За шесть дней мы посетим главные локации Бурятии, которые нужно увидеть каждому при первом знакомстве с этим колоритным краем. Прогуляемся по современному центру Улан-Удэ и отдохнем в горячих источниках на курорте Умхей.
Ближайшие даты:
6
мая
мая
Что вас ожидает:
- Умхейские источники
- Дацан «Ринпоче Багша»
- Улан-Удэ и достопримечательности
- Дворец богини Янжима
- Баргузинская долина
- Гора Спящий лев
Описание
Курорт Умхей Бурятия — колоритный край природных богатств и уникальной культуры, сочетающей в себе разнообразие традиций, религий и обычаев. Цветущий багульник, отдыхающие на пляжах нёрпы, красота вечнозеленой тайги и чистейших озер — все это Бурятия. Мы с Вами посетим одно из интереснейших мест республики. Умхейские термальные источники можно назвать истинным даром природы, где человек способен обрести долговечные здоровье и красоту. Вода Умхейских термальных источников обладает целебными свойствами. В центре острова находится озеро и десятки горячих ключей. Температура воды в озере очень комфортная, не превышает 35 градусов, и купаться в ней можно как взрослым, так и детям, независимо от времени года. Это ни с чем несравнимое удовольствие — расслабиться в горячей воде, любуясь открывающимися видами на гору и наблюдая за облаками.
Даты проведения тура: 06.05.24 — 12.05.24
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер по программе
- Проживание по программе
- Сопровождение гида на протяжении всего маршрута
- Экскурсия в Иволгинский дацан
- Экскурсия к староверам
- Обзорная экскурсия по центру города Улан-Удэ
- Обзорная экскурсия в Иволгинский дацан
- Проживание на курорте Умхей
- Питание на курорте Умхей
- Что не входит
- Личные расходы туриста
- Питание в придорожном кафе, ужин в Улан-Удэ
- Экскурсии в Джергинский заповедник
- Место начала и завершения?
- Гостиница Ангара, Иркутск
- Когда и сколько длится?
- Когда: Даты проведения тура: 06.05.24 — 12.05.24Экскурсия длится около 6 днейБронировать нужно заранее, минимум за 34 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Важная информация
- Связаться для уточнения деталей бронирования можно по номерам: +7(950)111-74-03 и +7(950)067-86-36
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Байкала
Похожие туры из Байкала
Авторский тур
5 дней
Байкал. Горячие источники Хакусы
Россия, Республика Бурятия, Северобайкальск
19 фев
3 мар
25 мар
32 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Гастрономический тур на лёд Байкала
Россия, Иркутск
10 фев
23 фев
6 мар
130 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
4 мар
73 900₽ за человека