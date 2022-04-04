Зимнее очарование Ольхона

Проведите незабываемые дни в зимнем туре на Байкале и почувствуйте всю красоту

5
3 отзыва

Проведите незабываемые дни в зимнем туре на Байкале и почувствуйте всю красоту и энергетику великого озера. Остров Ольхон – таинственный, магический и атмосферный остров с уникальной природой.

Зимний остров Ольхон – это рай для фотографа! Зимой пейзажи острова преображаются до неузнаваемости по сравнению с летними и осенними видами.

Хотите привезти домой гигабайты фотографий льда, со льдом, во льдах? Тогда вы по адресу! Ледовые гроты, словно сошедшие со страниц сказок, космические пейзажи бесконечных зимних просторов и все виды льда – от крошечных кусочков до гигантских сосулек.

Зимнее очарование Ольхона
Зимнее очарование Ольхона
Зимнее очарование Ольхона
Зимнее очарование Ольхона
Зимнее очарование Ольхона
Зимнее очарование Ольхона
Зимнее очарование Ольхона
Зимнее очарование Ольхона
Зимнее очарование Ольхона
Зимнее очарование Ольхона
Зимнее очарование Ольхона
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Программа тура по дням

1 день
Обряд встречи с Байкалом. Остров Ольхон. Экскурсия к мысу Бурхан

Утром в 09:30 встречаем вас в аэропорту или на ж/д вокзале в Иркутске.

На микроавтобусе вы отправляетесь на остров Ольхон, время в пути 5-6 часов.

На ледовой переправе – обряд встречи с зимним Байкалом.

Прибытие на остров.

Размещение в отеле.

Вечером – обзорная экскурсия к мысу Бурхан (скала Шаманка).

Узнаваемое, открыточное, красивое место на Байкале, которое несёт мощную энергетику и является святыней о. Ольхон.

После экскурсии – ужин.

2 день
Экскурсии на мыс Хобой, скальный комплекс «Сагаан Хушун»

После завтрака начинается увлекательная экскурсия на мыс Хобой – самый северный и самый знаменитый мыс острова.

Это место, окутанное древними легендами и преданиями. Хобой завораживает, притягивает, чарует.

Зимний Хобой – это россыпь голубых льдов и мощные скалы вокруг.

Здесь вы разрядите телефоны от количества фото и видео, которые сделаете.

Также вы посетите скальный комплекс «Сагаан Хушун», который благодаря своим очертаниям получил название «Три брата».

Обед – пикник на природе.

На «Трёх Братьях» образуются очень необычные наплески и ледовые гроты, подобные сказочным пещерам из сказки про Кая и Герду.

Возвращение в мини-отель, ужин.

(*В туре с 3 по 7 января экскурсия на север острова проходит по самому острову, возможно увидеть все просторы Байкала со скалистых мысов Три Брата, Хобой. Также по маршруту будут выходы на лед и посещение пещер в районе острова Харанцы).

3 день
Свободный день

Завтрак.

Сегодня у вас свободный день, вы можете провести его в свое удовольствие: посетить мыс Бурхан, покататься на коньках, на велосипедах с зимними шинами, посетить зимний Сарайский пляж, сходить в музей или просто прогуляться по Байкалу.

Вы обязательно найдёте занятие по душе.

Потому что только один лёд можно исследовать бесконечно!

4 день
Экскурсия на юг острова Ольхон. Буддийская Ступа Просветления

Завтрак.

Сегодня – экскурсия на юг острова Ольхон.

Вы посетите священный остров Огой, на котором установлена Буддийская Ступа Просветления.

Это настоящая святыня для буддистов и не только, ведь внутри ступы заложены буддийские реликвии и бронзовая статуэтка дакини ТромаНагмо, матери всех Будд.

Затем вы отправитесь на мыс Хоргой, на котором построена древняя курыканская защитная стена протяженностью 185 м.

Она сложена из камней и, судя по всему, была построена для защиты от вражеских нападений.

Возвращение в отель, ужин.

(*В туре с 3 по 7 января данная экскурсия проводится без посещения острова Огой, т.к. в это время к нему еще не будет подъезда по льду).

5 день
Трансфер в Иркутск. Отъезд

Завтрак.

Трансфер в Иркутск, время в пути 5-6 часов.

Окончание программы в Иркутске (сквер им. Кирова).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча в 09:30 утра (время местное) в аэропорту или на ж/д вокзале г. Иркутска
  • Размещение в отеле на Ольхоне в номере категории стандарт или эконом
  • Трансфер Иркутск – о. Ольхон – Иркутск
  • Питание по программе:
  • 1 день – ужин
  • 2 день – завтрак, обед-пикник, ужин
  • 3 день – завтрак и ужин
  • 4 день – завтрак, обед-пикник, ужин
  • 5 день – завтрак
  • Автомобильная экскурсия на мыс Хобой
  • Автомобильная экскурсия на мыс Огой и мыс Хоргой
  • Экскурсия к мысу Бурхан
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Трансфер МРС – Ольхон – МРС на Хивусе (800 руб.)
  • Трансфер по окончании тура в гостиницы, на ж/д вокзал, в аэропорт и т. д
  • Питание в придорожных кафе
  • Дополнительные услуги, не указанные в программе, или указанные в программе за дополнительную оплату
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • ботинки или сапоги, рассчитанные на сильный мороз;
  • шапка с возможностью прикрыть уши;
  • теплые непродуваемые перчатки;
  • ледоходы (резиновые, надеваются на любую обувь), или кошки на обувь от скольжения;
  • теплая куртка;
  • теплый свитер или флисовая кофта;
  • штаны (можно лыжные);
  • носки (термоноски и шерстяные);
  • термобелье;
  • очки солнцезащитные;
  • фонарик;
  • помада гигиеническая.
Информация для участников тура

Необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Запрещается передавать свои документы, закрепляющие право на совершение путешествия, другим лицам.

Каждый турист обязан:

  1. Не опаздывать к отправлению поезда / автобуса / корабля.
  2. Не провозить с собой вещества угрожающие здоровью и жизни (огнеопасные, наркотические и т. д.).
  3. Соблюдать правила проезда в автобусе: запрещается проезд в нетрезвом состоянии и курение в салоне.
  4. Выполнять требования руководителя группы, гида-проводника.
  5. Соблюдать морально-этические нормы поведения туриста, быть дисциплинированным и вежливым.
  6. Соблюдать правила экскурсионного обслуживания, бережно относиться к памятникам истории и культуры.
  7. Выполнять правила охраны природы и пожарной безопасности.
  8. Соблюдать меры собственной безопасности и понимать, какую ответственность несет за Вас руководитель.
  9. Бережно относиться к имуществу в местах проживания, в автобусе: в случае поломки или утраты имущества гостиницы (базы отдыха), имущества, полученного в прокате и т. д., а также в случае пожара по Вашей вине всю ответственность за причиненный ущерб, Вы несете самостоятельно.
  10. Соблюдать правила проживания в гостинице (на базе отдыха), не нарушать тишину после 23:00 ч.
  11. Своевременно информировать руководителя путешествия или его заместителя об ухудшении состояния здоровья или получении травмы.
  12. Соблюдать правила безопасности на льду, не допускать переохлаждения - помните о низкой температуре воздуха в этот период.

Напоминаем:

  1. Руководитель курирует выполнение экскурсионной программы, поэтому совершеннолетние туристы при отклонении от экскурсионной программы группы должны поставить в известность руководителя, сообщить время и место присоединения к группе и оставить контактные телефоны.
  2. Уточняйте, входят ли пункты пребывания по программе в зону обслуживания нужного Вам оператора мобильной связи в офисах соответствующих компаний (МТС, Билайн, Мегафон и т. д.) до совершения путешествия.
  3. Не рекомендуется покидать территорию гостиницы после 24 ч.
  4. В случае если Вы являетесь вегетарианцем или имеете жесткие ограничения по принятию той или иной пищи, необходимо сообщать об этом заблаговременно для возможности согласования отдельного меню.
  5. На острове Ольхон нет банков и банкоматов, поэтому заранее возьмите наличные деньги.
  6. Местное время: Иркутск, Улан-Удэ +5 часов от московского.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие скидки в туре?

Для детей до 12 лет скидка на тур – 20 %.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Л
4 апр 2022
В тур на Байкал мы отправились с туристической фирмой Большая Страна «Зимнее Очарование Ольхона» в феврале 2022г..

Мы из Хабаровского края, связавшись с туроператором, нам подробно всё рассказали и донесли всю информацию по туру.
Были с нами на связи в любую минуту (нас было трое девушек), поэтому было совсем не страшно ехать. Прибыв в аэропорт г. Иркутск, нас встретил наш гид, и мы отправились в путь на комфортном автобусе с внимательным водителем.
Илья по дороге нам рассказывал про достопримечательности, историю г. Иркутска, вообщем обо всем, что мы видели, проезжая до острова Ольхон.
Все те дни, что мы проживали и находились на о. Ольхон, мы не обходились без внимания: проживание, питание было на высшем уровне.
Маршрут по Байкалу был по самым лучшим местам.
Лёд-невероятный и такой манящий🧊,ледяные гроты, наплески-это вообще какое-то чудо природы 😻, ледяные юбки (ни одну из которых мы не упустили😹ведь там такие красивые сосульки🤤)
В Байкал влюбленна навечно💙
Обязательно вернусь 💫и увижу какой он летний Байкал 💚 вы лучшие💯
А
9 апр 2022
Все замечательно! Спасибо за отличный отпуск!)
Т
8 апр 2022
с 14 по 18 марта была на Байкале "Зимнее очарование Ольхона" Хочется сказать очень много добрый слов руководителю, по моему Юля. У меня возникли некоторые разногласия с компанией, но нужно отдать должное этому человечку. которая смогла все урегулировать, кстати у нее очень приятный голос, и посоветовала мне тур "Зимнее очарование Ольхона" от которого я просто в восторге. Мой отдых прошел на одном дыхании. Приятный мини отель, очень чисто. Приятный запах хвои, всегда вкусно и разнообразно приготовленные завтрак и ужин. Обед у нас был на озере, где был организован пикник. Уха из омуля и полевой суп, необыкновенно вкусно. Разнообразные развлечения. Катание на коньках, лошадях, посещение деревни, где собраны национальные костюмы, разные хозяйственные принадлежности, приготовлен обед из продуктов собственного изготовления, показали концерт местного фольклора. Особенно хочется отметить нашего гида Анну, это какой-то кладезь знаний, очень обаятельная, умная девушка, очень приятная в общении. Она не только как специалист, она и как человек очень замечательный. Никого не оставила без внимания. Очень благодарна за эту поездку.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Байкала

