1 день

Иркутск - Мамай

В предвкушении зимней сказки отправляемся в путь!

Дорога лежит из Иркутска к подножию горы Мамай.

Будем знакомиться, наслаждаться видами из окна и оставаться в уютных кафе.

На месте нас будет ждать заброска к лесному домику в горах, где и начнётся волшебство.

Как минимум, горячий сибирский обед, который будет готов к нашему приходу.

Располагаемся в домике и отправляемся исследовать окрестности: погуляем по заснеженному лесу, дойдём до реки со снежными островками-зефирками, сделаем сказочные фото.

Вечером будем настраиваться на атмосферу праздника и смотреть любимые зимние фильмы.

В 22:00 пригласим вас за праздничный стол.

Будем подводить итоги года, дегустировать вкуснейшие блюда сибирской кухни и играть в Тайного Санту.

После боя курантов загадаем желания, встретим праздник под звёздным таёжным небом и забудем обо всём в танцах до утра.

Питание включено: обед, ужин.