с 23 февраля по 1 апреля ежедневно с 10:00 утра

Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Что вас ждет:
Чистейший прозрачный лёд и послушаете треск Байкала;
Насладитесь красивым закатом;
Почувствуете на себе энергетику таинственного острова;
Сделаете невероятные фотографии на память.
Программа тура:
И так, приезжаем к 09:40, лагерь уже разбит и вас встречают наши заботливые гиды-рыбаки. Следом вас проводят в теплые юрты, где вы оставите свои вещи и немного передохнете с дороги. Юрты отапливаются до комфортной температуры +17° - +20°, что делает пребывание в лагере безопасным и комфортным.
Наши гиды-рыбаки поделятся своим опытом подледной рыбалки, расскажут, какая рыба водится в местных водах, расскажут об особенностях использования удочки и помогут подобрать снасти. Мы предусмотрели запас снастей на все случаи жизни, поэтому всегда сможем поделиться с вами всем необходимым для ловли!
После того как вы по рыбачите и успеете на славу проголодаться, около 13:00, вас ждет невероятно вкусный обед на свежем воздухе. Можете захватить свой улов, мы приготовим его на мангале, а также отведаете блюда приготовленные нашим поваром.
В это же время мы проведем для вас мастер-классы:
По копчению рыбы;
По приготовлению расколодки;
Как вялить рыбу на морозе.
Наш активный и насыщенный день пролетел, как мгновение! Вечером вас ждет вкусный ужин приготовленный нашим поваром, посиделки у костра за душевными разговорами и песнями под гитару. Также вы можете прогуляться по льду, насладиться полной тишиной и конечно же полюбоваться невероятно красивым ночным небом с россыпью звезд.
Пришло время расположиться на удобных раскладушках в теплой кемпинговой палатке и набираться сил после насыщенного дня!
Около 8:00 утра вы встретите чудесный Байкальский рассвет, выпьете горячего чаю с печеньками, а затем у вас будет еще пару часов, чтобы порыбачить. Ведь на рассвете идет самый лучший клев!
Время 10:00, садимся в машину и возвращаемся в отель!
В лагере еще масса других развлечений. Вы можете:
Покататься на коньках по самому большому импровизированному катку, весь инвентарь мы предоставляем;
Покушать ваши трофей приготовленные на костре;
Поиграть в хоккей;
Посмотреть подводный мир в прямом эфире;
Съездить в увлекательный джип-тур по о. Ольхон и Тажеранским степям (оплачивается дополнительно);
Насладиться Байкальскими красотами лежа в шезлонге у костра;
Сделать невероятные снимки в специализированной фотозоне.
Ответы на вопросы
Что входит
Трансфер с района малого моря до залива Загли (Хужир, Уюга, Курма, Сахюрта, Куркут)
Подлёдная рыбалка
Снасти
Мангал-зона для приготовления своего трофея
Мастер классы: по копчению рыбы, по приготовлению расколодки, как вялить рыбу на морозе
Спортивный инвентарь
Катание на коньках
Игра в хоккей
Эстетичная фотозона
Горячий обед
Горячий ужин
Лёгкий завтрак на утро следующего дня
Размещение в тёплой юрте на ночь
Много ярких впечатлений.
Что не входит
Трансфер из Иркутска (организовывается дополнительно 12000₽)
Алкогольные напитки
Активности не указанные в программе или указанные за дополнительную оплату.
Где начинаем и завершаем?
Начало: залив Загли, Ольхонский район, Иркутская область
Завершение: Обратный трансфер в район малого моря (Хужир, Уюга, Курма, Сахюрта, Куркут)
Когда и сколько длится
Когда: с 23 февраля по 1 апреля ежедневно с 10:00 утра
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 12 человек.
Важная информация
В течении 1 часа с вами свяжется наш сотрудник и уточнит ваше местонахождение
для того чтобы отправить за вами машину. Трансфер гибкий и осуществляется с побережья малого моря (как со стороны Ольхона, так и со стороны материка). После контакта
вы будете знать точное место встречи
время и дату
номер автомобиля. Возможно изменение времени прибытия в лагерь по договорённости.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
с 23 февраля по 1 апреля ежедневно с 10:00 утра
Антон Н.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них