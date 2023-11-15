Зимний Байкал. Семейное путешествие

Групповой тур на Байкале
4.7
3 отзыва
Зимний Байкал невероятно красив, гармоничен и удивителен.

Бескрайние просторы, заснеженные горы и, конечно же, кристально чистый и звонкий байкальский лед! Мы составили программу тура таким образом, чтобы она была интересна всей семье.

Это путешествие – удивительная возможность не только увидеть лёд Байкала, но и показать его своим детям.
Зимний Байкал. Семейное путешествие
Зимний Байкал. Семейное путешествие
Зимний Байкал. Семейное путешествие
Зимний Байкал. Семейное путешествие
Зимний Байкал. Семейное путешествие
Зимний Байкал. Семейное путешествие
Зимний Байкал. Семейное путешествие
Зимний Байкал. Семейное путешествие
Зимний Байкал. Семейное путешествие
Зимний Байкал. Семейное путешествие
Зимний Байкал. Семейное путешествие
Зимний Байкал. Семейное путешествие
Зимний Байкал. Семейное путешествие
Зимний Байкал. Семейное путешествие
Зимний Байкал. Семейное путешествие
Зимний Байкал. Семейное путешествие
Зимний Байкал. Семейное путешествие
Зимний Байкал. Семейное путешествие
Зимний Байкал. Семейное путешествие
Ближайшие даты:
12
фев

Что вас ожидает:

Самый большой каток в мире
Самый большой каток в мире
Покатаемся на коньках по первозданно чистому байкальскому льду
Байкальские хаски
Байкальские хаски
Пообщаемся с очаровательными хаски, а по желанию покатаем детей на собачьих упряжках!
Милые нерпы
Милые нерпы
Дружелюбие и милые мордочки этих тюленей заставят светиться глаза не только детей, но и взрослых
Канатная дорога
Канатная дорога
Отдельным видом развлечения для всей семьи станет подъем на камень Черского с потрясающими видами

Программа тура по дням

1 день

Иркутск - Тальцы - Листвянка

Встречаемся в городе Иркутск.

Как только вся команда будет в сборе, начнем наше путешествие!

Приключение начинается с посещения музея деревянного зодчества под открытым небом «Тальцы».

Прогуляемся по улочкам комплекса, зайдем в деревянные дома и юрты местных жителей.

Познакомимся с культурой коренных народов Прибайкалья ‒ бурятов, эвенков и тофаларов.

Дети будут в восторге от катания на местных санках.

Здесь же и пообедаем в чайной, где попробуем фирменный сбитень из мёда и трав.

Далее нас ждет переезд в поселок Листвянка, размещение на базе отдыха и ужин.

Автобус: 70 км. Пешком: до 3 км. Проживание: турбаза. Питание: обед, ужин.

Иркутск - Тальцы - ЛиствянкаИркутск - Тальцы - ЛиствянкаИркутск - Тальцы - Листвянка
2 день

Листвянка (камень Черского, музей Байкала)

Сегодня после завтрака отправляемся на камень Черского – самую высокую точку посёлка Листвянка.

Оттуда открывается потрясающий вид на исток реки Ангара и Шаман-камень – локаций, крепко связанных с местным фольклором.

Кресельный подъёмник на камень Черского станет отдельным видом развлечения для всей семьи.

Единственная в регионе канатная дорога порадует захватывающими видами.

Наверху будет возможность согреться в кафе и сделать множество красивых фотографий.

После горячего чая и перекуса поиграем на свежем воздухе и подурачимся.

Поваляемся в снегу, слепим большущего снеговика, а затем пойдем греться в музей Байкала.

Здесь переоденемся в сухие вещи и понаблюдаем за нерпами.

Любознательность, дружелюбие и милые мордочки этих тюленей заставят светиться глаза не только детей, но и взрослых.

Дальше нас ждет виртуальное погружение в батискафе на самое дно Байкала.

А главные смельчаки увидят в микроскоп жителей озера, обитающих в чистейшей воде.

После экскурсии возвращаемся на базу.

Пешком: до 3 км. Проживание: турбаза. Питание: завтрак.

