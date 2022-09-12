Встреча с гидом в 09:30 утра в аэропорту или на ж/д вокзале г. Иркутска.
Сегодня нас ждет первое знакомство с Байкалом.
Отправимся в п. Листвянка, по пути посетим музей деревянного зодчества Тальцы.
После прогулки на свежем воздухе продолжаем свой путь в Листвянку.
Обед.
Размещение в гостинице.
После обеда мы посетим Байкальский музей, где нам расскажут много интересного о происхождении озера и его подводном мире.
Здесь же познакомимся с очаровательными байкальскими нерпами.
После перелета и насыщенного дня предлагаем вам отдохнуть.
А самые активные могут подняться обзорную площадку на камне Черского или прогуляться по Листвянке и встретить закат.
Питание включено: обед.
Сегодня нас ждет увлекательная поездка по Кругобайкальской железной дороге.
Из Листвянки на пароме мы переправляемся в Порт Байкал, где совершим посадку на экскурсионный поезд.
Кругобайкалка – это уникальная железная дорога, памятник архитектуры и инженерного искусства, часть Транссиба и одно из красивейших мест Прибайкалья.
По дороге поезд сделает несколько остановок от 15 минут до 1 часа, чтобы мы смогли погулять среди тоннелей и арок, а также отдохнуть на берегу Байкала.
Прибытие в Иркутск около 21 ч., трансфер в отель, размещение.
Питание включено: завтрак и обед.
Продолжаем наше путешествие и сегодня отправляемся на остров Ольхон (280 км от Иркутска).
По дороге сделаем остановку в придорожном кафе.
Прибытие на паромную переправу, где мы впервые увидим Малый Байкал и сам остров.
Проплыв на пароме через пролив, попадаем на Ольхон.
Размещение в п. Хужир, туристическом центре острова.
После небольшого отдыха прогуляемся к скале Шаманка.
Это уникальное место, которое обладает особой энергетикой и притяжением.
После прогулки возвращаемся в отель на ужин.
Питание включено: завтрак и ужин.
Начинаем исследовать Ольхон и сегодня проедем по северной части острова.
Нас ждут байкальские просторы и виды, от которых захватывает дух.
Сегодня мы будем гулять на мысе Три брата и Хобой, обедать на природе и, конечно, сделаем много красивых фотографий.
Именно на этой экскурсии можно увидеть, как разнообразна природа острова: песчаные пляжи, степи и лес сменяются скалами и обрывистыми берегами, уходящими вдаль.
После обеда побываем на мысе Любви и в пади Узуры.
Узуры - единственно место на севере, где есть спуск к берегу.
Здесь вы сможете искупаться в прохладной воде или совершить конную прогулку (не входит в стоимость).
Вечером (в 17–18ч) возвращаемся в отель, ужинаем.
Питание включено: завтрак, обед-пикник и ужин.
Сегодня завершаем наше знакомство с Байкалом.
Мы побывали в самых популярных локациях и видели каким разным бывает озеро.
После завтрака нас ждет трансфер в Иркутск (280км).
Окончание программы в центре Иркутска (сквер им. Кирова).
Тур предусматривает размещение в двухместных номерах в пос. Листвянка, в г. Иркутск и на о. Ольхон в нескольких вариантах на выбор:
Эконом вариант тура включает:
Стандартный вариант тура включает:
Подробности о размещении в гостиницах в Иркутске и Листвянке уточняйте при бронировании.
Стоимость тура на 1 чел. при различных вариантах проживания, руб:
|Даты
|Эконом
|Стандарт
|15–19 октября, 22–26 октября
|45 900
|48 900
|Доплата за одноместное размещение
|7 000
|9 000
Отель "Крестовая падь" с живописным видом находится всего в 50 метрах от берега озера Байкал. К услугам гостей солнечная терраса и сауна. В каждом номере с принадлежностями для чая/кофе можно посмотреть телевизор с плоским экраном.
В номерах в стиле шале с деревянными панелями есть рабочий стол, мини-бар и собственная ванная комната. В некоторых номерах можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi.
Трехзвездочный отель расположен в Иркутске, рядом со зданием мэрии на площади Кирова. К услугам гостей салон красоты и 3 ресторана интернациональной кухни. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Все номера оформлены в ярких тонах.
Светлый номер с кондиционером, телевизором, сейфом и мини-баром. В собственной ванной комнате:
До пляжа можно дойти всего за 3 минуты. Отель «Байкал» расположен в живописном районе поселка Хужир, в 150 м от озера Байкал.
Номера оформлены в загородном стиле и оснащены шкафом для одежды и письменным столом. В некоторых номерах есть собственная ванная комната. Номера расположены в двух- и трехэтажных зданиях.
На территории работает кафе. В распоряжении гостей принадлежности для барбекю. На территории и в окрестностях можно заняться различными видами активного отдыха, в том числе верховой ездой и пешим туризмом.
Рекомендуем иметь с собой:
Скидка на тур для детей до 12 лет – 20%.
Стандартное место и время встречи по сборным экскурсионным турам (время местное, +5 МСК):
Стандартное время отправления с Ольхона 12:30. Прибытие в Иркутск после 19:00.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Осенью клещей нет, сезон клещей май-июнь. Комары- незначительное количество.
Туристам рекомендуется брать с собой репелленты.