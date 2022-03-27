Преимущества этого путешествия:
Сбор группы в аэропорту г. Улан-Удэ в 9.00 часов.
Посадка в микроавтобус.
Переезд в Иволгинский район.
Посещение центра буддизма России.
Экскурсия по Иволгинскому дацану (1,5 часа).
Отъезд в город Улан-Удэ, небольшое знакомство с городом.
Обед в кафе города (за свой счет).
Отъезд на Байкал до п. Максимиха.
Размещение на турбазе.
Любуемся видом Святого Носа.
Вечером ходим по льду и осматриваем наледи, торосы.
Такое можно увидеть только с восточной стороны Байкала.
Ужин готовим самостоятельно, по дежурству.
Завтрак.
После завтрака отправляемся на рыбалку и купание в источниках.
Дорога наша идет на полуостров Святой Нос, который находится в Забайкальском национальном парке.
Выезжаем на лед, осматриваем интересные и живописные места.
А они будут обязательно — это гроты и огромные наледи на скалах.
Рыбалка на омуля и хариуса происходит в закрытом помещении, как правило в юрте.
Обед готовим прямо в юрте.
После обеда проедем по Чивыркуйскому заливу и при желании искупаемся в горячих источниках.
Змеиный источник — температура горячей воды на выходе у главного источника 40-45°С, в зависимости от сезона года.
Состав вод — гидрокарбонатно-сульфатно-натриевый с содержанием сероводорода.
Вечером возвращаемся в поселок Усть-Баргузин или Максимиху.
Размещение на турбазе.
Ужин.
Баня (доп. оплата).
Завтрак.
Сегодня один из самых насыщенных дней на льду Байкала.
Сегодня нам предстоит переехать через весь Байкал.
Для переезда через Байкал используется техника в зависимости от состояния льда.
Как правило, это автомобили класса УАЗ, аэросани, аэролодки.
В стоимость не входит переезд от Усть-Баргузина до острова Ольхон, оплачивается отдельно.
Мы движемся в сторону острова Ольхон.
Обед в виде пикника на льду Байкала.
Во время пути несколько раз остановимся, для осмотра льда, а на Ольхоне осмотрим гроты и наледи на скалах.
В солнечную погоду нужно обязательно иметь солнечные очки!
Размещение на турбазе.
Ужин.
Завтрак.
Выезжаем с Ольхона в Листвянку.
Переезд на микроавтобусах.
Размещение на турбазе.
Ужин.
Завтрак.
В 9:00 отправляемся в путешествие по льду Байкала от пос. Листвянка до знаменитой и очень живописной бухты Песчаная, мимо поселка Большое Голоустное.
Посадка на катер с воздушной подушкой.
12:00 переезд по Байкалу к одной из самой живописных бухт на Байкале.
Переезд на хивусе (катер на воздушной подушке) в стоимость не входит, оплачивается дополнительно.
Прибытие на базу.
Размещение.
Обед на льду Байкала в виде пикника.
Обзорная прогулка по бухте, самые красивые фотографии прозрачного льда, торосов.
Минигольф, керлинг и игры.
Ужин.
Фото рассвета.
Завтрак.
Катание на коньках по Байкалу.
Мы посетим Бакланий камень, бухту Сенную, осмотрим гроты и торосы.
Соревнования по керлингу.
Осмотр прозрачного льда Байкала.
Обед.
Чемпионат по мини гольфу и продолжение катания на коньках.
Баня.
Ужин.
Настольные игры.
Завтрак.
Подъем на обзорную точку в бухте Песчаная.
Маршрут несложный, его осилят даже дети.
Байкал с высоты птичьего полета.
Фотосессия.
Возвращаемся в бухту Песчаная.
Переезд на хивусе (катер на воздушной подушке) в стоимость не входит, оплачивается дополнительно.
Обед.
В 17:00 переезд в поселок Листвянка на катере с воздушной подушкой.
Завершение программы.
Отъезд.
Дополнительно на 8 день можно забронировать посещение обзорной точки – камень Черского. Для желающих за дополнительную плату – аренда снегоходов и катание на собачьих упряжках, посещение КБЖД (желательно бронировать заранее). Обед самостоятельно на рыбном рынке.
Тур предусматривает проживание на турбазе.Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
|размещение
|«Эконом», удобства на этаже
|«Стандарт»
|двухместное
|63 100
|73 600
|одноместное
|70 600
|88 300
На турбазе можно зарядить телефоны, но мобильная связь слабая и wi-fi нет.
Дополнительные сведения об условиях проживания узнавайте во время бронирования тура.
Документы:
Необходимо обязательно при себе иметь:
Необходимое личное снаряжение для зимних и весенних путешествий:
Предлагаем перечень необходимого снаряжения включает и то что одето на Вас:
Снаряжение и аксессуары:
Необходимая одежда:
Специальное снаряжение (на определенных маршрутах):
*коньки
*резинки с шипами для обуви – ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ НАЛИЧИЕ в походах по льду
Примечание: если специальное снаряжение не входит в стоимость тура, его можно взять в аренду в фирме, заранее сообщив об этом вашему менеджеру.
Важно! Обязательно иметь на всем маршруте следующие документы – паспорт, полис обязательного медицинского страхования, ребенку – свидетельство о рождении.
Требование к набору «личных вещей» — ничего лишнего и тяжелого!
Можно продлить тур на 1 день для:
1. посещение обзорной точки — камень Черского (доп. оплата);
2. катание на снегоходах и на собачьих упряжках (доп. оплата);
3. посещение КБЖД (доп. оплата, желательно бронировать заранее).
- участники самостоятельно по очереди занимаются приготовлением еды на всем маршруте;
- устанавливают палатки;
- заготавливают дрова;
- осуществляют перенос всего необходимого снаряжения;
- помогают гиду в создании благоприятной психологической обстановки в группе.
Туристы обязаны ознакомится с правилами поведения на маршруте до покупки тура.
На протяжении всего маршрута группу обслуживают гиды-проводники, имеющие опыт работы.
Количество инструкторов и гидов-проводников зависит от количества человек в группе и распределяется под каждый маршрут индивидуально.
Гид ведет по маршруту, распределяет обязанности среди участников, но не исполняет роль экскурсовода, аниматора, психолога.
Это не экскурсионный тур, т. к. главной целью тура является безопасное и комфортное прохождение маршрута от старта до финиша, а также возможность побывать в живописных местах, приобрести определенные навыки, которые могут пригодится в дальнейших путешествиях.
Гид (инструктор) координирует все передвижения группы по маршруту, согласно программе тура.
Если у Вас возникли вопросы по снаряжения, преодолению тех или иных препятствий на маршруте, сразу же обращайтесь к гиду.
Все наши гиды живут на Байкале и они с удовольствием расскажут Вам о своей жизни, быте местного населения, обычаях, местной кухни, поделятся историями, которые им известны о Байкале.
В день приезда (сбора) группы и в день отъезда группы питание не предоставляется.
На маршруте пища готовится на костре.
Питание на маршруте: завтрак, обед или перекус, ужин.
Продукты усиленные по калорийности: тушенка, крупы, макаронные изделия, чай, кофе, конфеты, сухари.
Туристам питающимся по-вегетариански необходимо заблаговременно (не позднее 20 дней до выхода на маршрут) предупредить организаторов.
Заказ индивидуального питания повлечет изменения в стоимости тура.
Часовой пояс
+5 часов к московскому времени (MSK +5).
Погодные условия
Зимой и весной во время проведения туров. Дни как правило солнечные. Днем от 0 до -10, ночью до -20-30. Очень яркое солнце.
Правила поведения
Не рекомендуем употреблять спиртные напитки до и вовремя проведения экскурсии. Туристы должны соблюдать правила личной безопасности, строго следовать рекомендациям сопровождающих и не подвергать опасности свою жизнь и жизни окружающих.
Во время путешествия необходимо бережно относиться к оборудованию гостиниц и мест питания, транспортным средствам, а также к памятникам природы, истории и культуры.
Мобильная связь
На территории Байкальского региона услуги мобильной связи предоставляют следующие операторы: ОАО «Мегафон», ОАО «МТС», ОАО «БиЛайн» и Улан-Удэнская сотовая сеть (УУСС), «ББК».
Встреча туристов
По прибытии на железнодорожный вокзал/аэропорт в месте сбора группы необходимо отметиться у представителя принимающей стороны, который укажет местонахождение автобуса. В месте размещения Вам представят программу пребывания на весь период обслуживания (порядок расселения, питания, перечень экскурсий, график работы транспорта), а также программу на день заезда. Вам следует уточнить у вашего гида-экскурсовода адрес проживания и номер (вид) транспорта, с помощью которого можно добраться до места размещения.
Размещение в гостиницах
Экскурсионные туры экономкласса, поэтому рассчитаны на проживание туристов в гостиницах туристского класса, однако все предлагаемые для размещения гостиницы имеют соответствующие сертификаты и лицензии, подтверждающие право предоставления гостиничных услуг.
Питание
Питание на маршрутах организуется в кафе или ресторанах, также имеющих соответствующие сертификаты и лицензии. Иногда, исходя из условий маршрута, обед может быть сухим пайком.
Безопасность во время программ
Инструктаж по безопасности проводится гидами непосредственно перед выходом на активную часть экскурсий. Необходимо выполнять требования инструкции и соблюдать личную осторожность. Из каждой точки маршрутов можно добраться до населённых пунктов в кратчайшее время, практически везде имеется мобильная связь. На случай мелких травм у водителей автобусов имеется аптечка.
Каждый участник тура может самостоятельно застраховаться перед поездкой.
Переезды на внедорожниках, автобусах и катерах на воздушной подушке
Все переезды по Байкалу или через Байкал осуществляются на специальном транспорте, он предоставляется фирмой под заказ. В регионе действуют также рейсовые автобусы в основном отправляются из двух мест: от автовокзала и из центра города. От привокзальной площади микроавтобусы доставляют в любую точку города, а также в прибрежные населённые пункты на озеро Байкал.
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
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