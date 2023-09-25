Зимний мир Ольхона

Групповой тур на Байкале
5
3 отзыва
Настала зима, а вы мечтаете о положительных эмоциях? Тогда тур Зимний мир Ольхона специально для вас! Вас ждёт первозданная природа, аутентичная культура местных жителей, волнительное вдохновение для достижения новых вершин и миллион неповторимых кадров. Также в этой поездке вы увидите главное чудо зимнего Байкала – изобилие ледовых обличий.

Ольхон встретит вас завораживающими хрустальными гротами и пещерами кристальной чистоты, причудливыми трещинами в зеркальной ледяной глади и сверкающими на ярком сибирском солнце торосами.

Мороз будет непривычно ласковым, потому что яркие впечатления и душевная компания растопят любой холод!
Зимний мир Ольхона
Зимний мир Ольхона
Зимний мир Ольхона
Зимний мир Ольхона
Зимний мир Ольхона
Зимний мир Ольхона
Зимний мир Ольхона
Зимний мир Ольхона
Зимний мир Ольхона
Зимний мир Ольхона
Зимний мир Ольхона
Ближайшие даты:
12
фев
17
фев
23
фев
5
мар
6
мар
12
мар

Что вас ожидает:

Священный Ольхон
Священный Ольхон
Отправимся на мыс Хобой - место силы, где чувствуется мощнейшая энергия острова и насладимся местными пейзажами
Буддийская Ступа Просветления
Буддийская Ступа Просветления
Проникнемся местной культурой, познакомимся с традициями и обычаями бурятских народов на острове Огой
Колоритная байкальская кухня
Колоритная байкальская кухня
Попробуем самобытную местную кухню: буузы, уху, сагудай и чаи на травах

Программа тура по дням

1 день

По пути на Ольхон. Культовые достопримечательности

Маршрут дня: Иркутск – Ольхон - п. Хужир - Скала Шаманка.
Включено: ужин.

Наш гид – верный спутник на время всего путешествия, встретит вас в иркутском аэропорту, и после короткого знакомства мы отправимся в дорогу. Нашей целью станет остров Ольхон – пункт в перечне желаний каждого туриста на Байкале. По пути остановимся в местном кафе и начнём знакомство с колоритной байкальской кухней. Первое блюдо, которое откроете для себя, – традиционные буузы с историей не в одну сотню лет.

Когда переправимся с материка на остров и заселимся в отель, устроим первую исследовательскую вылазку по культовым ольхонским локациям.

Мы увидим Сарайский пляж, 13 священных столбов и священную скалу Шаманку. А «на сладкое» – умопомрачительный байкальский закат. Откуда такая уверенность? Остров Ольхон – одно из самых солнечных мест на планете, поэтому закаты здесь излучают насыщенные цвета и магический свет.

По пути на Ольхон. Культовые достопримечательностиПо пути на Ольхон. Культовые достопримечательностиПо пути на Ольхон. Культовые достопримечательности
2 день

Поездка на мыс Хобой

Маршрут дня: мыс Хобой.
Включено: завтрак, обед-пикник, ужин.

Во второй день тура вы почувствуете особенную энергетику, ведь мы посетим место силы - мыс Хобой. Мыс представляет собой потрясающую обзорную площадку на самую широкую часть озера. Стоя перед лицом захватывающей дух панорамы, ты словно растворяешься в стихии, становишься её частью, получаешь её первозданную силу.

После душевного соприкосновения с природой последует сытный и вкусный обед-пикник, и в обратный путь. А несколько ярких выразительных локаций на обратном пути дополнят путешествие нужными нотками. Сияющие на солнце торосы, мощные скалистые мысы, заливы, покрытые покрывалом мягкого белоснежного снега, давно очаровали толпы туристов и стали знаковыми образами зимнего Ольхона.

После насыщенной прогулки вернёмся в отель, поужинаем и вновь соберёмся, чтобы вместе насладиться ароматным травяным чаем и поделиться друг с другом накопившимися эмоциями.

Поездка на мыс ХобойПоездка на мыс ХобойПоездка на мыс ХобойПоездка на мыс Хобой
3 день

День на острове Огой. Буддийской Ступа Просветления

Маршрут дня: Ольхон - о. Огой - Ступа Просветления - Ольхон.
Включено: завтрак, обед, ужин.

Сегодня в вашем опыте путешественника появятся новые уникальные впечатления, которые доводится испытать далеко не всем. Сперва возьмём курс на юг острова. Здесь нас встретит зрелище, словно сошедшее со страниц сказки “Морозко”: влага, оседая, замёрзла на прибрежных скалах и создала тем самым невероятные ледяные образы, дополнила гроты и пещеры “хрустальным” декором. Снимем серию редких фото и отправимся дальше, к острову Огой.

