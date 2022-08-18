Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.
Переезд до острова Ольхон.
Размещение на турбазе.
Питание включено: ужин.
Автотранспортом: примерно 300 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.
Поездка в северную часть острова Ольхон до мыса Хобой с остановками и пешими прогулками.
Возвращение на турбазу.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км. Автотранспортом: примерно 100 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.
Поездка в южную часть острова Ольхон до мыса Кобылья голова с остановками и пешими прогулками.
Возвращение на турбазу.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км. Автотранспортом: примерно 120 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.
Переезд с острова Ольхон в город Иркутск.
Пересадка.
Поездка до поселка Листвянка.
Размещение в гостинице.
Питание включено: завтрак.
Автотранспортом: примерно 370 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.
Посадка на Хивус в Листвянке.
Поездка по льду Байкала в бухту Песчаную (экскурсия может быть заменена в зависимости от погодных и прочих условий).
Экскурсия с остановками и пешими прогулками.
Возвращение в гостиницу.
Питание включено: завтрак, обед.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км. Водным транспортом: примерно 160 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.
Переезд из Листвянки в город Иркутск.
Пересадка.
Поездка до городка Байкальска.
Размещение в гостинице.
Питание включено: ужин.
Автотранспортом: примерно 220 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 4 ч.
Поездка из Байкальска в Байкальский государственный биосферный заповедник вблизи поселка Танхой.
Прогулка по заповедной тропе.
Возвращение в гостиницу.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 2 км. Автотранспортом: примерно 150 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.
Поездка из Байкальска в Тункинскую долину, поселок Аршан.
Посещение водопадов и минеральных источников, буддистского дацана.
Вечером возвращение в Байкальск.
Питание включено: завтрак, ужин.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км Автотранспортом: примерно 330 км
Общая продолжительность: ориентировочно 10 ч.
Выезд из Байкальска, прибытие в город Иркутск.
Питание включено: завтрак.
Автотранспортом: примерно 150 км
Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.
Тур предусматривает проживание на турбазах и в гостиницах.
Стоимость тура на 1 чел. при различных вариантах проживания:
|эконом
|стандарт
|Двухместное
|99 400
|108 000
|Доплата за одноместное
|14 300
|20 300
Размещение Эконом:
Размещение Стандарт:
Расположен в г. Байкальск, в 200 м от озера Байкал. Расстояние до железнодорожного вокзала Байкальска составляет 10 км. К услугам гостей кафе-бар, сауна с бассейном, баня, прачечная, автопарковка, а также бесплатный Wi-Fi на всей территории гостиницы, ресторан с обслуживанием по меню.
Двухэтажный гостиничный комплекс предлагает к размещению 19 номеров различной ценовой категории, оформленных в строгом стиле и обставленных деревянной мебелью. Некоторые из номеров оборудованы просторной гостиной зоной и собственной ванной комнатой..
Номера класса «Хостел» расположены на первом этаже. В номере: односпальные кровати, вешалка для одежды, зеркало, прикроватные тумбочки, телевизор, электрообогреватель. Санузел на этаже.
Номера класса «Эконом» расположены на первом и втором этаже. В номере: односпальные кровати или 1,5-спальная и 1-спальная кровати или одна двуспальная кровать, шкаф, зеркало, прикроватные тумбочки, телевизор, электрообогреватель. Санузел в секции на несколько номеров.
Номера класса «Стандарт» расположены на первом и втором этаже. В номере: одна двуспальная или два односпальные кровати, двуспальный диван, шкаф, зеркало, прикроватные тумбочки, телевизор, электрообогреватель. Санузел с душевой кабиной в секции на несколько номеров. Санузел в номере.
На турбазе электричество постоянное (в пос. Хужир провели электричество в 2005 году).
Гостевой дом №1 - неблагоустроенный.
вместимость: 13 человек.
Первый этаж с общей верандой - cтоловая;
Второй этаж с балконом;
Количество комнат 3.
