В экскурсионной программе вас ждет приём в доме у старообрядцев, фольклорная программа, традиционный старообрядческий обед, знакомство с бытом и культурой старообрядцев в игровой форме, а также посещение древне-православной церкви и музея истории, культуры и быта староверов.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Гора «Спящий лев»
- Долина реки Селенги
- Старообрядческую деревню Тарбагатай и Новый Куналей
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Деревня старообрядцев и спящий левВас ждёт экскурсия по старообрядческим деревням Тарбагатай и Новый Куналей и рассказ об их истории. Многоцветные наличники на резных ставнях, национальные костюмы, многоголосовое пение, традиционные блюда и обряды — все это ждет вас в нашем насыщенном маршруте!
У вас также будет возможность прогуляться по долине реки Селенги и подняться на гору «Спящий лев» — священный утес, вокруг которого сложилось множество поверий и легенд.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Приём у старообрядцев и обед
- Входные билеты в музей
- Что не входит
- Личные расходы (сувениры и пр.)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: По согласованию с гидом. В пределах центра городаЗавершение: Центральная площадь
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вы сами выбираете дату и времяЭкскурсия длится около 5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании