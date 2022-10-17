Встреча на вокзале или в аэропорту г. Иркутска в 9:00.
Переезд Иркутск – Ольхон.
12:00 – 12:30 Обед в юрт-кафе.
Национальная бурятская кухня.
13:30 прибытие в п. Сахюрта.
Размещение в гостинице.
Экскурсия по южной части Малого моря.
Мы посетим сегодня пролив Ольхонское ворота, далее движемся вдоль южной части острова Ольхон с остановками в самых интересных местах.
По пути обязательно посетим самый крупный на Малом море остров Огой (пешая прогулка по льду 2 км. в одну сторону), где расположена буддийская ступа просветления.
В знак почтения не знакомой нам культуре пройдём Гороо по часовой стрелке для очищения от деяний, которые совершали в нынешней и прошлых жизнях.
Идти по каменной дорожке нужно отключив мысли, сомнения, тревоги.
Для просветления сознания и очищения мыслей, нужно пройти 108 кругов!
18:00 прибытие в гостиничный комплекс.
19:00 ужин в гостинице.
Питание: обед, ужин.
9:00 Завтрак.
9:30 Посадка в УАЗ.
Посетим легендарной скалу Шаманку (мыс Бурхан).
Поговорим о традициях и религии местного населения.
Экскурсия «Путешествие на край Земли!» (рассчитана на весь день, обед включён).
Погружаемся в удивительный мир зимнего Байкала.
Увидим великолепные гроты и причудливые торосы, скальные мысы, величественно возвышающиеся над зеркальной гладью байкальского льда!
Мы отправляемся на мыс Хобой, посетим скальный ансамбль Три Брата (Саган Хушун),
Узнаем много нового о Байкале и услышим увлекательные легенды.
14:00 – 14:30 Горячий обед.
18:00 Возвращение в гостиницу.
19:00 Ужин.
Питание: завтрак, обед, ужин.
9:00 Завтрак.
10:00 Посадка в автотранспорт (с вещами).
Переезд Сахюрта – Бугульдейка.
13:00 Посадка в Хивус (судно на воздушной подушке).
Мы отправляемся вдоль западного берега в удивительно живописную бухту с символичным названием "Песчаная".
13:00 – 14:00 Обед.
В бухте Песчаной Вы сможете увидеть знаменитые ходульные деревья, а также подняться на обзорную точку, откуда открывается потрясающий вид на идеально правильный полуовал бухты!
18:00 Прибываем в п. Большое Голоустное.
Размещение в туристическом комплексе.
Вечером нас ждёт банька по-сибирски и вкусный ужин.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Центр ездовых собак в п. Малое Голоустное.
Знакомство с пушистыми друзьями – ездовыми собаками (хаски, маламуты).
Обучение управлению нартами.
Освежающая поездка и море ярких эмоций!
Сытный обед и горячий травяной чай.
После обеда трансфер в п. Листвянка.
Размещение в гостинице.
Посещение Байкальского музея.
Вечером вас ждёт вкусный ужин.
Можете заказать баню (за свой счёт).
Питание: завтрак, обед, ужин.
Завтрак в гостинице.
Подъем на фуникулере на обзорную площадку "Камень Черского".
Пообедать вы сможете в кафе на свой вкус.
После обеда у Вас будет немного свободного времени для посещения рыбного и сувенирного рынка.
Трансфер в Иркутск.
Обзорная экскурсия по городу.
Размещение в гостинице.
Ужин в ресторане на свой вкус.
Питание: завтрак.
Завтрак.
Самостоятельный трансфер в аэропорт.
По предварительной заявке можно продлить свой отдых в Листвянке, посетить знаменитую Кругобайкальскую железную дорогу.
Тур предусматривает проживание на о. Ольхон, в п. Большое Голоустное, в пос. Листвянка и в Иркутске.
Ниже представлены возможные варианты размещения.
Отель «Усадьба Никиты Бенчарова» с собственным баром расположен в поселке Хужир. Гости могут отдохнуть на террасе. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. На территории обустроена бесплатная частная парковка. За дополнительную плату для гостей организуют трансфер от/до аэропорта.
Во всех номера отеля «Усадьба Никиты Бенчаров» есть шкаф, полотенца и постельное белье.
Для гостей сервируют завтрак «шведский стол».
Кемпинг «Русское подворье» находится в поселке Большое Голоустное, в 10 минутах ходьбы от берега реки Голоустной и в 30 минутах от озера Байкал. К услугам гостей сад, детская игровая площадка и терраса.
Все номера оформлены в загородном стиле.
База работает круглый год, в зимнее время можно приезжать на подледную рыбалку или развлекаться катанием на санках с близлежащих горок.
Находится на берегу озера Байкал в поселке Большое Голоустное, расположенном в 110 км от г. Иркутск (по Голоустненскому тракту).
На территории базы отдыха есть этно-кафе, детская игровая комната, русская баня, бесплатная парковка.
Трехзвездочный отель расположен в Иркутске, рядом со зданием мэрии на площади Кирова. К услугам гостей салон красоты и 3 ресторана интернациональной кухни. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Все номера оформлены в ярких тонах.
При отеле «Ангара» работает сауна. Гости могут заказать косметические процедуры.
Все номера и люксы отеля «Ангара» оформлены в современном стиле. Номера и люксы оснащены кондиционером, в них установлен рабочий стол. В числе удобств фен.
2-звездочная Гостиница Воздушная Гавань расположена в 4,1 км от арт-завода "Доренберг" и предлагает на территории как бесплатный Wi-Fi на всей территории, так и парковку на территории. Гостиница Воздушная Гавань находится в нескольких минутах езды от Историко-архитектурного комплекса "130-й квартал".
В номерах для комфорта гостей предоставляется рабочий стол, зона отдыха и система климат-контроля. Также в них предусмотрено наличие сушилки, полотенец и банных полотенец.
До центра Иркутска расстояние составляет 4 км, в то время как до аэропорта Иркутск — 0,2 км.
Двухместное размещение.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».