождество
Путешествие к звездам Байкала. Рождество
Путешествие к звездам Байкала. Рождество
Путешествие к звездам Байкала. Рождество
Путешествие к звездам Байкала. Рождество
Путешествие к звездам Байкала. Рождество
Путешествие к звездам Байкала. Рождество
Путешествие к звездам Байкала. Рождество
Путешествие к звездам Байкала. Рождество
Путешествие к звездам Байкала. Рождество
Ближайшие даты:
4
янв

Что вас ожидает:

Волшебный праздник
Волшебный праздник
Встретим Рождество в сибирской сказке: с мастер-классом по выпечке пряников и гастрономическим ужином
Шоу в этнопарке "Золотая Орда"
Шоу в этнопарке "Золотая Орда"
Прикоснёмся к легендам и мудрости кочевых народов в интерактивном формате
Путешествие на хивусе
Путешествие на хивусе
Отправимся в мини-экспедицию к кристальным пещерам и гротам на необычном ледовом транспорте
Ресторан на льду "Станция Йети"
Ресторан на льду "Станция Йети"
Познакомимся с уникальным гастро-проектом на Байкале
Национальная кухня
Национальная кухня
Продегустируем традиционные блюда, таёжные закуски, чай на травах и ягодах
Места энергетической силы
Места энергетической силы
Посетим буддийский остров Огой и самобытный мыс Бурхан на острове Ольхон

Программа тура по дням

1 день

Иркутск - этнопарк «Золотая Орда» - Малое Море

Сегодня начинается ваш персональный рождественский праздник (9-10 утра по Иркутскому времени)!

После встречи в аэропорту Иркутска, отправляемся прямиком на берег Байкала.

Сделаем остановку в этнопарке «Золотая Орда», чтобы изучить этнические особенности региона.

Забудьте про скучные экскурсии!

Для вас устроят яркое шоу: артисты в колоритных костюмах, традиционный хоровод “Ёхор”, окуривание священными травами и благословение на удачное путешествие.

Местные жители расскажут легенды кочевников и проведут по юртам.

После фольклорной программы устроим дегустацию бурятских блюд: буузы ручной лепки, наваристый суп с бараниной – бухлёр, молочная настойка – тарасун (в описании указаны примеры блюд, детальное меню обсуждаем при бронировани).

К вечеру разместимся в отеле на берегу Малого Моря.

По желанию, спустимся к берегу и встретим закат во власти льдов.

Ужин в ресторане пройдет душевно и весело: будем знакомиться, слушать завораживающие легенды о Байкале, пить горячий глинтвейн.

Это будет настоящее погружение в атмосферу рождественской истории с вами в главной роли.

Иркутск - этнопарк «Золотая Орда» - Малое МореИркутск - этнопарк «Золотая Орда» - Малое МореИркутск - этнопарк «Золотая Орда» - Малое МореИркутск - этнопарк «Золотая Орда» - Малое МореИркутск - этнопарк «Золотая Орда» - Малое МореИркутск - этнопарк «Золотая Орда» - Малое Море
2 день

Малое Море - Тажеранские степи - Малое Море

Сегодня есть возможность выспаться, понежиться в кровати; в ресторане будет ждать свежесваренный кофе и вкусный завтрак.

Выйдете на балкон и вдохните кристально-свежий воздух, который очищает сознание и располагает к расслаблению.

День предлагаем провести в экспедиции по Тажеранским степям, напоминающим панорамы Исландии.

Вас ждёт трип формата off-road на самобытных УАЗах!

Покорите на высоких скоростях каменные ландшафты, откройте для себя новые панорамы озера и исследуйте древние скальные комплексы с рисунками древних людей.

Восстановить силы поможет горячий обед: горячая уха в окружении заснеженных просторов кажется невероятно вкусной!

Настойки на таёжных травах и закуски из рыбы приятно сопроводят трапезу (в описании указано приблизительное меню. Итоговые блюда согласовываем при бронировании).

Вечером будет время расслабиться в отеле, спуститься на берег и погулять по окрестностям.

По желанию, возьмите в аренду коньки и покорите самый большой природный каток этого мира!

В момент заката впечатления особенно завораживающие!

Малое Море - Тажеранские степи - Малое МореМалое Море - Тажеранские степи - Малое МореМалое Море - Тажеранские степи - Малое МореМалое Море - Тажеранские степи - Малое МореМалое Море - Тажеранские степи - Малое Море
3 день

Малое Море - остров Огой - остров Ольхон - скала Шаманка - Малое Море

Завтракаем и отправляемся в хрустальное царство.

На берегу вас будет ждать хивус.

В рождественском туре застанете первый лёд Байкала – настолько прозрачный, что сквозь него видно каменистое дно озера.

Маршрут пройдёт вдоль южного берега Ольхона.

Увидите завораживающее зрелище: влага, попадая на скалистые берега создаёт обледенелые фигуры, ледяные пещеры и гроты.

Насладимся роскошью ледников, сделаем потрясающие фото и увидим мыс Бурхан.

Яркий акцент поездки – остров Огой, где расположена буддийская Ступа Просветления.

Существует поверье, что Ступы растворяют негатив и способствуют процветанию, если выполнить секретный ритуал: о нём расскажет гид.

