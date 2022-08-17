Зимний Байкал на велосипедах

Особенность этого маршрута в том, что пять из восьми дней мы проедем

5
3 отзыва
Особенность этого маршрута в том, что пять из восьми дней мы проедем по Байкалу на велосипедах! Да, прямо по льду! Да, прямо на велосипедах! Это ни с чем не сравнимое чувство полета и свободы, Вы запомните его на всю жизнь.

Нас ждёт таинственный и величественный остров Ольхон с буддистскими святынями и местами силы, сказочные ледяные гроты, умопомрачительные рассветы и закаты, переплетение трещин и пузырьки в толще кристально чистого льда. Мы окажемся в фантастическом царстве сибирской зимы!
Зимний Байкал на велосипедах
Зимний Байкал на велосипедах
Зимний Байкал на велосипедах
Зимний Байкал на велосипедах
Зимний Байкал на велосипедах
Зимний Байкал на велосипедах
Зимний Байкал на велосипедах
Зимний Байкал на велосипедах
Зимний Байкал на велосипедах
Зимний Байкал на велосипедах
Зимний Байкал на велосипедах
Зимний Байкал на велосипедах
Зимний Байкал на велосипедах
Зимний Байкал на велосипедах
Зимний Байкал на велосипедах
Зимний Байкал на велосипедах
Ближайшие даты:
18
фев
4
мар

Что вас ожидает 🤩

Поцелуй Байкала
Поцелуй Байкала
Научимся готовить самый красивый и вкусный коктейль
Рассвет в Узурах
Рассвет в Узурах
Увидим невероятной красоты рассветы на Байкале
Шипованные велосипеды
Шипованные велосипеды
Помчимся на велосипедах прямо льду Байкала!
Остров Огой
Остров Огой
Посетим удивительно красивый остров на Малом море
Покатушки на УАЗиках
Покатушки на УАЗиках
Проедем по федеральной ледовой трассе Байкала

Программа тура по дням

1 день

Встреча в Иркутске и трансфер на Ольхон

Встречаемся в аэропорту Иркутска в 12:00 (по местному времени).

Перекус, легкая разминка и скорее садимся в трансфер, который отвезет нас к самому большому пресноводному озеру мира, Байкалу.

По пути пообедаем в бурятском кафе, где можно попробовать вкуснейшие блюда сибирской кухни: бурятские позы и бухлер.

Следующая остановка – Тажеранская степь, уникальный природный комплекс, известный своими наскальными рисунками и следами проживания древнейшей цивилизации – курыкан.

Прогуляемся по степи и продолжим путь, нас ждет первый выезд на лед прямо на автобусе!

Едем по федеральной трассе, проложенной по льду.

Это официальная дорога со знаками и разделением полос, безопасность которой обеспечивает МЧС.

Вечером приезжаем в Хужир и заселяемся на базу (номера 2х и 3х-местные, с удобствами).

Переезд на машине 300 км.

Встреча в Иркутске и трансфер на ОльхонВстреча в Иркутске и трансфер на ОльхонВстреча в Иркутске и трансфер на ОльхонВстреча в Иркутске и трансфер на Ольхон
2 день

Первый переезд по льду на велосипедах

Первый переезд по льду на железных конях.

Шипованная резина поможет уверенно чувствовать себя на льду, поэтому мы смело отправляемся в путь.

С собой – всё самое необходимое на ближайшие 3 дня, остальные вещи можно оставить на базе.

Сегодня мы пересечем пролив Малое Море по льду и окажемся на материке, а по пути исследуем остров Замогой.

Наша цель – турбаза Ольтрек, нас ждет вкусный ужин, приготовленный поварами к нашему приезду.

Размещение по 2 человека, с удобствами.

Переезд на велосипедах около 30 км.

Первый переезд по льду на велосипедахПервый переезд по льду на велосипедахПервый переезд по льду на велосипедахПервый переезд по льду на велосипедах
3 день

Остров Огой и ступа Просветления

Повара уже приготовили завтрак, и после трапезы мы снова отправляемся в путь: сегодня нас ждёт потрясающе живописный остров Огой.

Загадаем желание у буддистской Ступы Просветления и поедем дальше.

