Рождественские каникулы на Байкале

Рождество - самый добрый и волшебный праздник года

4.7
3 отзыва
Рождество – самый добрый и волшебный праздник года.

Мы приглашаем вас встретить его в настоящей зимней сказке, на самом чистом и красивом озере планеты, у берегов Байкала. Гулять по заснеженной тайге, любоваться узорами льда, загадывать самые важные желания.
Рождественские каникулы на Байкале
Рождественские каникулы на Байкале
Рождественские каникулы на Байкале
Рождественские каникулы на Байкале
Рождественские каникулы на Байкале
Рождественские каникулы на Байкале
Рождественские каникулы на Байкале
Рождественские каникулы на Байкале
Рождественские каникулы на Байкале
Рождественские каникулы на Байкале
Рождественские каникулы на Байкале
Рождественские каникулы на Байкале
Рождественские каникулы на Байкале
Рождественские каникулы на Байкале
Рождественские каникулы на Байкале
Рождественские каникулы на Байкале
Рождественские каникулы на Байкале
Рождественские каникулы на Байкале
Ближайшие даты:
4
янв

Что вас ожидает 🤩

Дружелюбные сибирские хаски
Дружелюбные сибирские хаски
Попробуем себя в роли каюра, управляя упряжкой ездовых собак
Погружение в бурятскую кухню
Погружение в бурятскую кухню
Нас ждет вкуснейший обед в бурятской семье и мастер-класс по лепке поз
"Поцелуй Байкала"
"Поцелуй Байкала"
Пройдем посвящение в ледовые путешественники
Покатушки на Хивусе
Покатушки на Хивусе
Преодолеем ледовую переправу на аэроходе
Рождество на Байкале
Рождество на Байкале
Встретим праздник в настоящей зимней сказке Байкала

Программа тура по дням

1 день

Иркутск - Тальцы - Листвянка

09:45 Гид встречает всех участников группы в аэропорту.

10:00 Посадка в микроавтобус, отправление в кафе, где для группы будет забронирован столик.

Здесь, по желанию, гости могут выпить по чашечке кофе или позавтракать перед дорогой на Байкал.

11:30 Посещение этнографического музейного комплекса "Тальцы", прогулки и народные забавы.

Желающие могут заглянуть в сувенирную лавку с работами местных мастеров-ремесленников или в трактир 18 века.

14:00 Прибытие в п. Листвянка, размещение в номерах.

15:00 Знакомство с Байкалом.

Ваш отель совсем рядом с побережьем, отправляйтесь на прогулку: послушать волны и зарядиться энергией великого озера.

Питание не включено.

Иркутск - Тальцы - ЛиствянкаИркутск - Тальцы - ЛиствянкаИркутск - Тальцы - ЛиствянкаИркутск - Тальцы - ЛиствянкаИркутск - Тальцы - Листвянка
2 день

Листвянка

9:00 Завтрак.

11:00 Экскурсия в Байкальский Лимнологический музей.

13:00 Отправление в "Долину Мечтателей": попробуйте себя в роли каюра, управляя упряжкой ездовых собак (доп. опция, необходима предварительная бронь, дистанции по 10 минут, при желании можно заказать дополнительное время на месте).

14:00 Обед.

Вас ждёт уютный ресторан c камином и блюда сибирской кухни.

15:00 Желающие могут отправиться в путешествие по лесу на снегоходах (доп. опция, необходима предварительная бронь).

16:00 Возвращение в отель, свободное время.

Можно отдохнуть или погулять по набережной посёлка, посетить рыбный и сувенирный рынки.

Питание: завтрак, обед.

ЛиствянкаЛиствянкаЛиствянкаЛиствянкаЛиствянка
3 день

Листвянка - Иркутск - о. Ольхон

8:00 Завтрак.

09:00 Посадка в микроавтобус, отправление к острову Ольхон.

12:00 Обед в этнопарке: здесь готовят по традиционным бурятским рецептам, которые бережно хранят и передают из поколения в поколение.

16:00 Прибытие к заливу Малого Моря, знакомство с самым первым Байкальским льдом!

Желающие могут взять в аренду коньки и покататься, открыв сезон!

17:00 Посадка на катер на воздушной подушке – аэроход "Хивус", переправа на остров Ольхон, трансфер к отелю на комфортабельных минивэнах.

17:30 Прибытие в п. Хужир, размещение в отеле, свободное время.

Питание: завтрак, обед.

Листвянка - Иркутск - о. ОльхонЛиствянка - Иркутск - о. ОльхонЛиствянка - Иркутск - о. ОльхонЛиствянка - Иркутск - о. ОльхонЛиствянка - Иркутск - о. Ольхон
4 день

Ольхон

09:00 Завтрак.

12:00 Поездка в гости в семейный мини-музей, организованный коренными жителями острова, экскурсия, мастер-класс по лепке поз.

14:00 Вкуснейший обед в бурятской семье и рассказы о традициях: продолжаем знакомство с культурой и кухней.

Возвращение в отель, подготовка к ужину.

Праздничный Рождественский ужин.

Питание: завтрак, обед, ужин.

ОльхонОльхонОльхонОльхон
5 день

о. Ольхон - Иркутск

09:00 Завтрак.

11:00 Прощание с островом, переправа на аэроходе "Хивус".

