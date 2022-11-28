Встреча группы в Иркутске в 10.00
Групповой трансфер на остров Ольхон. Путь будет пролегать по комфортной трассе по «Марсианской дороге», как часто отзываются о Тажеранских степях наши туристы.
Паромная переправа к острову.
Заселение.
Свободное время. В пешей доступности находится визитная карточка Байкала, самая популярная, узнаваемая и при этом энергетически сильная локация — мыс Бурхан, скала Шаманка. Мы рекомендуем прогуляться туда на закате — лучи заходящего солнца горящими оттенками окрашивают воды Байкала.
Отдых.
Включено в стоимость: групповой трансфер, проживание.
Завтрак.
Экскурсия на мыс Хобой. Мыс расположен на самом севере острова. Его название переводится с языка местного населения как «клык», и действительно, скалистые обрывистые берега в этих местах напоминают звериные клыки.
Посетим мыс Любви (или мыс Шунтэ-Левый). Местные говорят, что раньше на мыс приезжали бездетные пары, и после проведенных обрядов и молитв, у них вскоре обязательно рождались дети. Считается, что мыс не утратил свою волшебную силу и по сей день.
В рамках экскурсии захватим мыс Саган-Хушун (или «Три брата») — отвесную скалу из белоснежного мрамора; увидим своими глазами необычную и впечатляющую скульптуру Даши Намдакова «Хранитель Байкала».
Обед на фоне красивой байкальской природы.
Возвращение в гостиницу.
Отдых.
Включено в стоимость:
Этот день полностью свободен от экскурсий. Вы может прогуляться еще раз к священному мысу Бурхан, по Сарайскому пляжу, купить сувениров или просто позагорать на берегу, покататься на конях (также необходимо информировать о желании заранее до выезда на Ольхон).
Также у вас будет возможность посетить Ольхонский краеведческий музей — находится он в центре Хужира. Этот музей полностью сохранил дух истории, в нем представлено более 7000 экспонатов, распределенных по направлениям, многие из которых уникальны и представлены только в этом музее.
Посещение этого музея станет познавательным вариантом времяпровождения: вы узнаете историю рыбзавода, подкрепленную предметами тех времен, увидите предметы интерьера прошлых столетий.
Включено в стоимость: завтрак, проживание.
Завтрак.
Трансфер в Иркутск в первой половине дня. Время в пути — около 6 ч.
Обзорная экскурсия по Иркутску.
Иркутск — старинный сибирский город, возникший на месте сибирского острога. Интересен туристам, в первую очередь, деревянной архитектурой, которая гармонично вписывается в городскую среду — это уникальный пример соседства современности и исторического наследия.
В Иркутске около 685 памятников истории и культуры. Вы проедете по историческим местам, сопровождающий вас гид — знаток истории города — поведает интересные факты, познакомит с историей Иркутского острога, расскажет об архитектуре и деревянном зодчестве, выдающихся деятелях истории и культуры России, чья деятельность была неразрывно связана с Иркутском. Обычные на первый взгляд здания, скульптуры и памятники откроются с иной стороны, вы ощутите дух времени в современном городе.
Продолжительность экскурсии 3 часа.
Заселение в гостиницу.
Вечером будет свободное время, чтобы погулять самостоятельно по окрестностям и прочувствовать жизнь города глубже.
Включено в стоимость: завтрак, групповой трансфер, экскурсия, услуги гида, проживание.
Завтрак.
Экскурсия по КБЖД — однодневная экскурсия вдоль Байкала на комфортабельном поезде. Ранним утром вы отправляетесь в порт Байкал, откуда начнется экскурсия. Здесь где вас ждет поезд, который двигается по старой Кругобайкальской железной дороге. Вы узнаете историю строительства железной дороги, о жизни и истории местного населения.
Экскурсия предполагает остановку в удивительном месте — на вокзале в Слюдянке. Его называют мраморным чудом Транссиба. Здание вокзала сделано из нешлифованного байкальского мрамора, построено более века назад и до сих пор остается действующим: в 2005 году к 100-летию была проведена реконструкция здания.
Возвращение в Иркутск.
Включено в стоимость: завтрак, групповой трансфер, экскурсия, обед, проживание.
Групповой трансфер в Тункинский национальный парк с остановкой в посёлке на берегу Байкала - Култук.
Виды живописной природы, необъятные просторы, могущество Тункинской долины и величественные горы — вы насладитесь невероятными красотами нашего края уже начиная с дороги в Аршан!
