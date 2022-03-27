Путешествие по льду Байкала с востока на запад

Удивительное путешествие по Байкалу, во время которого вы пересечете его с востока на запад, проехав над самым глубоким

4.7
3 отзыва
Удивительное путешествие по Байкалу, во время которого вы пересечете его с востока на запад, проехав над самым глубоким местом озера.
Путешествие по льду Байкала с востока на запад
Путешествие по льду Байкала с востока на запад
Путешествие по льду Байкала с востока на запад
Путешествие по льду Байкала с востока на запад
Путешествие по льду Байкала с востока на запад
Путешествие по льду Байкала с востока на запад
Путешествие по льду Байкала с востока на запад
Путешествие по льду Байкала с востока на запад
Путешествие по льду Байкала с востока на запад
Путешествие по льду Байкала с востока на запад
Путешествие по льду Байкала с востока на запад
Путешествие по льду Байкала с востока на запад
Путешествие по льду Байкала с востока на запад
Путешествие по льду Байкала с востока на запад
Путешествие по льду Байкала с востока на запад
Ближайшие даты:
19
фев
26
фев
05
мар
12
мар

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • увидим неповторимый, прозрачный байкальский лед;
  • порыбачим на омуля и хариуса;
  • искупаемся в горячих источниках в Змеиной бухте;
  • сделаем шикарные фото гротов, пещер, ледяных торосов и сталактитов;
  • вволю покатаемся на коньках по льду Байкала;
  • увидим зимний Байкал и исток Ангары с высоты птичьего полета.

Программа тура по дням

1 день
Знакомство со столицей Бурятии и посещение Иволгинского дацана. Встреча с Байкалом

Сбор группы в аэропорту г. Улан-Удэ в 9.00 часов.

Посадка в микроавтобус. 

Переезд в Иволгинский район. 

Посещение центра буддизма России. 

Экскурсия по Иволгинскому дацану (1,5 часа). 

Отъезд в город Улан-Удэ, небольшое знакомство с городом.

Обед в кафе города (за свой счет). 

Отъезд на Байкал до п. Максимиха. 

Размещение на турбазе.

Любуемся видом Святого Носа.

Вечером ходим по льду и осматриваем наледи, торосы.

Такое можно увидеть только с восточной стороны Байкала. 

Ужин готовим самостоятельно, по дежурству.

Знакомство со столицей Бурятии и посещение Иволгинского дацана. Встреча с БайкаломЗнакомство со столицей Бурятии и посещение Иволгинского дацана. Встреча с БайкаломЗнакомство со столицей Бурятии и посещение Иволгинского дацана. Встреча с Байкалом
2 день
Рыбалка на омуля и хариуса. Купание в горячих источниках Чивыркуйского залива

Завтрак.

После завтрака отправляемся на рыбалку и купание в источниках. 

Дорога наша идет на полуостров Святой Нос, который находится в Забайкальском национальном парке

Выезжаем на лед, осматриваем интересные и живописные места. 

А они будут обязательно — это гроты и огромные наледи на скалах.

Рыбалка на омуля и хариуса происходит в закрытом помещении, как правило в юрте. 

Обед готовим прямо в юрте.

После обеда проедем по Чивыркуйскому заливу и при желании искупаемся в горячих источниках. 

Змеиный источник — температура горячей воды на выходе у главного источника 40-45°С, в зависимости от сезона года.

Состав вод — гидрокарбонатно-сульфатно-натриевый с содержанием сероводорода. 

Вечером возвращаемся в поселок Усть-Баргузин или Максимиху. 

Размещение на турбазе. 

Ужин.

Баня (доп. оплата).

Рыбалка на омуля и хариуса. Купание в горячих источниках Чивыркуйского заливаРыбалка на омуля и хариуса. Купание в горячих источниках Чивыркуйского заливаРыбалка на омуля и хариуса. Купание в горячих источниках Чивыркуйского залива
3 день
Переезд через весь Байкал на остров Ольхон. Осмотр гротов и наледи на скалах

Завтрак. 

Сегодня один из самых насыщенных дней на льду Байкала.

Сегодня нам предстоит переехать через весь Байкал.

Для переезда через Байкал используется техника в зависимости от состояния льда.

Как правило, это автомобили класса УАЗ, аэросани, аэролодки. 

В стоимость не входит переезд от Усть-Баргузина до острова Ольхон, оплачивается отдельно.

Мы движемся в сторону острова Ольхон. 

Обед в виде пикника на льду Байкала.

Во время пути несколько раз остановимся, для осмотра льда, а на Ольхоне осмотрим гроты и наледи на скалах. 

В солнечную погоду нужно обязательно иметь солнечные очки!

Размещение на турбазе.

Ужин.

Переезд через весь Байкал на остров Ольхон. Осмотр гротов и наледи на скалахПереезд через весь Байкал на остров Ольхон. Осмотр гротов и наледи на скалахПереезд через весь Байкал на остров Ольхон. Осмотр гротов и наледи на скалах
4 день
Путешествие в поселок Листвянка

Завтрак. 

Выезжаем с Ольхона в Листвянку. 

Переезд на микроавтобусах. 

Размещение на турбазе.

Ужин.

Путешествие в поселок ЛиствянкаПутешествие в поселок ЛиствянкаПутешествие в поселок Листвянка
5 день
Путешествие по льду Байкала до бухты Песчаная

Завтрак. 

В 9:00 отправляемся в путешествие по льду Байкала от пос. Листвянка до знаменитой и очень живописной бухты Песчаная, мимо поселка Большое Голоустное. 

Посадка на катер с воздушной подушкой. 

12:00 переезд по Байкалу к одной из самой живописных бухт на Байкале.

Переезд на хивусе (катер на воздушной подушке) в стоимость не входит, оплачивается дополнительно.

Прибытие на базу.

Размещение. 

Обед на льду Байкала в виде пикника.

Обзорная прогулка по бухте, самые красивые фотографии прозрачного льда, торосов.

Минигольф, керлинг и игры.

Ужин.

Путешествие по льду Байкала до бухты ПесчанаяПутешествие по льду Байкала до бухты ПесчанаяПутешествие по льду Байкала до бухты Песчаная
6 день
Катание на коньках по Байкалу. Посещение Бакланьего камня и бухты Сенной

Фото рассвета.

Завтрак.

Катание на коньках по Байкалу.

Мы посетим Бакланий камень, бухту Сенную, осмотрим гроты и торосы. 

Соревнования по керлингу. 

Осмотр прозрачного льда Байкала. 

Обед.

Чемпионат по мини гольфу и продолжение катания на коньках. 

Баня. 

Ужин. 

Настольные игры.

Катание на коньках по Байкалу. Посещение Бакланьего камня и бухты СеннойКатание на коньках по Байкалу. Посещение Бакланьего камня и бухты СеннойКатание на коньках по Байкалу. Посещение Бакланьего камня и бухты Сенной
7 день
Фото Байкала с высоты птичьего полета. Отъезд

Завтрак. 

Подъем на обзорную точку в бухте Песчаная.

Маршрут несложный, его осилят даже дети.

Байкал с высоты птичьего полета. 

Фотосессия.

Возвращаемся в бухту Песчаная. 

Переезд на хивусе (катер на воздушной подушке) в стоимость не входит, оплачивается дополнительно.

Обед. 

В 17:00 переезд в поселок Листвянка на катере с воздушной подушкой.

Завершение программы. 

Отъезд.

Дополнительно на 8 день можно забронировать посещение обзорной точки – камень Черского. Для желающих за дополнительную плату – аренда снегоходов и катание на собачьих упряжках, посещение КБЖД (желательно бронировать заранее). Обед самостоятельно на рыбном рынке.

Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазе.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
размещение «Эконом», удобства на этаже «Стандарт»
двухместное 63 100 73 600
одноместное 70 600 88 300

На турбазе можно зарядить телефоны, но мобильная связь слабая и wi-fi нет.

Дополнительные сведения об условиях проживания узнавайте во время бронирования тура.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение на турбазах
  • Встреча
  • Трансферы по программе
  • Питание (готовим сами, по очереди)
  • Экскурсии и билеты в музеи по программе
  • Транспорт по программе (автомобили, катера, аэросани, микроавтобус в 6 и 7 день)
  • Рыбалка (снасти)
  • Аренда юрты
  • Посещение пещер
  • Сбор за посещение национальных парков и заповедника
  • Праздничный ужин
  • Аренда коньков (нужно указать размер ноги в заявке)
  • Аренда оборудования для мини-гольфа
  • Работа инструктора
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Улан-Удэ и из Иркутска
  • Алкоголь и табачная продукция
  • Снегоходы и собачьи упряжки
  • Экскурсия в этнографический комплекс "Тальцы"
  • Ски-пасс в горнолыжном комплексе
  • Экскурсия по г. Иркутск
  • Оплата за автомобиль УАЗ в 3 день путешествия – 20 000 руб. за группу. При полной оплате группы стоимость с человека составит около 3 000 руб.
  • Катер на воздушной подушке в 5 и 7 дни путешествия по маршруту Листвянка – Песчаная – Листвянка – 14.000-18.000 на человека
Место начала и завершения?
г. Улан-Удэ
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Документы:

Необходимо обязательно при себе иметь:

  1. Паспорт (для детей — свидетельство о рождении).
  2. Полис обязательного медицинского страхования.

