Рождество в сердце Байкала

Куда отправиться сразу же после новогодних праздников

5
3 отзыва
Куда отправиться сразу же после новогодних праздников? Конечно же, в Рождественский тур по зимнему Байкалу! Превратите это время в сказку, ведь зимний Байкал – это прозрачные хрустальные виды, мягкие снежные сугробы и очаровательные скульптуры, созданные самой природой.

В этом путешествии вы увидите все самые известные места на Байкале, не забыв при этом про историю и этнику.
Рождество в сердце Байкала
Рождество в сердце Байкала
Рождество в сердце Байкала
Рождество в сердце Байкала
Рождество в сердце Байкала
Рождество в сердце Байкала
Рождество в сердце Байкала
Рождество в сердце Байкала
Рождество в сердце Байкала
Рождество в сердце Байкала
Рождество в сердце Байкала
Рождество в сердце Байкала
Рождество в сердце Байкала
Рождество в сердце Байкала
Рождество в сердце Байкала
Рождество в сердце Байкала
Ближайшие даты:
3
янв

Что вас ожидает 🤩

Дружелюбные хаски
Дружелюбные хаски
Прокатимся с ветерком на собачьих упряжках
Байкальские изыски
Байкальские изыски
Познакомимся с кухней местных народов
Сибирская банька
Сибирская банька
Расслабимся в горячей баньке
Первый лед Байкала
Первый лед Байкала
Притронемся к прозрачному и кристально-чистому льду
Ступа Просветления
Ступа Просветления
Познакомимся с буддийской культурой
Ольхонские сокуи
Ольхонские сокуи
Увидим потрясающее и редкое явление

Программа тура по дням

1 день

Листвянка. Лимнологический музей. Канатная дорога на смотровую площадку

Сразу же после вашего прилёта мы доставим вас к берегу Священного озера Байкал.

В этот период он ещё не замерзает.

Вы увидите глубокие синие волны северного моря, бьющиеся о берег, которые при этом создают незамысловатые ледяные фигуры.

Для начала мы заселимся в один из лучших отелей Листвянки «Крестовая падь», а после отправимся на прогулку по посёлку.

Вы почувствуете ароматы копчёного омуля и других байкальских рыб, а все вокруг будет располагать атмосферой Рождества!

После прогулки отправимся в Лимнологический музей, где подробно изучим историю древнего озера.

Также для нас откроется вид со смотровой площадки, на которую доберёмся с помощью канатной дороги.

Вид, который откроется оттуда – поразит вас своей красотой!

В этой увлекательной экскурсии мы не заметим, как наступит вечер.

Мы проведём его по всем канонам праздника: узнаем друг о друге больше, послушаем таинственные сказания о северном море, отведаем свежесваренный горячий глинтвейн и обязательно обменяемся подарками.

Вы погрузитесь в атмосферу настоящего Рождества, словно из фильма.

Питание включено: ужин.

Листвянка. Лимнологический музей. Канатная дорога на смотровую площадкуЛиствянка. Лимнологический музей. Канатная дорога на смотровую площадкуЛиствянка. Лимнологический музей. Канатная дорога на смотровую площадкуЛиствянка. Лимнологический музей. Канатная дорога на смотровую площадкуЛиствянка. Лимнологический музей. Канатная дорога на смотровую площадку
2 день

Катание на собачьих упряжках. Баня

Сегодняшнее утро целиком и полностью в вашем распоряжении, вы сможете сладко выспаться на мягких кроватях.

В тоже время в отеле вас будет ждать вкуснейший завтрак в формате шведского стола и приятный аромат свежесваренного кофе.

Мы рекомендуем вам взять чашку, выйти на территорию отеля, вдохнуть кристально чистого байкальского воздуха и расслабиться перед насыщенным днём!

После обеда мы приглашаем вас в яркое и насыщенное небольшое путешествие в упряжке с сибирскими ездовыми собаками.