Аршан — это приютившийся по соседству с раскинувшимися Саянами поселок, место, богатое минеральными источниками. По составу минеральная вода Аршана близка к кавказскому Нарзану.
Знакомство с этим местом пройдет под руководством опытного гида. Вы сходите на знаменитые водопады, посетите местный буддийский храм-монастырь Хойморский Дацан «Бодхидхарма», расположенный на поистине волшебном месте, носящем название «Святая Поляна».
По пути будет возможность посетить местный рынок с сибирскими товарами (травы, орехи, сувениры).
Вечером останется свободное время для отдыха перед завтрашним активным днем.
Включено в стоимость: завтрак, проживание, групповой трансфер, экскурсия, услуги гида.
Восхождение на пик Любви (высота 2124 м).
Тропа на пик Любви выходит из Аршана. Отправимся в путь в сопровождении опытного гида-проводника. Он поведает романтичную легенду этого пика, проведёт надежной тропой, а в конце ждёт награда — потрясающий вид на Тункинскую долину, раскинувшуюся где-то там, внизу.
Среднее время восхождения — 4-5 часов.
Альтернативный вариант восхождению на пик Любви — посещение целебных минеральных источников в Жемчуге. Горячие минеральные источники оказывают лечебное действие и дарят приятное ощущение расслабления и перезагрузки.
Возвращение в Иркутск.
Входят в стоимость: завтрак, групповой трансфер, сопровождение гида-проводника на Пик Любви / посещение горячих источников в п. Жемчуг, проживание.
В этот день наше с вами удивительное путешествие подходит к концу. За время этого приключения у вас останутся много новых и ярких воспоминаний, впечатлений! Эмоции, пережитые здесь, и памятные снимки останутся с вами навсегда и будут согревать вас, приглашая снова приехать в гости к Байкалу.
Включено в стоимость: завтрак, групповой трансфер.
Во время тура мы будем останавливаться в на о. Ольхон (3 ночи), в г. Иркутск (3 ночи) и п. Аршан (1 ночь). Возможно размещение до 4-х человек в номере (если это семья).
Стоимость проживания зависит от выбранного уровня комфорта:
Возможность проживания в конкретном объекте размещения также зависит от загруженности и свободных дат. Более подробную информацию уточняйте у туроператора.
Стоимость проживания в зависимости от выбранного тарифа за 1 человека, руб:
|Эконом
|Стандарт
|Комфорт
|64 000
|77 000
|107 000
Доплата за одноместное размещение за 1 человека, руб:
|Эконом
|Стандарт
|Комфорт
|17 000
|27 000
|40 000
Объекты размещения уровня “Эконом” на о. Ольхон.
Мини-гостиница “Шаманка” расположена рядом с пляжем в поселке Хужир. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. До пляжа можно дойти всего за 6 минут.
В номерах есть письменный стол, телевизор с плоским экраном, постельное белье, полотенца и терраса с видом на озеро. Все номера оборудованы холодильником.
База отдыха "Алдартай" расположена в 600 метрах от центра поселке Хужир и в одном километре от озера Байкал. В каждом номере обустроен гостиный уголок и предоставляется постельное белье. Из техники и мебели предоставляется все самое необходимое для комфортного проживания.
На территории базы отдыха есть снэк-бар, где предоставляется большой выбор прохладительных напитков.
Объекты размещения уровня “Стандарт” на о. Ольхон.
Кемпинг-отель “Ольхон” с рестораном расположен в поселке Хужир. К размещению гостей предоставляются комфортабельные номера поделенные на различные категории. Каждый включает в себя удобные спальные места, необходимую мебель. Из некоторых окон открывается великолепный вид на гору или озеро. Гостям кемпинга предоставляются принадлежности для барбекю.
Отель “Байкал Терра” расположен в 150 м от озера Байкал. Номера оформлены в загородном стиле и оснащены шкафом для одежды и письменным столом. В некоторых номерах есть собственная ванная комната. Номера расположены в двух- и трехэтажных зданиях.
На территории работает кафе. В распоряжении гостей принадлежности для барбекю. На территории и в окрестностях можно заняться различными видами активного отдыха, в том числе верховой ездой и пешим туризмом.
Объекты размещения уровня “Комфорт” на о. Ольхон.