🧒Можно с детьми🧳Экскурсионные туры5-дневные туры

Похожие туры на Байкале

​​Зимний Ольхон - индивидуальный тур
3 дня
🛣 Джиппинг
Авторский тур
Организатор экскурсии Галина
Галина
Нет отзывов
​​Зимний Ольхон - индивидуальный тур
Приглашаю вас в трехдневное путешествие по острову Ольхон. Остров Ольхон - это то место, куда стремятся попасть все
45 000 за 1 человека
Индивидуальный тур на остров Ольхон - сердце Байкала
2 дня 7 часов
Авторский тур
Организатор экскурсии Галина
Галина
5
1 отзыв
Индивидуальный тур на остров Ольхон - сердце Байкала
Индивидуальный тур на остров Ольхон - бесценная возможность побывать
26 июня
27 июня
28 июня
29 июня
38 000 за 1 человека
Классика зимнего Ольхона
5 дней
🚶 Пешая
Авторский тур
4.7
3 отзыва
Классика зимнего Ольхона
Зимнее путешествие к «сердцу Байкала» - острову Ольхон
2 янв
3 янв
4 янв
5 янв
от 46 300 за 1 человека
На коньках по Байкалу: тур из Улан-Уде
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Лиля
Лиля
Нет отзывов
На коньках по Байкалу: тур из Улан-Уде
Прочувствуйте зимнее волшебство и особенную атмосферу, отправившись на зимний Байкал, а зимой он ничуть не уступает
12 800 за всё до 4 чел.
Зимняя сказка Байкала: Тальцы, собачьи упряжки и красоты Ольхона
6 дней
Авторский тур
до 15 чел.
5
3 отзыва
Зимняя сказка Байкала: Тальцы, собачьи упряжки и красоты Ольхона
Байкал зимой становится другим: природа замирает в своей красоте
3 фев
12 фев
19 фев
25 фев
50 900 за 1 человека
Зимние каникулы на Байкале. Самые красивые места Ольхона и Листвянки
5 дней
Авторский тур
до 15 чел.
5
3 отзыва
Зимние каникулы на Байкале. Самые красивые места Ольхона и Листвянки
Кристально чистый байкальский лед и голубые торосы, заснеженная тайга
27 янв
7 фев
16 фев
23 фев
от 38 900 за 1 человека
Групповой тур на север Ольхона
6 часов
Мини-группа
до 9 чел.
Организатор экскурсии Галина
Галина
5
20 отзывов
Очень популярно сейчас
Групповой тур на север Ольхона
Из центра острова Ольхон мы отправимся на самый север острова. Здесь удивительные ландшафты
Завтра
26 июня
27 июня
28 июня
2 900 за 1 человека
Relax на Байкале за 4 дня
4 дня
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
Организатор экскурсии Анастасия
Анастасия
Нет отзывов
Relax на Байкале за 4 дня
Путешествие на 4 дня по острову Ольхон. В этом туре вам удастся расслабиться, а также активно
8 июля
35 500 за 1 человека
Поездка на Малое море и Ольхон в мини-группе
14 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Организатор экскурсии Евгений
Евгений
4.3
4 отзыва
Поездка на Малое море и Ольхон в мини-группе
Остров Ольхон - одно из лучших мест на Байкале. Это то место, которое стоит обязательно посетить. Я могу исполнить вашу
Сегодня
Завтра
26 июня
27 июня
7 500 за 1 человека
Индивидуальный тур по северу Ольхона
6 часов
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
до 9 чел.
Организатор экскурсии Галина
Галина
5
7 отзывов
Индивидуальный тур по северу Ольхона
Однодневная индивидуальная экскурсия на остров Ольхон - здесь сконцентрировано всё многообразие природных ландшафтов
26 июня
28 июня
29 июня
30 июня
от 12 500 за всё до 4 чел.
Авторский тур «Загадки острова Ольхон»
12 часов
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
Организатор экскурсии Василий
Василий
Нет отзывов
Авторский тур «Загадки острова Ольхон»
Мы отправимся с вами в самое сердце Байкала - на самый большой остров Ольхон. Посетим место силы - мыс Бурхан, где
от 30 000 за 1 человека
Зимний тур в Большое Голоустное
6.5 часов
Индивидуальная
до 14 чел.
Организатор экскурсии Галина
Галина
5
1 отзыв
Зимний тур в Большое Голоустное
Посёлок Большое Голоустное находится в двух часах езды от Иркутска
от 14 000 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий на Байкале. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии на Байкале
Купить сейчас
ХОРОШО
🧭
ТАМ