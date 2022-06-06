Сказка Байкала: Байкальск и священный Ольхон

Познакомьтесь с южной и центральной частью озера Байкал. Каждый день посещение новых мест. Уникальная возможность

4.7
3 отзыва
Познакомьтесь с южной и центральной частью озера Байкал. Каждый день посещение новых мест. Уникальная возможность увидеть ледовые гроты, ощутить энергию сакральных мест острова Ольхон. Вы увидите "Чертов палец" и "Ухо Байкала", побываете на теплых озерах и на мысе Хобой. Будут и познавательные экскурсии, где вы узнаете историю этого региона.
Сказка Байкала: Байкальск и священный Ольхон
Сказка Байкала: Байкальск и священный Ольхон
Сказка Байкала: Байкальск и священный Ольхон
Сказка Байкала: Байкальск и священный Ольхон
Сказка Байкала: Байкальск и священный Ольхон
Сказка Байкала: Байкальск и священный Ольхон
Сказка Байкала: Байкальск и священный Ольхон
Сказка Байкала: Байкальск и священный Ольхон
Сказка Байкала: Байкальск и священный Ольхон
Сказка Байкала: Байкальск и священный Ольхон
Сказка Байкала: Байкальск и священный Ольхон
Сказка Байкала: Байкальск и священный Ольхон
Сказка Байкала: Байкальск и священный Ольхон
Ближайшие даты:
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янв
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Описание

Преимущества этого путешествия:

  • особый микроклимат Байкальска – побываем на теплых озерах, прогуляемся по берегу Байкала в самом южном городе Иркутской области, увидим гранатовый пляж;
  • таинственная Тункинская долина – посетим водопады и минеральные источники, буддистского дацана;
  • живописный Ольхон – отправимся в северную часть острова до мыса Хобой, а потом в южную до мыса Кобылья голова, с остановками и пешими прогулками.

Программа тура по дням

1 день
Переезд в город Байкальск

Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.

Переезд в город Байкальск.

Размещение в гостинице.

Питание включено: ужин. 
Автотранспортом: примерно 150 км.    
Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.  

Переезд в город БайкальскПереезд в город БайкальскПереезд в город БайкальскПереезд в город Байкальск
2 день
Теплые озера

Поездка из Байкальска к Теплым озерам.

Прогулка по тропе к озерам, отдых на природе.

Возвращение в Байкальск.

Питание включено: завтрак, обед, ужин. 
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 2 км.
Автотранспортом: примерно 90 км.    
Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.  

Теплые озераТеплые озераТеплые озера
3 день
День в Байкальске

Свободный день в Байкальске.

Всегда приятно прогуляться по берегу Байкала.

Вашими спутниками будут легкий бриз и яркое солнце.

Байкальск – самый южный город в Иркутской области.

Он находится на той же географической широте, что и столица Великобритании Лондон.

Однако это место далеко не такое хмурое и туманное.

Удивительно, но побережье Байкала славится большим количеством ясных дней, их в году бывает более трехсот.

Благодаря особому микроклимату, зимой здесь не бывает крепких морозов, а летом – удушающей жары.

Питание включено: завтрак, ужин.

День в БайкальскеДень в БайкальскеДень в БайкальскеДень в Байкальске
4 день
Тункинская долина

Поездка из Байкальска в Тункинскую долину, поселок Аршан.

Посещение водопадов и минеральных источников, буддистского дацана.

Вечером возвращение в Байкальск.

Питание включено: завтрак, ужин. 
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км.
Автотранспортом: примерно 330 км.    
Общая продолжительность: ориентировочно 10 ч.  

Тункинская долинаТункинская долинаТункинская долинаТункинская долина
5 день
День в Байкальске

Свободный день в Байкальске.

Один из самых любимых местными жителями и туристами пляжей Байкальска – Гранатовый.

Свое название он оправдывает полностью.

Мелкий песок этого пляжа имеет совершенно невероятный красновато-розовый оттенок благодаря большому содержанию в нем минерала граната альмандина.

Питание включено: завтрак, ужин

День в БайкальскеДень в БайкальскеДень в БайкальскеДень в Байкальске
6 день
Байкальский государственный биосферный заповедник

Поездка из Байкальска в Байкальский государственный биосферный заповедник вблизи поселка Танхой.

Прогулка по заповедной тропе.

Возвращение в гостиницу.

Питание включено: завтрак, обед, ужин. 
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 2 км.
Автотранспортом: примерно 150 км.   
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.  