Листвянка (камень Черского, музей Байкала)Листвянка (камень Черского, музей Байкала)Листвянка (камень Черского, музей Байкала)Листвянка (камень Черского, музей Байкала)
3 день

Листвянка - Байкальский центр ездового спорта - Хужир - мыс Бурхан (скала Шаманка) - Хужир

Сегодня нас ждет ещё одна приятная встреча с животными.

Мы познакомимся с байкальскими хаски, которые выведены в этих краях.

Хозяева ездовых собак проведут экскурсию и расскажут историю ездового спорта.

Здесь же можно примерить жизнь каюра (погонщика) и порадовать детей поездкой на собачьей упряжке (оплачивается отдельно).

После посещения питомника отправимся до посёлка Хужир (360 км) – столицы острова Ольхон.

По пути пересечем Приморский хребет и таинственные Тажеранские степи.

На остров Ольхон совершим переправу прямо по льду, это официальная ледовая переправа.

Дорога проходит вдоль залива Малое море, в котором расположено много различных островов причудливой формы.

По прибытии – размещение на базе отдыха, а затем долгожданный и волнительный выход на лёд.

Посетим мыс Бурхан, на котором находится знаменитая скала Шаманка.

Шаман-скала, одна из девяти святынь Азии, стала своего рода визитной карточкой озера, одним из самых узнаваемых образов Байкала.

Её размеры поражают.

А легенды, которые окутывают некогда закрытую для входа скалу, надолго останутся в памяти.

В Хужире можно взять коньки в прокат (оплачивается отдельно), так что сегодня каждый получит возможность прокатиться по самому большому катку мира.

Сделаем потрясающие фотографии прибрежных скал и ледяных образований в свете закатного солнца.

Автобус: 360 км + переправа на хивусах. Пешком: 1-2 км. Проживание: турбаза. Питание: завтрак.

Листвянка - Байкальский центр ездового спорта - Хужир - мыс Бурхан (скала Шаманка) - ХужирЛиствянка - Байкальский центр ездового спорта - Хужир - мыс Бурхан (скала Шаманка) - ХужирЛиствянка - Байкальский центр ездового спорта - Хужир - мыс Бурхан (скала Шаманка) - ХужирЛиствянка - Байкальский центр ездового спорта - Хужир - мыс Бурхан (скала Шаманка) - ХужирЛиствянка - Байкальский центр ездового спорта - Хужир - мыс Бурхан (скала Шаманка) - ХужирЛиствянка - Байкальский центр ездового спорта - Хужир - мыс Бурхан (скала Шаманка) - Хужир
4 день

Хужир - мыс Хобой - Хужир

Сегодня мы совершим экскурсию на мыс Хобой.

Очередным весёлым приключением окажется поездка на УАЗиках по ухабистой дороге.

Мыс Хобой расположен в самой широкой части Байкала, где расстояние от берега до берега составляет почти 80 километров.

Сам мыс – плоская каменная плита, напоминающая формой клык зверя.

Хобой в переводе с бурятского – клык, коренной зуб.

Это необычайно живописное место острова Ольхон.

Одна из главных особенностей мыса – следы эрозии.

Свирепый байкальский ветер, палящее солнце, а также штормовые волны немалой высоты проточили в камне множество сквозных отверстий.

Одно из таких – в скале Дева – размером в рост взрослого человека.

С вершины мыса Хобой открываются невероятной красоты виды на Байкальский хребет, его естественное продолжение.

На поднимающееся из воды Ушканьи острова, на мыс Рытый и на Баргузинский залив.

Внедорожный автотранспорт: 80 км. Проживание: турбаза. Питание: завтрак, обед (уха из омуля).

Хужир - мыс Хобой - ХужирХужир - мыс Хобой - ХужирХужир - мыс Хобой - ХужирХужир - мыс Хобой - ХужирХужир - мыс Хобой - ХужирХужир - мыс Хобой - Хужир
5 день

Хужир - Иркутск

После завтрака соберём вещи и отправимся в обратный путь – в город Иркутск.

Нас ждёт долгая дорога, скрасит которую общение с участниками тура, ставшими уже совсем родными.

Обратные билеты рекомендуем брать на 18:00 и позже.

Автобус: 250 км. Питание: завтрак.

Хужир - ИркутскХужир - ИркутскХужир - Иркутск

Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазах в Листвянке и в Хужире (о. Ольхон).