Обед устроим в концептуальном ресторане на льду “Станция Йети”.

Узнаете космическую историю проекта и продегустируете сибирские блюда с обзором сияющих просторов на 360 градусов.

Для вас приготовят: оливье с охотничьими колбасками, борщ на фермерской говядине, белая рыба, запечённая с овощами, чай на травах и ягодах (в описании указаны примеры блюд, детальное меню обсуждаем при согласовании).

Вечером соберёмся в ресторане отеля, чтобы встретить Рождество.

Проведём душевный вечер в окружении новых друзей: будем делиться эмоциями, раскрашивать пряники, наслаждаться вкусными блюдами и напитками.

Создаём атмосферу доброты, тепла и того самого волшебства, как в детстве.

Малое Море - остров Огой - остров Ольхон - скала Шаманка - Малое МореМалое Море - остров Огой - остров Ольхон - скала Шаманка - Малое МореМалое Море - остров Огой - остров Ольхон - скала Шаманка - Малое МореМалое Море - остров Огой - остров Ольхон - скала Шаманка - Малое МореМалое Море - остров Огой - остров Ольхон - скала Шаманка - Малое МореМалое Море - остров Огой - остров Ольхон - скала Шаманка - Малое МореМалое Море - остров Огой - остров Ольхон - скала Шаманка - Малое МореМалое Море - остров Огой - остров Ольхон - скала Шаманка - Малое МореМалое Море - остров Огой - остров Ольхон - скала Шаманка - Малое Море
4 день

Малое Море - Иркутск

Наше зимняя сказка подходит к концу.

Предлагаем встать пораньше и встретить рассвет на берегу – оно того стоит!

Прощаемся с Байкалом и, отдохнувшие, наполненные эмоциями, возвращаемся в город.

Тёплое прощание и трансфер в аэропорт.

Рекомендуемое время вылета: 20:00.

Малое Море - Иркутск

Проживание

Тур предусматривает проживание на базе отдыха.

Доплата за одноместное размещение – 16 000 рублей.

Варианты проживания

Гостевой дом «Баяр»

3 ночи

Гостевой дом «Баяр» располагается недалеко от пристани пос. Сахюрта и в непосредственной близости от озера Байкал. Гостям предоставляется бесплатное место для автомобиля на парковке и платный Wi-Fi.

Гостевой дом располагает 10 номерами, в некоторых из них есть панорамные окна с видом на живописный пейзаж и гостиная зона. Все дома оборудованы телевизором, DVD-плеером, собственной ванной комнатой и террасой или балконом, где утром отдыхающие смогут выпить чашечку кофе или чая.

В гостевом доме работает бар, где гости смогут попробовать вкусные десерты и напитки. Кроме того, постояльцы могут воспользоваться принадлежностями для барбекю и приготовить еду на свежем воздухе.

Гостевой дом «Баяр»Гостевой дом «Баяр»Гостевой дом «Баяр»Гостевой дом «Баяр»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансферы по программе: Иркутск – Малое море – Тажеранские степи – остров Огой – Иркутск, Mercedes-Benz Sprinterостров Огой – остров Ольхон, судно на воздушной подушке «Хивус»Тажеранские степи – УАЗы
  • Иркутск – Малое море – Тажеранские степи – остров Огой – Иркутск, Mercedes-Benz Sprinter
  • Остров Огой – остров Ольхон, судно на воздушной подушке «Хивус»
  • Тажеранские степи – УАЗы
  • Размещение на базе Баяр (3 ночи) – двухместные номера категории стандарт
  • Шоу-программа в этнопарке «Золотая Орда», обед в этнопарке
  • Экскурсия на остров Огой на хивусе, посещение острова Ольхон (скала Шаманка)
  • Экскурсия по Тажеранским степям
  • Гастро-ужин с рождественским мастер-классом по выпеканию пряников
  • Билеты на посещение в национальный парк
  • Питание по программе:1 день: обед в этнопарке «Золотая Орда», ужин2 день: завтрак, обед-пикник, ужин3 день: завтрак, обед в ресторане на льду «Станция Йети», гастрономический ужин4 день: завтрак.
  • 1 день: обед в этнопарке «Золотая Орда», ужин
  • 2 день: завтрак, обед-пикник, ужин
  • 3 день: завтрак, обед в ресторане на льду «Станция Йети», гастрономический ужин
  • 4 день: завтрак
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Алкогольная/табачная продукция
  • Услуги, не указанные в программе
Место начала и завершения?
Иркутск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Есть ли скидки детям?

Скидка на детей - 10%

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
25 сен 2023
Экскурсовод Виктория очень обаятельная и интересный рассказчик, чувствуется большой запас знаний истории.
Н
21 авг 2023
Всё было организовано отлично, начиная с подготовки к путешествию (оформление документов, информационная поддержка, дополнительные услуги) и само путешествие "от и до": продуманный маршрут, прекрасные условия пребывания на всех этапах (и размещение, и питание, и сопровождение), и даже… погода!
А
16 авг 2023
Все четко, на все вопросы отвечали, все понравилось.
Все четко, на все вопросы отвечали, все понравилось.Все четко, на все вопросы отвечали, все понравилось.Все четко, на все вопросы отвечали, все понравилось.Все четко, на все вопросы отвечали, все понравилось.

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