Четырехзвездочный отель “Вилла Малина” находится в 3-х минутах ходьбы от пляжа. В каждом номере есть гостиная зона. Из некоторых номеров виллы «Малина Ольхон Байкал» открывается вид на патио и бассейн. Во всех номерах есть собственная ванная комната и шкаф. Гостям предоставляются полотенца и постельное белье.
К услугам гостей ресторан, бар и терраса. Стойка регистрации этого 4-звездочного отеля открыта круглосуточно. Личные вещи можно оставить в камере хранения багажа. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi.
Объекты размещения уровня “Эконом” в Иркутске.
Хостел “Браво” находится рядом с международным аэропортом города. Номера с общей ванной комнатой оснащены телевизором с плоским экраном. Для гостей предоставляется бесплатный WiFi.\
Отель “Riverside” расположен в 4,1 км от Иркутского драматического театра. К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi. Отель находится в 600 м от реки Ангары. В 150 м от мини-гостиницы находится автобусная остановка и круглосуточная охраняемая парковка.
Объекты размещения уровня “Стандарт” в Иркутске.
Отель “Матрешка” расположен в центре Иркутска, в 5 минутах ходьбы от Центрального рынка. К услугам гостей общий лаундж.
Все номера отеля оформлены в светлых тонах и оборудованы телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Гости могут пообедать в ресторане на территории отеля или посетить близлежащие кафе и рестораны. Ежедневно сервируется бесплатный завтрак.
Отель “Аэро” с рестораном и собственной бесплатной парковкой расположен в 5 км от Иркутского областного историко-мемориального музея декабристов и Галереи В. Бронштейна. На всей территории отеля предоставляется бесплатный Wi-Fi. Желающие могут забронировать семейные номера.
По утрам для гостей сервируются континентальный завтрак.
Объекты размещения уровня “Комфорт” в Иркутске.
Отель “Baikal Forest” расположен в 1,3 км от Иркутского музея декабристов. В номерах отеля есть кондиционер, рабочий стол, сейф, чайник, холодильник, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната с душем. В каждом номере предоставляются полотенца и постельное белье.
К услугам гостей бар и частная парковка. В отеле работает ресторан, по запросу осуществляется доставка еды и напитков в номер. На всей территории доступен бесплатный Wi-Fi. Среди прочих удобств — крытый бассейн и банкомат. По утрам гостям предлагают завтрак «шведский стол» или полный английский/ирландский завтрак.
Отель “Тайга” расположен в 1,9 км от зоны исторической застройки «130-й квартал». К услугам гостей бар, ресторан и бесплатная частная парковка.
В номерах есть кондиционер, письменный стол, чайник, мини-бар, сейф, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната с ванной. Предоставляются полотенца и постельное белье. По утрам для гостей сервируют континентальный завтрак.
Объект размещения уровня “Эконом” в п. Аршан.
Гостевой дом “Аршан” с террасой расположен в поселке Аршан. К услугам гостей общая кухня и детская игровая площадка. За дополнительную плату можно воспользоваться частной парковкой. Номера гостевого дома «Аршан» оснащены чайником. Во всех номерах предоставляется постельное белье.
Объект размещения уровня “Стандарт” в п. Аршан.
Отель “Иркут” расположен в поселке Аршан. К услугам гостей общий лаундж, сад, принадлежности для барбекю и терраса. В этом 2-звездочном отеле работает круглосуточная стойка регистрации и осуществляется доставка еды и напитков в номер. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Гости могут забронировать семейные номера.
В каждом номере отеля установлен письменный стол и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната, постельное белье и полотенца. В числе удобств некоторых номеров гостиницы «Иркут» — балкон с видом на горы. Гости пользуются общей ванной комнатой. В номерах имеется платяной шкаф. Все номера оснащены сейфом.
По утрам для гостей сервируется континентальный завтрак.
Объект размещения уровня “Комфорт” в п. Аршан.
Отель “Корона Плюс” с баром расположен в поселке Аршан. В отеле можно забронировать семейные номера.
В каждом номере отеля есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляется постельное белье и полотенца. Во всех номерах установлен шкаф для одежды. Ежедневно по утрам сервируют континентальный завтрак.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Медицинская страховка уже входит в стоимость тура.
На территории Байкальского региона услуги мобильной связи предоставляют следующие операторы: ОАО «Мегафон», ОАО «МТС», ОАО «БиЛайн» и Улан-Удэнская сотовая сеть (УУСС), «ББК».
Детям до 12 лет включительно предоставляется скидка 20 %.