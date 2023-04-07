Деревня старообрядцев и спящий левВас ждёт экскурсия по старообрядческим деревням Тарбагатай и Новый Куналей и рассказ об их истории. Многоцветные наличники на резных ставнях, национальные костюмы, многоголосовое пение, традиционные блюда и обряды — все это ждет вас в нашем насыщенном маршруте!

У вас также будет возможность прогуляться по долине реки Селенги и подняться на гору «Спящий лев» — священный утес, вокруг которого сложилось множество поверий и легенд.