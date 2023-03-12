Зимой на Байкале чувствуешь себя иначе среди живописного льда и заснеженных мысов. Вы проведете шесть дней, путешествуя по ледовой трассе и исследуя знаковые места озера.
Вместе с нами Вы побываете на острове Ольхон, пересечете Малое море, прогуляетесь по Байкальской Ривьере — бухте Песчаной.
Вместе с нами Вы побываете на острове Ольхон, пересечете Малое море, прогуляетесь по Байкальской Ривьере — бухте Песчаной.
Ближайшие даты:
11
фев
фев
Что вас ожидает:
- Озеро Байкал
- «Барисаны»
- Малое Море
- Тажеранские степи
- Священная гора Ехэ Ёрдо
- Бухта Ая
- Мыс Саган-Хушун
- Мыс Уюга
- Скалы «Три брата»
- Остров Огой
- Посёлок Листвянка
- Бухта Песчаная
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Байкал в зимнем обличии Добро пожаловать в чудесный мир Байкала! Наша экскурсия продлится шесть дней — достаточно времени, чтобы погрузиться в чудеса Байкальской природы и культуры. Мы предлагаем Вам путешествие необычного формата — по льду Байкала. Благодаря свойствам озера зимой лед превращается в настоящее произведение искусства: витиеватые узоры трещин, наледи на скалах, похожие на облака или взбитые сливки. Наш маршрут пройдет по официальной ледовой трассе. Мы увидим покрытые снегом гроты и пещеры, полюбуемся визитной карточкой Байкала — скалой Шаманка, прогуляемся по священному острову Огой и сделаем множество уникальных фотографий. Байкал прекрасен в любое время года, но приобретает особое очарование именно зимой! Даты тура: 11.02.2024 – 16.02.2024 21.02.2024 – 26.02.2024 05.03.2024 – 10.03.2024 12.03.2024 – 17.03.2024
Согласно датам тура
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер по программе
- Сопровождение гида на протяжении всего маршрута
- Питание по программе
- Проживание по программе
- Автомобильная экскурсия на мыс Хобой
- Автомобильная экскурсия на юг острова Ольхон
- Экскурсия в бухту Песчаная на хивусе
- Что не входит
- Личные расходы экскурсанта
- Место начала и завершения?
- Гостиница Ангара, Иркутск
- Когда и сколько длится?
- Когда: Согласно датам тураЭкскурсия длится около 6 днейБронировать нужно заранее, минимум за 34 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Важная информация
- Связаться для уточнения деталей бронирования можно по номерам: +7(950)111-74-03 и +7(950)067-86-36
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Николай
12 мар 2023
Посмотрели Ольхон и Байкал, остались с массой положительных эмоций. Профессионализм инструкторов впечатляет, хочется отправиться с ними еще раз. Спасибо Павлу и Наталье за замечательно проведенное время. До новых зимних встреч.
В
Валентина
22 янв 2023
С БайкалПро отправлялась на несколько туров и продолжу. Павел и Наталья надежные ребята, знают много красивых мест, с ними интересно и комфортно!!! Спасибо!!!
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Групповые
На автобусе
Зимние
Многодневные туры
Мыс Хобой
Популярные места
6-дневные туры
Тажеранские степи
Мыс Саган-Хушун
Малое Море
Природа и пейзажи
лед
Урочище Песчаное
Остров Ольхон
Остров Огой
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