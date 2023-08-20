На этой экскурсии вас радушно примут в доме у старообрядцев, где вас будут ждать фольклорная программа и традиционный старообрядческий обед. Вы сможете поближе познакомиться с бытом и культурой старообрядцев, и все это — в игровой форме. Также мы посетим древлеправославную церковь и музей истории, культуры и быта староверов.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Гора «Спящий лев»
- Долина реки Селенги
- Старообрядческие деревни Тарбагатай и Новый Куналей
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждёт:
Давайте отправимся на экскурсию по старообрядческим деревням Тарбагатай и Новый Куналей, чтобы послушать рассказ об их истории. Многоцветные наличники на резных ставнях, национальные костюмы, многоголосное пение, традиционные блюда и обряды — все это ждет вас в нашем насыщенном туре!
Начнется наше путешествие с подъема на гору «Спящий лев» — священный утес, вокруг которого сложилось множество поверий и легенд. У вас также будет возможность прогуляться по долине реки Селенги, самой крупной реки, впадающей в Байкал. После мы отправимся в старообрядческие деревни, где посетим древлеправославную церковь и музей быта староверов. Еще ближе познакомиться с традициями старообрядцев вы сможете во время приготовленной для вас фольклорной программы и аутентичного обеда.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Приём у старообрядцев и обед
- Входные билеты в музей
- Что не входит
- Личные расходы (сувениры и пр.)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: По согласованию с гидом. В пределах центра городаЗавершение: Центральная площадь
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вы сами выбираете дату и времяЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии