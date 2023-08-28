Этническое многообразие Байкала: Гастрономический тур с проживанием в отелях
Хотите пуститься в открывающее новые горизонты обширное путешествие? Тогда давайте погружаться в Сказку Байкала вместе! Живописные прогулки и экскурсии, невообразимые виды и девственная природа озера, минеральные источники и места силы — лишь малая часть приготовленного для вас во время тура по территории Сибири и Бурятии.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Хребты Хамар-Дабана
- Байкал
- Байкальск
- Танхой
- Байкальский биосферный заповедник
- Аршан
- Кругобайкальская железная дорога
- Листвянка
- Смотровая площадка «Камень Черского»
- Мыс Хобой
- Остров Огой
- Скала «Шаманка»
- Ольхон
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждетВы погрузитесь в этническое многообразие Байкала: блюда традиционной кухни, заряженные мощной энергетикой места, древние легенды и национальные обряды. Когда мы работали над программой тура, то убедились в том, чтобы ваш отдых на Байкале прошёл комфортно и безопасно. Подобраны самые опытные гиды и отличные отели, организованы удобный трансфер, качественный сервис — всё для вас!
За время путешествия вы успеете:• осмотреть живописные хребты Хамар-Дабана:
- вдоволь налюбоваться байкальскими пейзажами.
- прогуляться по экологической тропе.
- посмотреть вблизи на баргузинского соболя.
- посетить целебные термальные источники.
- восхититься красотой уникальной Кругобайкальской железной дороги.
- получить просветление у буддийской ступы.
- зарядиться от мест силы — мыса Хобой и острова Огой.
- пополнить галерею невероятными фотографиями.
- посетить символ Ольхона — скалу «Шаманка».
- полюбоваться красочными закатами и рассветами.
Согласно расписанию в календаре
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в Байкальске в отеле «Гранд Байкал» — 3 ночи (или аналогичное)
- Проживание в Листвянке в отеле «Крестовая Падь» — 1 ночь (или аналогичное)
- Проживание на Ольхоне на базе отдыха «Караванка» (неблагоустроенные номера, на территории имеется общий душ и туалет) — 4 ночи (или аналогичное)
- Трансферы по программе
- Экскурсия по Байкальску
- Экскурсия в Танхой
- Однодневная экскурсия на Аршан
- Экскурсия по КБЖД на быстроходном катере
- Обзорная экскурсия по Хужиру
- Экскурсия на УАЗ «Буханка» на мыс Хобой
- Экскурсия на остров Огой на быстроходном катере
- Питание: завтраки, обеды во 2, 4, 6, 8 дни, ужины (кроме 4 дня)
- Сопровождение гида
- Что не входит
- Авиа или ж/д билеты до Иркутска и обратно
- Алкогольная и табачная продукция
- Дополнительные услуги, не указанные в программе или указанные за дополнительную стоимость
- Питание, не указанное в программе
- Место начала и завершения?
- г. Иркутск
- Когда и сколько длится?
- Когда: Согласно расписанию в календареЭкскурсия длится около 9 днейБронировать нужно заранее, минимум за 216 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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