Здесь, на границе густого заснеженного сибирского леса расположилась усадьба Тюрюминых, где живет семья, выведшая уникальную породу собак – сибирские хаски.

Прогулка по густому зимнему лесу станет одним из ярких воспоминаний, которое вы с теплом будете вспоминать после!

Сегодняшний вечер мы завершим в горячей Сибирской бане на берегу Байкала.

Все, как мы любим: веники из таежных деревьев, кедровое масло и купель в проруби байкальских вод.

Весь сегодняшний день вы будете окружены изумительными заснеженными панорамами, вкуснейший едой и напитками, самое главное – домашней уютной атмосферой, где вы почувствуйте себя самым желанным гостем!

Питание включено: завтрак, ужин.

Катание на собачьих упряжках. БаняКатание на собачьих упряжках. БаняКатание на собачьих упряжках. БаняКатание на собачьих упряжках. БаняКатание на собачьих упряжках. Баня
3 день

Переправа на хивусе на остров Ольхон. Скала Шаманка. Баня

Завтракаем и отправляемся изучать и покорять новые локации зимнего Байкала.

В комфорте мы доедем до Малого Моря, откуда переправимся на хивусе по льду Байкала к острову Ольхон.

В дороге вы увидите потрясающее и редкое явление: сокуи или ледяные наплески на прибрежных склонах.

Перед вами так же предстанут замысловатые фигуры, ледяные пещеры и гроты.

После заселения в отель на острове Ольхон вместе отправимся во впечатляющую обзорную экскурсию по Хужиру.

Во время прогулки вы увидите Шаманку – это священная скала, одна из главных среди девяти святынь Азии.

Шаманка величественно стоит в окружении прозрачных льдов и открывающихся перед нами северных панорам.

Даже сейчас иногда местные шаманы проводят настоящие обряды.

После яркой и полной на впечатления прогулки вас ждёт вкусный и сытный ужин, горячая сибирская баня и обмен впечатлениями в большой, тёплой и уютной компании.

Питание включено: завтрак, ужин.

Переправа на хивусе на остров Ольхон. Скала Шаманка. БаняПереправа на хивусе на остров Ольхон. Скала Шаманка. БаняПереправа на хивусе на остров Ольхон. Скала Шаманка. БаняПереправа на хивусе на остров Ольхон. Скала Шаманка. Баня
4 день

Мыс Хобой. Ужин с блюдами национальной кухни

Сегодня день Рождества!

После плотного завтрака мы отправляемся на место, которое покорит настоящих ценителей энергетически заряженных, «сильных» мест.

Мыс Хобой пропитан древней энергетикой шаманских обрядов и старинными легендами давних предков.

Это самая северная и захватывающая дух точка острова.

Отсюда вы увидите невероятную панораму на Байкальские обледенелые просторы и длинный горный хребет противоположного берега.

Мы словно побываем на самом краю мира!

Когда вернёмся в отель – будет возможность расслабиться и отдохнуть, а после поужинать на одной из самых аутентичных террас отеля на Ольхоне.

Здесь мы отведаем горячий вкусный ужин, отмечая Рождество!

В этот день всё будет проникнуто духом этого праздника!

Мы продегустируем блюда национальной кухни, ароматный рождественский глинтвейн, традиционные десерты Сибири, сделанные из таежных ягод и мёда с пасеки.

К концу дня будем пробовать травяной чай, играть в настольные игры, делиться впечатлениями, слушать таинственные и загадочные легенды и верования про древний остров, петь и веселиться!

Питание включено: завтрак, обед-пикник, ужин.

Мыс Хобой. Ужин с блюдами национальной кухниМыс Хобой. Ужин с блюдами национальной кухниМыс Хобой. Ужин с блюдами национальной кухниМыс Хобой. Ужин с блюдами национальной кухни
5 день

Остров Огой. Ступа Просветления

Сразу же после вкуснейшего завтрака в качестве транспорта вас будет ждать хивус, на нем мы отправимся к месту, где можно ещё ближе познакомиться с бурятской культурой.

