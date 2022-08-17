1 день

Встреча в Иркутске и трансфер на Ольхон

Встречаемся в аэропорту Иркутска в 12:00 (по местному времени).

Перекус, легкая разминка и скорее садимся в трансфер, который отвезет нас к самому большому пресноводному озеру мира, Байкалу.

По пути пообедаем в бурятском кафе, где можно попробовать вкуснейшие блюда сибирской кухни: бурятские позы и бухлер.

Следующая остановка – Тажеранская степь, уникальный природный комплекс, известный своими наскальными рисунками и следами проживания древнейшей цивилизации – курыкан.

Прогуляемся по степи и продолжим путь, нас ждет первый выезд на лед прямо на автобусе!

Едем по федеральной трассе, проложенной по льду.

Это официальная дорога со знаками и разделением полос, безопасность которой обеспечивает МЧС.

Вечером приезжаем в Хужир и заселяемся на базу (номера 2х и 3х-местные, с удобствами).

Переезд на машине 300 км.