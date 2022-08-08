Сибирская Нарния. Новогодний тур

Новый год для тех, кто выбирает свободу

5
3 отзыва
Новый год для тех, кто выбирает свободу, атмосферу волшебства и дух бесконечного веселья! Приглашаем отправиться в волшебное путешествие вместе с нашей командой. Вас ждут новые знакомства, активные развлечения и, конечно, ощущение настоящей зимней сказки!
Сибирская Нарния. Новогодний тур
Сибирская Нарния. Новогодний тур
Сибирская Нарния. Новогодний тур
Сибирская Нарния. Новогодний тур
Сибирская Нарния. Новогодний тур
Сибирская Нарния. Новогодний тур
Сибирская Нарния. Новогодний тур
Сибирская Нарния. Новогодний тур
Сибирская Нарния. Новогодний тур
Сибирская Нарния. Новогодний тур
Сибирская Нарния. Новогодний тур
Сибирская Нарния. Новогодний тур
Сибирская Нарния. Новогодний тур
Сибирская Нарния. Новогодний тур
Сибирская Нарния. Новогодний тур
Сибирская Нарния. Новогодний тур
Сибирская Нарния. Новогодний тур
Сибирская Нарния. Новогодний тур
Сибирская Нарния. Новогодний тур
Ближайшие даты:
31
дек

Что вас ожидает 🤩

Сибирская банька
Сибирская банька
Отдохнём и восстановим силы в горячей сибирской баньке
ГК “Гора Соболиная”
ГК “Гора Соболиная”
По желанию покатаемся на лыжах, снегоходах или в собачьих упряжках
Волшебный Новый год
Волшебный Новый год
Незабываемо и весело проведём новогоднюю ночь

Программа тура по дням

1 день

Иркутск - Мамай

В предвкушении зимней сказки отправляемся в путь!

Дорога лежит из Иркутска к подножию горы Мамай.

Будем знакомиться, наслаждаться видами из окна и оставаться в уютных кафе.

На месте нас будет ждать заброска к лесному домику в горах, где и начнётся волшебство.

Как минимум, горячий сибирский обед, который будет готов к нашему приходу.

Располагаемся в домике и отправляемся исследовать окрестности: погуляем по заснеженному лесу, дойдём до реки со снежными островками-зефирками, сделаем сказочные фото.

Вечером будем настраиваться на атмосферу праздника и смотреть любимые зимние фильмы.

В 22:00 пригласим вас за праздничный стол.

Будем подводить итоги года, дегустировать вкуснейшие блюда сибирской кухни и играть в Тайного Санту.

После боя курантов загадаем желания, встретим праздник под звёздным таёжным небом и забудем обо всём в танцах до утра.

Питание включено: обед, ужин.

Иркутск - МамайИркутск - МамайИркутск - МамайИркутск - МамайИркутск - Мамай
2 день

Мамай. Свободное время. Баня

Сегодня оставляем для вас гибкую программу с возможностью хорошо выспаться.

На свежем лесном воздухе это получается прекрасно.

Поздний завтрак, ароматный кофе и новый день в объятиях снежной сибирской тайги.

По желанию, можете провести время в домике или наслаждаться зимней природой.

Вам предстоит вернуться в детство: будем играть в снежки, кататься с горок и купаться в снежных сугробах!

На Мамае всегда можно взять на прокат снегоходы, лыжи или сноуборды.

После горячего обеда нас будет ждать натопленная баня с таёжными вениками.

Вечер проведём за большим столом с настольными играми и хорошими фильмами.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Мамай. Свободное время. БаняМамай. Свободное время. БаняМамай. Свободное время. БаняМамай. Свободное время. Баня
3 день

Мамай - Байкальск. Горнолыжный курорт «Гора Соболиная»

Сегодня вы увидите новую, не менее впечатляющую локацию.

Хотим показать город Байкальск и горнолыжный курорт “Гора Соболиная”.