Речь идёт об острове Огой.

Здесь мы сполна насладимся роскошью зимнего Байкала, вида с острова на Ольхон, а также насладимся энергетикой местной ступы.

Здесь расположена буддийская Ступа Просветления.

Существует поверье, что ступы помогают растворить весь негатив и способствуют процветанию.

По буддийским традициям, для очищения от плохой энергетики и исполнения задуманного, нужно пройти вокруг Ступы 6 раз.

Атмосфера и мощная энергетика этого места поразит вас с первых секунд!

После насыщенной прогулки в объятиях прозрачных льдов и северных панорам, вас ждёт вкусный ужин в одном из популярных заведений на острове.

Питание включено: завтрак, обед-пикник, ужин.

Остров Огой. Ступа ПросветленияОстров Огой. Ступа ПросветленияОстров Огой. Ступа ПросветленияОстров Огой. Ступа Просветления
6 день

Отъезд

Как и всё хорошее наша зимняя Рождественская сказка подходит к концу.

После завтрака мы доставим вас в аэропорт с помощью комфортного транспорта, где тепло попрощаемся и, заряженные новыми впечатлениями, отправимся создавать новые воспоминания этого года.

Питание включено: завтрак.

ОтъездОтъездОтъездОтъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в Листвянке и на Ольхоне.

Стоимость тура на 1 человека при группе 8 человек, в зависимости от размещения, руб:

При бронировании до 01.10.2022При бронировании с 01.10.2022
ДвухместноеДоплата за одноместноескидка для детей
до 12 лет		ДвухместноеДоплата за одноместноескидка для детей
до 12 лет
89 10016 0005%99 00016 00010%

Варианты проживания

Гостиница «Крестовая Падь»

2 ночи

Отель "Крестовая падь" с живописным видом находится всего в 50 метрах от берега озера Байкал. К услугам гостей солнечная терраса и сауна. В каждом номере с принадлежностями для чая/кофе можно посмотреть телевизор с плоским экраном.

В номерах в стиле шале с деревянными панелями есть рабочий стол, мини-бар и собственная ванная комната. В некоторых номерах можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi.

В красочном баре-ресторане предлагают блюда европейской кухни и разнообразные блюда сибирской кухни Байкальского региона. На завтрак предоставляется богатое меню.

Гостиница «Крестовая Падь»Гостиница «Крестовая Падь»Гостиница «Крестовая Падь»Гостиница «Крестовая Падь»Гостиница «Крестовая Падь»Гостиница «Крестовая Падь»

Гостевой дом «Хотэй»

3 ночи

Отель «Хотэй» расположен в поселке Хужир. К услугам гостей бар, принадлежности для барбекю, терраса, ресторан, общая кухня и общий лаундж. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Двухместные номера категории Стандарт.

Гостевой дом «Хотэй»Гостевой дом «Хотэй»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер аэропорт – Листвянка, микроавтобус Mersedes
  • Трансфер Листвянка – паромная переправа на МРС, микроавтобус Mersedes
  • Трансфер паромная переправа – Хужир, УАЗы
  • Трансфер паромная переправа – Иркутск, микроавтобус Mersedes
  • Трансферы по программе
  • Проживание в Листвянке, в отеле Крестовая падь, двухместные номера категории Стандарт (2 ночи)
  • Проживание в Хужире, в отеле Хотей, двухместные номера категории Стандарт (3 ночи)
  • Обзорная экскурсия по Листвянке, посещение канатной дороги, Лимнологического музея
  • Катание на собачьих упряжках (10 минут)
  • Экскурсия на Уазе на мыс Хобой
  • Экскурсия на хивусе на о. Огой
  • Сопровождение гидом
  • Питание: 1 день: ужин, 2 день – завтрак, ужин, 3 день - завтрак, ужин, 4 день - завтрак, обед-пикник, ужин, 5 день – завтрак, обед-пикник, ужин, 6 день - завтрак
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Иркутска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Алкогольная/табачная продукция
  • Услуги, не указанные в программе или указанные за доп. плату
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Итак, одежда: главное правило – одеваемся слоями, как пирог. Это задержит выход тепла и не допустит холод к вашему телу.

