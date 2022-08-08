Сразу же после вашего прилёта мы доставим вас к берегу Священного озера Байкал.
В этот период он ещё не замерзает.
Вы увидите глубокие синие волны северного моря, бьющиеся о берег, которые при этом создают незамысловатые ледяные фигуры.
Для начала мы заселимся в один из лучших отелей Листвянки «Крестовая падь», а после отправимся на прогулку по посёлку.
Вы почувствуете ароматы копчёного омуля и других байкальских рыб, а все вокруг будет располагать атмосферой Рождества!
После прогулки отправимся в Лимнологический музей, где подробно изучим историю древнего озера.
Также для нас откроется вид со смотровой площадки, на которую доберёмся с помощью канатной дороги.
Вид, который откроется оттуда – поразит вас своей красотой!
В этой увлекательной экскурсии мы не заметим, как наступит вечер.
Мы проведём его по всем канонам праздника: узнаем друг о друге больше, послушаем таинственные сказания о северном море, отведаем свежесваренный горячий глинтвейн и обязательно обменяемся подарками.
Вы погрузитесь в атмосферу настоящего Рождества, словно из фильма.
Питание включено: ужин.
Сегодняшнее утро целиком и полностью в вашем распоряжении, вы сможете сладко выспаться на мягких кроватях.
В тоже время в отеле вас будет ждать вкуснейший завтрак в формате шведского стола и приятный аромат свежесваренного кофе.
Мы рекомендуем вам взять чашку, выйти на территорию отеля, вдохнуть кристально чистого байкальского воздуха и расслабиться перед насыщенным днём!
После обеда мы приглашаем вас в яркое и насыщенное небольшое путешествие в упряжке с сибирскими ездовыми собаками.
Здесь, на границе густого заснеженного сибирского леса расположилась усадьба Тюрюминых, где живет семья, выведшая уникальную породу собак – сибирские хаски.
Прогулка по густому зимнему лесу станет одним из ярких воспоминаний, которое вы с теплом будете вспоминать после!
Сегодняшний вечер мы завершим в горячей Сибирской бане на берегу Байкала.
Все, как мы любим: веники из таежных деревьев, кедровое масло и купель в проруби байкальских вод.
Весь сегодняшний день вы будете окружены изумительными заснеженными панорамами, вкуснейший едой и напитками, самое главное – домашней уютной атмосферой, где вы почувствуйте себя самым желанным гостем!
Питание включено: завтрак, ужин.
Завтракаем и отправляемся изучать и покорять новые локации зимнего Байкала.
В комфорте мы доедем до Малого Моря, откуда переправимся на хивусе по льду Байкала к острову Ольхон.
В дороге вы увидите потрясающее и редкое явление: сокуи или ледяные наплески на прибрежных склонах.
Перед вами так же предстанут замысловатые фигуры, ледяные пещеры и гроты.
После заселения в отель на острове Ольхон вместе отправимся во впечатляющую обзорную экскурсию по Хужиру.
Во время прогулки вы увидите Шаманку – это священная скала, одна из главных среди девяти святынь Азии.
Шаманка величественно стоит в окружении прозрачных льдов и открывающихся перед нами северных панорам.
Даже сейчас иногда местные шаманы проводят настоящие обряды.
После яркой и полной на впечатления прогулки вас ждёт вкусный и сытный ужин, горячая сибирская баня и обмен впечатлениями в большой, тёплой и уютной компании.
Питание включено: завтрак, ужин.
Сегодня день Рождества!
После плотного завтрака мы отправляемся на место, которое покорит настоящих ценителей энергетически заряженных, «сильных» мест.
Мыс Хобой пропитан древней энергетикой шаманских обрядов и старинными легендами давних предков.
Это самая северная и захватывающая дух точка острова.
Отсюда вы увидите невероятную панораму на Байкальские обледенелые просторы и длинный горный хребет противоположного берега.
Мы словно побываем на самом краю мира!
Когда вернёмся в отель – будет возможность расслабиться и отдохнуть, а после поужинать на одной из самых аутентичных террас отеля на Ольхоне.
Здесь мы отведаем горячий вкусный ужин, отмечая Рождество!
В этот день всё будет проникнуто духом этого праздника!
