Зимние забавы

Зимние забавы
Зимние забавы
Зимние забавы
Зимние забавы
Зимние забавы
Зимние забавы
Зимние забавы
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Что вас ожидает 🤩

  • Озеро Байкал
  • Поселок Листвянка
  • Этномузей Тальцы
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Развлекательный тур «Зимние забавы» - это поездка в поселок Листвянка на оз. Байкал, где вы сможете посетить этно-музей «Тальцы», прогуляться по льду Байкала и покататься на собачьих упряжках сибирских хаски!

Развлекательный тур «Зимние забавы»

пос. Листвянка, 1 день, легковой автомобиль, зима-весна
Мы отправимся из Иркутска на автомобиле в пос. Листвянка на берегу оз. Байкал. По дороге я расскажу вам о Сибири и Байкале. В пути мы сделаем остановку и посетим этнографический музей под открытым небом «Тальцы», где в сможете узнать о жизни и быте сибирских крестьян XVIII-XIX вв., а также - покататься на конной одноколке (в санях), увидеть живую куницу, горностая и соболя (в период пребывания зоопарка в музее), опробовать ледяные горки, сделать живые фотографии в национальных русских костюмах XIX в. в интерьере деревянных усадеб.
Затем мы отправимся кататься на собачьих упряжках сибирских хаски! Это невероятное захватывающее зрелище и высшая шкала эмоций! Сила гончих собак поражает, а вы только успевайте уклоняться на поворотах! После поездки можно будет сделать несколько памятных фотографий этих красивых собак!
Приехав в Листвянку, мы посетим смотровую площадку с пейзажным видом на Байкал, прогуляемся по льду Байкала и сделаем множество космических снимков в торосах (по метеоусловиям), а также пообедаем в ресторане с панорамными окнами. После всей программы вернемся в Иркутск.
Экскурсию проводит гид-экскурсовод, аккредитованный по Байкалу.
Обратите внимание! Услуги автотранспорта, входные билеты, обед оплачиваются отдельно. Для просмотра этой информации прокрутите страницу вниз до разделов:"Что включено" и "Что не включено".
До встречи на Байкале!

Экскурсия бронируется только по предварительному запросу к гиду!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсия о Байкале
  • Катание с ледовых горок
  • Посещение смотровой площадки с пейзажным видом на Байкал
  • Прогулка по льду Байкала и фото-точка в торосах
Что не входит
  • Посещение этнографического музея (250 руб.)
  • Катание на собачьих упряжках сибирских хаски, 2 км (3 000 руб. / чел., 100% предоплата)
  • Обед в кафе (600 руб.) или в ресторане с панорамными окнами (2 000 руб.)
  • Трансфер Иркутск - Листвянка - Иркутск (6 400 руб.)
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия бронируется только по предварительному запросу к гиду!
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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