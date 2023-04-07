В гости к старообрядцам Забайкалья

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В экскурсионной программе вас ждет приём в доме у старообрядцев, фольклорная программа, традиционный старообрядческий обед, знакомство с бытом и культурой старообрядцев в игровой форме, а также посещение древне-православной церкви и музея истории, культуры и быта староверов.
В гости к старообрядцам Забайкалья
В гости к старообрядцам Забайкалья
В гости к старообрядцам Забайкалья
В гости к старообрядцам Забайкалья
В гости к старообрядцам Забайкалья
В гости к старообрядцам Забайкалья
В гости к старообрядцам Забайкалья
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Гора «Спящий лев»
  • Долина реки Селенги
  • Старообрядческую деревню Тарбагатай и Новый Куналей
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Деревня старообрядцев и спящий левВас ждёт экскурсия по старообрядческим деревням Тарбагатай и Новый Куналей и рассказ об их истории. Многоцветные наличники на резных ставнях, национальные костюмы, многоголосовое пение, традиционные блюда и обряды — все это ждет вас в нашем насыщенном маршруте!
У вас также будет возможность прогуляться по долине реки Селенги и подняться на гору «Спящий лев» — священный утес, вокруг которого сложилось множество поверий и легенд.

Вы сами выбираете дату и время

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Приём у старообрядцев и обед
  • Входные билеты в музей
Что не входит
  • Личные расходы (сувениры и пр.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: По согласованию с гидом. В пределах центра города
Завершение: Центральная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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