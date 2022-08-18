Верхом по Байкалу. Осенний конный тур

Уникальный конно-экскурсионный тур для любителей активного отдыха

4.7
3 отзыва
Уникальный конно-экскурсионный тур для любителей активного отдыха и природы. Путешествие будет интересно как опытным и начинающим всадникам, так и просто любителям лошадей!
Верхом по Байкалу. Осенний конный тур
Верхом по Байкалу. Осенний конный тур
Верхом по Байкалу. Осенний конный тур
Верхом по Байкалу. Осенний конный тур
Верхом по Байкалу. Осенний конный тур
Верхом по Байкалу. Осенний конный тур
Верхом по Байкалу. Осенний конный тур
Верхом по Байкалу. Осенний конный тур
Верхом по Байкалу. Осенний конный тур
Верхом по Байкалу. Осенний конный тур
Верхом по Байкалу. Осенний конный тур
Верхом по Байкалу. Осенний конный тур
Ближайшие даты:
1
окт
15
окт
1
ноя
15
ноя
1
дек
15
дек

Описание

Тур проводится под индивидуальный запрос в любые даты для групп от 2-х человек.

Программа тура по дням

1 день

Встреча

Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.

Переезд в поселок Листвянка.

Размещение в гостинице.

В этот день питание не включено и оплачивается дополнительно;
Автотранспортом: примерно 70 км;
Общая продолжительность: ориентировочно 1.5 ч.

ВстречаВстречаВстречаВстреча
2 день

Листвянка

Обучение верховой езде с выходом в лес, инструктаж и знакомство с лошадьми.

Обзорная экскурсия по поселку Листвянке с короткими переездами.

Экскурсия на кресельном подъемнике к смотровой площадке Камень Черского, откуда открывается чарующий вид на Шаман-камень – исток реки Ангары.

Посещение Лимнологического музея (Музея озера Байкал) с виртуальным погружением в батискафе.

Возвращение в гостиницу.

Питание включено: обед;
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км; Автотранспортом: примерно 10 км;
Общая продолжительность: ориентировочно 5 ч.

ЛиствянкаЛиствянкаЛиствянкаЛиствянка
3 день

Конная прогулка

Конная прогулка с опытным инструктором по пересеченной местности с видом на Байкал.

Возвращение в гостиницу.

Питание включено: обед;
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 10 км;
Общая продолжительность: ориентировочно 5 ч.

Конная прогулкаКонная прогулкаКонная прогулкаКонная прогулка
4 день

Переезд на Ольхон

Переезд из Листвянки в город Иркутск.

Пересадка.

Поездка до острова Ольхон.

Размещение на турбазе.

Питание включено: завтрак, ужин;
Автотранспортом: примерно 370 км.;
Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.

Переезд на ОльхонПереезд на ОльхонПереезд на ОльхонПереезд на Ольхон
5 день

Встреча с Шаманом

Персональная встреча с шаманом.

Конная прогулка в составе группы вдоль берега Байкала.

Посещение в составе группы бурятской деревни, знакомство с культурой и бытом коренного народа.

Возвращение на турбазу.

Встреча с шаманом организовывается бесплатно. Каждый гость решает самостоятельно, в каком размере сделать добровольное пожертвование после встречи.

Питание включено: завтрак, ужин;
Автотранспортом: примерно 10 км.;
Общая продолжительность: ориентировочно 5 ч.

Встреча с ШаманомВстреча с ШаманомВстреча с ШаманомВстреча с Шаманом
6 день

Конная прогулка на смотровую площадку Ольхона

Конная прогулка в составе группы на смотровую площадку острова.

Возвращение на турбазу.

Питание включено: завтрак, ужин;
Автотранспортом: примерно 10 км.;
Общая продолжительность: ориентировочно 4 ч.

Конная прогулка на смотровую площадку ОльхонаКонная прогулка на смотровую площадку ОльхонаКонная прогулка на смотровую площадку ОльхонаКонная прогулка на смотровую площадку Ольхона
7 день

Отъезд

Выезд с острова Ольхон, прибытие в город Иркутск.

Питание включено: завтрак;
Автотранспортом: примерно 300 км.;
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в Листвянке и на турбазе на Ольхоне.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Размещение/количество человек в группе2 чел. 4 чел. 6 чел. 8 чел. 10 чел.
Эконом (обычные даты)127 800106 00097 70095 00092 300
Эконом (тариф на праздничные даты)129 900 108 30099 90097 20094 400
Стандарт (обычные даты)136 500114 700106 400103 700100 900
Стандарт (тариф на праздничные даты)142 900121 300112 900110 200107 400

Размещение Эконом:

  • Листвянка – Гостиница Арабеска – 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров). 3 ночи: ночь 1-3;
  • Ольхон – Турбаза Набаймар – 2-местный номер (удобства на этаже). 3 ночи: ночь 4-6.