Необходимое личное снаряжение для зимних и весенних путешествий:

Предлагаем перечень необходимого снаряжения включает и то что одето на Вас:

Снаряжение и аксессуары:

  1. Рюкзак для личный вещей 60 литров.
  2. Фонарь налобный.
  3. Очки солнцезащитные.
  4. Ложка, кружка, чашка, ножик.
  5. Спички, или зажигалку.
  6. Индивидуальная аптечка (с необходимым набором личных и специфических медикаментов не более 200гр. по весу).
  7. Средства от загара (обязательно в горах и путешествиях по льду озера Байкал).

Необходимая одежда:

  • Нижнее белье.
  • Термобелье 1 шт.
  • Кофта, флиска или т. п (желательно из современных материалов).
  • Штормовой костюм – куртка + брюки. Наличие обязательно. Куртка – утепленная с капюшоном. Брюки – защита от ветра, влаги. Можно использовать горнолыжный костюм.
  • Носки простые (или трекинговые) — 2 пары.
  • Носки шерстяные (трекинговые, утепленные).
  • Обувь желательно 2 пары (треккинговые ботинки или другие теплые ботинки с теплой стелькой, без высокого каблука, унты).
  • Трекинговые палки — рекомендуем только на пешие маршруты, в комбинированных на усмотрение участников.
  • Шапочка теплая спортивная — 2 шт.
  • Средства личной гигиены (зубная щетка и паста, туалетная бумага и др.).
  • Перчатки утепленные и варежки зимние.

Специальное снаряжение (на определенных маршрутах):

*коньки

*резинки с шипами для обуви – ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ НАЛИЧИЕ в походах по льду

Примечание: если специальное снаряжение не входит в стоимость тура, его можно взять в аренду в фирме, заранее сообщив об этом вашему менеджеру.

Важно! Обязательно иметь на всем маршруте следующие документы – паспорт, полис обязательного медицинского страхования, ребенку – свидетельство о рождении.

Требование к набору «личных вещей» — ничего лишнего и тяжелого!

Дополнительные экскурсии

Можно продлить тур на 1 день для:
1. посещение обзорной точки — камень Черского (доп. оплата);
2. катание на снегоходах и на собачьих упряжках (доп. оплата);
3. посещение КБЖД (доп. оплата, желательно бронировать заранее).

Правила для участников тура

- участники самостоятельно по очереди занимаются приготовлением еды на всем маршруте;
- устанавливают палатки;
- заготавливают дрова;
- осуществляют перенос всего необходимого снаряжения;
- помогают гиду в создании благоприятной психологической обстановки в группе.
Туристы обязаны ознакомится с правилами поведения на маршруте до покупки тура.

Сопровождение на маршруте

На протяжении всего маршрута группу обслуживают гиды-проводники, имеющие опыт работы.
Количество инструкторов и гидов-проводников зависит от количества человек в группе и распределяется под каждый маршрут индивидуально.
Гид ведет по маршруту, распределяет обязанности среди участников, но не исполняет роль экскурсовода, аниматора, психолога.
Это не экскурсионный тур, т. к. главной целью тура является безопасное и комфортное прохождение маршрута от старта до финиша, а также возможность побывать в живописных местах, приобрести определенные навыки, которые могут пригодится в дальнейших путешествиях.
Гид (инструктор) координирует все передвижения группы по маршруту, согласно программе тура.
Если у Вас возникли вопросы по снаряжения, преодолению тех или иных препятствий на маршруте, сразу же обращайтесь к гиду.
Все наши гиды живут на Байкале и они с удовольствием расскажут Вам о своей жизни, быте местного населения, обычаях, местной кухни, поделятся историями, которые им известны о Байкале.

