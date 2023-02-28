Путешествие по зимнему Байкалу

В этом путешествии вы с головой окунетесь в непередаваемую красоту Байкала

5
3 отзыва
Программа по дням
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Ответы на вопросы
В этом путешествии вы с головой окунетесь в непередаваемую красоту Байкала.

Вы увидите байкальский лед, гроты и скалы Ольхона, бухту Песчаную с ходульными деревьями, картины Рериха, истоки Ангары. А еще прокатитесь на хивусе, насладитесь потрясающими закатами и получите мощный заряд энергии.
Путешествие по зимнему Байкалу
Путешествие по зимнему Байкалу
Путешествие по зимнему Байкалу
Путешествие по зимнему Байкалу
Путешествие по зимнему Байкалу
Путешествие по зимнему Байкалу
Путешествие по зимнему Байкалу
Путешествие по зимнему Байкалу
Путешествие по зимнему Байкалу
Путешествие по зимнему Байкалу
Путешествие по зимнему Байкалу
Путешествие по зимнему Байкалу
Путешествие по зимнему Байкалу
Путешествие по зимнему Байкалу
Путешествие по зимнему Байкалу
Путешествие по зимнему Байкалу
Путешествие по зимнему Байкалу
Путешествие по зимнему Байкалу
Путешествие по зимнему Байкалу
Путешествие по зимнему Байкалу
Путешествие по зимнему Байкалу
Путешествие по зимнему Байкалу
Путешествие по зимнему Байкалу
Путешествие по зимнему Байкалу
Путешествие по зимнему Байкалу
Путешествие по зимнему Байкалу
Путешествие по зимнему Байкалу
Путешествие по зимнему Байкалу
Путешествие по зимнему Байкалу
Путешествие по зимнему Байкалу
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Катание по Байкалу
Катание по Байкалу
Прокатимся по застывшему озеру и сделаем тысячи памятных фотографий
Гроты, пещеры и байкальский лед
Гроты, пещеры и байкальский лед
Насладимся красотой зимнего Байкала
Поездка на хивусе
Поездка на хивусе
Отправимся на Ольхон на необычном судне

Программа тура по дням

1 день

Встреча в Иркутске. Переезд в п. Листвянка. Выход на лед

Встреча в Иркутске или в аэропорту до 12:00.

Трансфер в п. Листвянка (65 км).

Отдых.

Заселение.

Обед.

Прогулка по поселку Листвянка, выход на лед.

Смотрим, гуляем, любуемся, фотографируем.

При ясном небе экскурсия под звездами от сотрудников обсерватории.

Ужин.

Встреча в Иркутске. Переезд в п. Листвянка. Выход на ледВстреча в Иркутске. Переезд в п. Листвянка. Выход на ледВстреча в Иркутске. Переезд в п. Листвянка. Выход на ледВстреча в Иркутске. Переезд в п. Листвянка. Выход на ледВстреча в Иркутске. Переезд в п. Листвянка. Выход на ледВстреча в Иркутске. Переезд в п. Листвянка. Выход на лед
2 день

Музей Байкала. Прогулка на слияние Ангары и к шаман камню. Тальцы

Завтрак.

Музей Байкала.

Подъем на смотровую площадку горы Черского.

Прогулка на слияние Ангары и к шаман камню.

Вид на Байкал.

Спуск.

Обед.

Экскурсия в Тальцы.

Горячий ужин.

Музей Байкала. Прогулка на слияние Ангары и к шаман камню. ТальцыМузей Байкала. Прогулка на слияние Ангары и к шаман камню. ТальцыМузей Байкала. Прогулка на слияние Ангары и к шаман камню. ТальцыМузей Байкала. Прогулка на слияние Ангары и к шаман камню. ТальцыМузей Байкала. Прогулка на слияние Ангары и к шаман камню. ТальцыМузей Байкала. Прогулка на слияние Ангары и к шаман камню. ТальцыМузей Байкала. Прогулка на слияние Ангары и к шаман камню. ТальцыМузей Байкала. Прогулка на слияние Ангары и к шаман камню. ТальцыМузей Байкала. Прогулка на слияние Ангары и к шаман камню. Тальцы
3 день

Переезд на Ольхон

Завтрак.

Переезд на судне воздушной подушке на Ольхон.

Практически весь день мы будем в пути. Ехать по льду, останавливаться на красивых огромных участках чистого льда, смотреть торосы и причудливые формы Байкальского льда.

Мы сделаем остановку в бухте Песчаной, где ходульные через Большой Голоустное, бухту Песчаную с ходульными деревьями, остров Огой.

Обед в пути сухой паек.

По прибытии горячий ужин.

Размещение в Хужире.

Переезд на ОльхонПереезд на ОльхонПереезд на ОльхонПереезд на ОльхонПереезд на ОльхонПереезд на ОльхонПереезд на ОльхонПереезд на ОльхонПереезд на ОльхонПереезд на ОльхонПереезд на ОльхонПереезд на Ольхон
4 день

Прогулка по Ольхону и окрестностям

Завтрак.

Пешая прогулка по Ольхону и окрестностям.

К скале Шаманка, по Байкалу к гротам близким к Хужиру.

Обед и ужин на базе.

Прогулка по Ольхону и окрестностямПрогулка по Ольхону и окрестностямПрогулка по Ольхону и окрестностямПрогулка по Ольхону и окрестностямПрогулка по Ольхону и окрестностямПрогулка по Ольхону и окрестностямПрогулка по Ольхону и окрестностямПрогулка по Ольхону и окрестностямПрогулка по Ольхону и окрестностямПрогулка по Ольхону и окрестностямПрогулка по Ольхону и окрестностямПрогулка по Ольхону и окрестностям
5 день

Мыс Хобой

Завтрак.

Поездка на север Ольхона на мыс Хобой.

При переезде горячий обед. Уха.

Вечером ужин.

Мыс ХобойМыс ХобойМыс ХобойМыс ХобойМыс ХобойМыс ХобойМыс ХобойМыс ХобойМыс ХобойМыс Хобой
6 день

Свободный день на Ольхоне

Свободный день на Ольхоне.

Прогулка по гротам.

Свободный день на ОльхонеСвободный день на ОльхонеСвободный день на ОльхонеСвободный день на ОльхонеСвободный день на ОльхонеСвободный день на Ольхоне
7 день

Вылет домой

Завтрак.

Возвращение в Иркутск на микроавтобусе.

В пути 290 км (ориентировочно по времени 4 часа 30 минут).

Обед в кафе (оплачивается самостоятельно).

14:00 Прибытие в Иркутск.

Вылет домой.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостевых домах по маршруту.

Варианты проживания

Гостевой дом в Листвянке

2 ночи

2-х местное размещение.

Гостевой дом в Хужире

4 ночи

Размещение 2-х и 3-х местное.

Одноместное возможно за доп. плату при наличии свободных номеров.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение в гостевых домах
  • Услуги гида
  • Горячее питание
  • Все трансферы по маршруту (хивусы, уазы, микроавтобусы)
  • Аптечка первой помощи у инструкторов
  • Страховое покрытие – 30 000 рублей (несчастный случай)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Питание в кафе по пути
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • паспорт;
  • путевка;
  • аптечка;
  • треккинговые ботинки и бахилы (гамаши) для защиты от снега (теплую зимнюю обувь или сапоги эва с теплым вкладышем);
  • треккинговые зимние носки;
  • маленький рюкзак для радиальных выходов;
  • пуховик или теплая куртка;
  • флиска;
  • зимнее термобелье;
  • головной убор;
  • теплые штаны;
  • личную посуду (кружка, ложка, тарелка, нож, термос);
  • спички и зажигалка запакованные;
  • фонарик;
  • предметы гигиены;
  • можно взять коньки.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
28 фев 2023
Я очень рад, что обратился именно в эту компанию, чтобы провести февральские праздники 2023года.

Благодаря вам выходные прошли необычно, захватывающе. Я увидел новые красивые места, пообщался с интересными людьми, хорошо отдохнул.

По качеству организации тура могу сказать, что в этой компании работают профессионалы своего дела.

Индивидуальный подход к каждому участнику с учетом трансфера, возраста, физической подготовки, предпочтений по питанию и многим другим приятным мелочам.

Инструктор Татьяна - очень приятный, душевный, общительный человек. Хорошо знает местность, достопримечательности. Готова рассказать целую историю про каждую вершину).

Организация тура - на высоте. Все подготовлено, везде нас ждут. Все по расписанию. Стыковки просто идеальны. Ни где ни кого не ждали. Хороший, удобный автобус.

Размещение с комфортом. И конечно же баня!)

Ребята, большое вам спасибо за вашу работу!)
Я очень рад, что обратился именно в эту компанию, чтобы провести февральские праздники 2023года.Я очень рад, что обратился именно в эту компанию, чтобы провести февральские праздники 2023года.Я очень рад, что обратился именно в эту компанию, чтобы провести февральские праздники 2023года.Я очень рад, что обратился именно в эту компанию, чтобы провести февральские праздники 2023года.Я очень рад, что обратился именно в эту компанию, чтобы провести февральские праздники 2023года.Я очень рад, что обратился именно в эту компанию, чтобы провести февральские праздники 2023года.Я очень рад, что обратился именно в эту компанию, чтобы провести февральские праздники 2023года.Я очень рад, что обратился именно в эту компанию, чтобы провести февральские праздники 2023года.Я очень рад, что обратился именно в эту компанию, чтобы провести февральские праздники 2023года.Я очень рад, что обратился именно в эту компанию, чтобы провести февральские праздники 2023года.
М
2 окт 2022
Татьяна, огромное спасибо! С большой благодарностью за созданную эмоциональную атмосферу, за бытовые моменты тура! Плюс в туре были ребята, которые ездят с Татьяной не впервые, это говорит о доверии к Татьяне, об ее организационных и человеческих качествах!
Б
15 сен 2021
Довольна организацией тура
Особенную благодарность хотела бы выразить нашему гиду Анастасии Ложкиной за высокий профессионализм, доброжелательность и отзывчивость. В походе Анастасия быстро и очень вкусно готовила, адекватно реагировала на нестандартные ситуации, всегда была готова помочь и поддержать. Спасибо тебе большое, Настя!

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