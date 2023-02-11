Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Байкала

Выходные на Байкале

Хочется на Байкал, но отпуск ещё не скоро

Хочется на Байкал, но отпуск ещё не скоро? Тогда этот тур для вас.

Тур выходного дня — лучший способ сменить обстановку, отвлечься от трудовых будней, и на короткий промежуток времени окунуться в совершенно другой мир.

На память останутся потрясающие фотографии и впечатления, а главное, вы сможете расслабиться и получить удовольствие от жизни!
Выходные на Байкале
Выходные на Байкале
Выходные на Байкале
Выходные на Байкале
Выходные на Байкале
Выходные на Байкале
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

День 1: Листвянка:

  • 09:30 — собираем всех гостей и едем в Листвянку.
  • 10:30-12:00 — посетим архитектурно-этнографический музей Тальцы под открытым небом.
  • 12:30 — остановимся у истока Ангары.
  • 12:35 — увидим знаменитый Шаман камень.
  • 13:00-13:45 — поднимемся на смотровую площадку на высоту 728 метров.
  • 14:00 — посетим Свято-Никольский Храм.
  • 14:30 — заедем на рыбный рынок, где можно попробовать самую вкусную рыбу Байкала.
  • 16:00 — посетим Байкальский музей.
  • 17:00 — катание на собачьих упряжках.
  • 18:30 — возвращение в Иркутск.
  • Питание: не включено.

День 2: Ольхон:

  • 09:30-10:00 — отправление из Иркутска, в дороге 3-4 часа.
  • 12:30 — обед в Еланцах, отведаем национальную бурятскую кухню.
  • Также по пути будет несколько остановок, в которых гид расскажет про местные традиции.
  • 15:00 — доезжаем до официальной ледовой переправы, где едем прямо по льду Байкала. По пути будет несколько остановок на льду, в том числе у ледяных пещер.
  • 18:30 — встретим закат на мысе Бурхан — скала Шаманка.
  • 19:30 — заселение в гостиницу.
  • Питание: не включено.

День 3: Ольхон и возвращение в Иркутск:

  • 08:30 — завтрак.
  • 09:00 — отправляемся на север острова — мыс Хобой. В пути нас ждёт много льда, красивые ледяные гроты, большие торосы. Места: Харанцы, о. Беленький, Песчанка, мыс Три Брата и мыс Хобой (зависит как встанет лёд).
  • 21:00-22:00 — возвращение в Иркутск.
  • Включено питание: завтрак, обед.

Важная информация:

Зимне-весенний период:

Одеваемся слоями: термобельё, флисовая тёплая кофта, пуховик. Ноги держим всегда в тепле, поэтому обязательно тёплые носки (несколько
запасных пар с собой) и хорошая, удобная, непромокаемая обувь. Штаны лучше горнолыжные, под низ термо. Перчатки, варежки (взять запасные), шапка, шарф. Солнцезащитные очки (солнце очень активное на Байкале, тем более на льду), солнцезащитный крем для лица (по желанию) и термос для вкусного чая.

Летне-осенний период:

Хоть летом на Байкале и тепло, но ветра здесь бывают очень суровые. Берём с собой обязательно: кофту, жилетку (по желанию), ветровку/ дождевик; шорты, купальные принадлежности, полотенце; головной убор, удобную обувь на сменку сандалей, запасные носки, солнцезащитные очки и крем. Если это поход, то берём с собой дополнительно туристический рюкзак среднего размера с поясным ремнём, обязательно удобная треккинговая
обувь, КЛМН (кружка, ложка, миска, нож), спрей от клещей и комаров, индивидуальная аптечка.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Гид на протяжении всей программы
  • Все трансферы и экскурсии
  • Входные билеты и сборы в Нац. Парк
  • Питание по программе
  • Проживание на Ольхоне в благоустроенных 2-х местных номерах (удобства в номере)
Что не входит
  • Проживание в Иркутске в 1й и 3й день
  • Прокат снегоходов 5000 руб.
  • Для ценителей уникальных мест можно дополнительно включить в программу посещение Мраморного карьера и здесь же находятся одни из самых красивых пузырьков на Байкале — 6000 руб. за группу
  • Катание на собачьих упряжках:
  • 1,7 км — 2 000 руб с чел
  • 2,5 км — 3 000 руб с чел
  • 4,5 км — 4 500 руб с чел
  • 10 км — 8 000 руб с чел (~30 мин)
  • 20 км — 12 000 руб с чел (~1 час)
  • 20 км с пикником в лесу - 15 000 руб с чел (~2-3 часа)
  • Во время ледостава (конец декабря - начало февраля) и ледохода (конец марта — начало мая) необходим дополнительный трансфер по острову, который стоит 9000 руб. с группы и 1200-1400 руб/чел за переправу на воздушной подушке — Хивус (цена в обе стороны)
Место начала и завершения?
Иркутск
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Зимне-весенний период:
  • Одеваемся слоями: термобельё, флисовая тёплая кофта, пуховик. Ноги держим всегда в тепле, поэтому обязательно тёплые носки (несколько, запасных пар с собой) и хорошая, удобная, непромокаемая обувь. Штаны лучше горнолыжные, под низ термо. Перчатки, варежки (взять запасные), шапка, шарф. Солнцезащитные очки (солнце очень активное на Байкале, тем более на льду), солнцезащитный крем для лица (по желанию) и термос для вкусного чая.
  • Летне-осенний период:
  • Хоть летом на Байкале и тепло, но ветра здесь бывают очень суровые. Берём с собой обязательно: кофту, жилетку (по желанию), ветровку/ дождевик шорты, купальные принадлежности, полотенце головной убор, удобную обувь на сменку сандалей, запасные носки, солнцезащитные очки и крем. Если это поход, то берём с собой дополнительно туристический рюкзак среднего размера с поясным ремнём, обязательно удобная треккинговая
  • Обувь, КЛМН (кружка, ложка, миска, нож), спрей от клещей и комаров, индивидуальная аптечка
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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