Питание на маршруте

В день приезда (сбора) группы и в день отъезда группы питание не предоставляется.
На маршруте пища готовится на костре.
Питание на маршруте: завтрак, обед или перекус, ужин.
Продукты усиленные по калорийности: тушенка, крупы, макаронные изделия, чай, кофе, конфеты, сухари.
Туристам питающимся по-вегетариански необходимо заблаговременно (не позднее 20 дней до выхода на маршрут) предупредить организаторов.
Заказ индивидуального питания повлечет изменения в стоимости тура.

Памятка туристу для экскурсионной программы по Байкалу

Часовой пояс
+5 часов к московскому времени (MSK +5).
Погодные условия
Зимой и весной во время проведения туров. Дни как правило солнечные. Днем от 0 до -10, ночью до -20-30. Очень яркое солнце.
Правила поведения
Не рекомендуем употреблять спиртные напитки до и вовремя проведения экскурсии. Туристы должны соблюдать правила личной безопасности, строго следовать рекомендациям сопровождающих и не подвергать опасности свою жизнь и жизни окружающих.
Во время путешествия необходимо бережно относиться к оборудованию гостиниц и мест питания, транспортным средствам, а также к памятникам природы, истории и культуры.
Мобильная связь
На территории Байкальского региона услуги мобильной связи предоставляют следующие операторы: ОАО «Мегафон», ОАО «МТС», ОАО «БиЛайн» и Улан-Удэнская сотовая сеть (УУСС), «ББК».
Встреча туристов
По прибытии на железнодорожный вокзал/аэропорт в месте сбора группы необходимо отметиться у представителя принимающей стороны, который укажет местонахождение автобуса. В месте размещения Вам представят программу пребывания на весь период обслуживания (порядок расселения, питания, перечень экскурсий, график работы транспорта), а также программу на день заезда. Вам следует уточнить у вашего гида-экскурсовода адрес проживания и номер (вид) транспорта, с помощью которого можно добраться до места размещения.
Размещение в гостиницах
Экскурсионные туры экономкласса, поэтому рассчитаны на проживание туристов в гостиницах туристского класса, однако все предлагаемые для размещения гостиницы имеют соответствующие сертификаты и лицензии, подтверждающие право предоставления гостиничных услуг.
Питание
Питание на маршрутах организуется в кафе или ресторанах, также имеющих соответствующие сертификаты и лицензии. Иногда, исходя из условий маршрута, обед может быть сухим пайком.
Безопасность во время программ
Инструктаж по безопасности проводится гидами непосредственно перед выходом на активную часть экскурсий. Необходимо выполнять требования инструкции и соблюдать личную осторожность. Из каждой точки маршрутов можно добраться до населённых пунктов в кратчайшее время, практически везде имеется мобильная связь. На случай мелких травм у водителей автобусов имеется аптечка.
Каждый участник тура может самостоятельно застраховаться перед поездкой.
Переезды на внедорожниках, автобусах и катерах на воздушной подушке
Все переезды по Байкалу или через Байкал осуществляются на специальном транспорте, он предоставляется фирмой под заказ. В регионе действуют также рейсовые автобусы в основном отправляются из двух мест: от автовокзала и из центра города. От привокзальной площади микроавтобусы доставляют в любую точку города, а также в прибрежные населённые пункты на озеро Байкал.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Скидки

Скидки детям до 12 лет 10%.
Скидки детям до 5 лет 20%.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
М
27 мар 2022
В туре столкнулись с необходимостью менять планы буквально на лету: то погода не позволила идти день по льду, то выясняется, что один из туристов не умеет двигаться на коньках (см. выше:), то место ночлега в последний день поменять. Здесь-то нам и удалось оценить постоянную поддержку организаторов. За считанные минуты гид и организатор решали любые вопросы, находили решения, которые казались едва ли возможными. Как человек, хорошо разбирающийся в бизнесе, могу сказать, что такой уровень эффективности оперативного реагирования дорогого стоит! Так что работой организатора я остался доволен на 200%!
Ж
13 мар 2022
Организация на высшем уровне. Отлично подобранные гиды.
Менеджер всегда на связи: консультировал, организовывал по нашей просьбе небольшие изменения маршрута. Все вопросы решались мгновенно.
5 баллов из 5.
А
7 сен 2021
1. Возможно, это только для нашей группы: опытные гиды вели по маршруту днём, вечером уходили на турбазу.
2. Перед грозой встали на стоянку в низине, и нас, естественно, затопило. Промокли вещи, обувь и пр. Желательно помогать группе в этих моментах, так как мы не матёрые походники.
3. Кормили по расписанию, еды было достаточно.

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