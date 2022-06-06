Зимние красоты Ольхона и Листвянки

Вы посетите поселок Листвянку и остров Ольхон, которые по праву можно считать жемчужинами озера Байкал

4.7
3 отзыва
Вы посетите поселок Листвянку и остров Ольхон, которые по праву можно считать жемчужинами озера Байкал.

Увлекательная экскурсионная программа в поселке Листвянка, удивительные по красоте пейзажи острова Ольхон – все это долго будет напоминать Вам о путешествии на Байкал.
Зимние красоты Ольхона и Листвянки
Зимние красоты Ольхона и Листвянки
Зимние красоты Ольхона и Листвянки
Зимние красоты Ольхона и Листвянки
Зимние красоты Ольхона и Листвянки
Зимние красоты Ольхона и Листвянки
Зимние красоты Ольхона и Листвянки
Зимние красоты Ольхона и Листвянки
Ближайшие даты:
03
янв
10
янв
17
янв
24
янв
31
янв
07
фев
14
фев
Ещё
даты

Что вас ожидает 🤩

Чарующий вид на Шаман-камень
Чарующий вид на Шаман-камень
На кресельном подъемнике поднимемся к смотровой площадке Камень Черского, откуда открывается потрясающий вид на исток реки Ангары
Знакомство с обитателями Байкала
Знакомство с обитателями Байкала
Посетим Музея Байкала, где нас ждет виртуальное погружение в батискафе на самое дно озера
Байкальская астрофизическая обсерватория
Байкальская астрофизическая обсерватория
Познакомимся с двумя телескопами и совершим бодрящую пешую прогулку до обзорной площадки
Прекрасный мыс Хобой
Прекрасный мыс Хобой
Отправимся в северную часть острова Ольхон с остановками для фотосессий и пешими прогулками
Энергетическое место силы
Энергетическое место силы
Многие признаются, что отдых на Ольхоне заряжает их такой энергией, которую они не получают больше нигде

Программа тура по дням

1 день
Переезд в поселок Листвянка

Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.

Переезд в поселок Листвянка.

Размещение в гостинице.

В этот день питание не включено и оплачивается дополнительно.   
Автотранспортом: примерно 70 км.    
Общая продолжительность: ориентировочно 1 ч.  

Переезд в поселок ЛиствянкаПереезд в поселок ЛиствянкаПереезд в поселок ЛиствянкаПереезд в поселок Листвянка
2 день
Обзорная пешая экскурсия по поселку Листвянка

Обзорная пешая экскурсия по поселку Листвянке с короткими переездами.

Экскурсия на кресельном подъемнике к смотровой площадке "Камень Черского", откуда открывается чарующий вид на Шаман-камень – исток реки Ангары.

Посещение Лимнологического музея (Музея озера Байкал) с виртуальным погружением на батискафе.

Возвращение в гостиницу.

В этот день питание не включено и оплачивается дополнительно.    
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км. Автотранспортом: примерно 10 км.    
Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.  

Обзорная пешая экскурсия по поселку ЛиствянкаОбзорная пешая экскурсия по поселку ЛиствянкаОбзорная пешая экскурсия по поселку Листвянка
3 день
День в Листвянке

Свободный день в Листвянке.

Листвянка — одно из самых популярных мест на Байкале.

Ее часто называют визитной карточкой озера.

Именно отсюда для большинства туристов и начинается знакомство с красотами Прибайкалья.

Название поселку дано не случайно.

Если вы прогуляетесь по окрестностям, то обязательно обратите внимание на большое количество растущих в этих местах лиственниц.

Прекрасный лес, начинающийся сразу за поселком, позволит вам соприкоснуться с нетронутой цивилизацией дикой природой, богатой и разнообразной.

В этот день питание не включено и оплачивается дополнительно.    

День в ЛиствянкеДень в ЛиствянкеДень в ЛиствянкеДень в Листвянке
4 день
Байкальская астрофизическая обсерватория

Поездка в Байкальскую астрофизическую обсерваторию.

Пешая прогулка до обзорной площадки.

Знакомство с 2 телескопами.

Возвращение в гостиницу.

В этот день питание не включено и оплачивается дополнительно.    
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 5 км.  Автотранспортом: примерно 10 км    
Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.

Байкальская астрофизическая обсерваторияБайкальская астрофизическая обсерваторияБайкальская астрофизическая обсерватория
5 день
Поездка до острова Ольхон

Переезд из Листвянки в город Иркутск.

Пересадка.

Поездка до острова Ольхон.

Размещение на турбазе.

Питание включено: ужин. 
Автотранспортом: примерно 370 км.    
Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.  

