Путешествие начинается!
Сначала вас встречает гид и вы всей дружной группой своих единомышленников садитесь в комфортный микроавтобус и отправляетесь к цели нашего путешествия — поселку Аршан.
Дорога очень живописная и разнообразная на встречающиеся картины.
То степи, то леса, то стада животных, то придорожные деревни будут быстро мелькать перед глазами. Только и успевайте поворачивать голову то туда, то сюда.
По пути остановимся на смотровой рядом с серпантином, где будет открываться захватывающий дух вид на Байкал и цепочку гор хребта Хамар-Дабан.
Далее сворачиваем в сторону Тункинской долины и будем приближаться к уходящим в небо острым пикам гор Саян. От них не отвести взгляда!
Горы Саяны еще сравнивают со швейцарскими Альпами за их форму, а гости, приезжающие в эти места, обычно очень любят фотографироваться на их фоне.
В Аршане заселяемся в гостиницу, отдыхаем и обедаем в местном кафе-позной с большим выборов блюд бурятской национальной кухни.
Наш проводник расскажет вам о каждом блюде, а вы уже оттолкнетесь от своих вкусовых предпочтений.
После сытного обеда отправляемся прямо к водопадам.
Путь лежит через рынок, где продаются различные предметы быта русской и бурятской культур, теплые вещи из натуральной шерсти.
Душистые травы местного сбора, применяемые и для укрепления здоровья, и для тонизирования, и просто для заваривания вкусного напитка.
Рядом находится знаменитый целебный источник “Аршан”, в честь которого и назван поселок.
Воду из него можно пить в небольших количествах. При желании можно набрать ее в бутылку.
Тропа к водопадам проходит вдоль ущелья шумной каменистой реки Кынгырги (“барабан” с бурятского).
Далее пройдем мимо беседок в национальном стиле. Спустимся по ступеням лестницы и посмотрим на водопады с подвесного моста.
Вода в них бьет мощным потоком, бежит по каменным порогам и поднимает холодные брызги в воздух. Созерцание на падение воды всегда завораживает.
Вечером обязательно соберемся за круглым столом нашей дружной компанией. Нам точно будет, о чем поговорить и чем поделиться друг с другом!
В первой половине дня вы можете делать что хотите.
Например, не спеша позавтракать, прогуляться по поселку, зайти на рыночек или просто отдохнуть в номере гостиницы.
Но чтобы больше насладиться разнообразием этих мест, мы предлагаем вам на выбор одну из двух экскурсий.
Первая экскурсия: поедем в Нилову Пустынь.
Это курорт с богатой историей, большим разнообразием лечебных процедур, нетронутой природой и горным чистым воздухом.
Комплекс лечения включает в себя разные водные процедуры с воздействием горячих и холодных радоновых источников, программы восстановления, расслабляющие и оздоравливающие массажи, диагностику систем организма.
Вторая экскурсия: поездка по Тункинской долине. Сама по себе долина очень особенная.
Все исследования указывают на то, что раньше это было озеро: поэтому почва здесь так богата различными горными породами и минералами.
А еще долина, очень протяженная по территории и контрастирует своим рельефом с чередой гор Восточного Саяна.
Здесь можно встретить многообразие всего: лесов, степей, потухших древних вулканов, горных озер, водопадов рек, любых низменностей и возвышенностей.
Тункинская долина расположена на территории республики Бурятия, а основная вера этого народа — буддизм.
Так что, мы обязательно посетим буддийский храм — Дацан и познакомимся с религиозными ритуалами местного населения.
Вечером отправляемся обратно в Иркутск и завершаем наше небольшое путешествие.
Пусть эти два дня останутся теплотой в вашем сердце и приятными воспоминаниями. И пусть исполняются ваши заветные желания!
Тур предполагает проживание в гостинице в г. Аршан в номерах категории стандарт, удобства в номерах:
Доплата за одноместное размещение: 4 000р.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.