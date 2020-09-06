Приветствуем Вас в городе Иркутск!
Сбор группы:
При бронировании тура просим сообщать рейс и контактный телефон туристов.
При опоздании к месту сбора группы турист добирается до группы по маршруту самостоятельно, за свой счет.
Завтракаем в кафе, обсуждаем предстоящую программу и после отправляемся на первое знакомство с Байкальским льдом.
Лед Байкала очень разный, красивый и неповторимый в каждом месте.
Сегодня нас ждет восхитительное путешествие в Большое Голоустное.
Именно здесь образуются миллионы пузырьков, замерзших во льду.
Гуляем по льду, фотографируемся.
Желающие могут взять в прокат коньки.
Обед во время экскурсии.
Возвращение в Иркутск, размещение в отеле.
Ужин самостоятельно.
Гид: да. Питание: завтрак, обед.
Ранний завтрак в отеле.
Отъезд в поселок Аршан (230 км) расположенный на территории Республики Бурятия.
По прибытию пешеходная экскурсия на водопады на реке Кынгырга.
Экскурсия проходит до первого водопада.
Зимой русло реки замерзает, но внутри бушует река.
Придя на водопад, вы издалека услышите шум реки и вскоре увидите, скованную льдом Кынгаргу.
Обед – дегустация традиционной бурятской кухни, конечно же вы попробуете бурятские бузы, которые здесь особенно вкусные.
Далее Вас ждет посещение"Хойморского" дацана, знакомство с буддийской религией, культурой местного населения и их обычаев.
Насладитесь чистейшим воздухом, очищенным столетними деревьями, видом, открывающимся с территории дацана на Саяны.
Далее едем на горячие источники в Жемчуг (не забываем взять с собой купальник), это особое удовольствие: понежиться в бассейне с горячей термальной водой под открытым небом, когда вокруг снег и мороз.
Возвращение в Иркутск.
Отдыхаем после оздоровительно-насыщенного дня.
Гид: да. Питание: завтрак, обед.
Ранний завтрак в отеле.
После завтрака мы отправляемся в центральную часть Байкала, в самое его сердце – на Малое Море.
По дороге Вы услышите интересный рассказ гида об озере Байкал.
Проехав поселок Еланцы, мы сделаем остановку у бронзовой фигуры летящего орла – покровителя степных просторов Тажеран и Ольхона.
Здесь Вы узнаете об очень интересных традициях местного населения.
И вот уже через 20 км – первый вид на Байкал.
Здесь увековечили в бронзе Бродягу – героя русской народной песни “По диким степям Забайкалья”.
Обедаем и едем на лед!
Застывшие волны Байкала – наплески на скалах, мощи и сила Байкала, застывшая великолепным пейзажем!
Далее едем в ледяные пещеры.
Любуемся, фотографируемся и едем к мысу Бурхан.
Это место сказочно красиво, обладает мощной энергетикой, а в это время дня выглядит особенно загадочным и волшебным.
Далее посадка на судно на воздушной подушке"Хивус" и отправление на прогулку по кристальному льду Байкала.
Здесь вы ощутите себя в полете по невероятному льду озера Байкал.
Возвращаемся в Иркутск.
Ужин в кафе на обратном пути.
Питание: завтрак, обед, ужин. Гид: да.
Завтрак в отеле.
Трансфер в аэропорт.
Питание: завтрак. Гид: нет.
Тур предусматривает проживание в гостинице в Иркутске.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|2-3-хместное
|Доплата за 1-номестное
|Стандарт (в отелях "туркласс": Яковлев, Матрешка, Грин, Иркут или аналогичные)
|33 700
|7 000
|Комфорт (в отелях 3*: Ангара, Дельта, Иркутск или аналогичная)
|41 100
|13 000
|Комфорт + (в отелях Байкал Форест, Кортъярд Марриотт)
|45 300
|17 000
|ВИП (в отелях Амурский, History)
|58 990
|29 000
Отель «Иркут» расположен в центре Иркутска, всего в 5 минутах ходьбы от парка Кирова. К услугам гостей общий лаундж и круглосуточная стойка регистрации. Расстояние до набережной Ангары составляет 500 метров.
Номера в классическом стиле оснащены телевизором, чайником и шкафом. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные туалетные принадлежности и фен.
В нескольких минутах ходьбы от отеля работает несколько ресторанов и кафе. На территории отеля «Иркут» обустроена бесплатная охраняемая парковка.
Отель «Иркут» находится в 3 км от железнодорожного вокзала Иркутск-Пассажирский и в 11 км от международного аэропорта Иркутска. Прогулка до автовокзала Иркутска занимает 20 минут.
Трехзвездочный отель расположен в Иркутске, рядом со зданием мэрии на площади Кирова. К услугам гостей салон красоты и 3 ресторана интернациональной кухни. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Все номера оформлены в ярких тонах.
При отеле «Ангара» работает сауна. Гости могут заказать косметические процедуры.
Все номера и люксы отеля «Ангара» оформлены в современном стиле. Номера и люксы оснащены кондиционером, в них установлен рабочий стол. В числе удобств фен.
Отель Baikal Forest расположен в Иркутске, в 2,5 км от галереи В. Бронштейна. К услугам гостей бар и частная парковка. В отеле работает круглосуточная стойка регистрации, ресторан и бесплатный Wi-Fi, а также осуществляется доставка еды и напитков в номер. Желающие могут забронировать семейные номера.
В числе удобств кондиционер, письменный стол, чайник, холодильник, сейф и телевизор с плоским экраном. В собственной ванной комнате установлен душ. В каждом номере гостиницы Baikal Forest предоставляют полотенца и постельное белье.
Отель «Амурский» расположен в Иркутске, в 2,7 км от галереи В. Бронштейна. К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, фитнес-центр и бар. В этом 5-звездочном отеле предоставляются услуги консьержа. Также предусмотрено место для хранения багажа. Стойка регистрации открыта круглосуточно, на всей территории работает бесплатный Wi-Fi. Организована доставка еды и напитков в номер. Предоставляется трансфер от/до аэропорта.
В номерах отеля имеются кондиционер, письменный стол, чайник, мини-бар, сейф, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната с биде. Во всех номерах отеля «Амурский» предоставляются полотенца и постельное белье.
Так же для удобства перемещения с личными вещами можно взять рюкзак до 40 литров или небольшую сумку (помимо чемодана/сумки который будет находится в отеле).
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Если вы путешествуете один/одна мы обеспечиваем подселение в 2-3-хместных номерах без доплаты за 1-номестное размещение.
Распределение туристов по блокам мест заканчивается за 2 дня до начала тура. Нельзя заранее выбрать гостиницу или с кем по определенным критериям вам хотелось бы жить в номере при подселении.