09:45 Гид встречает всех участников группы в аэропорту.
10:00 Посадка в микроавтобус, отправление в кафе, где для группы будет забронирован столик.
Здесь, по желанию, гости могут выпить по чашечке кофе или позавтракать перед дорогой на Байкал.
11:30 Посещение этнографического музейного комплекса "Тальцы", прогулки и народные забавы.
Желающие могут заглянуть в сувенирную лавку с работами местных мастеров-ремесленников или в трактир 18 века.
14:00 Прибытие в п. Листвянка, размещение в номерах.
15:00 Знакомство с Байкалом.
Ваш отель совсем рядом с побережьем, отправляйтесь на прогулку: послушать волны и зарядиться энергией великого озера.
Питание не включено.
9:00 Завтрак.
11:00 Экскурсия в Байкальский Лимнологический музей.
13:00 Отправление в "Долину Мечтателей": попробуйте себя в роли каюра, управляя упряжкой ездовых собак (доп. опция, необходима предварительная бронь, дистанции по 10 минут, при желании можно заказать дополнительное время на месте).
14:00 Обед.
Вас ждёт уютный ресторан c камином и блюда сибирской кухни.
15:00 Желающие могут отправиться в путешествие по лесу на снегоходах (доп. опция, необходима предварительная бронь).
16:00 Возвращение в отель, свободное время.
Можно отдохнуть или погулять по набережной посёлка, посетить рыбный и сувенирный рынки.
Питание: завтрак, обед.
8:00 Завтрак.
09:00 Посадка в микроавтобус, отправление к острову Ольхон.
12:00 Обед в этнопарке: здесь готовят по традиционным бурятским рецептам, которые бережно хранят и передают из поколения в поколение.
16:00 Прибытие к заливу Малого Моря, знакомство с самым первым Байкальским льдом!
Желающие могут взять в аренду коньки и покататься, открыв сезон!
17:00 Посадка на катер на воздушной подушке – аэроход "Хивус", переправа на остров Ольхон, трансфер к отелю на комфортабельных минивэнах.
17:30 Прибытие в п. Хужир, размещение в отеле, свободное время.
Питание: завтрак, обед.
09:00 Завтрак.
12:00 Поездка в гости в семейный мини-музей, организованный коренными жителями острова, экскурсия, мастер-класс по лепке поз.
14:00 Вкуснейший обед в бурятской семье и рассказы о традициях: продолжаем знакомство с культурой и кухней.
Возвращение в отель, подготовка к ужину.
Праздничный Рождественский ужин.
Питание: завтрак, обед, ужин.
09:00 Завтрак.
11:00 Прощание с островом, переправа на аэроходе "Хивус".
14:00 Обед в этно-кафе «Юрта»: ароматный и наваристый шулэн, вкуснейшие буузы, боовы со сгущенным молоком.
Прибытие в Иркутск.
Заселение в отель "Ibis".
Питание: завтрак, обед.
Сегодня завершается тур и вам предстоит попрощаться с Сибирью.
Желаем вам счастливого пути и сохранить позитивный заряд от полученных эмоций и впечатлений на весь год!
Тур предусматривает проживание в гостинице в Листвянке, на Ольхоне и в Иркутске.
Размещение в номере категории "Стандарт".
Отель "Крестовая падь" с живописным видом находится всего в 50 метрах от берега озера Байкал. К услугам гостей солнечная терраса и сауна. В каждом номере с принадлежностями для чая/кофе можно посмотреть телевизор с плоским экраном.
В номерах в стиле шале с деревянными панелями есть рабочий стол, мини-бар и собственная ванная комната. В некоторых номерах можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi.
Размещение в номере категории "Стандарт".
Арт-отель «Порт Ольхон» с рестораном и баром расположен рядом с пляжем в Хужире. К услугам гостей терраса для загара, бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка.
Размещение в номере категории "Стандарт".
Отель «Ibis Иркутск Центр» находится в Иркутске, в 2 км от железнодорожного вокзала Иркутска. На территории действует бесплатный Wi-Fi.
Гости могут посетить ресторан ibis Kitchen. Все номера оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном. Предоставляются тапочки, бесплатные туалетно-косметические принадлежности и фен.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
В конце декабря становление льда только начинается и в южной части Байкала его нет совсем. А вот некоторые бухты Малого Моря порадуют вас прочным и устойчивым льдом – вы не только увидите его, но попробуете покататься на нем на коньках.
Средние температуры января: -12, -15 градусов. Возможны заморозки до – 30, но и возможны потепления до -5. Бывает ветер.
Программа тура включает в себя практически все необходимые расходы, кроме питания в отдельные дни. Ужины, кроме Рождественского, на самостоятельный выбор (средний чек - 950-2000 рублей на человека). В остальном – личные расходы по желанию.
Тайминг программы не предусматривает специального времени для покупки сувениров. В свободное время можно будет посетить сувенирные лавки в г. Иркутске, в п. Хужир.