Варианты проживания

База отдыха в п. Хужир

2 ночи

Проживание на турбазах, 2-4-х местное размещение (односпальные кровати), туалет и душ на этаже или в номере.

База отдыха в Листвянке

2 ночи

Проживание на турбазах, 2-4-х местное размещение (односпальные кровати), туалет и душ на этаже или в номере.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер г. Иркутск – этнопарк “Тальцы” – пос. Листвянка, пос. Листвянка – Байкальский центр ездового спорта – пос. Сахюрта, пос. Сахюрта – г. Иркутск на микроавтобусе туристического класса
  • Экскурсия на мыс Хобой на автотранспорте повышенной проходимости
  • Проживание на турбазах во время тура (2 ночи в Листвянке, 2 ночи в Хужире)
  • Завтраки на турбазах (с 2-го дня)
  • Обеды во время экскурсий (в этнопарке “Тальцы”и на мысе Хобой)
  • Инструкторское сопровождение
  • Разрешение на посещение заповедника
  • Посещение музея Байкала и виртуальное погружение на дно Байкала
  • Подъем на канатной дороге до смотровой площадки “Камень Черского”
  • Посещение этнопарка “Тальцы”
  • Посещение питомника хаски и чаепитие в типи
  • Групповая аптечка
  • Консультации по подбору одежды, покупке билетов
  • Фирменный бафф
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Обеды и ужины в кафе (500-600 рублей за прием пищи)
  • Питание во время переезда на автобусе
  • Прокат коньков и велосипедов (рекомендуем взять свои коньки)
  • Катание на собачьей упряжке (по желанию)
  • Услуги горнолыжного комплекса Истленд (по желанию).
  • Страховка от н/с
  • Чаевые гиду
Место начала и завершения?
Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Зимой на Байкале может быть от -10 до -30, поэтому важно взять с собой теплые вещи.

  • снаряжение:
    • небольшой рюкзак 15-20 л для прогулок;
    • коньки (в Хужире вы сможете взять коньки в прокат, а мы рекомендуем вам взять коньки с собой);
    • хоба (подпопник);
    • очки от солнца (маска горнолыжная);
  • одежда и обувь:
    • ботинки теплые зимние;
    • штаны ветрозащитные, утепленные (комбинезон);
    • куртка утепленная (пуховик, горнолыжная);
    • шапка утепленная, теплый бафф;
    • балаклава (маска ветрозащитная);
    • варежки утепленные, ветрозащитные (перчатки горнолыжные);
    • носки теплые (шерстяные, синтетические) и х/б (по 2 пары);
    • кофта утепленная (флисовая);
    • комплект термобелья теплого;
    • одежда для дома;
    • тапочки;
  • что взять еще:
    • аптечка личная, в случае хронических заболеваний (групповая аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора);
    • средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, гигиеническая помада, принадлежности для девочек и пр.);
    • крем от загара;
    • термос (пригодится на экскурсионных выездах);
    • фотоаппарат (видеокамера);
  • документы:
    • паспорт;
    • деньги на дополнительные расходы.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Во сколько начинается и заканчивается маршрут?

Место и время встречи группы: 12 февраля в 8:30 на ж/д вокзале, в 9:00 в аэропорту г. Иркутск.

Обратные билеты рекомендуем брать на 18:00 и позже.

Есть ли скидки в туре для детей?

Стоимость тура для детей до 12 лет включительно: 55 000 руб. /чел.

Стоимость тура для детей до 7 лет включительно: 47 000 руб. /чел.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Н
15 ноя 2023
Всё хорошо, спасибо.
Л
2 ноя 2023
То, за чем я поехала, всё осуществилось… Ураааа. .
То, за чем я поехала, всё осуществилось… Ураааа. .То, за чем я поехала, всё осуществилось… Ураааа. .
М
22 авг 2023
Программа потрясающая, яркая, интересная, каждый день новые эмоции. Встретили хорошо, сбоев по программе не было, все четко. Минус за размещение в 4-х местных номерах без окна, очень портит все впечатление от поездки и настроение, а так же за непредоставление доп. услуги по возможности проживания одной без подселения. Все остальное на уровне.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Мария!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что произошла такая ситуация с организацией проживания в туре. Мы передадим Ваш отзыв нашим коллегам в регионе для улучшения качества проживания. Проведем работу.

Надеемся, что несмотря на этот недочет вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России

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