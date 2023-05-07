Шумакские минеральные источники: экскурсии в труднодоступный уголок Сибири
Вы совершите увлекательный полёт на вертолёте в заповедный уголок Сибири, труднодоступный курорт Шумакские минеральные источники.
В этом краю вся природа практически в своём первозданном виде: густая тайга, целебные источники от разных болезней и недугов, ледяные водопады, реки, горные озёра и каньоны, а также бесконечно чистый воздух! Именно здесь вы проведёте целую неделю, наслаждаясь всеми красотами!
В этом краю вся природа практически в своём первозданном виде: густая тайга, целебные источники от разных болезней и недугов, ледяные водопады, реки, горные озёра и каньоны, а также бесконечно чистый воздух! Именно здесь вы проведёте целую неделю, наслаждаясь всеми красотами!
Ближайшие даты:
7
мая
мая
14
мая
мая
21
мая
мая
28
мая
мая
4
июн
июн
11
июн
июн
18
июн
июн
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Шумакские минеральные источники
- Водопад Мраморный 30 метров высотой
- Священные столбы Хуухэйн-Хада
- Водопад Ледяной
- Пик трёх капитанов
- Золотые и Изумрудные горные озёра
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
1 день
- 7:00-07.30 перелет по маршруту Иркутск – Шумакские минеральные источники.
- Во время полета вы сможете насладиться красотой Тункинской долины, знаменитой своими альпийскими лугами, долинами рек Иркут, Китой и Шумак, полюбоваться большим количеством водопадов, горных озер, каньонов и ущелий.
- 08.30 – 09.30 – размещение на турбазе «Шумак».
05.30 – встреча в аэропорту г. Иркутска, регистрация, досмотр.
09.30 – 13.00 – пешая экскурсия к Шумакским минеральным источникам
Во время экскурсии Вам расскажут о многочисленных легендах Шумака. Вы узнаете о чудодейственной силе шумакских аршанов, услышите потрясающие истории исцеления шумакской минеральной водой, попробуете её на вкус, примете радоновую или минеральную ванну под открытым небом, вдохнёте аромат горного таёжного воздуха!:
14.00 – 14.30 – обед в столовой
15.00 – 17.00 – занятия йогой, массаж, медитации (не входит в стоимость тура)
17.00 – 18.30 – приём минеральной воды на источниках перед ужином, радоновых и минеральных ванн
19.00 – 19.30 – ужин
21.00 – вечерние посиделки в уютной беседке на берегу реки с таёжным чаем, приготовленном на костре
2 день
07.30 – утреннее занятие йогой
09.00 – 09.30 – завтрак:
- 10.00 – 13.00 – увлекательная экскурсия к водопаду Мраморный.
- Панорама водопада впечатляет. Каньон pеки обрывается 30-метpовой ступенью, закручиваясь по часовой стрелке в мраморном колодце, падает, расходясь веером в мощный водный поток.
- 14.00 – 14.30 – обед.
- 15.00 – 17.00 – занятия йогой, массаж, медитации (не входит в стоимость тура).
- 17.00 – 18.30 – приём минеральной воды на источниках перед ужином, радоновых и минеральных ванн.
- 19.00 – 19.30 – ужин.
- 3 день.
- 07.30 – утреннее занятие йогой.
09.00 – 09.30 – завтрак:
- 10.00 – 18.00 – незабываемая экскурсия к священному месту Столбы «Хуухэйн-Хада».
- Считается, что дух - хранитель Шумака обитает в этом месте. Здесь особым образом сочетаются материя и энергия. Многие поколения предков, почитая это место, оставили здесь свою положительную энергию мыслей и чувств.
- 19.00 – 19.30 – ужин.
- 20.00 – сибирская банька с бассейном и расслабляющий массаж помогут справиться с усталостью после продолжительной экскурсии (не входит в стоимость тура).
- 4 день.
- 07.30 – утреннее занятие йогой.
09.00 – 09.30 – завтрак:
- 10.00 – 19.00 - однодневная экскурсия к Изумрудным озёрам (не входит в стоимость тура).
- Экскурсионный маршрут к Изумрудным озёрам средней сложности можно осуществить за 1 день с пикником на берегу озера. Вы дойдёте до двух горных озёр с кристально чистой, прохладной изумрудной водой, расположенных на высоте 2090 метров.
- Самые отважные и закаленные смогут набраться бодрости, искупавшись в ледяной чаше озёр. Продолжительность экскурсии 8-10 часов, протяженность маршрута 24 км.
