Восхождение на Святой нос и сплав в Чивыркуйском заливе

Этот тур позволит вам насладиться Байкальским колоритом

5
3 отзыва
Этот тур позволит вам насладиться Байкальским колоритом, познакомиться с удивительной природой озера, Забайкальского национального парка.

Побывать на высокогорном плато крупнейшего на Байкале полуострова – Святой Нос (1740м.) и просто приятно отдохнуть.
Восхождение на Святой нос и сплав в Чивыркуйском заливе
Восхождение на Святой нос и сплав в Чивыркуйском заливе
Восхождение на Святой нос и сплав в Чивыркуйском заливе
Восхождение на Святой нос и сплав в Чивыркуйском заливе
Восхождение на Святой нос и сплав в Чивыркуйском заливе
Восхождение на Святой нос и сплав в Чивыркуйском заливе
Восхождение на Святой нос и сплав в Чивыркуйском заливе
Восхождение на Святой нос и сплав в Чивыркуйском заливе
Восхождение на Святой нос и сплав в Чивыркуйском заливе
Восхождение на Святой нос и сплав в Чивыркуйском заливе
Ближайшие даты:
9
июл
16
июл
30
июл
13
авг
20
авг

Что вас ожидает 🤩

Живописные байкальские бухты
Живописные байкальские бухты
Понежимся на песчаных пляжах Чивыркуйского залива
Восхождение на Святой нос
Восхождение на Святой нос
Нам откроется удивительная панорама на Байкал, Чивыркуйский и Баргузинский залив
На байдарках по Байкалу
На байдарках по Байкалу
Насладимся красотой островов и неспешным отдыхом на различных живописных берегах

Программа тура по дням

1 день

Встреча. Забайкальский национальный парк

Выезд с автовокзала г. Улан-Удэ на рейсовом транспорте в поселок Усть- Баргузин.

Встреча с группой с 12:00 до 17:00.

Отправление в Забайкальский национальный парк, местность «Глинки».

Разбиваем лагерь на песчаном берегу Байкала.

Ужин.

Ночь в палатках.

Встреча. Забайкальский национальный паркВстреча. Забайкальский национальный паркВстреча. Забайкальский национальный паркВстреча. Забайкальский национальный парк
2 день

Восхождение на обзорную точку полуострова Святой Нос

Завтрак.

Восхождение на обзорную точку полуострова Святой Нос, (7-8 часов, иногда и 9 часов) откуда открывается удивительная панорама на Байкал, Чивыркуйский и Баргузинский залив.

Сначала тропа поднимаемся на обзорную точку под названием Крест.

Перекус.

Для тех, кто не устал (на усмотрение гида), восхождение на плато Святого Носа (время восхождения до 15:00, при задержке и медленном темпе – гид имеет право повернуть группу вниз).

На юге и севере один горизонт и только вдали на западе виды горы, на которых даже летом остается снег.

Спуск с вершины полуострова (спуск достаточно крут, поэтому следует соблюдать осторожность, выполняя все команды и рекомендации гида).

Ужин.

Ночь на берегу.

Каждый участник обязан взять с собой на восхождение не менее 1 литра питьевой воды.

Восхождение на обзорную точку полуострова Святой НосВосхождение на обзорную точку полуострова Святой НосВосхождение на обзорную точку полуострова Святой НосВосхождение на обзорную точку полуострова Святой Нос
3 день

Чивыркуйский залив

Ранний подъем.

Переезд в Чивыркуйский залив.

Сбор байдарок.

Завтрак.

Сплав на байдарках в Чивыркуйском заливе пос. Монахово — бухта Окуневая (10км) или Сорожья (5 км).

Чивыркуйский залив считается самым живописным на Байкале.

Каждый остров в заливе – это памятник природы.

Берега заливы изрезаны живописными песчаными бухточками.

Чего только стоит наблюдение за рассветом!

Солнце будто не спеша появляется из-за Баргузинских гор, которые расположены по ту сторону залива и очень живописны.

В змеиной бухте, что в заливе имеется горячий источник, а точнее их там три.

В настоящее время из них сделаны деревянные ванны, который может посетить любой желающий.

Чивыркуйский заливЧивыркуйский заливЧивыркуйский заливЧивыркуйский залив
4 день

Переход до горячих источников

С утра завтрак.

Переход рано с утра, до горячих источников (около 10-12 км).

Средняя скорость байдарки 5-7 км/час.

Сплав на байдарке возможен практически любому человеку, но следует строго выполнять все команды инструктора!

Специальной подготовки не требуется, но наличие небольшой физической подготовки желательно.

Красота островов и неспешный отдых на различных живописных берегах порадует Вас.

Все ночи в палатках, кругом нет цивилизации!

Обед и Ужин.

Отдых на песчаной косе.

