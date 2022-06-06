Вы посетите поселок Листвянку и остров Ольхон, которые по праву можно считать жемчужинами озера Байкал. Увлекательная экскурсионная программа в поселке Листвянка, удивительные по красоте пейзажи острова Ольхон – все это долго будет напоминать Вам о путешествии на Байкал.

Многие признаются, что отдых на Ольхоне заряжает их такой энергией, которую они не получают больше нигде

Отправимся в северную часть острова Ольхон с остановками для фотосессий и пешими прогулками

Познакомимся с двумя телескопами и совершим бодрящую пешую прогулку до обзорной площадки

Посетим Музея Байкала, где нас ждет виртуальное погружение в батискафе на самое дно озера

На кресельном подъемнике поднимемся к смотровой площадке Камень Черского, откуда открывается потрясающий вид на исток реки Ангары

Поэтому свободный день всегда можно потратить на поиск самого красивого фона для селфи.

Скалы и бухты острова туристы чаще всего видят на рекламных плакатах отдыха на Байкале.

Поездка в северную часть острова Ольхон до мыса Хобой с остановками и пешими прогулками.

В этот день питание не включено и оплачивается дополнительно. Общая протяжённость маршрута пешком : примерно 5 км. Автотранспортом : примерно 10 км Общая продолжительность : ориентировочно 3 ч.

В этот день питание не включено и оплачивается дополнительно.

Прекрасный лес , начинающийся сразу за поселком, позволит вам соприкоснуться с нетронутой цивилизацией дикой природой, богатой и разнообразной.

Если вы прогуляетесь по окрестностям, то обязательно обратите внимание на большое количество растущих в этих местах лиственниц.

Именно отсюда для большинства туристов и начинается знакомство с красотами Прибайкалья.

В этот день питание не включено и оплачивается дополнительно. Общая протяжённость маршрута пешком : примерно 3 км. Автотранспортом : примерно 10 км. Общая продолжительность : ориентировочно 3 ч.

Экскурсия на кресельном подъемнике к смотровой площадке "Камень Черского" , откуда открывается чарующий вид на Шаман-камень – исток реки Ангары.

В этот день питание не включено и оплачивается дополнительно . Автотранспортом : примерно 70 км. Общая продолжительность : ориентировочно 1 ч.

Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.

Проживание

Тур предусматривает размещение при группе от 10 человек в гостинице и на турбазе.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения и даты заезда, руб.:

Обычные даты Праздничные даты эконом стандарт эконом стандарт 2-хместный номер 52 300 65 300 54 500 67 500 доплата за одноместное размещение 12 000 21 000 13 500 22 500

Эконом – удобства на этаже. Стандарт – удобства в номере.

Частично благоустроенное размещение – Эконом:

Размещение: Листвянка — Гостиница Арабеска — 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров). 4 ночи: ночь 1-4;

Размещение: Ольхон — Турбаза Набаймар — 2-местный номер (удобства на этаже). 3 ночи: ночь 5-7.

Благоустроенное размещение – Стандарт:

Размещение: Листвянка — Гостиница Байкальский Кедр или Байкальские сезоны — 2-местный номер (удобства в номере). 4 ночи: ночь 1-4;

Размещение: Ольхон — Турбаза Набаймар или Звезда Кочевника — 2-местный номер (удобства в номере). 3 ночи: ночь 5-7.

Отель "Арабеска"

Отель «Арабеска» предлагает гостям отличный отдых практически у вод озера Байкал. Вечером с друзьями можно поиграть в бильярд, или посмотреть телевизор в ресторане.

Расположение отеля Арабеска

Отель находится в поселке Листвянка, в 10 минутах от Байкальского музея и подъемника на гору Камень Черского, где в зимний период можно заняться горнолыжным спортом. Порт озера Байкал расположен в 300 метрах.

Загородный отель «Байкал»

Загородный отель «Байкал» – гостиничный комплекс, расположенный у истока Ангары, на высоте птичьего полета. Здесь можно отвлечься от городской суеты, полюбоваться неповторимыми пейзажами Байкала и Ангары, попариться в настоящей русской бане!

Из отеля всего за 5 – 10 минут можно добраться до основных туристических объектов пос. Листвянка: обзорная площадка «Камень Черского», Байкальский музей, обсерватория, Свято-Никольская церковь.

Турбаза "Набаймар"

Кемпинг расположен в 3 минутах ходьбы от берега озера Байкал. Здесь гости могут посетить турецкую баню и поиграть в настольный теннис, а также воспользоваться бесплатной парковкой на территории.

Номера кемпинга «Усадьба Набаймар» отапливаются. Большинство из них оформлены в загородном стиле и с телевизором. В числе удобств общая ванная комната, а в некоторых номерах можно пользоваться собственными ванными комнатами.

В ресторане с обслуживанием по меню предложат традиционные блюда русской кухни. На территории также можно воспользоваться услугами прачечной, получить туристическую информацию и посетить сувенирный магазин.