На этом безлюдном острове мы подойдём к буддийской Ступе Просветления. Необычное белоснежное сооружение символизирует собой единение сил природы, и каждый элемент строения отождествляется с той или иной стихией. Её цель – защитить край от негативной энергии.

После знакомства со ступой предложим вам принять участие в необычном ритуале, исполняющем самые заветные желания. Сам остров также привлечёт ваше внимание. Одна из его сторон называется Коготь дракона: необычный силуэт, обрамлённый ледяными наплесками, неизменно вызывает бурю эмоций.

Соприкоснувшись с одухотворённой буддийской культурой и девственной зимней красой, вернёмся в отель, чтобы отдохнуть и сытно поужинать.

День на острове Огой. Буддийской Ступа ПросветленияДень на острове Огой. Буддийской Ступа ПросветленияДень на острове Огой. Буддийской Ступа ПросветленияДень на острове Огой. Буддийской Ступа Просветления
4 день

Возвращение домой

Маршрут дня: Ольхон – Иркутск.
Включено: завтрак.

Последний день путешествия не повод грустить, нас ждёт ещё одна порция прекрасного! Проснёмся пораньше и встретим рассвет. Рассветы на Ольхоне не менее пленительны, чем закаты, но их оттенки более мягкие, нежные, ласковые. После у вас будет время на неспешные сборы и вкусный завтрак. Закончится программа, когда мы вернёмся в Иркутск.

Поздравляем, вы исполнили мечту многих путешественников! Но стоит ли прощаться? Ведь впереди ещё столько неизведанных троп и локаций, а самое главное - Байкал в летнем обличии.

Возвращение домойВозвращение домой

Варианты проживания

Гостевой дом «Усадьба Копылова»

3 ночи

- Цена за 1 человека, при двухместном размещении 48000 р. ;
- Гостевой дом "Усадьба Копылова";
- Скидка 10% на детей до 12 лет.

Даты туров: 17-20 февраля; 6-9 марта.

Доплата за одноместное размещение: 10000 р.

"Усадьба Копылова" располагается в поселке Хужир Иркутской области. Это прекрасный вариант для семейного и активного отдыха.

В распоряжении гостей 32 уютных номера. В каждом из них предусмотрена необходимая мебель и современная техника для комфортного проживания.

Перекусить или пообедать можно в кафе рядом с отелем, в котором можно отведать вкусные блюда национальной кухни.

Расстояние до озера Байкал составляет около 1,2 км.

Гостевой дом «Усадьба Копылова»Гостевой дом «Усадьба Копылова»Гостевой дом «Усадьба Копылова»Гостевой дом «Усадьба Копылова»Гостевой дом «Усадьба Копылова»

Гостевой дом «Номад»

3 ночи

- Цена за 1 человека, при двухместном размещении 49000р. ;
- Гостевой дом "Номад";
- Скидка 10% на детей до 12 лет.

Даты туров: 12-15 февраля.

Доплата за одноместное размещение: 11000 р.

Отель «Байкал Номад» расположен в поселке Хужир. Стойка регистрации работает круглосуточно. По утрам для гостей сервируют континентальный завтрак.

Гостевой дом «Номад»Гостевой дом «Номад»Гостевой дом «Номад»Гостевой дом «Номад»

Отель «Ирбис»

3 ночи

- Цена за 1 человека, при двухместном размещении 48000 р. ;
- Отель "Ирбис";
- Скидка 10% на детей до 12 лет.

Даты туров: 23-26 февраля; 5-8 марта.

Доплата за одноместное размещение: 10000 р.

Отель "Ирбис" располагается в Хужире, в непосредственной близости от красивейшего озера Байкал. Это прекрасный вариант для семейного или отдыха с друзьями. Для Вашего удобства работает круглосуточная стойка регистрации.

Размещение осуществляется в уютных и светлых номерах. В каждом установлена качественная мебель и современная техника.

Пообедать или поужинать можно в близлежащих кафе, где подают традиционные блюда. Также имеется возможность разогреть или приготовить еду на общей кухне.

Расстояние до ближайшего железнодорожного вокзала составляет около 231 км, а до аэропорта 226 км езды.

Отель «Ирбис»Отель «Ирбис»Отель «Ирбис»Отель «Ирбис»

База отдыха «Ольхонские терема»

3 ночи

- Цена за 1 человека, при двухместном размещении 43000 р.;
- База отдыха "Ольхонские терема";
- Скидка 10% на детей до 12 лет.

Даты туров: 12-15 марта

Доплата за одноместное размещение: 8000 р.

База отдыха «Ольхонские терема» находится в поселке Хужир Ольхонского район Иркутской области в непосредственной близости от жемчужины Сибири - озера Байкал. Уникальное место для рыбалки, пеших, автомобильных и водных экскурсий, а также спокойного и размеренного досуга вдали от шума и суеты большого города.

Номерной фонд турбазы предлагает постояльцам размещение в комфортных двухместных домиках со всеми удобствами.