Сплав осуществляется только в благоприятную погоду.

Переход до горячих источниковПереход до горячих источниковПереход до горячих источниковПереход до горячих источников
5 день

Запасной день на случай непогоды

В случае хорошей погоды с утра, выходим до бухты Окуневая.

Там отдыхаем весь день, загораем.

Красивая бухта, скрытая от ветров.

Кругом хвойный лес, чистая природа.

В часе ходьбы есть поселок, откуда можно позвонить домой, так как до этого два дня связи не было.

Возможна туристическая баня в кемпинговой зоне.

Если в этот день погода плохая, то отдыхаем на косе у реки Крестовой.

Песчаный пляж как со стороны Байкала, так и возле реки.

Обед.

Вечером ужин.

Ночь в палатках.

Запасной день на случай непогодыЗапасной день на случай непогодыЗапасной день на случай непогодыЗапасной день на случай непогоды
6 день

Продолжение сплава на байдарках

Ранний подъем.

Возвращаемся обратно вдоль берега и красивых скал на байдарках в сторону Монахово (12 км).

Расстояние небольшое, поэтому идем не спеша, но это конечно будет зависеть от погоды.

Особенно Байкал прекрасен в часы рассвета.

Осмотр скал, бухт.

Отдых на песчаном берегу.

Ночь в палатке.

Обед и ужин готовим на газовой плите.

В одном из мест, где разрешена стоянка обязательно посидим у костра, посмотрим на звезды.

Чивыркуйский залив расположен на территории национального парка.

В заливе много укромных бухточек, но к сожалению, не везде разрешено останавливаться, только в специально оборудованных местах.

Но сплавляясь на байдарках, мы осмотрим максимальное количество живописных мест по пути.

Продолжение сплава на байдаркахПродолжение сплава на байдаркахПродолжение сплава на байдаркахПродолжение сплава на байдарках
7 день

Переход до Монахово. Отъезд

Завтрак, переход до Монахово.

Сбор Байдарок на берегу.

На автомобильном транспорте отъезд в Усть-Баргузин.

Обед в кафе по пути самостоятельно.

Оплачивается непосредственно участниками на месте.

Отъезд в город Улан-Удэ.

Завершение программы в 18-19 часов (возможно позже).

Проживание

Тур предусматривает проживание в палатках (3-4 местное размещение).

Доплата за двухместное размещение – 1 000 руб. /чел.;

Доплата за одноместное размещение – 2 000 руб. /чел.;

Варианты проживания

Палатки по маршруту

6 ночей

Проживание в палатках по программе (3-4 местное, 1 и 2-х местное оплачивается дополнительно)

Палатки по маршрутуПалатки по маршруту

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Все переезды (трансферы) по программе
  • Проживание в палатках по программе (3-4 местное, 1 и 2-х местное оплачивается дополнительно)
  • Питание по программе:1 день – ужин2-6 день – завтрак, обед, ужин7 день – завтрак
  • 1 день – ужин
  • 2-6 день – завтрак, обед, ужин
  • 7 день – завтрак
  • Пребывание на территории национального парка
  • Прокат туристского снаряжения (палаток, спальных мешков, кострового оборудования)
  • Услуги гидов-проводников
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Улан-Удэ и обратно
  • Посещение лежбищ нерпы на Ушканьих островах
  • Размещение в гостинице г. Улан-Удэ
  • Спиртные напитки
Место начала и завершения?
Россия, Республика Бурятия, Улан-Удэ
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Снаряжение и аксессуары:

  • рюкзак для женщин не менее объёмом 70-80 л, для мужчин 80-90 л.;
  • коврик полиуретановый;
  • полиэтиленовый мешок или гермомешок (вставляется внутрь рюкзака, для защиты от влаги);
  • фонарь налобный;
  • очки солнцезащитные;
  • спальник – температурный режим в зависимости от времени года и места путешествия;
  • ложка, кружка, ножик;
  • накидка от дождя – только для маршрутов, где температура держится выше нуля;
  • спички, запаянные в полиэтилен или пластмассовую упаковку или зажигалку;
  • индивидуальная аптечка (с необходимым набором личных и специфических медикаментов не более 200гр. по весу);
  • фотоаппарат;
  • термос или пластиковая бутылка;
  • иметь защитные средства от укусов кровососущих насекомых на маршрутах (в основном на маршрутах, где температура не опускается ниже нуля);
  • средства от загара (обязательно в горах и путешествиях на воде)

Одежда, обувь и т. п:

