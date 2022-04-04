Проведите незабываемые дни в зимнем туре на Байкале и почувствуйте всю красоту и энергетику великого озера. Остров Ольхон – таинственный, магический и атмосферный остров с уникальной природой. Зимний остров Ольхон – это рай для фотографа! Зимой пейзажи острова преображаются до неузнаваемости по сравнению с летними и осенними видами. Хотите привезти домой гигабайты фотографий льда, со льдом, во льдах? Тогда вы по адресу! Ледовые гроты, словно сошедшие со страниц сказок, космические пейзажи бесконечных зимних просторов и все виды льда – от крошечных кусочков до гигантских сосулек.

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Описание

Программа тура по дням

1 день Обряд встречи с Байкалом. Остров Ольхон. Экскурсия к мысу Бурхан

Утром в 09:30 встречаем вас в аэропорту или на ж/д вокзале в Иркутске. На микроавтобусе вы отправляетесь на остров Ольхон, время в пути 5-6 часов. На ледовой переправе – обряд встречи с зимним Байкалом. Прибытие на остров. Размещение в отеле. Вечером – обзорная экскурсия к мысу Бурхан (скала Шаманка). Узнаваемое, открыточное, красивое место на Байкале, которое несёт мощную энергетику и является святыней о. Ольхон. После экскурсии – ужин.

2 день Экскурсии на мыс Хобой, скальный комплекс «Сагаан Хушун»

После завтрака начинается увлекательная экскурсия на мыс Хобой – самый северный и самый знаменитый мыс острова. Это место, окутанное древними легендами и преданиями. Хобой завораживает, притягивает, чарует. Зимний Хобой – это россыпь голубых льдов и мощные скалы вокруг. Здесь вы разрядите телефоны от количества фото и видео, которые сделаете. Также вы посетите скальный комплекс «Сагаан Хушун», который благодаря своим очертаниям получил название «Три брата». Обед – пикник на природе. На «Трёх Братьях» образуются очень необычные наплески и ледовые гроты, подобные сказочным пещерам из сказки про Кая и Герду. Возвращение в мини-отель, ужин. (*В туре с 3 по 7 января экскурсия на север острова проходит по самому острову, возможно увидеть все просторы Байкала со скалистых мысов Три Брата, Хобой. Также по маршруту будут выходы на лед и посещение пещер в районе острова Харанцы).

3 день Свободный день

Завтрак. Сегодня у вас свободный день, вы можете провести его в свое удовольствие: посетить мыс Бурхан, покататься на коньках, на велосипедах с зимними шинами, посетить зимний Сарайский пляж, сходить в музей или просто прогуляться по Байкалу. Вы обязательно найдёте занятие по душе. Потому что только один лёд можно исследовать бесконечно!

4 день Экскурсия на юг острова Ольхон. Буддийская Ступа Просветления

Завтрак. Сегодня – экскурсия на юг острова Ольхон. Вы посетите священный остров Огой, на котором установлена Буддийская Ступа Просветления. Это настоящая святыня для буддистов и не только, ведь внутри ступы заложены буддийские реликвии и бронзовая статуэтка дакини ТромаНагмо, матери всех Будд. Затем вы отправитесь на мыс Хоргой, на котором построена древняя курыканская защитная стена протяженностью 185 м. Она сложена из камней и, судя по всему, была построена для защиты от вражеских нападений. Возвращение в отель, ужин. (*В туре с 3 по 7 января данная экскурсия проводится без посещения острова Огой, т.к. в это время к нему еще не будет подъезда по льду).

5 день Трансфер в Иркутск. Отъезд