Байкальский государственный биосферный заповедникБайкальский государственный биосферный заповедникБайкальский государственный биосферный заповедникБайкальский государственный биосферный заповедник
7 день
день в Байкальске

Свободный день в Байкальске.

Прогуливаясь по Байкальску, вы наткнетесь на множество интересных скульптур.

Одна из самых известных – Ухо Байкала.

Скульптуру выполнил местный кузнец-самоучка.

Существует поверье, что если взять камешек, нашептать ему заветное желание, а потом прицелиться и попасть точно в центр Уха, желание непременно исполнится.

Хотите проверить?

Питание включено: завтрак, ужин.

день в Байкальскедень в Байкальскедень в Байкальскедень в Байкальске
8 день
Поездка до острова Ольхон

Переезд из Байкальска в город Иркутск.

Пересадка.

Поездка до острова Ольхон.

Размещение на турбазе.

Питание включено: завтрак, ужин. 
Автотранспортом: примерно 450 км.    
Общая продолжительность: ориентировочно 10 ч.  

Поездка до острова ОльхонПоездка до острова ОльхонПоездка до острова ОльхонПоездка до острова Ольхон
9 день
Мыс Хобой

Поездка в северную часть острова Ольхон до мыса Хобой с остановками и пешими прогулками.

Возвращение на турбазу.

Питание включено: завтрак, обед, ужин. 
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км.
Автотранспортом: примерно 100 км.   
Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.  

Мыс ХобойМыс ХобойМыс ХобойМыс Хобой
10 день
День на Ольхоне

Свободный день на Ольхоне.

Ольхон признан одним из самых живописных мест Байкала.

Скалы и бухты острова туристы чаще всего видят на рекламных плакатах отдыха на Байкале.

Поэтому свободный день всегда можно потратить на поиск самого красивого фона для селфи.

Вариантов найдется множество, основная сложность – в выборе лучшего!

Питание включено: завтрак, ужин.

День на ОльхонеДень на ОльхонеДень на Ольхоне
11 день
Мыс Кобылья голова

Поездка в южную часть острова Ольхон до мыса Кобылья голова с остановками и пешими прогулками.

Возвращение на турбазу.

Питание включено: завтрак, обед, ужин. 
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км.
Автотранспортом: примерно 120 км.    
Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч. 

Мыс Кобылья головаМыс Кобылья головаМыс Кобылья головаМыс Кобылья голова
12 день
Трансфер в Иркутск

Выезд с острова Ольхон, прибытие в город Иркутск.

Питание включено: завтрак.
Автотранспортом: примерно 300 км.    
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.  

Трансфер в ИркутскТрансфер в ИркутскТрансфер в ИркутскТрансфер в Иркутск

Проживание

Тур предусматривает размещение при группе от 10 человек в гостинице и на турбазе.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения и даты заезда, руб.:
  Обычные даты Праздничные даты
эконом стандарт эконом стандарт
2-хместный номер 92 600 108 500 103 600 121 500
доплата за одноместное размещение 15 000 26 000 22 600 35 000

Размещение Эконом:

  • Байкальск — Гостиница Маргобай — 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров). 7 ночей: ночь 1-7;
  • Ольхон — Турбаза Набаймар — 2-местный номер (удобства на этаже). 4 ночи: ночь 8-11.

Размещение Стандарт:

  • Байкальск — Гостиница Маргобай — 2-местный номер (удобства в номере). 7 ночей: ночь 1-7;
  • Ольхон — Турбаза Набаймар или Звезда Кочевника — 2-местный номер (удобства в номере). 4 ночи: ночь 8-11.
Гостиница "Маргобай"

К услугам гостей гостиницы "Маргобай", расположенной в 200 метрах от озера Байкал, крытый бассейн, сауна, турецкая паровая баня, а также бесплатный Wi-Fi на всей территории гостиницы, ресторан с обслуживанием по меню и круглосуточная стойка регистрации.

Гостям предлагается размещение в номерах с телевизором, оформленных в строгом стиле и обставленных деревянной мебелью. Некоторые из номеров оборудованы просторной гостиной зоной и собственной ванной комнатой.

Турбаза "Набаймар"

Кемпинг расположен в 3 минутах ходьбы от берега озера Байкал. Здесь гости могут посетить турецкую баню и поиграть в настольный теннис, а также воспользоваться бесплатной парковкой на территории.

Номера кемпинга «Усадьба Набаймар» отапливаются. Большинство из них оформлены в загородном стиле и с телевизором. В числе удобств общая ванная комната, а в некоторых номерах можно пользоваться собственными ванными комнатами.