  • нижнее белье – не менее 2-3 комплекта;
  • термобелье (комплект, в зависимости от времени года. Кофта + трико) – 1-2 шт;
  • брюки легкие, спортивные, для ежедневной носки, в зависимости от времени года;
  • кофта, флиска или т. п 1-2 шт. (желательно из современных материалов);
  • штормовой костюм – куртка + брюки. Наличие обязательно (Летом – защита от ветра и дождя. Куртка – лучше утепленная с капюшоном (в соответствии с временем года. Как правило в горах и на Байкале должна быть обязательна в наличии. Брюки – защита от ветра, влаги.
  • носки простые (или трекинговые) – 2–4 пары;
  • носки шерстяные (трекинговые, утепленные) — не менее 2 пары;
  • обувь 2 пары (для лета – треккинговые ботинки и кроссовки на толстой подошве или кроссовки + резиновые сапоги с вкладышем и теплой стелькой (рекомендуем для водных маршрутов по Байкалу). Для сплавов по горным рекам, желательно одежда из неопрена (можно взять в прокат;
  • для восхождений – горные ботинки для восхождений + треккинговые ботинки. Легкие тапки по желанию (для переездов, баз отдыха, в поездах и т. п)
  • трекинговые палки – рекомендуем только на пешие маршруты, в комбинированных на усмотрение участников;
  • примечание: днем в горах, солнце активно и возможно таяние снегов, поэтому обувь должна иметь хорошие водоотталкивающие свойства. (Резиновые сапоги (дополнительно к ботинкам) – на усмотрение участников);
  • шапочка теплая спортивная – 2 шт (летом кепка с козырьком + шапочка);
  • средства личной гигиены (зубная щетка и паста, туалетная бумага и др.);
  • перчатки летом – простые 2 пары. Зимой и на восхождения – утепленные перчатки – 1 пара и очень теплые рукавицы – 1 пара;

Важно! Обязательно иметь на всем маршруте следующие документы – паспорт, полис обязательного медицинского страхования, ребенку – свидетельство о рождении.

Требование к набору «личных вещей» – ничего лишнего и тяжелого, так как, кроме них придется нести продукты питания (примерно 600 -800гр. в день на человека) на весь маршрут и групповое снаряжение (палатки, топоры, котлы и т. п..

Личная экипировка для водного маршрута должна включать в себя наличие водонепроницаемого костюма и обязательно наличие резиновых сапог (просим позаботиться о своем здоровье и по долгу не находится в холодной воде без специальной обуви).

Также:

  • необходимо наличие одежды и тента для рюкзака на случай непогоды;
  • желательно наличие прививки от клещевого энцефалита;
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Какие особенности программы?

Информируем, что в состав сборных групп входят участники разного возраста и физической подготовленности. Поэтому просим Вас обязательно это учитывать при покупке тура.

Участники самостоятельно занимаются по очереди приготовлением на всем маршруте, устанавливают палатки, заготавливают дрова и осуществляют перенос всего необходимого снаряжения (включая байдарки).

Всячески помогают гиду в создании благоприятной психологической обстановки в группе.

Гид ведет по маршруту, распределяет обязанности среди участников, но не исполняет роль экскурсовода, аниматора, психолога и т. п.

Если Вы хотите получать больше информации о Байкале, то возможно, Вам следует приобрести экскурсионный тур, так как, в активном туре, главной целью все же является безопасное и комфортное прохождение маршрута от старта до финиша, а также возможность побывать в живописных местах, куда никогда не водят экскурсионные группы, приобрести определенные навыки, которые могут пригодится в дальнейших путешествиях.

Гид (инструктор) — координирует все передвижения группы по маршруту, согласно программе тура.

Если у Вас возникли вопросы по снаряжению, преодолению тех или иных препятствий на маршруте, сразу же обращайтесь к гиду.

Всю информацию о местности, истории, культуре — туристы получают при посещении музеев и экскурсий.

Конечно же, все наши гиды живут на Байкале и они с удовольствием расскажут Вам о своей жизни, быте местного населения, обычаях, местной кухне (что попробовать и что купить с собой домой) т. п.

Поделятся с вами историями, которые им известны о Байкале.

Также они всегда с удовольствием играют с туристами в различные игры, если участники тура поддерживают гида во всех его инициативах.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
5 ноя 2022
Организовано все четко, ежедневное информирование по программе, экскурсоводы отличные.
С
26 окт 2022
Организация на высшем уровне! Понравилось всё: гостиницы, гиды, отношение персонала. Так приятно, когда люди любят свою страну и заряжают этой любовью гостей!
Т
8 сен 2022
Фантастически красивые места!
Все четко организовано, каждый день присылают информацию о завтрашней программе со всеми необходимыми телефонами, быстро решают любые проблемы.
Гид Алексей - супер профессионал, умеет все, и горные маршруты, и байдарки, любит и знает Байкал.
Мы в восторге! Спасибо за чудесное путешествие!
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за доверие к нашей компании, рады видеть вас в числе наших постоянных клиентов! У нас еще много регионов и туров, можно планировать отдых на несколько лет вперед:)

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