Во время этой увлекательной экскурсии можно узнать историю Култукского тракта и насладиться видами Байкала со смотровой площадки в Култуке.
Далее путешествие продолжается в экопарке, где туристы прогуляются по тропе на три
Далее путешествие продолжается в экопарке, где туристы прогуляются по тропе на три
5 причин купить эту экскурсию
- 📸 Уникальные фотосессии на фоне горы «Шапка Мономаха»
- 🦢 Белые и чёрные лебеди на водной глади
- 🚶♂️ Прогулка по тропе на три озера
- 🌲 Экологически чистый парк
- 🏞️ Исторические и природные достопримечательности
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Что можно увидеть
- Култукский тракт
- Смотровая площадка в Култуке
- Изумрудное озеро
- Сказка озеро
- Мёртвое озеро
- Гора «Шапка Мономаха»
- Часовня на берегу Изумрудного озера
Описание экскурсии
Вас ждет поездка на три озера, которые называют «Теплые озёра». Они не взаимосвязаны и непохожи друг на друга, даже по своему химическому составу. Одно из озёр возникло в результате таяния ледников, а два других oбразовались пoслe пpoвeдeния каpьepных pабoт. Сегодня на территории парка имеются пирсы с лежаками, прокат катамаранов, сапов и кафе. По водной глади плавают пары белых и чёрных лебедей — они уже стали символом экопарка. А на берегу Изумрудного озера стоит небольшая часовня, которая выглядит весьма причудливо в лесной глуши.
Ежедневно с 09:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|от 5 000 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Смотровая площадка п. Култук
- Живописный култукский тракт
- Три озера: Изумрудное, Мёртвое, Сказка
- Горная вершина Шапка Мономаха
- Черные реликтовые тополя
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Питание
- Входные билеты - 1000р/чел
Место начала и завершения?
Сквер Кирова
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
9 июня 2024
Вчера вернулись с экскурсии на теплые озера. Это было невероятно! Потрясающие виды, изумрудная вода и удивительная природа. Спасибо организатору Виталине за незабываемый опыт! Обязательно рекомендую всем! Надеюсь, что осенью доедем до Ольхона!
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