1 день

Иркутск - Листвянка - Сахюрта

Встреча группы в 8:30 на ж/д вокзале и в 9:00 в аэропорту г. Иркутск.

Встретив всех участников группы и разместившись в микроавтобусе, мы отправимся к берегам озера Байкал.

По пути сделаем небольшую петлю, чтобы заехать в Листвянку.

Это знаменитый туристический поселок, где у нас будет возможность посетить музей Байкала.

Здесь мы узнаем о происхождении озера, о его климате, растительном и животном мире, увидим настоящих нерп в огромных аквариумах и даже при желании совершим виртуальное погружение на дно Байкала.

После посещения музея поднимемся на камень Черского, откуда открывается панорама на Байкал и исток реки Ангары – единственной реки, вытекающей из озера.

Далее нас ждет переезд в поселок Сахюрта в проливе Малое море.

По пути заедем в кафе и попробуем бурятские бузы (позы) – местную разновидность мант.

А после размещения на базе отдыха устроим знакомство и поделимся своими ожиданиями от этого путешествия.

Автобус: 400 км. Пешком: 3 км.