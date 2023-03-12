Зимой на Байкале чувствуешь себя иначе среди живописного льда и заснеженных мысов. Вы проведете шесть дней, путешествуя по ледовой трассе и исследуя знаковые места озера. Вместе с нами Вы побываете на острове Ольхон, пересечете Малое море, прогуляетесь по Байкальской Ривьере — бухте Песчаной.

Описание

Байкал в зимнем обличии Добро пожаловать в чудесный мир Байкала! Наша экскурсия продлится шесть дней — достаточно времени, чтобы погрузиться в чудеса Байкальской природы и культуры. Мы предлагаем Вам путешествие необычного формата — по льду Байкала. Благодаря свойствам озера зимой лед превращается в настоящее произведение искусства: витиеватые узоры трещин, наледи на скалах, похожие на облака или взбитые сливки. Наш маршрут пройдет по официальной ледовой трассе. Мы увидим покрытые снегом гроты и пещеры, полюбуемся визитной карточкой Байкала — скалой Шаманка, прогуляемся по священному острову Огой и сделаем множество уникальных фотографий. Байкал прекрасен в любое время года, но приобретает особое очарование именно зимой! Даты тура: 11.02.2024 – 16.02.2024 21.02.2024 – 26.02.2024 05.03.2024 – 10.03.2024 12.03.2024 – 17.03.2024