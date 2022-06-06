Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.
Переезд в город Байкальск.
Размещение в гостинице.
Протяженность: на авто — 150 км. Время в пути: 3 часа.
Питание включено: ужин.
Поездка из Байкальска к Теплым озерам. Прогулка по тропе к озерам, отдых на природе.
Возвращение в Байкальск.
Протяженность: на авто — 90 км, пешком — 2 км. Время в пути: 7 часов.
Питание включено: завтрак, обед и ужин.
Всегда приятно прогуляться по берегу Байкала.
Вашими спутниками будут легкий бриз и яркое солнце.
Байкальск — самый южный город в Иркутской области.
Он находится на той же географической широте, что и столица Великобритании Лондон.
Однако это место далеко не такое хмурое и туманное.
Удивительно, но побережье Байкала славится большим количеством ясных дней, их в году бывает более трехсот.
Благодаря особому микроклимату, зимой здесь не бывает крепких морозов, а летом — удушающей жары.
Питание включено: завтрак и ужин.
Поездка из Байкальска в Тункинскую долину, поселок Аршан.
Посещение водопадов и минеральных источников, буддистского дацана.
Вечером возвращение в Байкальск.
Протяженность: на авто — 330 км, пешком — 3 км. Время в пути: 10 часов.
Питание включено: завтрак и ужин.
Переезд из Байкальска в город Иркутск.
Пересадка.
Поездка в поселок Листвянку.
Заселение в гостиницу.
Протяженность: на авто — 220 км. Время в пути: 4 часа.
Питание включено: завтрак.
Поездка в музей деревянного зодчества Тальцы.
Прогулка по музею.
Возвращение в Листвянку.
Протяженность: на авто — 40 км, пешком — 2 км. Время в пути: 4 часа.
Питание: самостоятельно, за свой счет.
Листвянка — одно из самых популярных мест на Байкале.
Ее часто называют визитной карточкой озера.
Именно отсюда для большинства туристов и начинается знакомство с красотами Прибайкалья.
Название поселку дано не случайно.
Если вы прогуляетесь по окрестностям, то обязательно обратите внимание на большое количество растущих в этих местах лиственниц.
Прекрасный лес, начинающийся сразу за поселком, позволит вам соприкоснуться с нетронутой цивилизацией дикой природой, богатой и разнообразной.
Питание: самостоятельно, за свой счет.
Выезд из Листвянки.
Прибытие в город Иркутск.
Протяженность: на авто — 70 км. Время в пути: 1 час.
Питание: самостоятельно, за свой счет.
Тур предусматривает размещение при группе от 10 человек в гостинице/хостеле и на турбазе.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения и даты заезда, руб.:
|хостел
|эконом
|стандарт
|2-хместный номер
|68 000
|71 300
|80 600
|доплата за одноместное размещение
|-
|9 500
|16 000
Вариант с неблагоустроенным проживанием / хостел:
Вариант с частично благоустроенным проживанием:
Вариант с благоустроенным проживанием:
Гостевой дом «Маргобай» («Прибой»)
Расположен в г. Байкальск, в 200 м от озера Байкал. Расстояние до железнодорожного вокзала Байкальска составляет 10 км. К услугам гостей кафе-бар, сауна с бассейном, баня, прачечная, автопарковка, а также бесплатный Wi-Fi на всей территории гостиницы, ресторан с обслуживанием по меню.
Двухэтажный гостиничный комплекс предлагает к размещению 19 номеров различной ценовой категории, оформленных в строгом стиле и обставленных деревянной мебелью. Некоторые из номеров оборудованы просторной гостиной зоной и собственной ванной комнатой..
Номера класса «Хостел» расположены на первом этаже. В номере: односпальные кровати, вешалка для одежды, зеркало, прикроватные тумбочки, телевизор, электрообогреватель. Санузел на этаже.
Номера класса «Эконом» расположены на первом и втором этаже. В номере: односпальные кровати или 1,5-спальная и 1-спальная кровати или одна двуспальная кровать, шкаф, зеркало, прикроватные тумбочки, телевизор, электрообогреватель. Санузел в секции на несколько номеров.
Номера класса «Стандарт» расположены на первом и втором этаже. В номере: одна двуспальная или два односпальные кровати, двуспальный диван, шкаф, зеркало, прикроватные тумбочки, телевизор, электрообогреватель. Санузел с душевой кабиной в секции на несколько номеров. Санузел в номере.
Турбаза «Обитаемый остров»
Небольшой трехэтажный деревянный коттедж находится на оз. Байкал, в 70 км от г. Иркутска, в посёлке Листвянка (падь Крестовая). Расположение дома позволяет наслаждаться отсутствием людской суеты, лесом, речкой, прекрасным видом на Байкал, при этом находясь в самом центре посёлка. Три минуты и вы на набережной Байкала. В шаговой доступности все музеи и достопримечательности поселка, рядом кафе, автовокзал, отделение почты и Сбербанк.
