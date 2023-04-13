Сердце Байкала
Остров Ольхон — красивейшее место на Байкале, в бухтах которого водится много рыбы.
Опытные инструкторы обучат вас всем хитростям рыбалки, чтобы домой вы вернулись с большим уловом хариуса.
Опытные инструкторы обучат вас всем хитростям рыбалки, чтобы домой вы вернулись с большим уловом хариуса.
Ближайшие даты:
13
апр
апр
14
апр
апр
15
апр
апр
16
апр
апр
17
апр
апр
18
апр
апр
19
апр
апр
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Живописные бухты острова Ольхон, который по праву считается сердцем озера Байкал, ждут именно вас.
Что вас ждетУтром трансфер доставит вас до причала в поселке Хужир, где мы пересядем на корабль. После знакомства с командой и короткого инструктажа вы отправитесь в одну из тихих бухточек, где пристанете к берегу, чтобы перейти к первой части программы, которую мы посвятим харюзовой рыбалке. Будем ловить хариуса. Инструктора подготовят для вас подходящие снасти, а гиды с удовольствием расскажут обо всех тонкостях и хитростях ловли. Если вы едете с семьей, они смогут отдохнуть в обустроенном кемпинге или позагорать.
Когда солнце достигнет зенита, а вы поймаете достаточно хариуса для вкусной ухи, настанет время перейти ко второй части программы. Корабль вернется на пристань, где вас будут ждать комфортабельные внедорожники. Сменив водный транспорт на сухопутный, отправляемся ко второй локации. Эта бухта находится под крутыми берегами острова Ольхон, вдалеке от оживленных дорог острова. Там вас будет ждать готовый лагерь со вкусным обедом, приготовленным в казане. Здесь же приготовим наш утренний улов особым способом — методом горячего копчения.
После обеда вновь отправимся на рыбалку. Цель — поймать хариуса на спиннинг с берега. Инструктора подготовят подходящие снасти. За освоением техники ловли и поисками трофея пройдет остаток дня. К вечеру, полные впечатлений, вы вернетесь в отель.
Важно знать:• в стоимость экскурсии включен обед, приготовленный в казане, необходимые снасти и наживки для рыбалки,
в стоимость не включен трансфер из вашего города до поселка Хужир, а также размещение в самом поселке.
с 25 июня по 15 августа
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансферы по программе от поселка Хужир до базового лагеря и обратно
- Сопровождение гидом
- Все переходы на катере/корабле по маршруту
- Питание по программе
- Все необходимые снасти и наживки для рыбалки
- Аренда кострового оборудования и палаток
- Что не входит
- Размещение в поселке Хужир
- Авиа/жд билеты
- Услуги и экскурсии, не указанные в программе
- Алкогольная и табачная продукция
- Трансферы за пределами поселка Хужир и базового лагеря
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: с 25 июня по 15 августаЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Важная информация
- Добрый день. На экскурсию и обратно мы организуем доставку на комфортном трансфере
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Байкала
Групповые
На весь день
Рыбалка
Водные развлечения
Природа и пейзажи
Животные
На острова
Похожие туры из Байкала
Мини-группа
6 часов
На внедорожнике по южной части Ольхона к острову Огой
п. Хужир, у вашего отеля
Сегодня
Завтра
15 апр
16 апр
2 900₽ за человека
Мини-группа
6 часов
Групповой тур на север Ольхона
п. Хужир, у вашего отеля
Сегодня
Завтра
15 апр
16 апр
2 900₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Поездка на Малое море и Ольхон в мини-группе
Иркутск ул. Сухэ-Батора 7
15 апр
16 апр
17 апр
18 апр
10 000₽ за человека
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании