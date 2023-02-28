Встреча в Иркутске или в аэропорту до 12:00.
Трансфер в п. Листвянка (65 км).
Отдых.
Заселение.
Обед.
Прогулка по поселку Листвянка, выход на лед.
Смотрим, гуляем, любуемся, фотографируем.
При ясном небе экскурсия под звездами от сотрудников обсерватории.
Ужин.
Завтрак.
Музей Байкала.
Подъем на смотровую площадку горы Черского.
Прогулка на слияние Ангары и к шаман камню.
Вид на Байкал.
Спуск.
Обед.
Экскурсия в Тальцы.
Горячий ужин.
Завтрак.
Переезд на судне воздушной подушке на Ольхон.
Практически весь день мы будем в пути. Ехать по льду, останавливаться на красивых огромных участках чистого льда, смотреть торосы и причудливые формы Байкальского льда.
Мы сделаем остановку в бухте Песчаной, где ходульные через Большой Голоустное, бухту Песчаную с ходульными деревьями, остров Огой.
Обед в пути сухой паек.
По прибытии горячий ужин.
Размещение в Хужире.
Завтрак.
Пешая прогулка по Ольхону и окрестностям.
К скале Шаманка, по Байкалу к гротам близким к Хужиру.
Обед и ужин на базе.
Завтрак.
Поездка на север Ольхона на мыс Хобой.
При переезде горячий обед. Уха.
Вечером ужин.
Свободный день на Ольхоне.
Прогулка по гротам.
Завтрак.
Возвращение в Иркутск на микроавтобусе.
В пути 290 км (ориентировочно по времени 4 часа 30 минут).
Обед в кафе (оплачивается самостоятельно).
14:00 Прибытие в Иркутск.
Вылет домой.
Тур предусматривает проживание в гостевых домах по маршруту.
2-х местное размещение.
Размещение 2-х и 3-х местное.
Одноместное возможно за доп. плату при наличии свободных номеров.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.