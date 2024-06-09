Во время этой увлекательной экскурсии можно узнать историю Култукского тракта и насладиться видами Байкала со смотровой площадки в Култуке.Далее путешествие продолжается в экопарке, где туристы прогуляются по тропе на три

озера - Изумрудное, Сказка и Мёртвое. Озёра не взаимосвязаны и отличаются по химическому составу. Одно из них возникло из-за таяния ледников, а два других - после карьерных работ. В экопарке есть пирсы с лежаками, прокат катамаранов и сапов, кафе. Белые и чёрные лебеди стали символом парка. На берегу Изумрудного озера расположена небольшая часовня, придающая месту особый шарм

Описание экскурсии

Вас ждет поездка на три озера, которые называют «Теплые озёра». Они не взаимосвязаны и непохожи друг на друга, даже по своему химическому составу. Одно из озёр возникло в результате таяния ледников, а два других oбразовались пoслe пpoвeдeния каpьepных pабoт. Сегодня на территории парка имеются пирсы с лежаками, прокат катамаранов, сапов и кафе. По водной глади плавают пары белых и чёрных лебедей — они уже стали символом экопарка. А на берегу Изумрудного озера стоит небольшая часовня, которая выглядит весьма причудливо в лесной глуши.