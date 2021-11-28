с 23 февраля по 1 апреля ежедневно с 10:00 утра

Что вас ждет:

Чистейший прозрачный лёд и послушаете треск Байкала;

Насладитесь красивым закатом;

Почувствуете на себе энергетику таинственного острова;

Сделаете невероятные фотографии на память.

Программа тура:

И так, приезжаем к 09:40, лагерь уже разбит и вас встречают наши заботливые гиды-рыбаки. Следом вас проводят в теплые юрты, где вы оставите свои вещи и немного передохнете с дороги. Юрты отапливаются до комфортной температуры +17° - +20°, что делает пребывание в лагере безопасным и комфортным.

Наши гиды-рыбаки поделятся своим опытом подледной рыбалки, расскажут, какая рыба водится в местных водах, расскажут об особенностях использования удочки и помогут подобрать снасти. Мы предусмотрели запас снастей на все случаи жизни, поэтому всегда сможем поделиться с вами всем необходимым для ловли!

После того как вы по рыбачите и успеете на славу проголодаться, около 13:00, вас ждет невероятно вкусный обед на свежем воздухе. Можете захватить свой улов, мы приготовим его на мангале, а также отведаете блюда приготовленные нашим поваром.

В это же время мы проведем для вас мастер-классы:

По копчению рыбы;

По приготовлению расколодки;

Как вялить рыбу на морозе.

Наш активный и насыщенный день пролетел, как мгновение! Вечером вас ждет вкусный ужин приготовленный нашим поваром, посиделки у костра за душевными разговорами и песнями под гитару. Также вы можете прогуляться по льду, насладиться полной тишиной и конечно же полюбоваться невероятно красивым ночным небом с россыпью звезд.

Пришло время расположиться на удобных раскладушках в теплой кемпинговой палатке и набираться сил после насыщенного дня!

Около 8:00 утра вы встретите чудесный Байкальский рассвет, выпьете горячего чаю с печеньками, а затем у вас будет еще пару часов, чтобы порыбачить. Ведь на рассвете идет самый лучший клев!

Время 10:00, садимся в машину и возвращаемся в отель!

В лагере еще масса других развлечений. Вы можете: