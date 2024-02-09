Восхождение на пик Черского - навстречу приключениям

Групповой тур на Байкале
Мы подготовили для вас трехдневный маршрут по южной части Байкала с восхождением на высочайшую точку Комаринского хребта — пик Черского.

По пути остановимся полюбоваться горными реками и каскадами водопадов, а ночевать будем на живописной поляне.
Восхождение на пик Черского - навстречу приключениям
Восхождение на пик Черского - навстречу приключениям
Восхождение на пик Черского - навстречу приключениям
Ближайшие даты:
9
фев
11
фев

Что вас ожидает:

  • Пик Черского
  • Долина реки Подкомарная
  • Водопады

Описание

Что Вас ждет Хамар-Дабан — древнейший массив планеты, образующий целую горную страну на юге Байкала. Здесь, на Комаринском хребте, расположена высочайшая точка массива — пик Черского. Именно к нему и проходит наш путь. Горные реки, каскады водопадов и витиеватые тропы — все это мы успеем преодолеть за три дня путешествия, чтобы достичь нашей главной цели. Этот тур точно придется по вкусу настоящим искателям приключений! Важно знать Обязательно возьмите с собой:
  • треккинговую, нескользкую обувь;
  • солнцезащитные очки и крем от загара;
  • дождевик, в зависимости от погодных условий;
  • хоба, подпопник;
  • фотоаппарат;
  • воду;
  • орешки, шоколад, перекус во время пути.

Даты тура обговариваются по заявкам

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча группы
  • Трансфер по программе
  • Гид-проводник на протяжении всего маршрута
  • Аренда кострового оборудования
  • Питание по программе
Что не входит
  • Личные расходы экскурсанта
  • Дополнительные напитки и еда (кроме указанных в программе)
  • Аренда личного снаряжения: спальник, рюкзак, коврик
  • Прививка/страховка от энцефалита
Место начала и завершения?
Гостиница Ангара, Иркутск
Когда и сколько длится?
Когда: Даты тура обговариваются по заявкам
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 34 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • Связаться для уточнения деталей бронирования можно по номерам: +7(950)111-74-03 и +7(950)067-86-36
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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