Поездка до острова ОльхонПоездка до острова ОльхонПоездка до острова ОльхонПоездка до острова Ольхон
6 день
Северная часть острова Ольхон

Поездка в северную часть острова Ольхон до мыса Хобой с остановками и пешими прогулками.

Возвращение на турбазу.

Питание включено: завтрак, обед, ужин. 
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км.
Автотранспортом: примерно 100 км.    
Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.  

Северная часть острова ОльхонСеверная часть острова ОльхонСеверная часть острова ОльхонСеверная часть острова Ольхон
7 день
День на Ольхоне

Свободный день на Ольхоне.

Ольхон признан одним из самых живописных мест Байкала.

Скалы и бухты острова туристы чаще всего видят на рекламных плакатах отдыха на Байкале.

Поэтому свободный день всегда можно потратить на поиск самого красивого фона для селфи.

Вариантов найдется множество, основная сложность — в выборе лучшего!

Питание включено: завтрак, ужин. 

День на ОльхонеДень на ОльхонеДень на Ольхоне
8 день
Выезд

Выезд с острова Ольхон, прибытие в город Иркутск.

Питание включено: завтрак. 
Автотранспортом: примерно 300 км.    
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.  

ВыездВыездВыездВыезд

Проживание

Тур предусматривает размещение при группе от 10 человек в гостинице и на турбазе.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения и даты заезда, руб.:

 Обычные датыПраздничные даты
экономстандартэкономстандарт
2-хместный номер52 30065 30054 50067 500
доплата за одноместное размещение12 00021 00013 50022 500

Эконом – удобства на этаже. Стандарт – удобства в номере.

Частично благоустроенное размещение – Эконом:

  • Размещение: Листвянка — Гостиница Арабеска — 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров). 4 ночи: ночь 1-4;
  • Размещение: Ольхон — Турбаза Набаймар — 2-местный номер (удобства на этаже). 3 ночи: ночь 5-7.

Благоустроенное размещение – Стандарт:     

  • Размещение: Листвянка — Гостиница Байкальский Кедр или Байкальские сезоны — 2-местный номер (удобства в номере). 4 ночи: ночь 1-4;
  • Размещение: Ольхон — Турбаза Набаймар или Звезда Кочевника — 2-местный номер (удобства в номере). 3 ночи: ночь 5-7.

Отель "Арабеска" 

Отель «Арабеска» предлагает гостям отличный отдых практически у вод озера Байкал.  Вечером с друзьями можно поиграть в бильярд, или посмотреть телевизор в ресторане.
Расположение отеля Арабеска
Отель находится в поселке Листвянка, в 10 минутах от Байкальского музея и подъемника на гору Камень Черского, где в зимний период можно заняться горнолыжным спортом. Порт озера Байкал расположен в 300 метрах.

Загородный отель «Байкал»

Загородный отель «Байкал» – гостиничный комплекс, расположенный у истока Ангары, на высоте птичьего полета. Здесь можно отвлечься от городской суеты, полюбоваться неповторимыми пейзажами Байкала и Ангары, попариться в настоящей русской бане!

Из отеля всего за 5 – 10 минут можно добраться до основных туристических объектов пос. Листвянка: обзорная площадка «Камень Черского», Байкальский музей, обсерватория, Свято-Никольская церковь.

Турбаза "Набаймар"

Кемпинг расположен в 3 минутах ходьбы от берега озера Байкал. Здесь гости могут посетить турецкую баню и поиграть в настольный теннис, а также воспользоваться бесплатной парковкой на территории.

Номера кемпинга «Усадьба Набаймар» отапливаются. Большинство из них оформлены в загородном стиле и с телевизором. В числе удобств общая ванная комната, а в некоторых номерах можно пользоваться собственными ванными комнатами.

В ресторане с обслуживанием по меню предложат традиционные блюда русской кухни. На территории также можно воспользоваться услугами прачечной, получить туристическую информацию и посетить сувенирный магазин.

