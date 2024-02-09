Мы подготовили для вас трехдневный маршрут по южной части Байкала с восхождением на высочайшую точку Комаринского хребта — пик Черского.
По пути остановимся полюбоваться горными реками и каскадами водопадов, а ночевать будем на живописной поляне.
По пути остановимся полюбоваться горными реками и каскадами водопадов, а ночевать будем на живописной поляне.
Ближайшие даты:
9
фев
фев
11
фев
фев
Что вас ожидает:
- Пик Черского
- Долина реки Подкомарная
- Водопады
Описание
Что Вас ждет Хамар-Дабан — древнейший массив планеты, образующий целую горную страну на юге Байкала. Здесь, на Комаринском хребте, расположена высочайшая точка массива — пик Черского. Именно к нему и проходит наш путь. Горные реки, каскады водопадов и витиеватые тропы — все это мы успеем преодолеть за три дня путешествия, чтобы достичь нашей главной цели. Этот тур точно придется по вкусу настоящим искателям приключений! Важно знать Обязательно возьмите с собой:
- треккинговую, нескользкую обувь;
- солнцезащитные очки и крем от загара;
- дождевик, в зависимости от погодных условий;
- хоба, подпопник;
- фотоаппарат;
- воду;
- орешки, шоколад, перекус во время пути.
Даты тура обговариваются по заявкам
Ответы на вопросы
- Что входит
- Встреча группы
- Трансфер по программе
- Гид-проводник на протяжении всего маршрута
- Аренда кострового оборудования
- Питание по программе
- Что не входит
- Личные расходы экскурсанта
- Дополнительные напитки и еда (кроме указанных в программе)
- Аренда личного снаряжения: спальник, рюкзак, коврик
- Прививка/страховка от энцефалита
- Место начала и завершения?
- Гостиница Ангара, Иркутск
- Когда и сколько длится?
- Когда: Даты тура обговариваются по заявкамЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 34 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Важная информация
- Связаться для уточнения деталей бронирования можно по номерам: +7(950)111-74-03 и +7(950)067-86-36
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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