1 день

Дорога на остров Ольхон, Тажеранские степи

Сбор группы в Иркутске в 10:00.

Прибыть в Иркутск необходимо до 9:30 по местному времени.

По прибытии в Иркутск вас встретят в аэропрорту или на ж/д вокзале, после чего начнется путешествие на Байкал. На групповом трансфере вы отправитесь к сердцу озера Байкал – на остров Ольхон.

Ольхон – это поистине незабываемое и одно из самых знаменитых мест на Байкале, которое по праву называют местом силы и особенно мощной энергетики! Ольхон считается сакральной территорией, сосредоточением шаманизма Центральной Азии. Его посещают паломники со всего мира. По легенде именно здесь похоронен Чингисхан.

Вы отправитесь из Иркутска ориентировочно в 10 утра. Путь будет пролегать по местности с живописными видами. Частично дорога пройдет по Тажеранским степям, тут и там украшенным скальными останцами. Гости часто называют этот отрезом пути «марсианским». Ландшафты действительно переносят в какую-то инопланетную реальность!

Ольхон – это остров и попадают на него через пролив Ольхонские ворота. После переправы вас ждет еще около 40 км по степям Ольхона, а после вы доберетесь до центра острова – поселка Хужир.

Вечером у вас свободное время, которое можно провести, изучая окрестности поселка. В шаговой доступности от гостиниц на Ольхоне находится визитная карточка Байкала — мыс Бурхан и скала Шаманка. Шаманка входит в список достопримечательностей национального парка Прибайкалья. В январе у скалы уже встает лед.

Рядом с Шаманкой находятся священные столбы Сэргэ. При желании можно будет повязать ленту и загадать желание. Мы расскажем вам, как правильно это нужно делать, чтобы желания сбывались.

Насладившись красивейшими видами, напитавшись энергетикой священного места, ваш первый день путешествия подходит к концу. Завтра вас ждет еще более близкое знакомство с Байкалом и Ольхоном.

Включено в стоимость: групповой трансфер, проживание, обед по дороге на Ольхон.