В ресторане с обслуживанием по меню предложат традиционные блюда русской кухни. На территории также можно воспользоваться услугами прачечной, получить туристическую информацию и посетить сувенирный магазин.

Фото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживания

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение согласно выбранной цене
  • Питание: День 1: ужин День 2, 9, 11: завтрак, обед, ужин День 3-8, 10: завтрак, ужин День 12: завтрак
  • День 1: ужин
  • День 2, 9, 11: завтрак, обед, ужин
  • День 3-8, 10: завтрак, ужин
  • День 12: завтрак
  • Транспортные услуги: День 1: Иркутск – Байкальск День 2: Байкальск – Теплые озера – Байкальск День 4: Байкальск – Аршан – Байкальск День 6: Байкальск – Танхой – Байкальск День 8: Байкальск – Иркутск – Ольхон День 9: По Ольхону День 11: По Ольхону День 12: Ольхон – Иркутск
  • День 1: Иркутск – Байкальск
  • День 2: Байкальск – Теплые озера – Байкальск
  • День 4: Байкальск – Аршан – Байкальск
  • День 6: Байкальск – Танхой – Байкальск
  • День 8: Байкальск – Иркутск – Ольхон
  • День 9: По Ольхону
  • День 11: По Ольхону
  • День 12: Ольхон – Иркутск
  • Экскурсионные услуги: День 2: Прогулка к Теплым озерам День 4: Обзорная экскурсия по Аршану: водопады, буддистский дацан День 6: Посещение Байкальского государственного заповедника в Танхое День 9: Поездка в северную часть острова Ольхон День 11: Поездка в южную часть острова Ольхон.
  • День 2: Прогулка к Теплым озерам
  • День 4: Обзорная экскурсия по Аршану: водопады, буддистский дацан
  • День 6: Посещение Байкальского государственного заповедника в Танхое
  • День 9: Поездка в северную часть острова Ольхон
  • День 11: Поездка в южную часть острова Ольхон
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Рекреационные сборы
  • Другие услуги не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобная обувь и теплые носки;
  • сменная обувь;
  • теплая куртка и брюки;
  • свитер или толстовка;
  • шапка или другой головной убор, защищающий от солнца;
  • купальные принадлежности, полотенце, тапочки (для бани);
  • солнцезащитные очки;
  • крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты);
  • если Вы принимаете лекарства, возьмите их с собой.
Медицинская страховка включена в тур?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Нас трое. Какие номера нам можно забронировать?

Трехместный номер – это практически всегда двухместный номер с дополнительным местом для третьего человека. Трехместный номер всегда очень тесный. Рекомендуем для троих человек приобретать два номера: двухместный и одноместный.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
В
6 июня 2022
Спасибо вам за проявленную работу! Ездила я одна и немного нервничала, но вы все подготовили и от беспокойства не осталось и следа. Дней тура в моей путевке было мало, хотелось бы получить от них по максимуму. В разгар сезона свободный день наверняка позволяет путешественникам в полной мере познакомиться с сокровенными местами Байкала, но в не сезон - превращается в лотерею. Не всегда могут попасться люди на обзорную экскурсию, может не хватить мест в другой - что немного грустно. И день превращается в бесцельное брожение по острову, без возможностей, особенно если ты один. В не сезон моей рекомендацией будет и второй день разнообразить каким-нибудь занятием.
Желаю вам развития и много-много туристов!
Е
24 апр 2022
В общем и целом организацией довольны. Все, что заявлено, исполнили. Форсможоры решали быстро и так, что мы о них узнали совершенно случайно. Жалко только, что отель, где нас поселили, находится не в самой Листвянке, а в часе ходьбы от неё. А так все здорово, постоянно держали связь с организаторами по вацапу.
А
17 мар 2022
Хорошие внимательные организаторы, помогли подобрать тур. Единственное, что сказали брать обратный билет не ранее 20:00 из Иркутска, а по факту в городе мы были уже в 15:30. Я могла бы улететь раньше и не ночевать в Иркутске:) организаторы, пожалуйста, обратите на это внимание.
Организатору от большой страны Ольге огромное спасибо за проделанную работу!!!
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день, Анастасия!

Большое спасибо за обратную связь, для нас это очень важно.

Действительно, рекомендованное время вылета не ранее 20.00, так как на дороге могут случаться форс-мажоры, а расстояние достаточно большое (около 300 км) и нам необходимо иметь запас времени, ведь главное, чтоб бы вы не опоздали на ваш самолет. Нам жаль, что это доставило вам неудобства.

Рады, что в целом тур вам понравился, надеемся, что вы обратитесь к нам для организации вашего следующего путешествия по России!

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