Спальных мест в комнатах в двух комнатах по 4, в одной – 5.
Описание комнаты: односпальные кровати, зеркало, полочки для вещей, шкаф.
Санузел городского типа в соседнем здании бесплатно: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.
Гостевой дом № 2 – полублагоустроенный (санузел на каждом этаже).
вместимость: 36 человек (32 основных места, 4 доп. места).
Первый этаж с общей верандой;
Количество комнат - 7;
Спальных мест в одной комнате 2, 3, 2+2 доп. места;
Второй этаж:
Количество комнат - 7;
Спальных мест в комнатах 2, 3, 2+2 доп. места;
В этом доме располагаются номера категории Эконом и Эконом семейный.
Описание комнаты: 1-спальные кровати или одна 2-спальная кровать (постельное белье, полотенца), шкаф, зеркало, тумбочка, ТВ (спутник), электрообогреватель, в семейных номерах 2 доп. места (один двуспальный диван).
Санузел городского типа на каждом этаже бесплатно: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.
Гостевой дом № 3 - благоустроенный (санузел в каждом номере).
вместимость: 24 человека (16 основных мест, 8 доп. мест);
Первый этаж:
Количество комнат - 4;
Спальных мест в одной комнате 2+1 доп. место (диван);
Второй этаж:
Количество комнат - 4;
Спальных мест в комнатах 2+1 доп. место (диван);
В этом доме располагаются номера категории Стандарт.
Описание комнаты: две 1-спальные кровати или одна 2-спальная кровать (постельное белье, полотенца, гель для душа), шкаф, зеркало, прикроватные тумбочки, односпальный диван, ТВ(спутник), электрообогреватель.
Санузел в номере: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.
Гостевой дом № 4 - благоустроенный (санузел в каждом номере);
вместимость: 24 человека (16 основных мест, 8 доп. мест);
Первый этаж:
Количество комнат - 4;
Спальных мест в одной комнате 2+1 доп. место (диван);
Второй этаж:
Количество комнат - 4;
Спальных мест в комнатах 2+1 доп. место (диван);
В этом доме располагаются номера категории Стандарт
Описание комнаты: две 1-спальные кровати (постельное белье, полотенца, гель для душа), шкаф, зеркало, прикроватные тумбочки, односпальный диван, ТВ(спутник), электрообогреватель
Санузел в номере: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.
Дополнительные услуги:
«Арабеска» – такое европейское название сложного восточного орнамента было дано, расположенной на склоне высокого холма в поселке Листвянка. «Арабеска» давно завоевала популярность среди туристов: общая вместимость 35 человек, улучшенные и стандартные номера секционного типа с видом на Байкал в районе истока Ангары.
Гостиница «Арабеска» расположена в поселке Листвянка, в 4 км от центра.
В гостинице можно поиграть в бильярд. Расстояние до международного аэропорта Иркутск составляет 55 км.
Отсюда за 5—10 минут пешком можно добраться до основных туристических объектов Листвянки: Байкальского музея, смотровой площадки напротив Шаман-камня и канатного подъемника на гору Камень Черского, где с ноября по март действует оборудованная горнолыжная трасса длиной 1500 м и перепадом высот 165 м.
Гостевой дом «БАЙКАЛ КЕДр» с бесплатной частной парковкой расположен в поселке Листвянка.
В некоторых номерах обустроена гостиная зона. В некоторых номерах есть терраса или балкон. В числе удобств телевизор с плоским экраном. На всей территории гостевого дома BAIKAL CEDAR предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Стойка регистрации работает круглосуточно.
Расстояние от гостевого дома BAIKAL CEDAR до международного аэропорта Иркутска составляет 59 км.
Не забудьте фотоаппарат и отличное настроение!;)
Дети в возрасте до 2 лет без предоставления услуг (размещение, отдельное место в транспорте) - бесплатною
Дети от 2 лет (или если ребенку до 2 лет требуется отдельно место) - по полной цене.