Расположение рядом с небольшим сосновым лесом. Двухместные номера со своим душем и туалетом. Выдают полотенца. Средств личной гигиены нет, телевизора нет.
Бойлер с горячей водой и микроволновка круглосуточно доступны в кафетерии. Там же в кафетерии могут выдать фен, если нужно.

База отдыха «Ольхонские терема»База отдыха «Ольхонские терема»База отдыха «Ольхонские терема»База отдыха «Ольхонские терема»

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Ориентировочно в 9:30 утра встреча в аэропорту или на Ж/Д вокзале в Иркутске (время местное)
  • Cопровождение гида
  • Трансфер Иркутск - Ольхон
  • Проживание в отеле на Ольхоне, номер стандарт, 3 ночи (душ и туалет в номере)
  • Экскурсия на мыс Хобой на внедорожнике УАЗ
  • Экскурсия по островам Малого Моря, о. Огой на внедорожнике УАЗ
  • Питание:
  • 1 день - ужин
  • 2 день - завтрак, обед-пикник, ужин
  • 3 день - завтрак, обед-пикник, ужин
  • 4 день - завтрак
  • Трансфер по завершении тура в Иркутск ориентировочно к 19:00
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Иркутска и обратно
  • Питание, не указанное в программе или указанное за доп. плату
  • Услуги, не указанные в программе или указанные за доп. плату
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Итак, одежда: главное правило – одеваемся слоями, как пирог. Это задержит выход тепла и не допустит холод к вашему телу.

  • Ветрозащитная шапка, шапка-ушанка, либо сочетание шапка + капюшон куртки.
  • Бафф или шарф (для защиты шеи).
  • Тёплый пуховик, который защитит поясницу и не будет продуваться на ветру.
  • Флисовый джемпер.
  • Термобельё, рассчитанное на небольшую активность в -25.
  • Тёплые горнолыжные / пуховые штаны, либо комбинезон.
  • Носки шерстяные + х/б (здесь тоже работает принцип слоёв).
  • Перчатки непродуваемые + варежки.

Обувь:

  • Ботинки с натуральным или искусственным утеплителем, рассчитанные на -25 и ниже.
  • Можно использовать: валенки, унты, камусы, угги, луноходы, дутики

Дополнительно:

  • Грелки / стельки химические для ног и рук.
  • Ледоходы / ледоступы для спокойного перемещения по скользкому льду и торосам.
  • Очки солнцезащитные – обязательно.
  • Крем от загара с высокой степенью защиты – обязательно.
  • Помада гигиеническая.
  • Powerbank (для быстро-разряжающегося на морозе телефона).

Pекомендовано:

  • Средства личной гигиены.
  • Термос (для горячего травяного чая с мёдом и лимоном, для поддержания иммунитета и тепла).
  • Сушилки для обуви.
  • Фонарик.
  • Наколенники (для любителей фотографировать отражения, льдинки и трещинки).

Многие пункты особо рекомендуем, некоторые – необязательны, но желательны для вашего комфорта.

Часть из этого списка можно приобрести в рыболовных магазинах или Спортмастер и др.

На острове возможны перепады электричества, лучше иметь запас блока питания для телефона.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какая погода на Байкале?

На Байкале климат резко континентальный: днем может светить яркое солнце, погода быть теплой, даже жаркой, а после захода солнца становится резко холодно.

Путешествуя по зимнему Байкалу теплые вещи должны быть обязательно!

Будет ли сотовая связь?

В Иркутской области работают федеральные операторы МТС, Мегафон и Теле2 и другие операторы.

В некоторых местах туров связь может пропадать, потому если Вы планируете приобретать сим-карту для путешествия, рекомендуем брать Теле2 – у него самая большая площадь покрытия на Байкале.

Большинство гостиниц предоставляют бесплатный Wi-Fi, но повсеместно Wi-Fi не распространен.

Можно ли будет в туре оплатить картой?

В большинстве случаев всё можно оплатить картой или переводом, но лучше взять немного наличных на случай, если не будет связи

Какие дороги на острове?

Дорога по острову - грунтовая, будет много трясти. Тем, кого укачивает, лучше приобрести специальное лекарство.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
25 сен 2023
Экскурсовод Виктория очень обаятельная и интересный рассказчик, чувствуется большой запас знаний истории.
Н
21 авг 2023
Всё было организовано отлично, начиная с подготовки к путешествию (оформление документов, информационная поддержка, дополнительные услуги) и само путешествие "от и до": продуманный маршрут, прекрасные условия пребывания на всех этапах (и размещение, и питание, и сопровождение), и даже… погода!
А
16 авг 2023
Все четко, на все вопросы отвечали, все понравилось.
Все четко, на все вопросы отвечали, все понравилось.Все четко, на все вопросы отвечали, все понравилось.Все четко, на все вопросы отвечали, все понравилось.Все четко, на все вопросы отвечали, все понравилось.

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