Фото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживания

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение, согласно выбранной цене
  • Питание: День 5: ужин День 6: завтрак, обед, ужин День 7: завтрак, ужин День 8: завтрак
  • День 5: ужин
  • День 6: завтрак, обед, ужин
  • День 7: завтрак, ужин
  • День 8: завтрак
  • Транспортные услуги: День 1: Иркутск – Листвянка День 2: По Листвянке День 4: По Листвянке День 5: Листвянка – Иркутск – Ольхон День 6: По Ольхону День 8: Ольхон – Иркутск
  • День 1: Иркутск – Листвянка
  • День 2: По Листвянке
  • День 4: По Листвянке
  • День 5: Листвянка – Иркутск – Ольхон
  • День 6: По Ольхону
  • День 8: Ольхон – Иркутск
  • Экскурсионные услуги: День 2: Посещение смотровой площадки Камень Черского на канатно-кресельном подъемнике" День 2: Посещение музея Байкала (Лимнологического музея) День 4: Байкальская астрофизическая обсерватория День 6: Поездка в северную часть острова Ольхон., День 2: Посещение смотровой площадки Камень Черского на канатно-кресельном подъемнике"
  • День 2: Посещение музея Байкала (Лимнологического музея)
  • День 4: Байкальская астрофизическая обсерватория
  • День 6: Поездка в северную часть острова Ольхон
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Питание в дни 1-4 не включено в стоимость тура и оплачивается дополнительно
  • Рекреационные сборы (оплата за въезд в национальный парк, заповедник и тд.)
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобная обувь и теплые носки;
  • сменная обувь;
  • теплая куртка и брюки;
  • свитер или толстовка;
  • шапка или другой головной убор, защищающий от солнца;
  • купальные принадлежности, полотенце, тапочки (для бани);
  • солнцезащитные очки;
  • крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты);
  • если Вы принимаете лекарства, возьмите их с собой.
Медицинская страховка включена в тур?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Нас трое. Какие номера нам можно забронировать?

Трехместный номер – это практически всегда двухместный номер с дополнительным местом для третьего человека. Трехместный номер всегда очень тесный. Рекомендуем для троих человек приобретать два номера: двухместный и одноместный.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Во сколько и откуда начинается и заканчивается маршрут?

В первый день тура отправление ориентировочно в 10 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилет/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть до 8 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов).

В последний день тура ориентировочное время прибытия в Иркутск 16 часов по местному времени (Москва + 5 часов). В случае задержки автотранспорта по дороге и, в соответствии с этим, опоздания пассажира на самолет/поезд и др. транспорт туроператор ответственности не несет. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт только на следующий день после окончания тура.

Как организованы экскурсии?

Все трансферы и экскурсии являются сборными (проводятся в составе группы). Большинство экскурсий является поездкой по экскурсионному маршруту без сопровождения гидом. Иные условия проведения трансферов и экскурсий должны быть прописаны в договоре отдельно.

Экскурсии по Ольхону стандартно проводятся на автотранспорте по суше. На лед туристы могут выходить самомстоятельно на свое усмотрение и под свою полную ответственность. Для путешествий по льду используется специальная техника, о чем в договоре должна быть соответствующая информация.

Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в очередность дней экскурсионной программы (в том числе в зависимости от погодных условий), изменять порядок показа экскурсионных объектов, порядок остановок в гостиницах, менять гостиницы и базы отдыха (на аналогичные, либо более высоким классом) без дополнительного согласования с заказчиком.

Есть ли скидки детям?

Дети в возрасте до 2 лет без предоставления услуг (размещение, питание, отдельное место в транспорте и др.) – бесплатно!
Дети от 2 лет (или если ребенку до 2 лет требуется предоставление услуг) – по полной цене.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
В
6 июня 2022
Спасибо вам за проявленную работу! Ездила я одна и немного нервничала, но вы все подготовили и от беспокойства не осталось и следа. Дней тура в моей путевке было мало, хотелось бы получить от них по максимуму. В разгар сезона свободный день наверняка позволяет путешественникам в полной мере познакомиться с сокровенными местами Байкала, но в не сезон - превращается в лотерею. Не всегда могут попасться люди на обзорную экскурсию, может не хватить мест в другой - что немного грустно. И день превращается в бесцельное брожение по острову, без возможностей, особенно если ты один. В не сезон моей рекомендацией будет и второй день разнообразить каким-нибудь занятием.
Желаю вам развития и много-много туристов!
Е
24 апр 2022
В общем и целом организацией довольны. Все, что заявлено, исполнили. Форсможоры решали быстро и так, что мы о них узнали совершенно случайно. Жалко только, что отель, где нас поселили, находится не в самой Листвянке, а в часе ходьбы от неё. А так все здорово, постоянно держали связь с организаторами по вацапу.
А
17 мар 2022
Хорошие внимательные организаторы, помогли подобрать тур. Единственное, что сказали брать обратный билет не ранее 20:00 из Иркутска, а по факту в городе мы были уже в 15:30. Я могла бы улететь раньше и не ночевать в Иркутске:) организаторы, пожалуйста, обратите на это внимание.
Организатору от большой страны Ольге огромное спасибо за проделанную работу!!!
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день, Анастасия!

Большое спасибо за обратную связь, для нас это очень важно.

