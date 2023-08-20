В гости к старообрядцам Забайкалья

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Ответы на вопросы
На этой экскурсии вас радушно примут в доме у старообрядцев, где вас будут ждать фольклорная программа и традиционный старообрядческий обед. Вы сможете поближе познакомиться с бытом и культурой старообрядцев, и все это — в игровой форме. Также мы посетим древлеправославную церковь и музей истории, культуры и быта староверов.
В гости к старообрядцам Забайкалья
В гости к старообрядцам Забайкалья
В гости к старообрядцам Забайкалья
В гости к старообрядцам Забайкалья
В гости к старообрядцам Забайкалья
В гости к старообрядцам Забайкалья
Ближайшие даты:
20
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Что вас ожидает:

  • Гора «Спящий лев»
  • Долина реки Селенги
  • Старообрядческие деревни Тарбагатай и Новый Куналей
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждёт:

Давайте отправимся на экскурсию по старообрядческим деревням Тарбагатай и Новый Куналей, чтобы послушать рассказ об их истории. Многоцветные наличники на резных ставнях, национальные костюмы, многоголосное пение, традиционные блюда и обряды — все это ждет вас в нашем насыщенном туре!
Начнется наше путешествие с подъема на гору «Спящий лев» — священный утес, вокруг которого сложилось множество поверий и легенд. У вас также будет возможность прогуляться по долине реки Селенги, самой крупной реки, впадающей в Байкал. После мы отправимся в старообрядческие деревни, где посетим древлеправославную церковь и музей быта староверов. Еще ближе познакомиться с традициями старообрядцев вы сможете во время приготовленной для вас фольклорной программы и аутентичного обеда.

Вы сами выбираете дату и время

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Приём у старообрядцев и обед
  • Входные билеты в музей
Что не входит
  • Личные расходы (сувениры и пр.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: По согласованию с гидом. В пределах центра города
Завершение: Центральная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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