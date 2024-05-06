Шестидневный тур на горячие источники Умхей

Групповой тур на Байкале
За шесть дней мы посетим главные локации Бурятии, которые нужно увидеть каждому при первом знакомстве с этим колоритным краем. Прогуляемся по современному центру Улан-Удэ и отдохнем в горячих источниках на курорте Умхей.
Шестидневный тур на горячие источники Умхей
Шестидневный тур на горячие источники Умхей
Шестидневный тур на горячие источники Умхей
Ближайшие даты:
6
мая

Что вас ожидает:

  • Умхейские источники
  • Дацан «Ринпоче Багша»
  • Улан-Удэ и достопримечательности
  • Дворец богини Янжима
  • Баргузинская долина
  • Гора Спящий лев

Описание

Курорт Умхей Бурятия — колоритный край природных богатств и уникальной культуры, сочетающей в себе разнообразие традиций, религий и обычаев. Цветущий багульник, отдыхающие на пляжах нёрпы, красота вечнозеленой тайги и чистейших озер — все это Бурятия. Мы с Вами посетим одно из интереснейших мест республики. Умхейские термальные источники можно назвать истинным даром природы, где человек способен обрести долговечные здоровье и красоту. Вода Умхейских термальных источников обладает целебными свойствами. В центре острова находится озеро и десятки горячих ключей. Температура воды в озере очень комфортная, не превышает 35 градусов, и купаться в ней можно как взрослым, так и детям, независимо от времени года. Это ни с чем несравнимое удовольствие — расслабиться в горячей воде, любуясь открывающимися видами на гору и наблюдая за облаками.

Даты проведения тура: 06.05.24 — 12.05.24

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер по программе
  • Проживание по программе
  • Сопровождение гида на протяжении всего маршрута
  • Экскурсия в Иволгинский дацан
  • Экскурсия к староверам
  • Обзорная экскурсия по центру города Улан-Удэ
  • Обзорная экскурсия в Иволгинский дацан
  • Проживание на курорте Умхей
  • Питание на курорте Умхей
Что не входит
  • Личные расходы туриста
  • Питание в придорожном кафе, ужин в Улан-Удэ
  • Экскурсии в Джергинский заповедник
Место начала и завершения?
Гостиница Ангара, Иркутск
Когда и сколько длится?
Когда: Даты проведения тура: 06.05.24 — 12.05.24
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 34 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • Связаться для уточнения деталей бронирования можно по номерам: +7(950)111-74-03 и +7(950)067-86-36
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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