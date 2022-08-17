Встречаемся в аэропорту Иркутска в 12:00 (по местному времени).
Перекус, легкая разминка и скорее садимся в трансфер, который отвезет нас к самому большому пресноводному озеру мира, Байкалу.
По пути пообедаем в бурятском кафе, где можно попробовать вкуснейшие блюда сибирской кухни: бурятские позы и бухлер.
Следующая остановка – Тажеранская степь, уникальный природный комплекс, известный своими наскальными рисунками и следами проживания древнейшей цивилизации – курыкан.
Прогуляемся по степи и продолжим путь, нас ждет первый выезд на лед прямо на автобусе!
Едем по федеральной трассе, проложенной по льду.
Это официальная дорога со знаками и разделением полос, безопасность которой обеспечивает МЧС.
Вечером приезжаем в Хужир и заселяемся на базу (номера 2х и 3х-местные, с удобствами).
Переезд на машине 300 км.
Первый переезд по льду на железных конях.
Шипованная резина поможет уверенно чувствовать себя на льду, поэтому мы смело отправляемся в путь.
С собой – всё самое необходимое на ближайшие 3 дня, остальные вещи можно оставить на базе.
Сегодня мы пересечем пролив Малое Море по льду и окажемся на материке, а по пути исследуем остров Замогой.
Наша цель – турбаза Ольтрек, нас ждет вкусный ужин, приготовленный поварами к нашему приезду.
Размещение по 2 человека, с удобствами.
Переезд на велосипедах около 30 км.
Повара уже приготовили завтрак, и после трапезы мы снова отправляемся в путь: сегодня нас ждёт потрясающе живописный остров Огой.
Загадаем желание у буддистской Ступы Просветления и поедем дальше.
По пути много красивого льда, сможем устроить фотосессию.
Вечером на базе для нас приготовят вкуснейший ужин и затопят жаркую баню.
Хорошенечко отдохнем и отправимся спать, сегодня был прекрасный день!
Размещение в домах по 3-4 человека, в каждом доме есть веранда с видом на озеро Байкал, удобства в отдельном корпусе.
Переезд на велосипедах около 20 км.
Непростой день!
Нам предстоит долгий переезд до поселка Хужир, поэтому просыпаемся пораньше.
Как хорошо, что повара уже приготовили завтрак, и нам остаётся только собраться.
Сегодня будет ветрено: мы покидаем ущелье буйных ветров, долину реки Сарма.
Именно здесь формируется сильнейший ветер Сарма, скорость которого иногда достигает до 60 метров в секунду.
Зато из-за ветра на этом участке практически никогда не задерживается снег, и лёд всегда очень прозрачный и чистый!
Чем дальше от берега, тем насыщеннее цвет и сложнее структура байкальского льда.
Это ни с чем не сравнимое ощущение, когда вместо привычной дороги под колёсами такой космос!
Наслаждаемся дорогой, рассматриваем узоры под колёсами и к вечеру приезжаем в Хужир.
Если успеем, встретим самый красивый в мире закат у скалы Шаманка.
Ночуем в уже знакомом гостевом доме (номера 2х и 3х-местные, с удобствами)
Переезд на велосипедах около 40 км.
Самый сложный день!
Просыпаемся рано, сами готовим завтрак и, как только рассветет, отправляемся в путь.
Сегодня наша цель – посёлок Узуры на восточном побережье Ольхона.
Чем дальше мы продвигаемся вдоль острова на север, тем сильнее меняются рельефы, берега становятся обрывистыми, вокруг вырастают могучие скалы.
Исследуем их!
По пути находится впечатляющая скала Три Брата, про которую сложено много легенд, а в самой северной точке Ольхона ожидает одна из главных целей нашего путешествия – мыс Хобой.
Из-за слишком крутых обрывов попасть сюда с острова невозможно, поэтому наслаждаться видом Хобоя можно только с воды, а еще лучше – со льда!
Тем более, что зимой, в ледяных украшениях, он приобретает поистине сказочный вид.
Не упустим возможность изучить окрестные ледяные гроты, скалы, торосы и живописнейшие трещины.
Ночевка в Узурах, условия самые простые, звезд нет (кроме тех, что на небе).
Размещение по 2-3 человека, отопление печное, удобства на улице.
Переезд на велосипедах около 50 км.
Заслуженный отдых!
Мы находимся в самой отдаленной точке острова Ольхон, и сегодня никуда не спешим.
Пейзажи поражают воображение, а уникальная атмосфера этих мест позволяет почувствовать Байкал с другой, особенной стороны.
Это самая уединенная локация на маршруте (а возможно и на Байкале).
Здесь нет других туристов, да и вообще людей – кроме нас только смотрители метеостанции, лед, тишина и бесконечные просторы.
Потрясающее место!
Надеемся, вы полюбите его так же, как мы.
Когда восстановим силы, отдохнем и выспимся, сходим на поклон к Хранителю Байкала и по желанию прогуляемся на Скалу Любви.
Вечером приготовим ужин, устроим посиделки с настольными играми и попаримся в баньке.
Невероятное место!
Чтобы прочувствовать его сполна, мы предлагаем всем желающим проснуться до рассвета и в темноте, при свете фонариков, забраться на гору, расположенную рядом с турбазой.
Высота всего 200 метров, зато какой вид открывается с вершины!
Невероятная панорама Большого Байкала и – цель нашей маленькой вылазки – потрясающий рассвет!
После завтрака отправимся обратно в Хужир, но на этот раз не по льду, а по острову.
Живописная дорога порадует затяжными подъемами и крутыми спусками.
По приезду в Хужир прощаемся с нашими железными конями, обедаем в кафе, и на трансфере отправляемся в поселок Сахюрта.
Заселение по 2-3 человека, удобства на улице, отопление печное.
Переезд на велосипедах около 35 км и на машине около 50 км.
Последний день на Байкале.
Сегодня нас ждет пешая прогулка через пролив "Ольхонские ворота" на мыс «Кобылья Голова».
При желании, можно будет взять в прокате коньки, чтобы не только походить, но и немного покататься по льду.
Сделав тысячи фотографий, поднимемся на Гору Грешников с потрясающим видом.
Здесь можно загадать желание и очиститься от своих грехов.
Отсюда Сахюрта, Пролив, Большое и Малое море – всё как на ладони!
В завершение прогулки научимся готовить традиционный коктейль "Поцелуй Байкала", и отметим им прекрасную поездку.
Мысленно прощаемся с Байкалом, пытаемся осознать полученный опыт и весь пройденный путь.
Вечером жаркая баня и праздничный ужин.
Пешая прогулка около 20 км.
Ранним утром переезд в Иркутск.
Заканчиваем маршрут у здания аэропорта в 12:00, на обратную дорогу нам подходят любые рейсы после этого времени.
Тур предусматривает проживание на туристических базах.
Уровень комфорта на разных базах отличается. Мы сменим несколько локаций, каждая по-своему уникальна. Большинство ночевок будет в благоустроенных домах, размещение по 2-3 человека, на этаже теплый душ и туалет. Но одна ночевка особенная. Это Узуры, самое отдаленное и дикое место на Ольхоне, мало кому удается там побывать. Размещение в деревенских домах, условия самые простые. Вместо душа – баня, туалет – на улице. Отапливаются дома печками, дрова в которые мы будем подбрасывать сами. Готовность к таким бытовым открытиям окупается самыми яркими впечатлениями от настоящего Байкала. Поверьте, оно того стоит.
Снаряжение:
Одежда:
Личные вещи:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Стоимость тура для детей от 12 до 17 лет – 49 900 рублей (не суммируется с другими скидками).
Для компаний от 4х человек, скидка каждому – 2 000 рублей (не суммируется с другими скидками).
Скидка для доноров – 1 000 рублей (необходима справка о сдаче крови).
Встречаемся в аэропорту Иркутска в первый день в 12:00 (по местному времени). Можно добираться любым рейсом из любого города, главное быть в назначенном месте в назначенное время.
Правильно подобранная экипировка – залог вашего хорошего настроения и комфорта на маршруте! 5 из 9 дней мы будем передвигаться на велосипеде. С собой везем необходимый запас вещей на 1-2 ночи (умывальные принадлежности, запасные носки-трусы, одежда для сна) + личный перекус (выдадим) и термос (свой). Днем, когда будет тепло, туда же будем убирать пуховик. Не забудьте штурмовой рюкзак на 35-45 литров, обычно такого объема достаточно, чтобы всё поместилось. При желании можно взять с собой велорюкзак (штаны), тогда предупредите нас об этом в предпоходной анкете, мы подготовим для вас велосипед с багажником. При большом желании такой велорюкзак (штаны) можно сначала взять в прокат у нас, а потом ну вы поняли – анкета, багажник:)
Остальные ваши вещи будут ждать нас на базе, куда мы будем возвращаться каждые 2 дня. Они могут быть хоть в чемодане, главное чтобы всё поместилось, а форма и размер не имеют значения. Главное – возьмите побольше теплых вещей, в Сибири зимой очень холодно. По вечерам нужно одеваться максимально тепло, чтобы не заболеть (хороший пуховик можно взять в прокате у нас), а днем будет солнечно и ветрено, не забудьте солнцезащитный крем и гигиеническую помаду и жирненький крем на вечер.