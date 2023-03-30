В это время оживает природа, тает лед, расцветают цветы и в воздухе витает предвкушение теплого лета.
В этом туре Вы увидите Байкал с разных берегов, прикоснетесь к его таинству и погрузитесь в размеренное течение времени на берегу озера, а включенные в тур экскурсии позволят ближе и глубже установить связь с озером Байкал, Листвянкой и городом Иркутском.
апр
апр
апр
апр
апр
апр
апр
даты
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Иркутск. Обзорная экскурсия в Листвянку
После прибытия в Иркутск вы отправитесь в сторону Листвянки по живописному Байкальскому тракту знакомиться с Байкалом.
Вы посетите удивительное и интересное место – музей под открытым небом «Тальцы», где сосредоточены памятники истории, деревянной архитектуры иэтнографии XVII-XX веков.
На истоке реки Ангары – единственной вытекающей из Байкала реки, гид поведает вам увлекательную и красивую легенду про Байкал и Ангару, вы увидите легендарный Шаман-Камень.
После вы посетите музей Байкала, который не только проводит экспозиционно-просветительскую деятельность, но и продолжает заниматься серьезными научными исследованиями, а потому подобной информации о Байкале "из первых рук" вы не узнаете нигде.
После экскурсии у вас останется свободное время для прогулок по пристани, посещения рыбного рынка, отдыха и заселения.
Включено в стоимость: групповой трансфер, экскурсия, услуги гида, проживание.
Свободный день в Листвянке
Сегодняшний день свободен от экскурсий.
Вы сможет провести его, прогуливаясь по берегу Байкала, по легендарному рыбному рынку, между сувенирных рядов, наполняясь энергией соседства с Байкалом, наблюдая, как возрождается природа и уже готова ко встрече с летом.
Вы сможете попробовать местные угощения, купить местные подарки и сувениры – здесь они представлены в большом разнообразии!
Завтра вы отправитесь на знаменитый остров Ольхон – место с необыкновенной энергетикой и красотой!
Включено в стоимость: завтрак, проживание.
Дорога на Ольхон
Сегодня начинается путешествие к сердцу озера Байкал – острову Ольхон.
Путь на Ольхон будет пролегать по комфортной трассе в окружении красивой живописной природы.
Ольхон – это остров, и на него попадают через паромную переправу в летнее время (или когда сходит лед) и по ледовой переправе зимой, весной, когда ледовый покров уже недостаточно плотный, а паром еще не ходит, перемещаются на хивусах (переправа на хивусах в счет тура не входит и оплачивается туристами самостоятельно).
Хивус – это судно на воздушной подушке, самый безопасный вид транспорта на весеннем Байкале.
До переправы ваш путь ляжет по «Марсианской дороге», как часто отзываются о Тажеранских степях наши туристы.
Это километры простора, кое-где живописно украшенные скальными останцами.
Ландшафты действительно переносят в какую-то инопланетную реальность!
Приехав на остров, вы заселитесь в его центре – поселке Хужир.
Вечером у вас свободное время, которое можно провести, изучая окрестности поселка.
Также у вас будет возможность посетить этнографический музей – находится он в Хужире.
А на закате идеально отправиться к одному из наиболее загадочных и узнаваемых мест на Ольхоне – шкале Шаманка.
Мыс Бурхан и скала Шаманка входят в достопримечательности национального парка Прибайкалья.
Включено в стоимость: групповой трансфер, завтрак, проживание.
Экскурсия на мыс Хобой
После завтрака вы отправитесь на экскурсию в живописную часть острова – на север, к мысу Хобой.
Его название переводится с языка местного населения как «клык», и действительно, скалистые обрывистые берега в этих местах напоминают звериные клыки.
Вы также посетите мыс Любви (или мыс Шунтэ-Левый).
Местные говорят, что раньше на мыс приезжали бездетные пары, и после проведенных обрядов и молитв, у них вскоре обязательно рождались дети.
Считается, что мыс не утратил свою волшебную силу и по сей день.
