3 день

Переезд на Ольхон

Завтрак.

Переезд на судне воздушной подушке на Ольхон.

Практически весь день мы будем в пути. Ехать по льду, останавливаться на красивых огромных участках чистого льда, смотреть торосы и причудливые формы Байкальского льда.

Мы сделаем остановку в бухте Песчаной, где ходульные через Большой Голоустное, бухту Песчаную с ходульными деревьями, остров Огой.

Обед в пути сухой паек.

По прибытии горячий ужин.

Размещение в Хужире.