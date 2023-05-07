1 день

7:00-07.30 перелет по маршруту Иркутск – Шумакские минеральные источники.

Во время полета вы сможете насладиться красотой Тункинской долины, знаменитой своими альпийскими лугами, долинами рек Иркут, Китой и Шумак, полюбоваться большим количеством водопадов, горных озер, каньонов и ущелий.

08.30 – 09.30 – размещение на турбазе «Шумак».

05.30 – встреча в аэропорту г. Иркутска, регистрация, досмотр.

09.30 – 13.00 – пешая экскурсия к Шумакским минеральным источникам

Во время экскурсии Вам расскажут о многочисленных легендах Шумака. Вы узнаете о чудодейственной силе шумакских аршанов, услышите потрясающие истории исцеления шумакской минеральной водой, попробуете её на вкус, примете радоновую или минеральную ванну под открытым небом, вдохнёте аромат горного таёжного воздуха!:

14.00 – 14.30 – обед в столовой

15.00 – 17.00 – занятия йогой, массаж, медитации (не входит в стоимость тура)

17.00 – 18.30 – приём минеральной воды на источниках перед ужином, радоновых и минеральных ванн

19.00 – 19.30 – ужин

21.00 – вечерние посиделки в уютной беседке на берегу реки с таёжным чаем, приготовленном на костре

2 день

07.30 – утреннее занятие йогой

09.00 – 09.30 – завтрак:

10.00 – 13.00 – увлекательная экскурсия к водопаду Мраморный.

Панорама водопада впечатляет. Каньон pеки обрывается 30-метpовой ступенью, закручиваясь по часовой стрелке в мраморном колодце, падает, расходясь веером в мощный водный поток.

14.00 – 14.30 – обед.

15.00 – 17.00 – занятия йогой, массаж, медитации (не входит в стоимость тура).

17.00 – 18.30 – приём минеральной воды на источниках перед ужином, радоновых и минеральных ванн.

19.00 – 19.30 – ужин.

3 день.

07.30 – утреннее занятие йогой.

09.00 – 09.30 – завтрак:

10.00 – 18.00 – незабываемая экскурсия к священному месту Столбы «Хуухэйн-Хада».

Считается, что дух - хранитель Шумака обитает в этом месте. Здесь особым образом сочетаются материя и энергия. Многие поколения предков, почитая это место, оставили здесь свою положительную энергию мыслей и чувств.

19.00 – 19.30 – ужин.

20.00 – сибирская банька с бассейном и расслабляющий массаж помогут справиться с усталостью после продолжительной экскурсии (не входит в стоимость тура).

4 день.

07.30 – утреннее занятие йогой.

09.00 – 09.30 – завтрак:

10.00 – 19.00 - однодневная экскурсия к Изумрудным озёрам (не входит в стоимость тура).

Экскурсионный маршрут к Изумрудным озёрам средней сложности можно осуществить за 1 день с пикником на берегу озера. Вы дойдёте до двух горных озёр с кристально чистой, прохладной изумрудной водой, расположенных на высоте 2090 метров.

Самые отважные и закаленные смогут набраться бодрости, искупавшись в ледяной чаше озёр. Продолжительность экскурсии 8-10 часов, протяженность маршрута 24 км.

19.00 – 19.30 – ужин.

20.00 – 21.00 – принятие радоновых и минеральных ванн, чтобы снять усталость после похода.

5 день.

07.30 – утреннее занятие йогой.

09.00 – 09.30 – завтрак:

10.00 – 15.00 – экскурсионный маршрут на пик Трёх капитанов (не входит в стоимость тура).

Маршрут на обзорную вершину пик «Трёх капитанов» высотой 2390 метров проходит по правому берегу реки Шумак, а затем вдоль ручья с каскадом сливов и маленьких водопадов. С перевала открывается красивый вид на вершины Тункинских гольцов.

Продолжительность маршрута 5 часов. Маршрут рассчитан на людей с хорошей физической подготовкой.

15.00 – 19.00 – свободное время.

19.00 – 19.30 – ужин.

20.00 – 22.00 – по желанию баня, массаж (не входит в стоимость тура), принятие радоновых и минеральных ванн.

6 день.

07.30 – утреннее занятие йогой.

09.00 – 09.30 – завтрак:

0.00 – 15.00 – экскурсионный маршрут к Ледяному водопаду (не входит в стоимость тура).

Этот 30-метровый водопад является одним из самых красивых и удивительных мест на

Шумаке. Вытекает он ручья Ледяного, что впадает в реку Перевальную.

Сверху на склоне можно увидеть огромные глыбы льда, которые остаются застывшими круглый год! Не забудьте сделать фотографии на память!:

15.00 – 19.00 – отдых, прогулка к источникам, приём радоновых и минеральных ванн.

19.00 – 19.30 – ужин.

20.00 – 22.00 - по желанию баня, массаж (не входит в стоимость тура), принятие радоновых и минеральных ванн.

7 день.

07.30 – утреннее занятие йогой.

09.00 – 09.30 – завтрак:

10.00 – 16.00 – экскурсионный маршрут к Золотым озёрам (не входит в стоимость тура).

Экскурсионный маршрут до Золотых озёр пролегает по берегу реки Шумак, а затем вдоль ручья Золотой (5-7 км). При истечении из озера ручей образует небольшой водопад с глубоким водоемом, в котором можно искупаться. Тропа выводит в горный цирк, на дне которого находится необыкновенное по красоте, глубине и цвету высокогорное озеро.

Продолжительность экскурсии 6 часов, протяженность маршрута 13 км. Обед будет организован на берегу одного из озёр.

16.00 – 19.00 – отдых, прогулка к источникам, приём радоновых и минеральных ванн.

19.00 – 19.30 – ужин.

20.00 – прощальный вечер в уютной беседке на берегу реки с таёжным чаем, приготовленном на костре.

8 день.

07.00 – 07.30 – завтрак:

*08.00 – вылет в Иркутск:

время вылета может меняться в зависимости от метеоусловий по маршруту.

время вылета может меняться в зависимости от метеоусловий по маршруту.

*время вылета может меняться в зависимости от метеоусловий по маршруту