По пути много красивого льда, сможем устроить фотосессию.

Вечером на базе для нас приготовят вкуснейший ужин и затопят жаркую баню.

Хорошенечко отдохнем и отправимся спать, сегодня был прекрасный день!

Размещение в домах по 3-4 человека, в каждом доме есть веранда с видом на озеро Байкал, удобства в отдельном корпусе.

Переезд на велосипедах около 20 км.

Остров Огой и ступа ПросветленияОстров Огой и ступа ПросветленияОстров Огой и ступа ПросветленияОстров Огой и ступа ПросветленияОстров Огой и ступа Просветления
4 день

Переезд на велосипедах в Хужир

Непростой день!

Нам предстоит долгий переезд до поселка Хужир, поэтому просыпаемся пораньше.

Как хорошо, что повара уже приготовили завтрак, и нам остаётся только собраться.

Сегодня будет ветрено: мы покидаем ущелье буйных ветров, долину реки Сарма.

Именно здесь формируется сильнейший ветер Сарма, скорость которого иногда достигает до 60 метров в секунду.

Зато из-за ветра на этом участке практически никогда не задерживается снег, и лёд всегда очень прозрачный и чистый!

Чем дальше от берега, тем насыщеннее цвет и сложнее структура байкальского льда.

Это ни с чем не сравнимое ощущение, когда вместо привычной дороги под колёсами такой космос!

Наслаждаемся дорогой, рассматриваем узоры под колёсами и к вечеру приезжаем в Хужир.

Если успеем, встретим самый красивый в мире закат у скалы Шаманка.

Ночуем в уже знакомом гостевом доме (номера 2х и 3х-местные, с удобствами)

Переезд на велосипедах около 40 км.

Переезд на велосипедах в ХужирПереезд на велосипедах в ХужирПереезд на велосипедах в ХужирПереезд на велосипедах в Хужир
5 день

Переезд на велосипедах в Узуры

Самый сложный день!

Просыпаемся рано, сами готовим завтрак и, как только рассветет, отправляемся в путь.

Сегодня наша цель – посёлок Узуры на восточном побережье Ольхона.

Чем дальше мы продвигаемся вдоль острова на север, тем сильнее меняются рельефы, берега становятся обрывистыми, вокруг вырастают могучие скалы.

Исследуем их!

По пути находится впечатляющая скала Три Брата, про которую сложено много легенд, а в самой северной точке Ольхона ожидает одна из главных целей нашего путешествия – мыс Хобой.

Из-за слишком крутых обрывов попасть сюда с острова невозможно, поэтому наслаждаться видом Хобоя можно только с воды, а еще лучше – со льда!

Тем более, что зимой, в ледяных украшениях, он приобретает поистине сказочный вид.

Не упустим возможность изучить окрестные ледяные гроты, скалы, торосы и живописнейшие трещины.

Ночевка в Узурах, условия самые простые, звезд нет (кроме тех, что на небе).

Размещение по 2-3 человека, отопление печное, удобства на улице.

Переезд на велосипедах около 50 км.

Переезд на велосипедах в УзурыПереезд на велосипедах в УзурыПереезд на велосипедах в УзурыПереезд на велосипедах в Узуры
6 день

День отдыха в Узурах. Прогулки и баня

Заслуженный отдых!

Мы находимся в самой отдаленной точке острова Ольхон, и сегодня никуда не спешим.

Пейзажи поражают воображение, а уникальная атмосфера этих мест позволяет почувствовать Байкал с другой, особенной стороны.

Это самая уединенная локация на маршруте (а возможно и на Байкале).

Здесь нет других туристов, да и вообще людей – кроме нас только смотрители метеостанции, лед, тишина и бесконечные просторы.

Потрясающее место!

Надеемся, вы полюбите его так же, как мы.

Когда восстановим силы, отдохнем и выспимся, сходим на поклон к Хранителю Байкала и по желанию прогуляемся на Скалу Любви.

Вечером приготовим ужин, устроим посиделки с настольными играми и попаримся в баньке.

День отдыха в Узурах. Прогулки и баняДень отдыха в Узурах. Прогулки и баняДень отдыха в Узурах. Прогулки и баняДень отдыха в Узурах. Прогулки и баня
7 день

Переезд в Хужир. Прощание с велосипедами и трансфер в Сахюрту

Невероятное место!

Чтобы прочувствовать его сполна, мы предлагаем всем желающим проснуться до рассвета и в темноте, при свете фонариков, забраться на гору, расположенную рядом с турбазой.

Высота всего 200 метров, зато какой вид открывается с вершины!

Невероятная панорама Большого Байкала и – цель нашей маленькой вылазки – потрясающий рассвет!

После завтрака отправимся обратно в Хужир, но на этот раз не по льду, а по острову.

Живописная дорога порадует затяжными подъемами и крутыми спусками.

По приезду в Хужир прощаемся с нашими железными конями, обедаем в кафе, и на трансфере отправляемся в поселок Сахюрта.

Заселение по 2-3 человека, удобства на улице, отопление печное.

Переезд на велосипедах около 35 км и на машине около 50 км.

Переезд в Хужир. Прощание с велосипедами и трансфер в СахюртуПереезд в Хужир. Прощание с велосипедами и трансфер в СахюртуПереезд в Хужир. Прощание с велосипедами и трансфер в СахюртуПереезд в Хужир. Прощание с велосипедами и трансфер в Сахюрту
8 день

Прогулки. Катание на коньках и баня

Последний день на Байкале.

Сегодня нас ждет пешая прогулка через пролив "Ольхонские ворота" на мыс «Кобылья Голова».

При желании, можно будет взять в прокате коньки, чтобы не только походить, но и немного покататься по льду.

Сделав тысячи фотографий, поднимемся на Гору Грешников с потрясающим видом.

Здесь можно загадать желание и очиститься от своих грехов.

Отсюда Сахюрта, Пролив, Большое и Малое море – всё как на ладони!

В завершение прогулки научимся готовить традиционный коктейль "Поцелуй Байкала", и отметим им прекрасную поездку.

Мысленно прощаемся с Байкалом, пытаемся осознать полученный опыт и весь пройденный путь.

Вечером жаркая баня и праздничный ужин.

Пешая прогулка около 20 км.

Прогулки. Катание на коньках и баняПрогулки. Катание на коньках и баняПрогулки. Катание на коньках и баняПрогулки. Катание на коньках и баня
9 день

Трансфер в Иркутск и завершение маршрута

Ранним утром переезд в Иркутск.

Заканчиваем маршрут у здания аэропорта в 12:00, на обратную дорогу нам подходят любые рейсы после этого времени.

Проживание

Тур предусматривает проживание на туристических базах.

Варианты проживания

Туристические базы по маршруту

8 ночей

Уровень комфорта на разных базах отличается. Мы сменим несколько локаций, каждая по-своему уникальна. Большинство ночевок будет в благоустроенных домах, размещение по 2-3 человека, на этаже теплый душ и туалет. Но одна ночевка особенная. Это Узуры, самое отдаленное и дикое место на Ольхоне, мало кому удается там побывать. Размещение в деревенских домах, условия самые простые. Вместо душа – баня, туалет – на улице. Отапливаются дома печками, дрова в которые мы будем подбрасывать сами. Готовность к таким бытовым открытиям окупается самыми яркими впечатлениями от настоящего Байкала. Поверьте, оно того стоит.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Прокат велосипедов с шипованной резиной (на них удобно по льду!)
  • Рем. набор для велосипедов
  • Прокат ледоходов (шипованные накладки на обувь для безопасных прогулок)
  • Все запланированные трансферы на маршруте
  • Разрешение на посещение нац. парка
  • 8 ночей на теплых турбазах (посетим 5 уникальных локаций, чтобы увидеть разный Байкал)
  • Вкусное трехразовое питание и перекусы
  • Всё необходимое групповое оборудование: горелки, газ, аптечка
  • Жаркая баня на дровах 2 раза за поход
  • Медицинская страховка от НС
  • Услуги опытных инструкторов
  • Приятный сувенир от клуба
Что не входит
  • Авиа- или ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Личные вещи по списку
  • Прокат коньков для покатушек в день отдыха (по желанию, 400 руб.)
  • Любые расходы, связанные с вынужденным изменением программы и форс-мажорами
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Снаряжение:

