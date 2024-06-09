Путешествие в сказку - на Тёплые озёра

Увлекательная экскурсия на Байкал с посещением экопарка и трёх озёр. Прогулка по тропе, смотровая площадка, пирсы и прокат катамаранов
Во время этой увлекательной экскурсии можно узнать историю Култукского тракта и насладиться видами Байкала со смотровой площадки в Култуке.

Далее путешествие продолжается в экопарке, где туристы прогуляются по тропе на три
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озера - Изумрудное, Сказка и Мёртвое. Озёра не взаимосвязаны и отличаются по химическому составу. Одно из них возникло из-за таяния ледников, а два других - после карьерных работ. В экопарке есть пирсы с лежаками, прокат катамаранов и сапов, кафе. Белые и чёрные лебеди стали символом парка. На берегу Изумрудного озера расположена небольшая часовня, придающая месту особый шарм

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  1. 📸 Уникальные фотосессии на фоне горы «Шапка Мономаха»
  2. 🦢 Белые и чёрные лебеди на водной глади
  3. 🚶‍♂️ Прогулка по тропе на три озера
  4. 🌲 Экологически чистый парк
  5. 🏞️ Исторические и природные достопримечательности
Путешествие в сказку - на Тёплые озёра
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Что можно увидеть

  • Култукский тракт
  • Смотровая площадка в Култуке
  • Изумрудное озеро
  • Сказка озеро
  • Мёртвое озеро
  • Гора «Шапка Мономаха»
  • Часовня на берегу Изумрудного озера

Описание экскурсии

Вас ждет поездка на три озера, которые называют «Теплые озёра». Они не взаимосвязаны и непохожи друг на друга, даже по своему химическому составу. Одно из озёр возникло в результате таяния ледников, а два других oбразовались пoслe пpoвeдeния каpьepных pабoт. Сегодня на территории парка имеются пирсы с лежаками, прокат катамаранов, сапов и кафе. По водной глади плавают пары белых и чёрных лебедей — они уже стали символом экопарка. А на берегу Изумрудного озера стоит небольшая часовня, которая выглядит весьма причудливо в лесной глуши.

Ежедневно с 09:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билетот 5 000 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Смотровая площадка п. Култук
  • Живописный култукский тракт
  • Три озера: Изумрудное, Мёртвое, Сказка
  • Горная вершина Шапка Мономаха
  • Черные реликтовые тополя
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер
Что не входит в цену
  • Питание
  • Входные билеты - 1000р/чел
Место начала и завершения?
Сквер Кирова
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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9 июня 2024
Вчера вернулись с экскурсии на теплые озера. Это было невероятно! Потрясающие виды, изумрудная вода и удивительная природа. Спасибо организатору Виталине за незабываемый опыт! Обязательно рекомендую всем! Надеюсь, что осенью доедем до Ольхона!

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