1 день

Иркутск - Тальцы - Листвянка

09:45 Гид встречает всех участников группы в аэропорту.

10:00 Посадка в микроавтобус, отправление в кафе, где для группы будет забронирован столик.

Здесь, по желанию, гости могут выпить по чашечке кофе или позавтракать перед дорогой на Байкал.

11:30 Посещение этнографического музейного комплекса "Тальцы", прогулки и народные забавы.

Желающие могут заглянуть в сувенирную лавку с работами местных мастеров-ремесленников или в трактир 18 века.

14:00 Прибытие в п. Листвянка, размещение в номерах.

15:00 Знакомство с Байкалом.

Ваш отель совсем рядом с побережьем, отправляйтесь на прогулку: послушать волны и зарядиться энергией великого озера.

Питание не включено.