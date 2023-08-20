Что вас ждёт:

Давайте отправимся на экскурсию по старообрядческим деревням Тарбагатай и Новый Куналей, чтобы послушать рассказ об их истории. Многоцветные наличники на резных ставнях, национальные костюмы, многоголосное пение, традиционные блюда и обряды — все это ждет вас в нашем насыщенном туре!

Начнется наше путешествие с подъема на гору «Спящий лев» — священный утес, вокруг которого сложилось множество поверий и легенд. У вас также будет возможность прогуляться по долине реки Селенги, самой крупной реки, впадающей в Байкал. После мы отправимся в старообрядческие деревни, где посетим древлеправославную церковь и музей быта староверов. Еще ближе познакомиться с традициями старообрядцев вы сможете во время приготовленной для вас фольклорной программы и аутентичного обеда.