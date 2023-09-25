2 день

Малое Море - Тажеранские степи - Малое Море

Сегодня есть возможность выспаться, понежиться в кровати; в ресторане будет ждать свежесваренный кофе и вкусный завтрак.

Выйдете на балкон и вдохните кристально-свежий воздух, который очищает сознание и располагает к расслаблению.

День предлагаем провести в экспедиции по Тажеранским степям, напоминающим панорамы Исландии.

Вас ждёт трип формата off-road на самобытных УАЗах!

Покорите на высоких скоростях каменные ландшафты, откройте для себя новые панорамы озера и исследуйте древние скальные комплексы с рисунками древних людей.

Восстановить силы поможет горячий обед: горячая уха в окружении заснеженных просторов кажется невероятно вкусной!

Настойки на таёжных травах и закуски из рыбы приятно сопроводят трапезу (в описании указано приблизительное меню. Итоговые блюда согласовываем при бронировании).

Вечером будет время расслабиться в отеле, спуститься на берег и погулять по окрестностям.

По желанию, возьмите в аренду коньки и покорите самый большой природный каток этого мира!

В момент заката впечатления особенно завораживающие!