Сказочная зима на Байкале

Прозрачный лёд зимнего Байкала, чистейший воздух

5
3 отзыва
Прозрачный лёд зимнего Байкала, чистейший воздух, потрясающие пейзажи и насыщенная экскурсионная программа ждут Вас в этом туре.

Вы побываете на острове Огой, где расположена буддийская ступа Просветления, затем отправитесь на мыс Хобой и узнаете увлекательную легенду о мысе Саган-Хушун, посетите одно из самых красивых мест на Байкале – бухту Песчаную, и многие другие интересные достопримечательности.
Сказочная зима на Байкале
Сказочная зима на Байкале
Сказочная зима на Байкале
Сказочная зима на Байкале
Сказочная зима на Байкале
Сказочная зима на Байкале
Сказочная зима на Байкале
Сказочная зима на Байкале
Сказочная зима на Байкале
Сказочная зима на Байкале
Сказочная зима на Байкале
Сказочная зима на Байкале
Сказочная зима на Байкале
Сказочная зима на Байкале
Сказочная зима на Байкале
Сказочная зима на Байкале
Сказочная зима на Байкале
Сказочная зима на Байкале
Сказочная зима на Байкале
Сказочная зима на Байкале
Сказочная зима на Байкале
Сказочная зима на Байкале
Ближайшие даты:
11
фев
18
фев
25
фев
4
мар
11
мар

Что вас ожидает 🤩

Оригинальный Байкальский транспорт
Оригинальный Байкальский транспорт
Совершим путешествие по льду Байкала на Хивусе
Фотосессия со щенками маламутов
Фотосессия со щенками маламутов
Посетим центр ездовых собак, покатаемся на собачьих упряжках и получим массу позитива
Обитатели Байкала
Обитатели Байкала
Посетим интерактивный Байкальский музей в Листвянке
Культура шаманов
Культура шаманов
Посетим сакральное место – скалу Шаманку, и узнаем о шаманизме на Байкале
Старинный сибирский город
Старинный сибирский город
Прогуляемся по Иркутску вместе с гидом

Программа тура по дням

1 день

Малое море

Встреча на вокзале или в аэропорту г. Иркутска в 9:00.

Переезд Иркутск – Ольхон.

12:00 – 12:30 Обед в юрт-кафе.

Национальная бурятская кухня.

13:30 прибытие в п. Сахюрта.

Размещение в гостинице.

Экскурсия по южной части Малого моря.

Мы посетим сегодня пролив Ольхонское ворота, далее движемся вдоль южной части острова Ольхон с остановками в самых интересных местах.

По пути обязательно посетим самый крупный на Малом море остров Огой (пешая прогулка по льду 2 км. в одну сторону), где расположена буддийская ступа просветления.

В знак почтения не знакомой нам культуре пройдём Гороо по часовой стрелке для очищения от деяний, которые совершали в нынешней и прошлых жизнях.

Идти по каменной дорожке нужно отключив мысли, сомнения, тревоги.

Для просветления сознания и очищения мыслей, нужно пройти 108 кругов!

18:00 прибытие в гостиничный комплекс.

19:00 ужин в гостинице.

Питание: обед, ужин.

Малое мореМалое мореМалое мореМалое море
2 день

Экскурсия «Путешествие на край Земли!»

9:00 Завтрак.

9:30 Посадка в УАЗ.

Посетим легендарной скалу Шаманку (мыс Бурхан).

Поговорим о традициях и религии местного населения.

Экскурсия «Путешествие на край Земли!» (рассчитана на весь день, обед включён).

Погружаемся в удивительный мир зимнего Байкала.

Увидим великолепные гроты и причудливые торосы, скальные мысы, величественно возвышающиеся над зеркальной гладью байкальского льда!

Мы отправляемся на мыс Хобой, посетим скальный ансамбль Три Брата (Саган Хушун),

Узнаем много нового о Байкале и услышим увлекательные легенды.

14:00 – 14:30 Горячий обед.

18:00 Возвращение в гостиницу.

19:00 Ужин.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Экскурсия «Путешествие на край Земли!»Экскурсия «Путешествие на край Земли!»Экскурсия «Путешествие на край Земли!»Экскурсия «Путешествие на край Земли!»
3 день

Бухта «Песчаная»

9:00 Завтрак.

10:00 Посадка в автотранспорт (с вещами).

Переезд Сахюрта – Бугульдейка.

13:00 Посадка в Хивус (судно на воздушной подушке).

Мы отправляемся вдоль западного берега в удивительно живописную бухту с символичным названием "Песчаная".

13:00 – 14:00 Обед.

В бухте Песчаной Вы сможете увидеть знаменитые ходульные деревья, а также подняться на обзорную точку, откуда открывается потрясающий вид на идеально правильный полуовал бухты!

18:00 Прибываем в п. Большое Голоустное.

Размещение в туристическом комплексе.

Вечером нас ждёт банька по-сибирски и вкусный ужин.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Бухта «Песчаная»Бухта «Песчаная»Бухта «Песчаная»Бухта «Песчаная»
4 день

Центр ездовых собак в п. Малое Голоустное

Центр ездовых собак в п. Малое Голоустное.

Знакомство с пушистыми друзьями – ездовыми собаками (хаски, маламуты).

Обучение управлению нартами.

Освежающая поездка и море ярких эмоций!

Сытный обед и горячий травяной чай.

После обеда трансфер в п. Листвянка.

Размещение в гостинице.

Посещение Байкальского музея.

Вечером вас ждёт вкусный ужин.

Можете заказать баню (за свой счёт).

Питание: завтрак, обед, ужин.

Центр ездовых собак в п. Малое ГолоустноеЦентр ездовых собак в п. Малое ГолоустноеЦентр ездовых собак в п. Малое ГолоустноеЦентр ездовых собак в п. Малое Голоустное
5 день

Обзорная экскурсия по Листвянке и Иркутску

Завтрак в гостинице.

Подъем на фуникулере на обзорную площадку "Камень Черского".

Пообедать вы сможете в кафе на свой вкус.

После обеда у Вас будет немного свободного времени для посещения рыбного и сувенирного рынка.

Трансфер в Иркутск.

Обзорная экскурсия по городу.

Размещение в гостинице.

Ужин в ресторане на свой вкус.

Питание: завтрак.

Обзорная экскурсия по Листвянке и ИркутскуОбзорная экскурсия по Листвянке и ИркутскуОбзорная экскурсия по Листвянке и ИркутскуОбзорная экскурсия по Листвянке и Иркутску
6 день

Отъезд

Завтрак.

Самостоятельный трансфер в аэропорт.

По предварительной заявке можно продлить свой отдых в Листвянке, посетить знаменитую Кругобайкальскую железную дорогу.

Проживание

Тур предусматривает проживание на о. Ольхон, в п. Большое Голоустное, в пос. Листвянка и в Иркутске.

Ниже представлены возможные варианты размещения.

Варианты проживания

Отель «Усадьба Никиты Бенчарова»

2 ночи

Отель «Усадьба Никиты Бенчарова» с собственным баром расположен в поселке Хужир. Гости могут отдохнуть на террасе. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. На территории обустроена бесплатная частная парковка. За дополнительную плату для гостей организуют трансфер от/до аэропорта.

Во всех номера отеля «Усадьба Никиты Бенчаров» есть шкаф, полотенца и постельное белье.

Для гостей сервируют завтрак «шведский стол».

Отель «Усадьба Никиты Бенчарова»Отель «Усадьба Никиты Бенчарова»Отель «Усадьба Никиты Бенчарова»Отель «Усадьба Никиты Бенчарова»Отель «Усадьба Никиты Бенчарова»

База отдыха «Русское подворье»

1 ночь

Кемпинг «Русское подворье» находится в поселке Большое Голоустное, в 10 минутах ходьбы от берега реки Голоустной и в 30 минутах от озера Байкал. К услугам гостей сад, детская игровая площадка и терраса.

Все номера оформлены в загородном стиле.

База работает круглый год, в зимнее время можно приезжать на подледную рыбалку или развлекаться катанием на санках с близлежащих горок.

База отдыха «Русское подворье»База отдыха «Русское подворье»База отдыха «Русское подворье»База отдыха «Русское подворье»

Гостевой двор «У Михалыча»

1 ночь

Находится на берегу озера Байкал в поселке Большое Голоустное, расположенном в 110 км от г. Иркутск (по Голоустненскому тракту).

На территории базы отдыха есть этно-кафе, детская игровая комната, русская баня, бесплатная парковка.

Гостевой двор «У Михалыча»Гостевой двор «У Михалыча»Гостевой двор «У Михалыча»Гостевой двор «У Михалыча»

Гостиница «Ангара»

1 ночь

Трехзвездочный отель расположен в Иркутске, рядом со зданием мэрии на площади Кирова. К услугам гостей салон красоты и 3 ресторана интернациональной кухни. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Все номера оформлены в ярких тонах.

При отеле «Ангара» работает сауна. Гости могут заказать косметические процедуры.

Все номера и люксы отеля «Ангара» оформлены в современном стиле. Номера и люксы оснащены кондиционером, в них установлен рабочий стол. В числе удобств фен.

Гостиница «Ангара»Гостиница «Ангара»Гостиница «Ангара»Гостиница «Ангара»

Гостиница «Воздушная гавань»

1 ночь

2-звездочная Гостиница Воздушная Гавань расположена в 4,1 км от арт-завода "Доренберг" и предлагает на территории как бесплатный Wi-Fi на всей территории, так и парковку на территории. Гостиница Воздушная Гавань находится в нескольких минутах езды от Историко-архитектурного комплекса "130-й квартал".

В номерах для комфорта гостей предоставляется рабочий стол, зона отдыха и система климат-контроля. Также в них предусмотрено наличие сушилки, полотенец и банных полотенец.

До центра Иркутска расстояние составляет 4 км, в то время как до аэропорта Иркутск — 0,2 км.

Гостиница «Воздушная гавань»Гостиница «Воздушная гавань»Гостиница «Воздушная гавань»Гостиница «Воздушная гавань»

Гостиница в пос. Листвянка

1 ночь

Двухместное размещение.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение в гостевых домах, туристических комплексах, усадьбах двухместное (по программе)
  • Экскурсии, заявленные в программе, в том числе входные билеты
  • Питание по программе (1 день обед, ужин, 2,3,4 дни завтрак, обед, ужин, 5,6 дни завтрак)
  • Все виды трансферов в соответствии с программой
  • Услуги гида, гида-проводника
  • Оплата за разрешение на посещение Прибайкальского Национального парка
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Аренда ледоходов, если ваш размер обуви 44-45-46 и более
  • Аренда коньков
  • Баня
  • Проживание в Иркутске до начала маршрута
  • Питание, не указанное в программе
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 65% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
17 окт 2022
Благодарим организаторов,гидов,водителей,которые сопровождали нас во время путешествия.
Большая страна,спасибо.
Думаю,что мы ещё не раз с тобой встретимся и приведем новых туристов.
И
18 сен 2022
Принимающая сторона отлично организовала тур, всё было предусмотрено, всё по графику, замены были лучше плана. Комфортный транспорт, интересные локации.
Е
21 авг 2022
Все было продумано и состыковано до мелочей. Любые возникающие вопросы решались четко и быстро. Организаторы - люди неравнодушные, они любят свой край и им удалось передать эту любовь нам!
Спасибо Елизавете, Ирине, Сергею! Вы - лучшие!
Особая благодарность - виртуозному водителю УАЗа на Ольхоне Василию:)
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за отзыв! Нам очень важно получать отклики от наших туристов. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Байкала