Действительно, рекомендованное время вылета не ранее 20.00, так как на дороге могут случаться форс-мажоры, а расстояние достаточно большое (около 300 км) и нам необходимо иметь запас времени, ведь главное, чтоб бы вы не опоздали на ваш самолет. Нам жаль, что это доставило вам неудобства.

Рады, что в целом тур вам понравился, надеемся, что вы обратитесь к нам для организации вашего следующего путешествия по России!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Байкала

🧒Можно с детьми🧳Экскурсионные туры🍀Природа и пейзажи

Похожие туры на Байкале

Путешествие на Байкал в посёлок Листвянка
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Иван
Иван
4.2
8 отзывов
Путешествие на Байкал в посёлок Листвянка
Давайте отправимся в посёлок Листвянка на берегу озера Байкал! Уже по дороге вы оцените, насколько живописна местная
28 июня
29 июня
30 июня
2 июля
от 9 000 за всё до 2 чел.
Индивидуальный тур на остров Ольхон - сердце Байкала
2 дня 7 часов
Авторский тур
Организатор экскурсии Галина
Галина
5
1 отзыв
Индивидуальный тур на остров Ольхон - сердце Байкала
Индивидуальный тур на остров Ольхон - бесценная возможность побывать
26 июня
27 июня
28 июня
29 июня
38 000 за 1 человека
Трансфер на Байкал, в Листвянку
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Иван
Иван
Нет отзывов
Трансфер на Байкал, в Листвянку
Трансфер на озеро Байкал из Иркутска; в посёлок Листвянка и обратно. Готов встретить вас
от 6 000 за всё до 2 чел.
Поездка на Малое море и Ольхон в мини-группе
14 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Организатор экскурсии Евгений
Евгений
4.3
4 отзыва
Поездка на Малое море и Ольхон в мини-группе
Остров Ольхон - одно из лучших мест на Байкале. Это то место, которое стоит обязательно посетить. Я могу исполнить вашу
26 июня
27 июня
28 июня
29 июня
7 500 за 1 человека
Байкальский лёд
5 дней
🛣 Джиппинг
Авторский тур
до 8 чел.
Организатор экскурсии Галина
Галина
Нет отзывов
Байкальский лёд
Во время тура, вы посетите сердце Байкала - остров Ольхон, поселок Листвянка
45 000 за 1 человека
На озеро Байкал (в Горячинск)
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Сергей
Сергей
Нет отзывов
На озеро Байкал (в Горячинск)
Мы отправимся на автомобиле в однодневную поездку к озеру Байкал - одному из древнейших озёр планеты, его возраст ученые
12 800 за всё до 4 чел.
Джиппинг на остров Ольхон по льду Байкала
12 часов
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
5
2 отзыва
Джиппинг на остров Ольхон по льду Байкала
Всю красоту и разнообразие байкальского льда можно увидеть
28 000 за всё до 4 чел.
Авторский тур «Загадки острова Ольхон»
12 часов
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
Организатор экскурсии Василий
Василий
Нет отзывов
Авторский тур «Загадки острова Ольхон»
Мы отправимся с вами в самое сердце Байкала - на самый большой остров Ольхон. Посетим место силы - мыс Бурхан, где
от 30 000 за 1 человека
Индивидуальная поездка на Ольхон и в Листвянку + обзорная по Иркутску
5 дней
Авторский тур
Организатор экскурсии Галина
Галина
Нет отзывов
Индивидуальная поездка на Ольхон и в Листвянку + обзорная по Иркутску
Всё самое интересное и увлекательное в одном индивидуальном туре! Отправляемся прямиком
27 июня
28 июня
29 июня
30 июня
50 000 за 1 человека
«Листвянка, Ольхон и КБЖД» - 7-дневный тур на Байкал
7 дней
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 5 чел.
Организатор экскурсии Марианна
Марианна
Нет отзывов
«Листвянка, Ольхон и КБЖД» - 7-дневный тур на Байкал
Приглашаю вас в семидневное приключение на самое глубокое озеро в мире
69 000 за 1 человека
Озеро Байкал в шаговой доступности
5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Василий
Василий
5
5 отзывов
Озеро Байкал в шаговой доступности
Если вы впервые посетили Иркутск по работе
Завтра
26 июня
27 июня
28 июня
от 88007 920 за 1 человека
«Закат на Ольхоне» - вечерняя прогулка
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии BaikalExpress
BaikalExpress
Нет отзывов
«Закат на Ольхоне» - вечерняя прогулка
На остров Ольхон, считавшийся сакральным центром северного шаманского мира, сбегали монгольские шаманы
Завтра
26 июня
27 июня
28 июня
750 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий на Байкале. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии на Байкале
Забронировать
ХОРОШО
🧭
ТАМ