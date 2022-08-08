1 день

Листвянка. Лимнологический музей. Канатная дорога на смотровую площадку

Сразу же после вашего прилёта мы доставим вас к берегу Священного озера Байкал.

В этот период он ещё не замерзает.

Вы увидите глубокие синие волны северного моря, бьющиеся о берег, которые при этом создают незамысловатые ледяные фигуры.

Для начала мы заселимся в один из лучших отелей Листвянки «Крестовая падь», а после отправимся на прогулку по посёлку.

Вы почувствуете ароматы копчёного омуля и других байкальских рыб, а все вокруг будет располагать атмосферой Рождества!

После прогулки отправимся в Лимнологический музей, где подробно изучим историю древнего озера.

Также для нас откроется вид со смотровой площадки, на которую доберёмся с помощью канатной дороги.

Вид, который откроется оттуда – поразит вас своей красотой!

В этой увлекательной экскурсии мы не заметим, как наступит вечер.

Мы проведём его по всем канонам праздника: узнаем друг о друге больше, послушаем таинственные сказания о северном море, отведаем свежесваренный горячий глинтвейн и обязательно обменяемся подарками.

Вы погрузитесь в атмосферу настоящего Рождества, словно из фильма.

Питание включено: ужин.