Трехместный номер - это практически всегда двухместный номер с дополнительным местом для третьего человека. Трехместный номер всегда очень тесный. Рекомендуем для троих человек приобретать два номера: двухместный и одноместный.
Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в очередность дней экскурсионной программы (в том числе в зависимости от погодных условий), изменять порядок показа экскурсионных объектов, порядок остановок в гостиницах, менять гостиницы и базы отдыха (на аналогичные, либо более высоким классом) по согласованию с туристом.
Туроператор имеет право в любой момент изменить стоимость тура на сайте. Если подписан договор с заказчиком, стоимость тура для этого заказчика не меняется.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Туроператор не несёт ответственность в случае опоздания туристов на поезд, корабль и любой другой транспорт, следующий по расписанию, по вине туристов.
Все трансферы и экскурсии являются сборными (проводятся в составе группы). Большинство экскурсий является поездкой по экскурсионному маршруту без сопровождения гидом. Иные условия проведения трансферов и экскурсий должны быть прописаны в договоре отдельно.
Экскурсии по Ольхону стандартно проводятся на автотранспорте по суше. На лед туристы могут выходить самомстоятельно на свое усмотрение и под свою полную ответственность. Для путешествий по льду используется специальная техника, о чем в договоре должна быть соответствующая информация.
Круизы проводятся по предварительно согласованной программе только в условиях удовлетворительной погоды. Если погодные условия неудовлетворительные: сильные ветер и волны, то программа может быть скорректирована капитаном на месте. Капитан ставит в известность туристов, что, учитывая погодные условия, программа запланированного маршрута не может быть выполнена и предлагает туристам на выбор альтернативные варианты круиза. В этом случае стоимость криуза не меняется.
Медицинская страховка не включена в стоимость тура и оплачивается дополнительно. На территории РФ действует ОМС, и туроператор не обязан страховать туристов, граждан РФ. Иностранные граждане должны также сами позаботиться об оформлении медицинской страховки, въезжая на территорию РФ. Убедительно просим всех туристов оформлять медицинские страховки, расширенные медицинские страховки (в том числе от укуса клеща), спортивные страховки (в том числе от несчастного случая) самостоятельно. Заказчик обязан предоставить Туроператору информацию по медицинским страховкам на всех туристов, не являющихся гражданами РФ, не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала тура. В случае отстутствия медицинской страховки у туристов, не являющихся гражданами РФ, вся ответственность ложится на заказчика тура.
Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в очередность дней экскурсионной программы (в том числе в зависимости от погодных условий), изменять порядок показа экскурсионных объектов, порядок остановок в гостиницах, менять гостиницы и базы отдыха (на аналогичные, либо более высоким классом) без дополнительного согласования с заказчиком.
Рекреационные сборы (оплата за въезд в национальный парк, заповедник и тд.) не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно, самостоятельно туристом на месте.
Входные билеты на источники (питьевые, для купания и др.) не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно, самостоятельно туристом на месте.
Стоимость всех услуг указана только для туристов, граждан РФ, стоимость для иностранных граждан необходимо уточнять у туроператора дополнительно, так как эта стоимость может отличаться. Услуги гида с иностранным языком всегда оплачиваются дополнительно.
В первый день тура отправление ориентировочно в 10 часов утра по местному времени (+5 MSK). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилет/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть до 8 часов утра по местному времени (+5 MSK).
В последний день тура ориентировочное время прибытия в Иркутск 16 часов по местному времени (+5 MSK). В случае задержки автотранспорта по дороге и, в соответствии с этим, опоздания пассажира на самолет/поезд и др. транспорт туроператор ответственности не несет. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт только на следующий день после окончания тура.
При бронировании за 5 и более месяцев до начала тура - скидка 3%,
при бронировании за 4-5 месяцев до начала тура - скидка 2%,
при бронировании за 3-4 месяцев до начала тура - скидка 1%.