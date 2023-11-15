1 день

Иркутск - Тальцы - Листвянка

Встречаемся в городе Иркутск.

Как только вся команда будет в сборе, начнем наше путешествие!

Приключение начинается с посещения музея деревянного зодчества под открытым небом «Тальцы».

Прогуляемся по улочкам комплекса, зайдем в деревянные дома и юрты местных жителей.

Познакомимся с культурой коренных народов Прибайкалья ‒ бурятов, эвенков и тофаларов.

Дети будут в восторге от катания на местных санках.

Здесь же и пообедаем в чайной, где попробуем фирменный сбитень из мёда и трав.

Далее нас ждет переезд в поселок Листвянка, размещение на базе отдыха и ужин.

Автобус: 70 км. Пешком: до 3 км. Проживание: турбаза. Питание: обед, ужин.