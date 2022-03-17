Посещение Байкальского музея и Тальцы. Катание на собачьих упряжках

Прибытие в Иркутск, встреча в аэропорту или на ж/д вокзале в 09:30, знакомство с группой.

После знакомства с группой отправляемся в поселок Листвянка.

По дороге вы также посетите музей Тальцы, где прогуляетесь среди старинных деревянными построек и познакомиться с бытом сибиряков 17-19 века.

Трансфер в Листвянку. Здесь вы впервые увидите ледовые просторы Байкала и прогуляетесь по льду озера. Лед настолько прозрачный, что на малой глубине вы сможете увидеть дно.

Обед.

После обеда вы направитесь на камень Черского.

Катание на собачьих упряжках.

Вы почувствуете себя настоящим каюром, управляющим упряжкой и ездовыми собаками.

Вечером возвращаемся в Иркутск.

Размещение в гостинице.