Мы продегустируем блюда национальной кухни, ароматный рождественский глинтвейн, традиционные десерты Сибири, сделанные из таежных ягод и мёда с пасеки.
К концу дня будем пробовать травяной чай, играть в настольные игры, делиться впечатлениями, слушать таинственные и загадочные легенды и верования про древний остров, петь и веселиться!
Питание включено: завтрак, обед-пикник, ужин.
Сразу же после вкуснейшего завтрака в качестве транспорта вас будет ждать хивус, на нем мы отправимся к месту, где можно ещё ближе познакомиться с бурятской культурой.
Речь идёт об острове Огой.
Здесь мы сполна насладимся роскошью зимнего Байкала, вида с острова на Ольхон, а также насладимся энергетикой местной ступы.
Здесь расположена буддийская Ступа Просветления.
Существует поверье, что ступы помогают растворить весь негатив и способствуют процветанию.
По буддийским традициям, для очищения от плохой энергетики и исполнения задуманного, нужно пройти вокруг Ступы 6 раз.
Атмосфера и мощная энергетика этого места поразит вас с первых секунд!
После насыщенной прогулки в объятиях прозрачных льдов и северных панорам, вас ждёт вкусный ужин в одном из популярных заведений на острове.
Питание включено: завтрак, обед-пикник, ужин.
Как и всё хорошее – наша зимняя Рождественская сказка подходит к концу.
После завтрака мы доставим вас в аэропорт с помощью комфортного транспорта, где тепло попрощаемся и, заряженные новыми впечатлениями, отправимся создавать новые воспоминания этого года.
Питание включено: завтрак.
Тур предусматривает проживание в гостинице в Листвянке и на Ольхоне.
Стоимость тура на 1 человека при группе 8 человек, в зависимости от размещения, руб:
|При бронировании до 01.10.2022
|При бронировании с 01.10.2022
|Двухместное
|Доплата за одноместное
|скидка для детей
до 12 лет
|Двухместное
|Доплата за одноместное
|скидка для детей
до 12 лет
|89 100
|16 000
|5%
|99 000
|16 000
|10%
Отель "Крестовая падь" с живописным видом находится всего в 50 метрах от берега озера Байкал. К услугам гостей солнечная терраса и сауна. В каждом номере с принадлежностями для чая/кофе можно посмотреть телевизор с плоским экраном.
В номерах в стиле шале с деревянными панелями есть рабочий стол, мини-бар и собственная ванная комната. В некоторых номерах можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi.
В красочном баре-ресторане предлагают блюда европейской кухни и разнообразные блюда сибирской кухни Байкальского региона. На завтрак предоставляется богатое меню.
Отель «Хотэй» расположен в поселке Хужир. К услугам гостей бар, принадлежности для барбекю, терраса, ресторан, общая кухня и общий лаундж. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Двухместные номера категории Стандарт.
Итак, одежда: главное правило – одеваемся слоями, как пирог. Это задержит выход тепла и не допустит холод к вашему телу.
Обувь:
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Многие пункты особо рекомендуем, некоторые – необязательны, но желательны для вашего комфорта.
Часть из этого списка можно приобрести в рыболовных магазинах или Спортмастер / Декатлон.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Если вы отправляетесь путешествовать в одиночку, вам необходимо будет доплатить за одноместное размещение. По вашему желанию мы можем постараться подобрать для вас пару из участников группы, однако пара находится не всегда, и мы не можем её гарантировать.
Пожалуйста, не вносите оплату до получения подтверждения бронирования от нашего координатора и не приобретайте авиа и ж/д билеты до согласования с нашей командой выбранного Вами тура и его подтверждения.
Обычно мы встречаем всех туристов в аэропорту или на ж/д вокзале, в зависимости от времени Вашего прибытия. После получения багажа участники путешествия, в сопровождении встречающего следуют на посадку в автотранспорт. Могут быть исключения, об этом необходимо заранее договориться с менеджером, у которого вы бронируете тур.
На каждом маршруте работают опытные гиды, сопровождающие группы. По различным причинам (плохая погода, рекомендации МЧС, возникновение угрозы жизни и здоровью туристов и пр.) маршрут и программа тура могут быть перестроены.
Сильно просим Вас с уважением относиться к культурно-историческим ценностям, традициям, обычаям коренного населения Байкала. Просим вас беречь природу и соблюдать природоохранные правила.