  • Ветрозащитная шапка, шапка-ушанка, либо сочетание шапка + капюшон куртки.
  • Бафф или шарф (для защиты шеи).
  • Тёплый пуховик, который защитит поясницу и не будет продуваться на ветру.
  • Флисовый джемпер.
  • Термобельё, рассчитанное на небольшую активность в -25.
  • Тёплые горнолыжные / пуховые штаны, либо комбинезон.
  • Носки шерстяные + х/б (здесь тоже работает принцип слоёв).
  • Перчатки непродуваемые + варежки.

Обувь:

  • Ботинки с натуральным или искусственным утеплителем, рассчитанные на -25 и ниже.
  • Можно использовать: валенки, унты, камусы, угги, луноходы, дутики

Дополнительно:

  • Грелки / стельки химические для ног и рук.
  • Ледоходы / ледоступы для спокойного перемещения по скользкому льду и торосам.
  • Очки солнцезащитные – обязательно.
  • Крем от загара с высокой степенью защиты – обязательно.
  • Помада гигиеническая.
  • Powerbank (для быстро-разряжающегося на морозе телефона).

Pекомендовано:

  • Термос (для горячего травяного чая с мёдом и лимоном, для поддержания иммунитета и тепла).
  • Сушилки для обуви.
  • Фонарик.
  • Наколенники (для любителей фотографировать отражения, льдинки и трещинки).

Многие пункты особо рекомендуем, некоторые – необязательны, но желательны для вашего комфорта.

Часть из этого списка можно приобрести в рыболовных магазинах или Спортмастер / Декатлон.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Если я путешествую один/одна?

Если вы отправляетесь путешествовать в одиночку, вам необходимо будет доплатить за одноместное размещение. По вашему желанию мы можем постараться подобрать для вас пару из участников группы, однако пара находится не всегда, и мы не можем её гарантировать.

Как организован встреча и сопровождение в туре?

Пожалуйста, не вносите оплату до получения подтверждения бронирования от нашего координатора и не приобретайте авиа и ж/д билеты до согласования с нашей командой выбранного Вами тура и его подтверждения.

Обычно мы встречаем всех туристов в аэропорту или на ж/д вокзале, в зависимости от времени Вашего прибытия. После получения багажа участники путешествия, в сопровождении встречающего следуют на посадку в автотранспорт. Могут быть исключения, об этом необходимо заранее договориться с менеджером, у которого вы бронируете тур.

На каждом маршруте работают опытные гиды, сопровождающие группы. По различным причинам (плохая погода, рекомендации МЧС, возникновение угрозы жизни и здоровью туристов и пр.) маршрут и программа тура могут быть перестроены.

Сильно просим Вас с уважением относиться к культурно-историческим ценностям, традициям, обычаям коренного населения Байкала. Просим вас беречь природу и соблюдать природоохранные правила.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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М
8 авг 2022
Организация на высшем уровне с момента оформления документов до конца тура. Вся связь через телеграм/вотсап/документы чеки дублируются на почту. Прилетел в Иркутск на день раньше, в день начала тура меня забрали из отеля, где остановился, заранее предупредив. Все передвижения по маршруту без ожиданий/очередей. Отдельное спасибо нашему гиду Вере, отлично знает свое дело и просто много интересного. Был создан общий чат в вотсапе, где можно было спросить любую информацию, также множество советов, чем заняться в свободное время/что посмотреть/где поесть и тд. Спасибо за отличную организацию!
О
29 июля 2022
Организаторы старались угодить, с гидом повезло.
Р
13 мар 2022
Все хорошо

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