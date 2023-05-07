Шумак. Путешествие в место силы

Шумакские минеральные источники: экскурсии в труднодоступный уголок Сибири

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Вы совершите увлекательный полёт на вертолёте в заповедный уголок Сибири, труднодоступный курорт Шумакские минеральные источники.

В этом краю вся природа практически в своём первозданном виде: густая тайга, целебные источники от разных болезней и недугов, ледяные водопады, реки, горные озёра и каньоны, а также бесконечно чистый воздух! Именно здесь вы проведёте целую неделю, наслаждаясь всеми красотами!
Шумак. Путешествие в место силы
Шумак. Путешествие в место силы
Шумак. Путешествие в место силы
Шумак. Путешествие в место силы
Шумак. Путешествие в место силы
Шумак. Путешествие в место силы
Шумак. Путешествие в место силы
Ближайшие даты:
7
мая
14
мая
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мая
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Что вас ожидает:

  • Шумакские минеральные источники
  • Водопад Мраморный 30 метров высотой
  • Священные столбы Хуухэйн-Хада
  • Водопад Ледяной
  • Пик трёх капитанов
  • Золотые и Изумрудные горные озёра
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

1 день

  • 7:00-07.30 перелет по маршруту Иркутск – Шумакские минеральные источники.
  • Во время полета вы сможете насладиться красотой Тункинской долины, знаменитой своими альпийскими лугами, долинами рек Иркут, Китой и Шумак, полюбоваться большим количеством водопадов, горных озер, каньонов и ущелий.
  • 08.30 – 09.30 – размещение на турбазе «Шумак».
05.30 – встреча в аэропорту г. Иркутска, регистрация, досмотр.
09.30 – 13.00 – пешая экскурсия к Шумакским минеральным источникам
Во время экскурсии Вам расскажут о многочисленных легендах Шумака. Вы узнаете о чудодейственной силе шумакских аршанов, услышите потрясающие истории исцеления шумакской минеральной водой, попробуете её на вкус, примете радоновую или минеральную ванну под открытым небом, вдохнёте аромат горного таёжного воздуха!:

14.00 – 14.30 – обед в столовой

15.00 – 17.00 – занятия йогой, массаж, медитации (не входит в стоимость тура)
17.00 – 18.30 – приём минеральной воды на источниках перед ужином, радоновых и минеральных ванн

19.00 – 19.30 – ужин

21.00 – вечерние посиделки в уютной беседке на берегу реки с таёжным чаем, приготовленном на костре

2 день

07.30 – утреннее занятие йогой

09.00 – 09.30 – завтрак:

  • 10.00 – 13.00 – увлекательная экскурсия к водопаду Мраморный.
  • Панорама водопада впечатляет. Каньон pеки обрывается 30-метpовой ступенью, закручиваясь по часовой стрелке в мраморном колодце, падает, расходясь веером в мощный водный поток.
  • 14.00 – 14.30 – обед.
  • 15.00 – 17.00 – занятия йогой, массаж, медитации (не входит в стоимость тура).
  • 17.00 – 18.30 – приём минеральной воды на источниках перед ужином, радоновых и минеральных ванн.
  • 19.00 – 19.30 – ужин.
  • 3 день.
  • 07.30 – утреннее занятие йогой.

09.00 – 09.30 – завтрак:

  • 10.00 – 18.00 – незабываемая экскурсия к священному месту Столбы «Хуухэйн-Хада».
  • Считается, что дух - хранитель Шумака обитает в этом месте. Здесь особым образом сочетаются материя и энергия. Многие поколения предков, почитая это место, оставили здесь свою положительную энергию мыслей и чувств.
  • 19.00 – 19.30 – ужин.
  • 20.00 – сибирская банька с бассейном и расслабляющий массаж помогут справиться с усталостью после продолжительной экскурсии (не входит в стоимость тура).
  • 4 день.
  • 07.30 – утреннее занятие йогой.

09.00 – 09.30 – завтрак:

  • 10.00 – 19.00 - однодневная экскурсия к Изумрудным озёрам (не входит в стоимость тура).
  • Экскурсионный маршрут к Изумрудным озёрам средней сложности можно осуществить за 1 день с пикником на берегу озера. Вы дойдёте до двух горных озёр с кристально чистой, прохладной изумрудной водой, расположенных на высоте 2090 метров.
  • Самые отважные и закаленные смогут набраться бодрости, искупавшись в ледяной чаше озёр. Продолжительность экскурсии 8-10 часов, протяженность маршрута 24 км.
  • 19.00 – 19.30 – ужин.
  • 20.00 – 21.00 – принятие радоновых и минеральных ванн, чтобы снять усталость после похода.
  • 5 день.
  • 07.30 – утреннее занятие йогой.

09.00 – 09.30 – завтрак:

  • 10.00 – 15.00 – экскурсионный маршрут на пик Трёх капитанов (не входит в стоимость тура).
  • Маршрут на обзорную вершину пик «Трёх капитанов» высотой 2390 метров проходит по правому берегу реки Шумак, а затем вдоль ручья с каскадом сливов и маленьких водопадов. С перевала открывается красивый вид на вершины Тункинских гольцов.
  • Продолжительность маршрута 5 часов. Маршрут рассчитан на людей с хорошей физической подготовкой.
  • 15.00 – 19.00 – свободное время.
  • 19.00 – 19.30 – ужин.
  • 20.00 – 22.00 – по желанию баня, массаж (не входит в стоимость тура), принятие радоновых и минеральных ванн.
  • 6 день.
  • 07.30 – утреннее занятие йогой.

09.00 – 09.30 – завтрак:

0.00 – 15.00 – экскурсионный маршрут к Ледяному водопаду (не входит в стоимость тура).
Этот 30-метровый водопад является одним из самых красивых и удивительных мест на
Шумаке. Вытекает он ручья Ледяного, что впадает в реку Перевальную.

Сверху на склоне можно увидеть огромные глыбы льда, которые остаются застывшими круглый год! Не забудьте сделать фотографии на память!:

  • 15.00 – 19.00 – отдых, прогулка к источникам, приём радоновых и минеральных ванн.
  • 19.00 – 19.30 – ужин.
  • 20.00 – 22.00 - по желанию баня, массаж (не входит в стоимость тура), принятие радоновых и минеральных ванн.
  • 7 день.
  • 07.30 – утреннее занятие йогой.

09.00 – 09.30 – завтрак:

  • 10.00 – 16.00 – экскурсионный маршрут к Золотым озёрам (не входит в стоимость тура).
  • Экскурсионный маршрут до Золотых озёр пролегает по берегу реки Шумак, а затем вдоль ручья Золотой (5-7 км). При истечении из озера ручей образует небольшой водопад с глубоким водоемом, в котором можно искупаться. Тропа выводит в горный цирк, на дне которого находится необыкновенное по красоте, глубине и цвету высокогорное озеро.
  • Продолжительность экскурсии 6 часов, протяженность маршрута 13 км. Обед будет организован на берегу одного из озёр.
  • 16.00 – 19.00 – отдых, прогулка к источникам, приём радоновых и минеральных ванн.
  • 19.00 – 19.30 – ужин.
  • 20.00 – прощальный вечер в уютной беседке на берегу реки с таёжным чаем, приготовленном на костре.
  • 8 день.

07.00 – 07.30 – завтрак:

*08.00 – вылет в Иркутск:

время вылета может меняться в зависимости от метеоусловий по маршруту.
время вылета может меняться в зависимости от метеоусловий по маршруту.
*время вылета может меняться в зависимости от метеоусловий по маршруту

по воскресеньям в 07.00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Перелёт на вертолете Иркутск-Шумак-Иркутск
  • Проживание 7 ночей на турбазе Шумак
  • 3-х разовое питание (традиционное или вегетарианское)
  • 3 пешие экскурсии
  • Занятия йогой по утрам с инструктором
Что не входит
  • Дополнительные экскурсии
  • Рыбалка
  • Баня
  • Массаж
Место начала и завершения?
Иркутск, ул. Ширямова, 13Б
Когда и сколько длится?
Когда: по воскресеньям в 07.00
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 22 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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