- 19.00 – 19.30 – ужин.
- 20.00 – 21.00 – принятие радоновых и минеральных ванн, чтобы снять усталость после похода.
- 5 день.
- 07.30 – утреннее занятие йогой.
09.00 – 09.30 – завтрак:
- 10.00 – 15.00 – экскурсионный маршрут на пик Трёх капитанов (не входит в стоимость тура).
- Маршрут на обзорную вершину пик «Трёх капитанов» высотой 2390 метров проходит по правому берегу реки Шумак, а затем вдоль ручья с каскадом сливов и маленьких водопадов. С перевала открывается красивый вид на вершины Тункинских гольцов.
- Продолжительность маршрута 5 часов. Маршрут рассчитан на людей с хорошей физической подготовкой.
- 15.00 – 19.00 – свободное время.
- 19.00 – 19.30 – ужин.
- 20.00 – 22.00 – по желанию баня, массаж (не входит в стоимость тура), принятие радоновых и минеральных ванн.
- 6 день.
- 07.30 – утреннее занятие йогой.
09.00 – 09.30 – завтрак:
0.00 – 15.00 – экскурсионный маршрут к Ледяному водопаду (не входит в стоимость тура).
Этот 30-метровый водопад является одним из самых красивых и удивительных мест на
Шумаке. Вытекает он ручья Ледяного, что впадает в реку Перевальную.
Сверху на склоне можно увидеть огромные глыбы льда, которые остаются застывшими круглый год! Не забудьте сделать фотографии на память!:
- 15.00 – 19.00 – отдых, прогулка к источникам, приём радоновых и минеральных ванн.
- 19.00 – 19.30 – ужин.
- 20.00 – 22.00 - по желанию баня, массаж (не входит в стоимость тура), принятие радоновых и минеральных ванн.
- 7 день.
- 07.30 – утреннее занятие йогой.
09.00 – 09.30 – завтрак:
- 10.00 – 16.00 – экскурсионный маршрут к Золотым озёрам (не входит в стоимость тура).
- Экскурсионный маршрут до Золотых озёр пролегает по берегу реки Шумак, а затем вдоль ручья Золотой (5-7 км). При истечении из озера ручей образует небольшой водопад с глубоким водоемом, в котором можно искупаться. Тропа выводит в горный цирк, на дне которого находится необыкновенное по красоте, глубине и цвету высокогорное озеро.
- Продолжительность экскурсии 6 часов, протяженность маршрута 13 км. Обед будет организован на берегу одного из озёр.
- 16.00 – 19.00 – отдых, прогулка к источникам, приём радоновых и минеральных ванн.
- 19.00 – 19.30 – ужин.
- 20.00 – прощальный вечер в уютной беседке на берегу реки с таёжным чаем, приготовленном на костре.
- 8 день.
07.00 – 07.30 – завтрак:
*08.00 – вылет в Иркутск:
время вылета может меняться в зависимости от метеоусловий по маршруту.
время вылета может меняться в зависимости от метеоусловий по маршруту.
*время вылета может меняться в зависимости от метеоусловий по маршруту
по воскресеньям в 07.00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Перелёт на вертолете Иркутск-Шумак-Иркутск
- Проживание 7 ночей на турбазе Шумак
- 3-х разовое питание (традиционное или вегетарианское)
- 3 пешие экскурсии
- Занятия йогой по утрам с инструктором
- Что не входит
- Дополнительные экскурсии
- Рыбалка
- Баня
- Массаж
- Место начала и завершения?
- Иркутск, ул. Ширямова, 13Б
- Когда и сколько длится?
- Когда: по воскресеньям в 07.00Экскурсия длится около 8 днейБронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 22 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Байкала
Групповые
Пешеходные
Активный отдых
Многодневные туры
Похожие туры из Байкала
Авторский тур
4 дня
Четырёхдневный тур на Ольхон
ваш адрес в Иркутске
Завтра
2 мая
3 мая
4 мая
52 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
СИЛА БАЙКАЛА - ОСТРОВ ОЛЬХОН НА 7 ДНЕЙ
Аэропорт Иркутск (ул. Ширямова, 13)
7 июня
25 июня
75 200₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Этнопутешествие в место силы Байкала (сборный тур)
Иркутск, ул. Ширямова, д. 13
22 июня
14 июля
3 авг
от 68 000₽ за человека
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии