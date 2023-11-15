Бескрайние просторы, заснеженные горы и, конечно же, кристально чистый и звонкий байкальский лед! Мы составили программу тура таким образом, чтобы она была интересна всей семье.
Это путешествие – удивительная возможность не только увидеть лёд Байкала, но и показать его своим детям.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Иркутск - Тальцы - Листвянка
Встречаемся в городе Иркутск.
Как только вся команда будет в сборе, начнем наше путешествие!
Приключение начинается с посещения музея деревянного зодчества под открытым небом «Тальцы».
Прогуляемся по улочкам комплекса, зайдем в деревянные дома и юрты местных жителей.
Познакомимся с культурой коренных народов Прибайкалья ‒ бурятов, эвенков и тофаларов.
Дети будут в восторге от катания на местных санках.
Здесь же и пообедаем в чайной, где попробуем фирменный сбитень из мёда и трав.
Далее нас ждет переезд в поселок Листвянка, размещение на базе отдыха и ужин.
Автобус: 70 км. Пешком: до 3 км. Проживание: турбаза. Питание: обед, ужин.
Листвянка (камень Черского, музей Байкала)
Сегодня после завтрака отправляемся на камень Черского – самую высокую точку посёлка Листвянка.
Оттуда открывается потрясающий вид на исток реки Ангара и Шаман-камень – локаций, крепко связанных с местным фольклором.
Кресельный подъёмник на камень Черского станет отдельным видом развлечения для всей семьи.
Единственная в регионе канатная дорога порадует захватывающими видами.
Наверху будет возможность согреться в кафе и сделать множество красивых фотографий.
После горячего чая и перекуса поиграем на свежем воздухе и подурачимся.
Поваляемся в снегу, слепим большущего снеговика, а затем пойдем греться в музей Байкала.
Здесь переоденемся в сухие вещи и понаблюдаем за нерпами.
Любознательность, дружелюбие и милые мордочки этих тюленей заставят светиться глаза не только детей, но и взрослых.
Дальше нас ждет виртуальное погружение в батискафе на самое дно Байкала.
А главные смельчаки увидят в микроскоп жителей озера, обитающих в чистейшей воде.
После экскурсии возвращаемся на базу.
Пешком: до 3 км. Проживание: турбаза. Питание: завтрак.
Листвянка - Байкальский центр ездового спорта - Хужир - мыс Бурхан (скала Шаманка) - Хужир
Сегодня нас ждет ещё одна приятная встреча с животными.
Мы познакомимся с байкальскими хаски, которые выведены в этих краях.
Хозяева ездовых собак проведут экскурсию и расскажут историю ездового спорта.
Здесь же можно примерить жизнь каюра (погонщика) и порадовать детей поездкой на собачьей упряжке (оплачивается отдельно).
После посещения питомника отправимся до посёлка Хужир (360 км) – столицы острова Ольхон.
По пути пересечем Приморский хребет и таинственные Тажеранские степи.
На остров Ольхон совершим переправу прямо по льду, это официальная ледовая переправа.
Дорога проходит вдоль залива Малое море, в котором расположено много различных островов причудливой формы.
По прибытии – размещение на базе отдыха, а затем долгожданный и волнительный выход на лёд.
Посетим мыс Бурхан, на котором находится знаменитая скала Шаманка.
Шаман-скала, одна из девяти святынь Азии, стала своего рода визитной карточкой озера, одним из самых узнаваемых образов Байкала.
Её размеры поражают.
А легенды, которые окутывают некогда закрытую для входа скалу, надолго останутся в памяти.
В Хужире можно взять коньки в прокат (оплачивается отдельно), так что сегодня каждый получит возможность прокатиться по самому большому катку мира.
Сделаем потрясающие фотографии прибрежных скал и ледяных образований в свете закатного солнца.
Автобус: 360 км + переправа на хивусах. Пешком: 1-2 км. Проживание: турбаза. Питание: завтрак.
Хужир - мыс Хобой - Хужир
Сегодня мы совершим экскурсию на мыс Хобой.
Очередным весёлым приключением окажется поездка на УАЗиках по ухабистой дороге.
Мыс Хобой расположен в самой широкой части Байкала, где расстояние от берега до берега составляет почти 80 километров.
Сам мыс – плоская каменная плита, напоминающая формой клык зверя.
Хобой в переводе с бурятского – клык, коренной зуб.
Это необычайно живописное место острова Ольхон.
Одна из главных особенностей мыса – следы эрозии.