Размещение Стандарт:

  • Листвянка – Гостиница Байкальский Кедр или Байкальские сезоны – 2-местный номер (удобства в номере). 3 ночи: ночь 1-3;
  • Ольхон – Турбаза Набаймар или Звезда Кочевника – 2-местный номер (удобства в номере). 3 ночи: ночь 4-6.

Варианты проживания

Гостиница «Арабеска»

3 ночи

Расположена в поселке Листвянка, в 4 км от центра.

На территории работает туристическое бюро.

В гостинице можно поиграть в бильярд.

Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»

Гостиница «Байкальский кедр»

3 ночи

Расположена в поселке Листвянка.

В некоторых номерах обустроена гостиная зона. В некоторых номерах есть терраса или балкон. В числе удобств телевизор с плоским экраном. На всей территории гостевого дома BAIKAL CEDAR предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Стойка регистрации работает круглосуточно.

Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»

Гостиница «Байкальские сезоны»

3 ночи

Все номера и коттеджи отеля «Байкальские Сезоны» с деревянной мебелью оформлены в индивидуальном стиле и оснащены телевизором с плоским экраном. В ванной комнате установлен душ.

Гостиница «Байкальские сезоны»Гостиница «Байкальские сезоны»Гостиница «Байкальские сезоны»Гостиница «Байкальские сезоны»Гостиница «Байкальские сезоны»Гостиница «Байкальские сезоны»

Турбаза «Набаймар»

3 ночи

На турбазе электричество постоянное (в пос. Хужир провели электричество в 2005 году).

Гостевой дом №1 - неблагоустроенный.
вместимость: 13 человек.
Первый этаж с общей верандой - cтоловая;
Второй этаж с балконом;
Количество комнат 3.
Спальных мест в комнатах в двух комнатах по 4, в одной – 5.

Описание комнаты: односпальные кровати, зеркало, полочки для вещей, шкаф.

Санузел городского типа в соседнем здании бесплатно: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.

Гостевой дом № 2 полублагоустроенный (санузел на каждом этаже).
вместимость: 36 человек (32 основных места, 4 доп. места).
Первый этаж с общей верандой;
Количество комнат - 7;
Спальных мест в одной комнате 2, 3, 2+2 доп. места;
Второй этаж:
Количество комнат - 7;
Спальных мест в комнатах 2, 3, 2+2 доп. места;

В этом доме располагаются номера категории Эконом и Эконом семейный.

Описание комнаты: 1-спальные кровати или одна 2-спальная кровать (постельное белье, полотенца), шкаф, зеркало, тумбочка, ТВ (спутник), электрообогреватель, в семейных номерах 2 доп. места (один двуспальный диван).

Санузел городского типа на каждом этаже бесплатно: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.

Гостевой дом № 3 - благоустроенный (санузел в каждом номере).
вместимость: 24 человека (16 основных мест, 8 доп. мест);
Первый этаж:
Количество комнат - 4;
Спальных мест в одной комнате 2+1 доп. место (диван);
Второй этаж:
Количество комнат - 4;
Спальных мест в комнатах 2+1 доп. место (диван);

В этом доме располагаются номера категории Стандарт.

Описание комнаты: две 1-спальные кровати или одна 2-спальная кровать (постельное белье, полотенца, гель для душа), шкаф, зеркало, прикроватные тумбочки, односпальный диван, ТВ(спутник), электрообогреватель.

Санузел в номере: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.

Гостевой дом № 4 - благоустроенный (санузел в каждом номере);
вместимость: 24 человека (16 основных мест, 8 доп. мест);
Первый этаж:
Количество комнат - 4;
Спальных мест в одной комнате 2+1 доп. место (диван);
Второй этаж:
Количество комнат - 4;
Спальных мест в комнатах 2+1 доп. место (диван);
В этом доме располагаются номера категории Стандарт

Описание комнаты: две 1-спальные кровати (постельное белье, полотенца, гель для душа), шкаф, зеркало, прикроватные тумбочки, односпальный диван, ТВ(спутник), электрообогреватель

Санузел в номере: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.

Дополнительные услуги:

  • Столовая (вкуснейшие блюда русской и бурятской кухни, только комплексное питание);
  • Детская площадка бесплатно;
  • Парковка бесплатно;
  • Wi-Fi в зоне столовой бесплатно.
Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»

Турбаза «Звезда Кочевника»

3 ночи

К услугам гостей ресторан, бар, общий лаундж и принадлежности для барбекю. Для юных гостей обустроена детская игровая площадка и работает детский клуб. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. Гости могут воспользоваться услугами по обмену валюты.

