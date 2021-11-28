с 23 февраля по 1 апреля ежедневно с 10:00 утра

Рыбалка с ночёвкой на льду Байкала

Вас ждет чистейший прозрачный лёд Байкала, вы насладитесь красивым закатом, почувствуете на себе энергетику

В группе
до 12 чел.
Вас ждет чистейший прозрачный лёд Байкала, вы насладитесь красивым закатом, почувствуете на себе энергетику таинственного острова и сделаете невероятные фотографии на память.

Вы проведёте незабываемую ночь на льду Байкала, в тёплой и уютной палатке.

Поймаете много вкусной рыбы и научитесь ещё коптить и вялить.

Сыграете в хоккей на самом большом в мире озере.

И это только малая часть того, что вам предстоит за это удивительные 24 часа.
Рыбалка с ночёвкой на льду Байкала
Рыбалка с ночёвкой на льду Байкала
Рыбалка с ночёвкой на льду Байкала
Рыбалка с ночёвкой на льду Байкала
Рыбалка с ночёвкой на льду Байкала
Рыбалка с ночёвкой на льду Байкала
Рыбалка с ночёвкой на льду Байкала
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ждет:

  • Чистейший прозрачный лёд и послушаете треск Байкала;
  • Насладитесь красивым закатом;
  • Почувствуете на себе энергетику таинственного острова;
  • Сделаете невероятные фотографии на память.

Программа тура:

  • И так, приезжаем к 09:40, лагерь уже разбит и вас встречают наши заботливые гиды-рыбаки. Следом вас проводят в теплые юрты, где вы оставите свои вещи и немного передохнете с дороги. Юрты отапливаются до комфортной температуры +17° - +20°, что делает пребывание в лагере безопасным и комфортным.
Наши гиды-рыбаки поделятся своим опытом подледной рыбалки, расскажут, какая рыба водится в местных водах, расскажут об особенностях использования удочки и помогут подобрать снасти. Мы предусмотрели запас снастей на все случаи жизни, поэтому всегда сможем поделиться с вами всем необходимым для ловли!
После того как вы по рыбачите и успеете на славу проголодаться, около 13:00, вас ждет невероятно вкусный обед на свежем воздухе. Можете захватить свой улов, мы приготовим его на мангале, а также отведаете блюда приготовленные нашим поваром.

В это же время мы проведем для вас мастер-классы:

  • По копчению рыбы;
  • По приготовлению расколодки;
  • Как вялить рыбу на морозе.
  • Наш активный и насыщенный день пролетел, как мгновение! Вечером вас ждет вкусный ужин приготовленный нашим поваром, посиделки у костра за душевными разговорами и песнями под гитару. Также вы можете прогуляться по льду, насладиться полной тишиной и конечно же полюбоваться невероятно красивым ночным небом с россыпью звезд.
Пришло время расположиться на удобных раскладушках в теплой кемпинговой палатке и набираться сил после насыщенного дня!
Около 8:00 утра вы встретите чудесный Байкальский рассвет, выпьете горячего чаю с печеньками, а затем у вас будет еще пару часов, чтобы порыбачить. Ведь на рассвете идет самый лучший клев!
Время 10:00, садимся в машину и возвращаемся в отель!

В лагере еще масса других развлечений. Вы можете:

  • Покататься на коньках по самому большому импровизированному катку, весь инвентарь мы предоставляем;
  • Покушать ваши трофей приготовленные на костре;
  • Поиграть в хоккей;
  • Посмотреть подводный мир в прямом эфире;
  • Съездить в увлекательный джип-тур по о. Ольхон и Тажеранским степям (оплачивается дополнительно);
  • Насладиться Байкальскими красотами лежа в шезлонге у костра;
  • Сделать невероятные снимки в специализированной фотозоне.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер с района малого моря до залива Загли (Хужир, Уюга, Курма, Сахюрта, Куркут)
  • Подлёдная рыбалка
  • Снасти
  • Мангал-зона для приготовления своего трофея
  • Мастер классы: по копчению рыбы, по приготовлению расколодки, как вялить рыбу на морозе
  • Спортивный инвентарь
  • Катание на коньках
  • Игра в хоккей
  • Эстетичная фотозона
  • Горячий обед
  • Горячий ужин
  • Лёгкий завтрак на утро следующего дня
  • Размещение в тёплой юрте на ночь
  • Много ярких впечатлений.
Что не входит
  • Трансфер из Иркутска (организовывается дополнительно 12000₽)
  • Алкогольные напитки
  • Активности не указанные в программе или указанные за дополнительную оплату.
Где начинаем и завершаем?
Начало: залив Загли, Ольхонский район, Иркутская область
Завершение: Обратный трансфер в район малого моря (Хужир, Уюга, Курма, Сахюрта, Куркут)
Когда и сколько длится
Когда: с 23 февраля по 1 апреля ежедневно с 10:00 утра
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
  • В течении 1 часа с вами свяжется наш сотрудник и уточнит ваше местонахождение
  • для того чтобы отправить за вами машину. Трансфер гибкий и осуществляется с побережья малого моря (как со стороны Ольхона, так и со стороны материка). После контакта
  • вы будете знать точное место встречи
  • время и дату
  • номер автомобиля. Возможно изменение времени прибытия в лагерь по договорённости.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

с 23 февраля по 1 апреля ежедневно с 10:00 утра

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