В распоряжении гостей номера, в которых предусмотрено все необходимое – крепкие и удобные кровати из деревянного массива ручной работы, постельное бельё, тумбочки, шкаф или вешалки, туалет и раковина. Душ расположен отдельно, на каждом этаже.
На территории есть небольшой пруд и место для барбекю, а также бесплатная парковка. Предусмотрена возможность самостоятельно готовить на оборудованной общей кухне – посуда, плиты, холодильник. Просторный гостиный зал подходит не только для дружеского общения и чаепитий, но и для проведения семинаров, обучающих занятий, творческих встреч. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi.
Мини-гостиница «Арабеска»
Расположена в поселке Листвянка, в 4 км от центра, в 10-15 мин ходьбы от озера Байкала. К услугам гостей бесплатная парковка, а также прачечная и бильярд.
Номерной фонд представляют светлые и уютные номера различной категории с видом на Байкал в районе истока Ангары или на горы. Общая вместимость – до 32 человек на основыные места, с дополнительными местами – 44 человек. Каждый из которых оснащен всем необходимым, что может понадобиться во время отдыха.
Стандартные номера: секционного типа, два номера имеют общий санузел с душевой кабиной. В номерах: две кровати, тумбочки, стулья, платяной шкаф,телевизор, в секции на два номера имеется холодильник и телевизор.
Улучшенные номера: двуспальная кровать, тумбочки, платяной шкаф, диван-кровать, холодильник, телевизор, собственный санузел с душевой кабиной.
Дети в возрасте до 2 лет без предоставления услуг (размещение, отдельное место в транспорте) — бесплатно!
Дети от 2 лет (или если ребенку до 2 лет требуется отдельно место) — по полной цене.
Трехместный номер — это практически всегда двухместный номер с дополнительным местом для третьего человека. Трехместный номер всегда очень тесный. Рекомендуем для троих человек приобретать два номера: двухместный и одноместный.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
В первый день тура отправление ориентировочно в 10 часов утра (время местное + 5 МСК). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилет/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть до 8 часов утра (время местное + 5 МСК).
В последний день тура ориентировочное время прибытия в Иркутск 16 часов (время местное + 5 МСК). В случае задержки автотранспорта по дороге и, в соответствии с этим, опоздания пассажира на самолет/поезд и др. транспорт компания ответственности не несет. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт только на следующий день после окончания тура.
Этот старинный сибирский город своё начало ведёт с острога, заложенного отрядом казака Якова Похабова по заданию енисейского воеводы 6 июля 1661 года. Место на берегу Ангары при впадении в неё реки Иркут оказалось пригодным для земледелия и скотоводства, водный путь обеспечивал сообщение с Енисеем и Байкалом.
До Октябрьской революции Иркутск был купеческим городом, долгое время процветавшим на российско-китайской торговле, а позднее на золотопромышленности; местом политической ссылки. С 1803 года являлся центром Сибирского, с 1822 по 1884 год — Восточно-Сибирского генерал-губернаторства. В пожаре 1879 года был сильно разрушен.
Город отнесён к историческим поселениям России: исторический центр Иркутска внесён в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Небольшой городок на самом юге Иркутской области, раскинувшийся в окружении величественных вершин Хамар-Дабана. Место славится живописностью своих пейзажей и мягким для Сибири климатом. Байкальск рад гостям в любое время года. Летом здесь можно купаться и наслаждаться красотами природы, а зимой кататься на лыжах и сноуборде.
На отдых сюда едут активные и спортивные туристы. Здесь функционирует один из лучших в Сибири горнолыжных комплексов Гора Соболиная. Горные склоны в Байкальске спортсмены облюбовали чуть менее 50 лет назад, первая трасса была проложена в 1969 году. Сегодня Гора Соболиная - это 12 трасс различной степени сложности и прекрасно развитая инфраструктура. В окрестностях - множество треккинговых троп для пешего туризма, интересных природных достопримечательностей.
Благодаря особенностям климата, летом здесь нет удушающей жары, поэтому различные походы по живописным окрестностям проходят при весьма комфортных 20-23 градусах. Осенью местные леса богаты ягодами и грибами. С начала ноября и до второй половины апреля сюда приезжают любители горнолыжного спорта. Байкальск - самый снежный город в Иркутской области, при этом крепких морозов, благодаря близости Байкала, не бывает даже в середине января.
В густом лесу, в долине реки Снежная, спрятались три красивейших озера. На карте, прямо на границе Иркутской области и республики Бурятии, они обозначены как Карьерские озера. Однако, все их называют просто Теплые озера. Название себя полостью оправдывает, вода здесь намного теплее, чем в Байкале: летом прогревается до +30 градусов, а плотный лес вокруг защищает от ветра, тем самым создаются идеальные условия для купания. Кроме того, на месте оборудован пирс, лежаки, работают кафе, действуют прокат катамаранов и водная горка.
