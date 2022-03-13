Путешествие на Аршан

В этом путешествии мы посетим бурятский поселок Аршан

5
1 отзыв
В этом путешествии мы посетим бурятский поселок Аршан, который расположен у подножия гор Саян, изрезанных ущельями, где прячутся каскадные водопады. Здесь настолько богатая природа, что с ее почвы бьют целебные минеральные источники.

И контрастный рельефа где, с одной стороны, величественная горная гряда, а с другой, просторная бескрайняя равнина.
Путешествие на Аршан
Путешествие на Аршан
Путешествие на Аршан
Путешествие на Аршан
Путешествие на Аршан
Путешествие на Аршан
Путешествие на Аршан
Путешествие на Аршан
Путешествие на Аршан
Путешествие на Аршан
Путешествие на Аршан
Путешествие на Аршан
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Что вас ожидает 🤩

Аршан
Аршан
Отправимся к горным водопадам, посетим рынок с местной продукцией, попьем воду из минерального источника
Местная кухня
Местная кухня
Попробуем блюда бурятской народной кухни: позы, хушур, шулен, соленый чай с маслом и другие

Программа тура по дням

1 день

Иркутск - Аршан

Путешествие начинается!

Сначала вас встречает гид и вы всей дружной группой своих единомышленников садитесь в комфортный микроавтобус и отправляетесь к цели нашего путешествия — поселку Аршан.

Дорога очень живописная и разнообразная на встречающиеся картины.

То степи, то леса, то стада животных, то придорожные деревни будут быстро мелькать перед глазами. Только и успевайте поворачивать голову то туда, то сюда.

По пути остановимся на смотровой рядом с серпантином, где будет открываться захватывающий дух вид на Байкал и цепочку гор хребта Хамар-Дабан.

Далее сворачиваем в сторону Тункинской долины и будем приближаться к уходящим в небо острым пикам гор Саян. От них не отвести взгляда!

Горы Саяны еще сравнивают со швейцарскими Альпами за их форму, а гости, приезжающие в эти места, обычно очень любят фотографироваться на их фоне.

В Аршане заселяемся в гостиницу, отдыхаем и обедаем в местном кафе-позной с большим выборов блюд бурятской национальной кухни.

Наш проводник расскажет вам о каждом блюде, а вы уже оттолкнетесь от своих вкусовых предпочтений.

После сытного обеда отправляемся прямо к водопадам.

Путь лежит через рынок, где продаются различные предметы быта русской и бурятской культур, теплые вещи из натуральной шерсти.

Душистые травы местного сбора, применяемые и для укрепления здоровья, и для тонизирования, и просто для заваривания вкусного напитка.

Рядом находится знаменитый целебный источник “Аршан”, в честь которого и назван поселок.

Воду из него можно пить в небольших количествах. При желании можно набрать ее в бутылку.

Тропа к водопадам проходит вдоль ущелья шумной каменистой реки Кынгырги (“барабан” с бурятского).

Далее пройдем мимо беседок в национальном стиле. Спустимся по ступеням лестницы и посмотрим на водопады с подвесного моста.

Вода в них бьет мощным потоком, бежит по каменным порогам и поднимает холодные брызги в воздух. Созерцание на падение воды всегда завораживает.

Вечером обязательно соберемся за круглым столом нашей дружной компанией. Нам точно будет, о чем поговорить и чем поделиться друг с другом!

2 день

Аршан - Иркутск

В первой половине дня вы можете делать что хотите.

Например, не спеша позавтракать, прогуляться по поселку, зайти на рыночек или просто отдохнуть в номере гостиницы.

Но чтобы больше насладиться разнообразием этих мест, мы предлагаем вам на выбор одну из двух экскурсий.

Первая экскурсия: поедем в Нилову Пустынь.

Это курорт с богатой историей, большим разнообразием лечебных процедур, нетронутой природой и горным чистым воздухом.

Комплекс лечения включает в себя разные водные процедуры с воздействием горячих и холодных радоновых источников, программы восстановления, расслабляющие и оздоравливающие массажи, диагностику систем организма.

Вторая экскурсия: поездка по Тункинской долине. Сама по себе долина очень особенная.

Все исследования указывают на то, что раньше это было озеро: поэтому почва здесь так богата различными горными породами и минералами.

А еще долина, очень протяженная по территории и контрастирует своим рельефом с чередой гор Восточного Саяна.

Здесь можно встретить многообразие всего: лесов, степей, потухших древних вулканов, горных озер, водопадов рек, любых низменностей и возвышенностей.

Тункинская долина расположена на территории республики Бурятия, а основная вера этого народа — буддизм.

Так что, мы обязательно посетим буддийский храм — Дацан и познакомимся с религиозными ритуалами местного населения.

Вечером отправляемся обратно в Иркутск и завершаем наше небольшое путешествие.

Пусть эти два дня останутся теплотой в вашем сердце и приятными воспоминаниями. И пусть исполняются ваши заветные желания!

Проживание

Тур предполагает проживание в гостинице в г. Аршан в номерах категории стандарт, удобства в номерах:

Доплата за одноместное размещение: 4 000р.

Варианты проживания

Гостиница

1 ночь

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча в аэропорту или на ж/д вокзале
  • Трансферы по всему маршруту
  • Работа гида на протяжении всего маршрута
  • Проживание в благоустроенных двухместных номерах категории «стандарт»
  • Питание по программе:1 день – завтрак.
  • 1 день – завтрак
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до Иркутска и обратно
  • Дополнительные услуги, не указанные в программе или указанные в программе за дополнительную стоимость:Экскурсия в Нилову Пустынь и Тункинскую долину.
  • Экскурсия в Нилову Пустынь и Тункинскую долину.
  • Дополнительное питание не указанное в программе или указанное за дополнительную стоимость
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Р
13 мар 2022
Все хорошо

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