  • подпопник (пендаль, хоба, пенозад, сидушка туристическая);
  • фонарик налобный светодиодный;
  • рюкзак/спортивная сумка/чемодан;
  • горнолыжная маска/очки;
  • бэкпэкерский рюкзак (35-45 литров);

Одежда:

  • одежда для сна;
  • штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё);
  • штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые);
  • носки или термоноски;
  • шерстяные носки;
  • термофутболка;
  • теплая флисовая кофта с горловиной (плотный шерстяной свитер);
  • куртка непродуваемая и непромокаемая (штормовка/мембрана/горнолыжная);
  • пуховик (теплая куртка);
  • перчатки;
  • варежки или перчатки теплые и непромокаемые (горнолыжные, Gore-Tex);
  • шарф;
  • шапка теплая;
  • зимняя обувь;
  • тапочки;

Личные вещи:

  • документы, деньги;
  • термос (1л.);
  • туалетная бумага;
  • индивидуальная аптечка;
  • солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
  • предметы личной гигиены;
  • банное.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли скидки в туре?

Стоимость тура для детей от 12 до 17 лет – 49 900 рублей (не суммируется с другими скидками).

Для компаний от 4х человек, скидка каждому – 2 000 рублей (не суммируется с другими скидками).

Скидка для доноров – 1 000 рублей (необходима справка о сдаче крови).

Во сколько встреча в первый день тура?

Встречаемся в аэропорту Иркутска в первый день в 12:00 (по местному времени). Можно добираться любым рейсом из любого города, главное быть в назначенном месте в назначенное время.

Как правильно подобрать экипировку?

Правильно подобранная экипировка – залог вашего хорошего настроения и комфорта на маршруте! 5 из 9 дней мы будем передвигаться на велосипеде. С собой везем необходимый запас вещей на 1-2 ночи (умывальные принадлежности, запасные носки-трусы, одежда для сна) + личный перекус (выдадим) и термос (свой). Днем, когда будет тепло, туда же будем убирать пуховик. Не забудьте штурмовой рюкзак на 35-45 литров, обычно такого объема достаточно, чтобы всё поместилось. При желании можно взять с собой велорюкзак (штаны), тогда предупредите нас об этом в предпоходной анкете, мы подготовим для вас велосипед с багажником. При большом желании такой велорюкзак (штаны) можно сначала взять в прокат у нас, а потом ну вы поняли – анкета, багажник:)
Остальные ваши вещи будут ждать нас на базе, куда мы будем возвращаться каждые 2 дня. Они могут быть хоть в чемодане, главное чтобы всё поместилось, а форма и размер не имеют значения. Главное – возьмите побольше теплых вещей, в Сибири зимой очень холодно. По вечерам нужно одеваться максимально тепло, чтобы не заболеть (хороший пуховик можно взять в прокате у нас), а днем будет солнечно и ветрено, не забудьте солнцезащитный крем и гигиеническую помаду и жирненький крем на вечер.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
17 авг 2022
Все отлично, претензий нет!
А
16 авг 2022
Организаторам спасибо за открытость.
Все случилось, доставили из АЭРОПОРТА на такси до основной группы.
Н
12 авг 2022
Хочу выгразить огромную благодарность турклубу за организацию данного тура. Родителям с детьми такие туры очень актуальны! Пожалуйста, делайте их побольше!) Организация тура превзошла мои ожидания. Транспорт - на высоте, автобусы очень комфортабельные, при этом всегда чистые. Водители аккуратные и доброжелательные. Турбазы выбраны очень неплохие при имеющихся ограничениях по цене. Самая лучшая была в Чемале. Инструкторы - огромное им спасибо, просто замечательные. Особенно приятно, что серьезный подход у клуба и инструкторов в отношении безопасности. Всегда в любом месте с собой аптечка - полный набор. Всегда есть замыкающий - а это очень важно. Всегда готовы помочь и по максимуму учесть пожелания всех.
Детям понравился тур очень - сын долго плакал, что он закончился. Дочь сказала, что ей понравилось всё! Следующим летом хочется только на Алтай и только с вами. Спасибо огромное!

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