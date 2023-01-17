Зимняя рыбалка на озере Майниц

Посещение высокогорного озера Майниц является заветной мечтой любого мужчины

Посещение высокогорного озера Майниц является заветной мечтой любого мужчины. Вы, наверное, видели рыбалку на Чукотке зимой только на видео. Теперь вы сами станете участником такого вида отдыха для настоящих мужчин. С середины марта здесь начинается время активного клева рыбы. Это позволяет тратить весь световой день на поиск трофеев. Вечером же предлагается разместиться в специально оборудованном комфортабельном домике.
Зимняя рыбалка на озере Майниц
Зимняя рыбалка на озере Майниц
Зимняя рыбалка на озере Майниц
Зимняя рыбалка на озере Майниц
Зимняя рыбалка на озере Майниц
Зимняя рыбалка на озере Майниц
Зимняя рыбалка на озере Майниц
Зимняя рыбалка на озере Майниц
Зимняя рыбалка на озере Майниц
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Настоящий экстрим
Настоящий экстрим
Будем добираться до места рыбалки почти 200 километров
Дальневосточные презенты
Дальневосточные презенты
Поймаем и привезем домой великолепные экземпляры гольца, налима и хариуса
Незабываемые пейзажи
Незабываемые пейзажи
Увидим первозданную красоту Чукотского автономного округа

Программа тура по дням

1 день

Переход на снегоходах до озера Майниц

Прибытие в город за сутки до начала тура для акклиматизации!

  • Встреча в аэропорту Угольный.
  • Помощь с размещением в гостинице (питание и проживание в стоимость не входит).
  • Знакомство с гидами и техникой.

6:00 Старт.

Движение на снегоходах/снегоболотоходе до озера Майниц.

Время в пути 8-10 часов.

Переход на снегоходах до озера МайницПереход на снегоходах до озера МайницПереход на снегоходах до озера Майниц
2 день

Рыбалка на озере

Рыбалка на озере.

3 день

Рыбалка на озере

Рыбалка на озере.

4 день

Рыбалка на озере

Рыбалка на озере.

5 день

Рыбалка на озере

Рыбалка на озере.

6 день

Возвращение в город

Возвращение в город.

Внимание! В этот период на Чукотке не редки пурги, поэтому при покупке обратных билетов рекомендуется сделать 2-3-дневный запас, на случай изменения погодных условий.

Проживание

Тур предусматривает проживание в домике рыбаков-охотников.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбора трансфера, руб:

  • Туристы самостоятельно едут весь маршрут (200 км) на одном снегоходе в сопровождение двух гидов. Только при наличии: опыта управления снегоходом, физической подготовки и прав управления внедорожным мотосредством категория А1! Стоимость — 150 000 руб. с участника.
  • Туристов на снегоболотоходе Трэкол доставляют по зимнику до Газового месторождения (110 км), где затем они пересаживаются в снегоходные сани и двое гидов везут их до базы на озере. Стоимость — 180 000 руб. с участника.

Период проведения тура:

  • 1 группа – с 25 марта по 10 апреля;
  • 2 группа – с 15 апреля по 30 апреля.

Тур проводится для групп от двух человек в даты по согласованию сторон. Подробности уточняйте при бронировании.

Варианты проживания

Домики рыбаков-охотников

5 ночей

Проживание в комфортабельном домике рыбаков-охотников.

Рыбалка проводится из-подо льда. Перемещение из базового лагеря к местам лова осуществляются на снегоходах.

Домики рыбаков-охотниковДомики рыбаков-охотниковДомики рыбаков-охотников

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Аренда рыболовного и туристического оборудования: рыболовные снасти, мотобур, пешни, черпаки, стульчики рыболовные, спальные мешки, посуда, термосы, очки снегоходные
  • Доставка на снегоходах/снегоболотоходе до места лова
  • Питание вне населенных пунктов – 3 раза в день
  • Услуги сопровождающего
  • Трансфер Аэропорт Угольный – Анадырь – Аэропорт Угольный
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Анадырь и обратно
  • Питание в г. Анадырь
  • Проживание в г. Анадырь
  • Алкогольные напитки на весь период проведения тура
Место начала и завершения?
Россия, Чукотский автономный округ, Анадырь
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда:

  • сумка;
  • теплая верхняя одежда;
  • теплый головной убор закрывающий уши;
  • толстые теплые перчатки;
  • флисовые перчатки;
  • 2 балаклавы;
  • флисовый костюм;
  • 2-3 комплекта зимнего термобелья;
  • 2 пары шерстяных носок;
  • термоноски;
  • теплые сапоги.

Личное снаряжение:

  • предметы личной гигиены;
  • аптечка;
  • налобный фонарь;
  • солнцезащитные очки;
  • фото/видео аппаратура.

Документы:

  • паспорт;
  • полис обязательного медицинского страхования;
  • удостоверение на право управления снегоходом – внедорожные мотосредства категория А1 (в случае управления снегоходом).
Какие есть особенности тура?

Самое лучшее время для рыбалки с середины марта до начала мая. Относительно теплая погода (от -10 до -25), длинный световой день, активный клев рыбы.

Проживание в комфортабельном домике рыбаков-охотников.

Рыбалка проводится из-подо льда. Перемещение из базового лагеря к местам лова осуществляются на снегоходах.

Глубины в точках лова рыбы от 5 до 20 метров.

Наиболее интересным объектом рыбного лова являются голец Таранца (до 10 кг), два вида мальмы (до 10 кг), тонкохвостый налим (до 20 кг).

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Внимание! В этот период на Чукотке не редки пурги, поэтому при покупке обратных билетов рекомендуется сделать 2-3-дневный запас, на случай изменения погодных условий.

Чем интересно озеро Майниц?

Название произошло от чукотского Майныгытгын – Большое Озеро.

Расположено в двухстах километрах от районного центра. Стиснутое северными отрогами Майнопыльгинского хребта Корякского нагорья, озеро растянулось на 20 километров.

Разделенное проливом на два плеса – Большой и Малый Майниц, озеро занимает площадь 48,8 кв. км. Его наибольшая глубина 120 метров.

Прибрежные склоны живописных гор, густо поросшие кедровостланиковыми лесами и ольховником, являются настоящим царством бурого медведя.

В озере водятся: мальма, голец Таранца, сиг-пыжьян, обыкновенный валек, камчатский хариус, тонкохвостый налим, щука, слизистый подкаменщик, речной гольян, девятииглая колюшка.

В водах озера находятся крупные нерестилища нерки.

Почему нужно прилететь за сутки до начала тура?

Вам нужно акклиматизироваться.

Встреча в аэропорту Угольный.

Помощь с размещением в гостинице (оплачивается дополнительно).

Знакомство с гидами и техникой.

Акклиматизация.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 2 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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