Во всех номерах среди удобств гостиный уголок и телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. Собственная ванная комната с душем укомплектована бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Во всех номерах установлен рабочий стол.

Турбаза «Звезда Кочевника»Турбаза «Звезда Кочевника»Турбаза «Звезда Кочевника»Турбаза «Звезда Кочевника»Турбаза «Звезда Кочевника»Турбаза «Звезда Кочевника»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание, указанное в программе
  • Питание:день 2-3: обеддень 4-6: завтрак, ужиндень 7: завтрак
  • День 2-3: обед
  • День 4-6: завтрак, ужин
  • День 7: завтрак
  • Транспортные услуги:день 1: Иркутск - Листвянкадень 2: По Листвянкедень 3: по Листвянкедень 4: Листвянка – Иркутск – Ольхондень 5: По Ольхонудень 6: По Ольхонудень 7: Ольхон – Иркутск
  • День 1: Иркутск - Листвянка
  • День 2: По Листвянке
  • День 3: по Листвянке
  • День 4: Листвянка – Иркутск – Ольхон
  • День 5: По Ольхону
  • День 6: По Ольхону
  • День 7: Ольхон – Иркутск
  • Экскурсионные услуги:день 2: Обучение верховой езде с выходом в лесдень 2: Посещение смотровой площадки Камень Черского на канатно-кресельном подъемникедень 2: Посещение музея Байкала (Лимнологического музея)день 3: Прогулка на лошадяхдень 5: Встреча с шаманомдень 5: Конная прогулка вдоль Байкаладень 5: Посещение бурятской деревни: знакомство с культурой коренного народадень 6: Конная прогулка на смотровую площадку.
  • День 2: Обучение верховой езде с выходом в лес
  • День 2: Посещение смотровой площадки Камень Черского на канатно-кресельном подъемнике
  • День 2: Посещение музея Байкала (Лимнологического музея)
  • День 3: Прогулка на лошадях
  • День 5: Встреча с шаманом
  • День 5: Конная прогулка вдоль Байкала
  • День 5: Посещение бурятской деревни: знакомство с культурой коренного народа
  • День 6: Конная прогулка на смотровую площадку
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Дополнительные услуги
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Удобная обувь и теплые носки
  • Сменная обувь
  • Теплая куртка и брюки
  • Свитер или толстовка
  • Шапка или другой головной убор, защищающий от солнца
  • Купальные принадлежности, полотенце, тапочки (для бани)
  • Солнцезащитные очки
  • Крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты)
  • Если Вы принимаете лекарства, возьмите их с собой
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Во сколько начинается и заканчивается маршрут?

В первый день тура отправление ориентировочно в 10 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилет/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть до 8 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов).

В последний день тура ориентировочное время прибытия в Иркутск 16 часов по местному времени (Москва + 5 часов). В случае задержки автотранспорта по дороге и, в соответствии с этим, опоздания пассажира на самолет/поезд и др. транспорт туроператор ответственности не несет. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт только на следующий день после окончания тура.

Какие есть скидки за раннее бронирование?

При бронировании за 5 и более месяцев до начала тура - скидка 3%,
при бронировании за 4-5 месяцев до начала тура - скидка 2%,
при бронировании за 3-4 месяцев до начала тура - скидка 1%.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 40% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
А
18 авг 2022
Благодарна Ирине Микитовой- менеджеру Большой Страны за оперативность, за достоверные ответы.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за отзыв! Будем рады новым обращениям, подберем интересную программу в любой из регионов России!:)
Е
11 июля 2022
Поездка была просто великолепной, Байкал нереально красивый😍 нетронутая природа, ее величие и размах никогда не оставил равнодушным!
Наш менеджер «Большой страны» Юлия и менеджер принимающей стороны
«Мой Байкал» Антонина супер профессионалы, вы помогли организовать наше свадебное путешествие на высшем уровне и сделать его незабываемым🥰
Всем рекомендуем отправиться на Байкал с вами!
В
6 июня 2022
Спасибо вам за проявленную работу! Ездила я одна и немного нервничала, но вы все подготовили и от беспокойства не осталось и следа. Дней тура в моей путевке было мало, хотелось бы получить от них по максимуму. В разгар сезона свободный день наверняка позволяет путешественникам в полной мере познакомиться с сокровенными местами Байкала, но в не сезон - превращается в лотерею. Не всегда могут попасться люди на обзорную экскурсию, может не хватить мест в другой - что немного грустно. И день превращается в бесцельное брожение по острову, без возможностей, особенно если ты один. В не сезон моей рекомендацией будет и второй день разнообразить каким-нибудь занятием.
Желаю вам развития и много-много туристов!

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