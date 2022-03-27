Удивительное путешествие по Байкалу, во время которого вы пересечете его с востока на запад, проехав над самым глубоким местом озера.

Программа тура по дням

1 день Знакомство со столицей Бурятии и посещение Иволгинского дацана. Встреча с Байкалом

Сбор группы в аэропорту г. Улан-Удэ в 9.00 часов. Посадка в микроавтобус. Переезд в Иволгинский район. Посещение центра буддизма России. Экскурсия по Иволгинскому дацану (1,5 часа). Отъезд в город Улан-Удэ, небольшое знакомство с городом. Обед в кафе города (за свой счет). Отъезд на Байкал до п. Максимиха. Размещение на турбазе. Любуемся видом Святого Носа. Вечером ходим по льду и осматриваем наледи, торосы. Такое можно увидеть только с восточной стороны Байкала. Ужин готовим самостоятельно, по дежурству.

2 день Рыбалка на омуля и хариуса. Купание в горячих источниках Чивыркуйского залива

Завтрак. После завтрака отправляемся на рыбалку и купание в источниках. Дорога наша идет на полуостров Святой Нос, который находится в Забайкальском национальном парке. Выезжаем на лед, осматриваем интересные и живописные места. А они будут обязательно — это гроты и огромные наледи на скалах. Рыбалка на омуля и хариуса происходит в закрытом помещении, как правило в юрте. Обед готовим прямо в юрте. После обеда проедем по Чивыркуйскому заливу и при желании искупаемся в горячих источниках. Змеиный источник — температура горячей воды на выходе у главного источника 40-45°С, в зависимости от сезона года. Состав вод — гидрокарбонатно-сульфатно-натриевый с содержанием сероводорода. Вечером возвращаемся в поселок Усть-Баргузин или Максимиху. Размещение на турбазе. Ужин. Баня (доп. оплата).

3 день Переезд через весь Байкал на остров Ольхон. Осмотр гротов и наледи на скалах

Завтрак. Сегодня один из самых насыщенных дней на льду Байкала. Сегодня нам предстоит переехать через весь Байкал. Для переезда через Байкал используется техника в зависимости от состояния льда. Как правило, это автомобили класса УАЗ, аэросани, аэролодки. В стоимость не входит переезд от Усть-Баргузина до острова Ольхон, оплачивается отдельно. Мы движемся в сторону острова Ольхон. Обед в виде пикника на льду Байкала. Во время пути несколько раз остановимся, для осмотра льда, а на Ольхоне осмотрим гроты и наледи на скалах. В солнечную погоду нужно обязательно иметь солнечные очки! Размещение на турбазе. Ужин.

4 день Путешествие в поселок Листвянка

Завтрак. Выезжаем с Ольхона в Листвянку. Переезд на микроавтобусах. Размещение на турбазе. Ужин.

5 день Путешествие по льду Байкала до бухты Песчаная

Завтрак. В 9:00 отправляемся в путешествие по льду Байкала от пос. Листвянка до знаменитой и очень живописной бухты Песчаная, мимо поселка Большое Голоустное. Посадка на катер с воздушной подушкой. 12:00 переезд по Байкалу к одной из самой живописных бухт на Байкале. Переезд на хивусе (катер на воздушной подушке) в стоимость не входит, оплачивается дополнительно. Прибытие на базу. Размещение. Обед на льду Байкала в виде пикника. Обзорная прогулка по бухте, самые красивые фотографии прозрачного льда, торосов. Минигольф, керлинг и игры. Ужин.

6 день Катание на коньках по Байкалу. Посещение Бакланьего камня и бухты Сенной

Фото рассвета. Завтрак. Катание на коньках по Байкалу. Мы посетим Бакланий камень, бухту Сенную, осмотрим гроты и торосы. Соревнования по керлингу. Осмотр прозрачного льда Байкала. Обед. Чемпионат по мини гольфу и продолжение катания на коньках. Баня. Ужин. Настольные игры.

7 день Фото Байкала с высоты птичьего полета. Отъезд