Вкусно завтракаем и спускаемся с горы.

Если хочется приключений, спуститься можно на санях.

Вещи вниз увезёт снегоход.

Байкальск предлагает развитую инфраструктуру и большой ассортимент активностей: сноуборды, лыжи, катание на тюбах и собачьих упряжках.

На высоте 900 метров расположилось панорамное кафе с видом на тёмно-синие воды Байкала, где можно с наслаждением провести время и продегустировать блюда местной кухни: загудай, таёжные закуски и десерты.

Вечером устроим завершающий ужин в отеле.

Сходим в горячую баню и хорошо выспимся перед обратной дорогой.

Питание включено: завтрак.

Мамай - Байкальск. Горнолыжный курорт «Гора Соболиная»Мамай - Байкальск. Горнолыжный курорт «Гора Соболиная»Мамай - Байкальск. Горнолыжный курорт «Гора Соболиная»Мамай - Байкальск. Горнолыжный курорт «Гора Соболиная»
4 день

Отъезд

Сегодня завершаем нашу зимнюю историю.

Трансфер в Иркутск и тёплое прощание.

Заряженные насыщенным отдыхом, отправляемся создавать новые впечатления!

Питание не включено.

ОтъездОтъездОтъездОтъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в лесном домике в горах Мамая.

Подробную информацию об условиях размещения уточняйте при бронировании.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер: Иркутск – подножие горы Мамай – Байкальск – Иркутск
  • Заброска вещей до домика и обратно
  • Заброска людей до домика
  • Питание (день 1 – обед, ужин день 2 – завтрак, обед, ужин день 3 – завтрак)
  • Баня
  • Проживание
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Алкогольная и табачная продукция
  • Катание на снегоходе, собачьих упряжах, лыжи, сноуборд
  • Питание (день 3 – обед, ужин день 4 – завтрак)
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Концепция новогодней ночи

На создание тура вдохновило место: Мамай или ущелье реки Большой Мамай – это настоящее погружение в волшебную сказку.

Горная долина Хамар-Дабана, где природа создала уникальный микроклимат: зима тут тёплая и очень снежная.

Это привлекает любителей фрирайда со всего мира.

Очаровательный, загадочный Мамай притягивает не менее очаровательных и свободных людей.

Так в горах появилась небольшая деревня со своей атмосферой.

Сюда приезжают, чтобы полностью забыть про цивилизацию и проникнуться самобытностью сибирского леса.

Представьте: вечер в бревенчатом домике посреди густой тайги, вокруг на десятки километров ни души.

Только огромные заснеженные ели и сугробы выше окон.

Вас окружают открытые люди, с которыми есть, что обсудить.

Вы смотрите любимые новогодние фильмы и пьёте горячий глинтвейн.

Будем собираться большой компанией, гулять по сказочному лесу, играть в снежки и купаться в океане снега!

В новогоднюю ночь устроим фееричный праздник с курантами, шампанским, игрой в Тайного Санту и танцами до утра!

На столе увидите вкуснейшие блюда сибирской кухни, таёжные настойки и классические новогодние напитки.

Вас ждёт по-настоящему сказочный отдых в самом сердце байкальской тайги!

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
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М
8 авг 2022
Организация на высшем уровне с момента оформления документов до конца тура. Вся связь через телеграм/вотсап/документы чеки дублируются на почту. Прилетел в Иркутск на день раньше, в день начала тура меня забрали из отеля, где остановился, заранее предупредив. Все передвижения по маршруту без ожиданий/очередей. Отдельное спасибо нашему гиду Вере, отлично знает свое дело и просто много интересного. Был создан общий чат в вотсапе, где можно было спросить любую информацию, также множество советов, чем заняться в свободное время/что посмотреть/где поесть и тд. Спасибо за отличную организацию!
О
29 июля 2022
Организаторы старались угодить, с гидом повезло.
Р
13 мар 2022
Все хорошо

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