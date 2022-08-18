Иркутск

Этот старинный сибирский город своё начало ведёт с острога, заложенного отрядом казака Якова Похабова по заданию енисейского воеводы 6 июля 1661 года. Место на берегу Ангары при впадении в неё реки Иркут оказалось пригодным для земледелия и скотоводства, водный путь обеспечивал сообщение с Енисеем и Байкалом.

До Октябрьской революции Иркутск был купеческим городом, долгое время процветавшим на российско-китайской торговле, а позднее на золотопромышленности; местом политической ссылки. С 1803 года являлся центром Сибирского, с 1822 по 1884 год — Восточно-Сибирского генерал-губернаторства. В пожаре 1879 года был сильно разрушен.

Город отнесён к историческим поселениям России: исторический центр Иркутска внесён в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Байкальск

Небольшой городок на самом юге Иркутской области, раскинувшийся в окружении величественных вершин Хамар-Дабана. Место славится живописностью своих пейзажей и мягким для Сибири климатом. Байкальск рад гостям в любое время года. Летом здесь можно купаться и наслаждаться красотами природы, а зимой кататься на лыжах и сноуборде.

На отдых сюда едут активные и спортивные туристы. Здесь функционирует один из лучших в Сибири горнолыжных комплексов Гора Соболиная. Горные склоны в Байкальске спортсмены облюбовали чуть менее 50 лет назад, первая трасса была проложена в 1969 году. Сегодня Гора Соболиная - это 12 трасс различной степени сложности и прекрасно развитая инфраструктура. В окрестностях - множество треккинговых троп для пешего туризма, интересных природных достопримечательностей.

Благодаря особенностям климата, летом здесь нет удушающей жары, поэтому различные походы по живописным окрестностям проходят при весьма комфортных 20-23 градусах. Осенью местные леса богаты ягодами и грибами. С начала ноября и до второй половины апреля сюда приезжают любители горнолыжного спорта. Байкальск - самый снежный город в Иркутской области, при этом крепких морозов, благодаря близости Байкала, не бывает даже в середине января.

Теплые озера на реке Снежной

В густом лесу, в долине реки Снежная, спрятались три красивейших озера. На карте, прямо на границе Иркутской области и республики Бурятии, они обозначены как Карьерские озера. Однако, все их называют просто Теплые озера. Название себя полостью оправдывает, вода здесь намного теплее, чем в Байкале: летом прогревается до +30 градусов, а плотный лес вокруг защищает от ветра, тем самым создаются идеальные условия для купания. Кроме того, на месте оборудован пирс, лежаки, работают кафе, действуют прокат катамаранов и водная горка.

У каждого озера есть свое название: Изумрудное, Теплое и Сказка. Они не связаны с друг с другом, даже вода по составу разная. Кроме купания, по местности можно совершить пешие прогулки, забраться на холмы, откуда открывается совершенно прекрасный вид. Изумрудное и Теплое озера в любой сезон приманивают к себе рыбаков, ведь в них полно рыбы. Озеро Сказка не подходит для купания и ловли рыбы – берега топкие и торфянистые, а само озеро промерзает зимой полностью, поэтому рыба там не живет, зато рядом с ним расположена живописнейшая гора «Шапка Мономаха», которая впечатляет своей правильной формой пирамиды.

Особенной ценностью являются реликтовые тополя, они встречаются по пути на озера. Ширина стволов настолько большая, что нужно несколько человек, чтобы обхватить дерево. На Теплых озерах Вас не покидает ощущение сказки. В дополнении, на территории прогуливаются козы, ослик, а по Изумрудному озеру скользят благородные лебеди.

Аршан

Поселок Аршан, расположенный у подножья гор Саяны, известен своими лечебными минеральными водами и великолепными водопадами. Аршан (в переводе с бурятского -"целебный источник") – современный бальнеологический и горно-климатический курорт. Поселок Аршан – это роскошная природа предгорий Саян, чистый горный воздух, сосновый лес и прозрачная вода реки Кынгырга.

В Аршане насчитывается всего 7 выходов минеральной воды. Аршанские источники относятся к минеральным водам типа углекисло-гидрокарбонатно-сульфатно-кальциево-магниевых. В непосредственной близости от поселка Аршан расположен живописный каньон реки Кынгарга, по левому берегу которой идет набитая тропа. По ней от поселка можно дойти до череды горных водопадов высотой от 6 до 10 м.

Бурятский дацан

В местности Святая поляна близ поселка Аршан в 1991 году восстановлен Хойморский дацан, который был основан в 1917 г. Этот храм вошел в число уникальных бурятских, религиозных сооружений. В традицию этого дацана входило исполнение очень своеобразного обряда Поклонение Чингис-хану. На территории, где расположен дацан, растут величественные кедры. Они используются для загадывания желаний, которые обычно сбываются.

Листвянка

Поселок с населением всего около 1,5 тыс жителей расположился в 70 км от Иркутска. Название ему дали лиственницы, которые растут здесь в большом количестве. В конце XIX века Антон Павлович Чехов был очарован красотой этих мест, сравнивая поселение с Ялтой. Сегодня Листвянка считается одним из самых посещаемых мест на побережье озера Байкал.

Листвянка будет интересна туристам, уважающим комфортный отдых. Вас ждет развитая инфраструктура, отели любого уровня - от эконом до люкс, большое количество кафе, магазинов и сувенирных лавочек. Не заскучают здесь и любители активного отдыха. Листвянка предлагает множество развлечений: прогулки на лошадях, собачьих упряжках или квадроциклах, дайвинг, горнолыжный спорт и многое другое. Кроме того, в окрестностях поселка много необычных природных и рукотворных достопримечательностей.

Листвянка привлекательна для туристов в любое время года. В зимнее время года здесь можно прогуляться по прозрачному льду Байкала, заняться зимними видами спорта, летом - позагорать на пляже, устроить треккинг по Большой Байкальской тропе, прокатиться на катере. В течение всего года работают выставки и музеи.

Климат в этих широтах резко континентальный - с жарким летом и очень холодной зимой. Однако погода на самом побережье Байкала имеет свои характерные особенности, большие массы воды озера несколько сглаживают климат. Зимой здесь не бывает трескучих сибирских морозов, а летом удручающего зноя. Собираясь в Листвянку, нужно быть готовым к ветру, который дует здесь круглый год.

Музей под открытым небом Тальцы

Уникальный архитектурно-этнографический комплекс расположен в некотором отдалении от поселка Листвянка, Байкальскому тракту в сторону Иркутска примерно 20 км. Однако побывать здесь стоит каждому, приехавшему на Байкал. Экспозиция музея представляет собой уникальное собрание архитектурных и этнографических экспонатов, охватывающих три последних века.

На территории комплекса можно окунуться в культуру коренных народов Прибайкалья: бурят, эвенков, тофов, а также проживающих на этих землях уже несколько веков русских. Бурятские юрты, эвенкийские лабазы, тофаларские чумы, русские избы и усадьбы здесь не являются реконструкциями. Это подлинные жилища разных лет, бережно привезенные сюда со всех концов Прибайкалья.

В Тальцах в большом почете народные ремесла. Работают мастерские гончара, ткача, стеклодува, кузнеца, народного художника. Можно посмотреть и приобрести работы мастеров. Проводятся и мастер-классы. Кроме того, здесь можно приобщиться к народным забавам и развлечениям: покачаться на огромных качелях, попробовать свои силы в хождении на ходулях, поучаствовать в шуточном бою подушками. Особенно интересно посетить Тальцы во время народных праздников. Широко празднуют здесь Масленицу, день Ивана Купала, бурятский Новый год.