Кроме того, в рамках экскурсии вы захватите мыс Саган-Хушун (или «Три брата») – отвесную скалу из белоснежного мрамора.
Увидите своими глазами необычную и впечатляющую творение известного скульпторе Даши Намдакова «Хранитель Байкала» – это его дар Байкалу.
Смотрится скульптура необычайно аутентично и величественно!
Вы подкрепите силы, вкушая ароматный обед на фоне красивой байкальской природы!
Экскурсия проходит с остановками в наиболее красивых местах, где вы можете сделать прекрасные фото на память.
Вернувшись в гостиницу, вечер можно посвятить прогулке на конях (необходимо бронировать заранее до выезда на Ольхон), отдыху.
Включено в стоимость: проживание, завтрак, экскурсия на север Ольхона, групповой трансфер, обед-пикник, разрешение на посещение национального парка.
Прощание с Ольхоном, возвращение в Иркутск. Экскурсия по Иркутску
Утром вас ожидает завтрак и будет возможность прогуляться напоследок по Ольхону.
В первой половине дня выезд в Иркутск.
Дорога до Иркутска займет ориентировочно 4 часа.
После возвращения в Иркутск, вас ждет экскурсия по городу в сопровождении профессионального гида, знатока истории Иркутска.
Продолжительность экскурсии 3-4 часа.
Иркутск – старинный сибирский город, возникший на месте сибирского острога.
Интересен туристам, в первую очередь, деревянной архитектурой, которая гармонично вписывается в городскую среду – это уникальный пример соседства современности и исторического наследия.
В Иркутске около 685 памятников истории и культуры.
Экскурсия по памятным и историческим местам г. Иркутска познакомит туристов с историей Иркутского острога, центральной частью города, расскажет об архитектуре и деревянном зодчестве, выдающихся деятелях истории и культуры России, чья деятельность была неразрывно связана с Иркутском.
Вечером у вас останется свободное время, которое можно будет посвятить отдыху или прогулке по городу.
Включено в стоимость: завтрак, групповой трансфер, экскурсия, услуги гида, проживание.
Прощание с Сибирью. Завершение программы тура
Сегодня заканчивается ваше приключение по красотам озера Байкал и города Иркутска!
За время этого приключения у вас останутся много новых и ярких воспоминаний, впечатлений!
Воспоминания, эмоции, пережитые здесь, и памятные снимки останутся с вами навсегда и будут согревать вас, приглашая снова приехать в гости к батюшке-Байкалу.
Включено в стоимость: завтрак, групповой трансфер.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице или базе отдыха в п. Листвянка (2 ночи), на Ольхоне (2 ночи) и в г. Иркутск (1 ночь).
Стоимость проживания зависит от выбранного уровня комфорта:
- Стандарт – варианты размещения с номерами категории “Стандарт”;
- Комфорт – проживание на вилле или в отеле с высоким уровнем комфорта (полулюкс, люкс).
Возможность проживания в конкретном объекте размещения также зависит от загруженности и свободных дат. Более подробную информацию уточняйте у туроператора.
Стоимость проживания в зависимости от выбранного тарифа за 1 человека, руб:
|Стандарт
|Комфорт
|41 000
|65 000
Доплата за одноместное размещение за 1 человека, руб:
|Стандарт
|Комфорт
|18 000
|34 000
В туре возможно подселение. Возможно размещение до 4-х человек в номере (если это семья).
Варианты проживания
Усадьба Копыловых", "Алдартей", "Усадьба Рыбака", "Усадьба Никиты Бенчарова", Кемпинг-отель "Ольхон
Объекты размещения уровня “Стандарт” — уютные номера с собственным с/у на о. Ольхон.
Байкал терра
Объекты размещения уровня “Стандарт” — уютные номера с собственным с/у на о. Ольхон.
Вилла Малина", "Сарайский", "BaikalWood Эко Лодж & amp; Spa", "Байкал Хан", "Порт Ольхон
Объекты размещения высокого уровня комфорта на о. Ольхон.
