В предвкушении зимней сказки отправляемся в путь!
Дорога лежит из Иркутска к подножию горы Мамай.
Будем знакомиться, наслаждаться видами из окна и оставаться в уютных кафе.
На месте нас будет ждать заброска к лесному домику в горах, где и начнётся волшебство.
Как минимум, горячий сибирский обед, который будет готов к нашему приходу.
Располагаемся в домике и отправляемся исследовать окрестности: погуляем по заснеженному лесу, дойдём до реки со снежными островками-зефирками, сделаем сказочные фото.
Вечером будем настраиваться на атмосферу праздника и смотреть любимые зимние фильмы.
В 22:00 пригласим вас за праздничный стол.
Будем подводить итоги года, дегустировать вкуснейшие блюда сибирской кухни и играть в Тайного Санту.
После боя курантов загадаем желания, встретим праздник под звёздным таёжным небом и забудем обо всём в танцах до утра.
Питание включено: обед, ужин.
Сегодня оставляем для вас гибкую программу с возможностью хорошо выспаться.
На свежем лесном воздухе это получается прекрасно.
Поздний завтрак, ароматный кофе и новый день в объятиях снежной сибирской тайги.
По желанию, можете провести время в домике или наслаждаться зимней природой.
Вам предстоит вернуться в детство: будем играть в снежки, кататься с горок и купаться в снежных сугробах!
На Мамае всегда можно взять на прокат снегоходы, лыжи или сноуборды.
После горячего обеда нас будет ждать натопленная баня с таёжными вениками.
Вечер проведём за большим столом с настольными играми и хорошими фильмами.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Сегодня вы увидите новую, не менее впечатляющую локацию.
Хотим показать город Байкальск и горнолыжный курорт “Гора Соболиная”.
Вкусно завтракаем и спускаемся с горы.
Если хочется приключений, спуститься можно на санях.
Вещи вниз увезёт снегоход.
Байкальск предлагает развитую инфраструктуру и большой ассортимент активностей: сноуборды, лыжи, катание на тюбах и собачьих упряжках.
На высоте 900 метров расположилось панорамное кафе с видом на тёмно-синие воды Байкала, где можно с наслаждением провести время и продегустировать блюда местной кухни: загудай, таёжные закуски и десерты.
Вечером устроим завершающий ужин в отеле.
Сходим в горячую баню и хорошо выспимся перед обратной дорогой.
Питание включено: завтрак.
Сегодня завершаем нашу зимнюю историю.
Трансфер в Иркутск и тёплое прощание.
Заряженные насыщенным отдыхом, отправляемся создавать новые впечатления!
Питание не включено.
Тур предусматривает проживание в лесном домике в горах Мамая.
Подробную информацию об условиях размещения уточняйте при бронировании.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
На создание тура вдохновило место: Мамай или ущелье реки Большой Мамай – это настоящее погружение в волшебную сказку.
Горная долина Хамар-Дабана, где природа создала уникальный микроклимат: зима тут тёплая и очень снежная.
Это привлекает любителей фрирайда со всего мира.
Очаровательный, загадочный Мамай притягивает не менее очаровательных и свободных людей.
Так в горах появилась небольшая деревня со своей атмосферой.
Сюда приезжают, чтобы полностью забыть про цивилизацию и проникнуться самобытностью сибирского леса.
Представьте: вечер в бревенчатом домике посреди густой тайги, вокруг на десятки километров ни души.
Только огромные заснеженные ели и сугробы выше окон.
Вас окружают открытые люди, с которыми есть, что обсудить.
Вы смотрите любимые новогодние фильмы и пьёте горячий глинтвейн.
Будем собираться большой компанией, гулять по сказочному лесу, играть в снежки и купаться в океане снега!
В новогоднюю ночь устроим фееричный праздник с курантами, шампанским, игрой в Тайного Санту и танцами до утра!
На столе увидите вкуснейшие блюда сибирской кухни, таёжные настойки и классические новогодние напитки.
Вас ждёт по-настоящему сказочный отдых в самом сердце байкальской тайги!