14:00 Обед в этно-кафе «Юрта»: ароматный и наваристый шулэн, вкуснейшие буузы, боовы со сгущенным молоком.

Прибытие в Иркутск.

Заселение в отель "Ibis".

Питание: завтрак, обед.

о. Ольхон - Иркутско. Ольхон - Иркутско. Ольхон - Иркутско. Ольхон - Иркутск
6 день

Отъезд

Сегодня завершается тур и вам предстоит попрощаться с Сибирью.

Желаем вам счастливого пути и сохранить позитивный заряд от полученных эмоций и впечатлений на весь год!

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в Листвянке, на Ольхоне и в Иркутске.

Варианты проживания

ГК «Крестовая Падь»

2 ночи

Размещение в номере категории "Стандарт".

Отель "Крестовая падь" с живописным видом находится всего в 50 метрах от берега озера Байкал. К услугам гостей солнечная терраса и сауна. В каждом номере с принадлежностями для чая/кофе можно посмотреть телевизор с плоским экраном.

В номерах в стиле шале с деревянными панелями есть рабочий стол, мини-бар и собственная ванная комната. В некоторых номерах можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi.

ГК «Крестовая Падь»ГК «Крестовая Падь»ГК «Крестовая Падь»ГК «Крестовая Падь»ГК «Крестовая Падь»ГК «Крестовая Падь»

Арт-отель «Порт Ольхон»

2 ночи

Размещение в номере категории "Стандарт".

Арт-отель «Порт Ольхон» с рестораном и баром расположен рядом с пляжем в Хужире. К услугам гостей терраса для загара, бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка.

Арт-отель «Порт Ольхон»Арт-отель «Порт Ольхон»Арт-отель «Порт Ольхон»Арт-отель «Порт Ольхон»Арт-отель «Порт Ольхон»Арт-отель «Порт Ольхон»

Отель «Ибис»

1 ночь

Размещение в номере категории "Стандарт".

Отель «Ibis Иркутск Центр» находится в Иркутске, в 2 км от железнодорожного вокзала Иркутска. На территории действует бесплатный Wi-Fi.

Гости могут посетить ресторан ibis Kitchen. Все номера оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном. Предоставляются тапочки, бесплатные туалетно-косметические принадлежности и фен.

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Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча в аэропорту
  • Проживание, указанное в программе
  • Питание, указанное в программе
  • Трансфер по маршруту Иркутск – Листвянка (индивидуально, микроавтобус)
  • Трансфер по маршруту Иркутск – Листвянка, Листвянка – МРС, МРС - Иркутск (индивидуально, комфортабельный микроавтобус Hiace/Fiat на небольшие группы 4-2 чел. – минивен Мерседес Вито/Виано)
  • Экскурсия в Байкальский Лимнологический Музей
  • Трансфер Малое-Море – Иркутск на микроавтобусе (индивидуально)
  • Экскурсия на Шаманку, о. Ольхон
  • Посещение музея «Тальцы» (индивидуальная экскурсия)
  • Другие трансферы согласно программе
  • Сафари на собачьих упряжках + услуги каюра (индивидуально, дистанция по 10 минут на 1 человека)
  • Экскурсия в «Бурятскую деревню», м. Хужир
  • Экскурсии по Малому Морю
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Дополнительное время при катании на собачьих упряжках и снегоходах
  • Дополнительные развлечения и экскурсии
  • Питание, не включенное в программу
  • Алкогольная и табачная продукция
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Увидим ли мы в туре лёд?

В конце декабря становление льда только начинается и в южной части Байкала его нет совсем. А вот некоторые бухты Малого Моря порадуют вас прочным и устойчивым льдом – вы не только увидите его, но попробуете покататься на нем на коньках.

Какая погода в это время на Байкале?

Средние температуры января: -12, -15 градусов. Возможны заморозки до – 30, но и возможны потепления до -5. Бывает ветер.

Сколько наличных необходимо иметь при себе?

Программа тура включает в себя практически все необходимые расходы, кроме питания в отдельные дни. Ужины, кроме Рождественского, на самостоятельный выбор (средний чек - 950-2000 рублей на человека). В остальном – личные расходы по желанию.

Будет ли время на покупку сувениров?

Тайминг программы не предусматривает специального времени для покупки сувениров. В свободное время можно будет посетить сувенирные лавки в г. Иркутске, в п. Хужир.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
С
13 авг 2022
Были шероховатости, но впечатление осталось положительное.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за отзыв! Нам очень важно получать отклики от наших туристов. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
Д
11 авг 2022
Организаторы своевременно отвечали на все вопросы, доводили до нас всю необходимую информацию. Организатор Юлия была с нами очень вежлива, во всем содействовала как на протяжении всего тура, так и при планировании поездки. Выражаем огромную благодарность!
Е
20 мар 2022
С "Большой страной" я съездила уже во второй тур. Прошедшей осенью была в "Крымской кругосветке", и вот весной - на Байкале. Убедилась ещё раз, что фирма работает очень профессионально, никаких сбоев, недоразумений, задержек с ответами на вопросы не было.
В следующем году хочу поехать на Алтай. Для этого 22 марта посмотрю вебинар, чтобы правильно выбрать время поездки. Спасибо за ваш труд!

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