Свирепый байкальский ветер, палящее солнце, а также штормовые волны немалой высоты проточили в камне множество сквозных отверстий.
Одно из таких – в скале Дева – размером в рост взрослого человека.
С вершины мыса Хобой открываются невероятной красоты виды на Байкальский хребет, его естественное продолжение.
На поднимающееся из воды Ушканьи острова, на мыс Рытый и на Баргузинский залив.
Внедорожный автотранспорт: 80 км. Проживание: турбаза. Питание: завтрак, обед (уха из омуля).
Хужир - Иркутск
После завтрака соберём вещи и отправимся в обратный путь – в город Иркутск.
Нас ждёт долгая дорога, скрасит которую общение с участниками тура, ставшими уже совсем родными.
Обратные билеты рекомендуем брать на 18:00 и позже.
Автобус: 250 км. Питание: завтрак.
Проживание
Тур предусматривает проживание на турбазах в Листвянке и в Хужире (о. Ольхон).
Варианты проживания
База отдыха в п. Хужир
Проживание на турбазах, 2-4-х местное размещение (односпальные кровати), туалет и душ на этаже или в номере.
База отдыха в Листвянке
Проживание на турбазах, 2-4-х местное размещение (односпальные кровати), туалет и душ на этаже или в номере.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер г. Иркутск – этнопарк “Тальцы” – пос. Листвянка, пос. Листвянка – Байкальский центр ездового спорта – пос. Сахюрта, пос. Сахюрта – г. Иркутск на микроавтобусе туристического класса
- Экскурсия на мыс Хобой на автотранспорте повышенной проходимости
- Проживание на турбазах во время тура (2 ночи в Листвянке, 2 ночи в Хужире)
- Завтраки на турбазах (с 2-го дня)
- Обеды во время экскурсий (в этнопарке “Тальцы”и на мысе Хобой)
- Инструкторское сопровождение
- Разрешение на посещение заповедника
- Посещение музея Байкала и виртуальное погружение на дно Байкала
- Подъем на канатной дороге до смотровой площадки “Камень Черского”
- Посещение этнопарка “Тальцы”
- Посещение питомника хаски и чаепитие в типи
- Групповая аптечка
- Консультации по подбору одежды, покупке билетов
- Фирменный бафф
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
- Обеды и ужины в кафе (500-600 рублей за прием пищи)
- Питание во время переезда на автобусе
- Прокат коньков и велосипедов (рекомендуем взять свои коньки)
- Катание на собачьей упряжке (по желанию)
- Услуги горнолыжного комплекса Истленд (по желанию).
- Страховка от н/с
- Чаевые гиду
- Место начала и завершения?
- Иркутск
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Зимой на Байкале может быть от -10 до -30, поэтому важно взять с собой теплые вещи.
- снаряжение:
- небольшой рюкзак 15-20 л для прогулок;
- коньки (в Хужире вы сможете взять коньки в прокат, а мы рекомендуем вам взять коньки с собой);
- хоба (подпопник);
- очки от солнца (маска горнолыжная);
- одежда и обувь:
- ботинки теплые зимние;
- штаны ветрозащитные, утепленные (комбинезон);
- куртка утепленная (пуховик, горнолыжная);
- шапка утепленная, теплый бафф;
- балаклава (маска ветрозащитная);
- варежки утепленные, ветрозащитные (перчатки горнолыжные);
- носки теплые (шерстяные, синтетические) и х/б (по 2 пары);
- кофта утепленная (флисовая);
- комплект термобелья теплого;
- одежда для дома;
- тапочки;
- что взять еще:
- аптечка личная, в случае хронических заболеваний (групповая аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора);
- средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, гигиеническая помада, принадлежности для девочек и пр.);
- крем от загара;
- термос (пригодится на экскурсионных выездах);
- фотоаппарат (видеокамера);
- документы:
- паспорт;
- деньги на дополнительные расходы.
- снаряжение:
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Во сколько начинается и заканчивается маршрут?
Место и время встречи группы: 12 февраля в 8:30 на ж/д вокзале, в 9:00 в аэропорту г. Иркутск.
Обратные билеты рекомендуем брать на 18:00 и позже.
- Есть ли скидки в туре для детей?
Стоимость тура для детей до 12 лет включительно: 55 000 руб. /чел.
Стоимость тура для детей до 7 лет включительно: 47 000 руб. /чел.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что произошла такая ситуация с организацией проживания в туре. Мы передадим Ваш отзыв нашим коллегам в регионе для улучшения качества проживания. Проведем работу.
Надеемся, что несмотря на этот недочет вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России