Развлекательный тур «Зимние забавы» - это поездка в поселок Листвянка на оз. Байкал, где вы сможете посетить этно-музей «Тальцы», прогуляться по льду Байкала и покататься на собачьих упряжках сибирских хаски!

Развлекательный тур «Зимние забавы»

пос. Листвянка, 1 день, легковой автомобиль, зима-весна

Мы отправимся из Иркутска на автомобиле в пос. Листвянка на берегу оз. Байкал. По дороге я расскажу вам о Сибири и Байкале. В пути мы сделаем остановку и посетим этнографический музей под открытым небом «Тальцы», где в сможете узнать о жизни и быте сибирских крестьян XVIII-XIX вв., а также - покататься на конной одноколке (в санях), увидеть живую куницу, горностая и соболя (в период пребывания зоопарка в музее), опробовать ледяные горки, сделать живые фотографии в национальных русских костюмах XIX в. в интерьере деревянных усадеб.

Затем мы отправимся кататься на собачьих упряжках сибирских хаски! Это невероятное захватывающее зрелище и высшая шкала эмоций! Сила гончих собак поражает, а вы только успевайте уклоняться на поворотах! После поездки можно будет сделать несколько памятных фотографий этих красивых собак!

Приехав в Листвянку, мы посетим смотровую площадку с пейзажным видом на Байкал, прогуляемся по льду Байкала и сделаем множество космических снимков в торосах (по метеоусловиям), а также пообедаем в ресторане с панорамными окнами. После всей программы вернемся в Иркутск.

Экскурсию проводит гид-экскурсовод, аккредитованный по Байкалу.

Обратите внимание! Услуги автотранспорта, входные билеты, обед оплачиваются отдельно. Для просмотра этой информации прокрутите страницу вниз до разделов:"Что включено" и "Что не включено".

До встречи на Байкале!