У каждого озера есть свое название: Изумрудное, Теплое и Сказка. Они не связаны с друг с другом, даже вода по составу разная. Кроме купания, по местности можно совершить пешие прогулки, забраться на холмы, откуда открывается совершенно прекрасный вид. Изумрудное и Теплое озера в любой сезон приманивают к себе рыбаков, ведь в них полно рыбы. Озеро Сказка не подходит для купания и ловли рыбы – берега топкие и торфянистые, а само озеро промерзает зимой полностью, поэтому рыба там не живет, зато рядом с ним расположена живописнейшая гора «Шапка Мономаха», которая впечатляет своей правильной формой пирамиды.
Особенной ценностью являются реликтовые тополя, они встречаются по пути на озера. Ширина стволов настолько большая, что нужно несколько человек, чтобы обхватить дерево. На Теплых озерах Вас не покидает ощущение сказки. В дополнении, на территории прогуливаются козы, ослик, а по Изумрудному озеру скользят благородные лебеди.
Поселок Аршан, расположенный у подножья гор Саяны, известен своими лечебными минеральными водами и великолепными водопадами. Аршан (в переводе с бурятского - "целебный источник") – современный бальнеологический и горно-климатический курорт. Поселок Аршан – это роскошная природа предгорий Саян, чистый горный воздух, сосновый лес и прозрачная вода реки Кынгырга.
В Аршане насчитывается всего 7 выходов минеральной воды. Аршанские источники относятся к минеральным водам типа углекисло-гидрокарбонатно-сульфатно-кальциево-магниевых. В непосредственной близости от поселка Аршан расположен живописный каньон реки Кынгарга, по левому берегу которой идет набитая тропа. По ней от поселка можно дойти до череды горных водопадов высотой от 6 до 10 м.
В местности Святая поляна близ поселка Аршан в 1991 году восстановлен Хойморский дацан, который был основан в 1917 г. Этот храм вошел в число уникальных бурятских, религиозных сооружений. В традицию этого дацана входило исполнение очень своеобразного обряда Поклонение Чингис-хану. На территории, где расположен дацан, растут величественные кедры. Они используются для загадывания желаний, которые обычно сбываются.
Поселок с населением всего около 1,5 тыс жителей расположился в 70 км от Иркутска. Название ему дали лиственницы, которые растут здесь в большом количестве. В конце XIX века Антон Павлович Чехов был очарован красотой этих мест, сравнивая поселение с Ялтой. Сегодня Листвянка считается одним из самых посещаемых мест на побережье озера Байкал.
Листвянка будет интересна туристам, уважающим комфортный отдых. Вас ждет развитая инфраструктура, отели любого уровня - от эконом до люкс, большое количество кафе, магазинов и сувенирных лавочек. Не заскучают здесь и любители активного отдыха. Листвянка предлагает множество развлечений: прогулки на лошадях, собачьих упряжках или квадроциклах, дайвинг, горнолыжный спорт и многое другое. Кроме того, в окрестностях поселка много необычных природных и рукотворных достопримечательностей.
Листвянка привлекательна для туристов в любое время года. В зимнее время года здесь можно прогуляться по прозрачному льду Байкала, заняться зимними видами спорта, летом - позагорать на пляже, устроить треккинг по Большой Байкальской тропе, прокатиться на катере. В течение всего года работают выставки и музеи.
Климат в этих широтах резко континентальный - с жарким летом и очень холодной зимой. Однако погода на самом побережье Байкала имеет свои характерные особенности, большие массы воды озера несколько сглаживают климат. Зимой здесь не бывает трескучих сибирских морозов, а летом удручающего зноя. Собираясь в Листвянку, нужно быть готовым к ветру, который дует здесь круглый год.
Уникальный архитектурно-этнографический комплекс расположен в некотором отдалении от поселка Листвянка, Байкальскому тракту в сторону Иркутска примерно 20 км. Однако побывать здесь стоит каждому, приехавшему на Байкал. Экспозиция музея представляет собой уникальное собрание архитектурных и этнографических экспонатов, охватывающих три последних века.
На территории комплекса можно окунуться в культуру коренных народов Прибайкалья: бурят, эвенков, тофов, а также проживающих на этих землях уже несколько веков русских. Бурятские юрты, эвенкийские лабазы, тофаларские чумы, русские избы и усадьбы здесь не являются реконструкциями. Это подлинные жилища разных лет, бережно привезенные сюда со всех концов Прибайкалья.
В Тальцах в большом почете народные ремесла. Работают мастерские гончара, ткача, стеклодува, кузнеца, народного художника. Можно посмотреть и приобрести работы мастеров. Проводятся и мастер-классы. Кроме того, здесь можно приобщиться к народным забавам и развлечениям: покачаться на огромных качелях, попробовать свои силы в хождении на ходулях, поучаствовать в шуточном бою подушками. Особенно интересно посетить Тальцы во время народных праздников. Широко празднуют здесь Масленицу, день Ивана Купала, бурятский Новый год.