Познакомьтесь с южной и центральной частью озера Байкал. Каждый день посещение новых мест. Уникальная возможность увидеть ледовые гроты, ощутить энергию сакральных мест острова Ольхон. Вы увидите "Чертов палец" и "Ухо Байкала", побываете на теплых озерах и на мысе Хобой. Будут и познавательные экскурсии, где вы узнаете историю этого региона.

Поездка в южную часть острова Ольхон до мыса Кобылья голова с остановками и пешими прогулками.

Поэтому свободный день всегда можно потратить на поиск самого красивого фона для селфи.

Скалы и бухты острова туристы чаще всего видят на рекламных плакатах отдыха на Байкале.

Поездка в северную часть острова Ольхон до мыса Хобой с остановками и пешими прогулками.

Существует поверье, что если взять камешек, нашептать ему заветное желание, а потом прицелиться и попасть точно в центр Уха, желание непременно исполнится.

Прогуливаясь по Байкальску, вы наткнетесь на множество интересных скульптур.

Мелкий песок этого пляжа имеет совершенно невероятный красновато-розовый оттенок благодаря большому содержанию в нем минерала граната альмандина.

Один из самых любимых местными жителями и туристами пляжей Байкальска – Гранатовый.

Благодаря особому микроклимату, зимой здесь не бывает крепких морозов, а летом – удушающей жары.

Удивительно, но побережье Байкала славится большим количеством ясных дней, их в году бывает более трехсот.

Однако это место далеко не такое хмурое и туманное.

Он находится на той же географической широте, что и столица Великобритании Лондон.

Прогулка по тропе к озерам, отдых на природе.

Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.

Проживание

Тур предусматривает размещение при группе от 10 человек в гостинице и на турбазе.

Обычные даты Праздничные даты эконом стандарт эконом стандарт 2-хместный номер 92 600 108 500 103 600 121 500 доплата за одноместное размещение 15 000 26 000 22 600 35 000

Размещение Эконом:

Байкальск — Гостиница Маргобай — 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров). 7 ночей: ночь 1-7;

Ольхон — Турбаза Набаймар — 2-местный номер (удобства на этаже). 4 ночи: ночь 8-11.

Размещение Стандарт:

Байкальск — Гостиница Маргобай — 2-местный номер (удобства в номере). 7 ночей: ночь 1-7;

Ольхон — Турбаза Набаймар или Звезда Кочевника — 2-местный номер (удобства в номере). 4 ночи: ночь 8-11.

К услугам гостей гостиницы "Маргобай", расположенной в 200 метрах от озера Байкал, крытый бассейн, сауна, турецкая паровая баня, а также бесплатный Wi-Fi на всей территории гостиницы, ресторан с обслуживанием по меню и круглосуточная стойка регистрации.

Гостям предлагается размещение в номерах с телевизором, оформленных в строгом стиле и обставленных деревянной мебелью. Некоторые из номеров оборудованы просторной гостиной зоной и собственной ванной комнатой.

Кемпинг расположен в 3 минутах ходьбы от берега озера Байкал. Здесь гости могут посетить турецкую баню и поиграть в настольный теннис, а также воспользоваться бесплатной парковкой на территории.

Номера кемпинга «Усадьба Набаймар» отапливаются. Большинство из них оформлены в загородном стиле и с телевизором. В числе удобств общая ванная комната, а в некоторых номерах можно пользоваться собственными ванными комнатами.

В ресторане с обслуживанием по меню предложат традиционные блюда русской кухни. На территории также можно воспользоваться услугами прачечной, получить туристическую информацию и посетить сувенирный магазин.