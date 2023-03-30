1 день

Прибытие в Иркутск. Обзорная экскурсия в Листвянку

После прибытия в Иркутск вы отправитесь в сторону Листвянки по живописному Байкальскому тракту знакомиться с Байкалом.

Вы посетите удивительное и интересное место – музей под открытым небом «Тальцы», где сосредоточены памятники истории, деревянной архитектуры иэтнографии XVII-XX веков.

На истоке реки Ангары – единственной вытекающей из Байкала реки, гид поведает вам увлекательную и красивую легенду про Байкал и Ангару, вы увидите легендарный Шаман-Камень.

После вы посетите музей Байкала, который не только проводит экспозиционно-просветительскую деятельность, но и продолжает заниматься серьезными научными исследованиями, а потому подобной информации о Байкале "из первых рук" вы не узнаете нигде.

После экскурсии у вас останется свободное время для прогулок по пристани, посещения рыбного рынка, отдыха и заселения.

Включено в стоимость: групповой трансфер, экскурсия, услуги гида, проживание.