Усадьба Еремеевых, ГК "Крестовая падь", ГК "У Озера", гостиница "Малиновка", отель "Байкал Хан", ГК "Малина"
Объекты размещения уровня “Стандарт” — уютные стандартные номера с собственным с/у в Листвянке.
Отель "Маяк", ГК "Крестовая падь", Отель "Байкал Хан"
Объекты размещения высокого уровня “Комфорт” — номера люкс/полулюкс в Листвянке.
Отель Матрешка, отель Аэро, гостиничный комплекс Ангара, отель Империя
Объекты размещения уровня “Стандарт” — уютные стандартные номера с собственным с/у в Иркутске.
Гостиница География, Сайен, Кортъярд Марриотт Иркутск Сити Центр 4 звезд, отель Ибис, отель Байкал Форест, Звезда отель
Объекты размещения уровня “Комфорт” — комфортные номера в гостинице высокого класса в Иркутске.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансферы на протяжении всего тура
- Завтраки в гостевом доме
- Экскурсия в северную часть острова
- Обед-пикник на мысе Хобой
- Проживание
- Вход в Национальный парк
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Напитки и блюда, не включенные в основное меню по программе
- Дополнительные услуги, указанные в программе за дополнительную плату или не указанные в программе
- Дополнительные экскурсии и трансферы, не включенные в программу
- Ледовая переправа на хивусе (необходимость зависит от ледовой обстановки)
- Аренда оборудования
- Место начала и завершения?
- Россия, Иркутск
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- головной убор (шапка / кепка на солнечный день);
- солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20);
- солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
- купальные принадлежности (для посещения бани);
- личная аптечка (если вам необходимы специфические лекарственные средства);
- накидка от дождя (дождевик);
- фото/видеоаппаратура (запасные флеш-карты);
- портативное зарядное устройство (power bank);
- удобная обувь (спортивная обувь / ботинки);
- теплая одежда (куртка / толстовки / перчатки);
- туалетные принадлежности;
- маленький рюкзак (для экскурсий и прогулок);
- сидушка (хоба туристическая);
- термос (по желанию);
- бинокль (по желанию).
Обязательно: паспорт, полис ОМС.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
В стоимость тура включено страхование Рессо гарантия.
- Будет ли мобильная связь во время тура?
В Иркутской области работают федеральные операторы МТС, Мегафон и Теле2 и другие операторы.
В некоторых местах туров связь может пропадать, потому если Вы планируете приобретать сим-карту для путешествия, рекомендуем брать Теле2 – у него самая большая площадь покрытия на Байкале.
Большинство гостиниц предоставляют бесплатный Wi-Fi, но повсеместно Wi-Fi не распространен.
- Нужно ли брать с собой наличные деньги?
В Иркутске представлено большинство крупных российских банков, в торговых центрах, супермаркетах, большинстве магазинов можно оплачивать посредство Visa и MasterCard, реже встречаются банкоматы и терминалы UnionPay. Тем не менее рекомендуем иметь с собой некоторую сумму наличных средств.
- Важно!
В программу тура входит посещение нац. парка. На его территории запрещены:
- Охота, нахождение с оружием без специального разрешения;
- повреждение деревьев, кустарников, вскарабкивание на деревья-памятники природы;
- кормление диких животных;
- разведение костров, оставление мусора, кострищ и всего, что приводит к загрязнению природы;
- использование звуковой аппаратуры на полную мощность;
- использование и занос в заповедник химических препаратов, способных нанести вред окружающей среде;
- завязывание цветных ленточек на деревьях, кроме мест, специально для этого отведенных.
- Есть ли скидки в туре?
Детям до 12 лет включительно предоставляется скидка 20 %.
Акция “Приведи друга” – пригласи на тур еще 5 друзей и получи скидку 20%.
Скидка 10% в День Рождения на Байкале (если празднование дня рождения приходится на период тура).
- Какая погода на Байкале?
На Байкале климат резко континентальный: днем может светить яркое солнце, погода быть теплой, даже жаркой, а после захода солнца становится резко холодно. Поэтому теплые вещи брать с собой нужно обязательно!
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
Я привезла кучу фотографий, кучу эмоций, кучу сувениров