🧒Можно с детьми🧳Многодневные туры6-дневные турыТуры на собачьих упряжках

Похожие туры на Байкале

Байкал зимой
6 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 5 чел.
Организатор экскурсии Аида
Аида
Нет отзывов
Байкал зимой
О том, насколько Байкал уникален и фантастичен можно писать бесконечно
664003, Иркутская обл. , Иркутск, ул. Чехова, 22
60 000 за 1 человека
По зимнему льду Байкала
7 дней
🚶 Пешая
Авторский тур
до 14 чел.
Организатор экскурсии Восход
Восход
5
7 отзывов
Очень популярно сейчас
По зимнему льду Байкала
Лёд Байкала - это сказка наяву, это настоящая магия
г. Иркутск аэропорт (возле главного входа со сторо
64 000 за 1 человека
Подледная рыбалка в Клевом Месте
1 день
Авторский тур
до 12 чел.
Организатор экскурсии Антон
Антон
Нет отзывов
Подледная рыбалка в Клевом Месте
Вас ждет чистейший прозрачный лёд Байкала
Малое Море
Завтра
5 янв
6 янв
7 янв
6 000 за 1 человека
Байкал. Места силы Бурятии
7 дней
Авторский тур
до 14 чел.
Организатор экскурсии Восход
Восход
Нет отзывов
Байкал. Места силы Бурятии
Приглашаем в наш новый тур на зимний Байкал
г. Улан-Удэ (аэропорт)
69 000 за 1 человека
Байкальский лёд
12 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
5
1 отзыв
Байкальский лёд
Добро пожаловать на лёд Байкала! Мы увидим гирлянды застывших пузырьков
Иркутск
10 янв
11 янв
13 янв
14 янв
15 950 за всё до 3 чел.
4 дня по Байкалу - Ольхон, Хобой, Три Брата и остров Огой
4 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 25 чел.
Организатор экскурсии BaikalExpress
BaikalExpress
Нет отзывов
4 дня по Байкалу - Ольхон, Хобой, Три Брата и остров Огой
Вы проведете 4 зимних и незабываемых дня на Байкале
Ваш адрес в Иркутске
1 фев
12 990 за 1 человека
Байкальский лёд
5 дней
🛣 Джиппинг
Авторский тур
до 8 чел.
Организатор экскурсии Галина
Галина
Нет отзывов
Байкальский лёд
Во время тура, вы посетите сердце Байкала
Хужир (остров Ольхон)
5 янв
6 янв
7 янв
8 янв
45 000 за 1 человека
На коньках по Байкалу: тур из Улан-Уде
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Лиля
Лиля
Нет отзывов
На коньках по Байкалу: тур из Улан-Уде
Прочувствуйте зимнее волшебство и особенную атмосферу
Площадь Советов или ваш отель в центре Улан-Уде
12 800 за всё до 4 чел.
Знакомство с Байкалом
5 дней 4 часа
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 10 чел.
Организатор экскурсии Baikal
Baikal
Нет отзывов
Знакомство с Байкалом
Вы впервые на Байкале и вам хочется увидеть все самое-самое в нашем регионе
Аэропорт Иркутска
6 янв
7 янв
8 янв
9 янв
69 500 за всё до 4 чел.
Славное море - Священный Байкал
7 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 10 чел.
Организатор экскурсии Baikal
Baikal
Нет отзывов
Славное море - Священный Байкал
Никогда не были на Байкале, но всегда об этом мечтали
Аэропорт Иркутска
5 янв
6 янв
7 янв
8 янв
87 500 за всё до 4 чел.
Познавательный день на Байкале
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
5
12 отзывов
Познавательный день на Байкале
Познакомьтесь с озером Байкал во время автомобильной экскурсии в старинный русский посёлок Листвянка
место Вашего проживания в Иркутске
Завтра
14 янв
15 янв
16 янв
от 10 400 за всё до 4 чел.
По голубому льду Байкала
4 дня
Авторский тур
до 14 чел.
Организатор экскурсии Галина
Галина
Нет отзывов
По голубому льду Байкала
Во время тура, вы посетите сердце Байкала
Хужир (остров Ольхон)
25 янв
43 000 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий на Байкале. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии на Байкале
ХОРОШО
🧭
ТАМ