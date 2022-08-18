Знакомство с Байкальском. Зимний тур

Байкальск - небольшой городок на самом юге Иркутской области

4.7
3 отзыва
Байкальск – небольшой городок на самом юге Иркутской области, раскинувшийся в окружении величественных вершин Хамар-Дабана. Место славится живописностью своих пейзажей и мягким для Сибири климатом.

Величественные горы хребта Хамар-Дабан, удивительная природа Байкальского заповедника, чистый воздух, уникальная вода Байкала – все это ждет Вас в этом туре.
Знакомство с Байкальском. Зимний тур
Знакомство с Байкальском. Зимний тур
Знакомство с Байкальском. Зимний тур
Знакомство с Байкальском. Зимний тур
Знакомство с Байкальском. Зимний тур
Знакомство с Байкальском. Зимний тур
Знакомство с Байкальском. Зимний тур
Знакомство с Байкальском. Зимний тур
Знакомство с Байкальском. Зимний тур
Ближайшие даты:
30
дек
6
янв
13
янв
20
янв
27
янв
3
фев
10
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даты

Программа тура по дням

1 день

Встреча в Иркутске. Переезд в г. Байкальск

Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.

Переезд в город Байкальск.

Размещение в гостинице.

Питание включено: ужин;
Автотранспортом: примерно 150 км;
Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.

Встреча в Иркутске. Переезд в г. БайкальскВстреча в Иркутске. Переезд в г. БайкальскВстреча в Иркутске. Переезд в г. БайкальскВстреча в Иркутске. Переезд в г. Байкальск
2 день

Байкальский государственный биосферный заповедник

Поездка из Байкальска в Байкальский государственный биосферный заповедник вблизи поселка Танхой.

Прогулка по заповедной тропе.

Возвращение в гостиницу.

Питание включено: завтрак, обед, ужин;
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 2 км; Автотранспортом: примерно 150 км;
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.

Байкальский государственный биосферный заповедникБайкальский государственный биосферный заповедникБайкальский государственный биосферный заповедник
3 день

Свободный день в Байкальске

Свободный день в Байкальске.

Прогуливаясь по Байкальску, вы наткнетесь на множество интересных скульптур.

Одна из самых известных - Ухо Байкала.

Скульптуру выполнил местный кузнец-самоучка.

Существует поверье, что если взять камешек, нашептать ему заветное желание, а потом прицелиться и попасть точно в центр Уха, желание непременно исполнится.

Хотите проверить?

Питание включено: завтрак, ужин.

Свободный день в БайкальскеСвободный день в БайкальскеСвободный день в Байкальске
4 день

Отъезд

Выезд из Байкальска, прибытие в город Иркутск.

Питание включено: завтрак;
Автотранспортом: примерно 150 км;
Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице «Маргобай».

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ДатыОбычные датыПраздничные даты (30.12 по 09.01, 17.02 по 13.03)
Хостел25 40026 700
Эконом27 70029 900
Доплата за одноместное3 8005 300
Стандарт29 90033 200
Доплата за одноместное5 3007 500

Варианты проживания

Гостиница «Маргобай»

3 ночи

Размещение “Хостел” – место в 2-16-местном номере с возможным подселением (удобства на этаже).

Размещение “Эконом” – 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров).

Размещение “Стандарт” – 2-местный номер (удобства в номере).

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Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание,указанное в программе
  • Питание, указанное в программе
  • Транспортные услуги:день 1: Иркутск – Байкальскдень 2: Байкальск – Танхой – Байкальскдень 4: Байкальск – Иркутск
  • День 1: Иркутск – Байкальск
  • День 2: Байкальск – Танхой – Байкальск
  • День 4: Байкальск – Иркутск
  • Экскурсионные услуги:день 2: Посещение Байкальского государственного заповедника в Танхое.
  • День 2: Посещение Байкальского государственного заповедника в Танхое
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Дополнительные услуги
  • Рекреационные сборы
  • Входные билеты на источники
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Удобная обувь и теплые носки;
  • Сменная обувь;
  • Теплая куртка и брюки;
  • Свитер или толстовка;
  • Шапка или другой головной убор, защищающий от солнца;
  • Купальные принадлежности, полотенце, тапочки (для бани);
  • Солнцезащитные очки;
  • Крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты);
  • Если Вы принимаете лекарства, возьмите их с собой.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Во сколько начинается и заканчивается маршрут?

В первый день тура отправление ориентировочно в 10 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилет/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть до 8 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов).

В последний день тура ориентировочное время прибытия в Иркутск 16 часов по местному времени (Москва + 5 часов). В случае задержки автотранспорта по дороге и, в соответствии с этим, опоздания пассажира на самолет/поезд и др. транспорт туроператор ответственности не несет. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт только на следующий день после окончания тура.

Туроператор не несёт ответственность в случае опоздания туристов на поезд, корабль и любой другой транспорт, следующий по расписанию, по вине туристов.

Все трансферы и экскурсии являются сборными (проводятся в составе группы). Большинство экскурсий является поездкой по экскурсионному маршруту без сопровождения гидом. Иные условия проведения трансферов и экскурсий должны быть прописаны в договоре отдельно.

Рекреационные сборы (оплата за въезд в национальный парк, заповедник и тд.) не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно, самостоятельно туристом на месте.

Входные билеты на источники (питьевые, для купания и др.) не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно, самостоятельно туристом на месте.

Есть ли скидки в туре?

Дети в возрасте до 2 лет без предоставления услуг (размещение, питание, отдельное место в транспорте и др.) - бесплатно!
Дети от 2 лет (или если ребенку до 2 лет требуется предоставление услуг) - по полной цене.

Можно ли взять с собой собаку?

В тур есть возможность взять собачку мелкой породы.

Дополнительно взимается плата 1 000 рублей (за весь период) и депозит 2 000 рублей (как страховка от повреждений в номере), оплачивается непосредственно на турбазе.

Какие есть скидки за раннее бронирование?

При бронировании за 5 и более месяцев до начала тура - скидка 3%,
при бронировании за 4-5 месяцев до начала тура - скидка 2%,
при бронировании за 3-4 месяцев до начала тура - скидка 1%.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
А
18 авг 2022
Благодарна Ирине Микитовой- менеджеру Большой Страны за оперативность, за достоверные ответы.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за отзыв! Будем рады новым обращениям, подберем интересную программу в любой из регионов России!:)
Е
11 июля 2022
Поездка была просто великолепной, Байкал нереально красивый😍 нетронутая природа, ее величие и размах никогда не оставил равнодушным!
Наш менеджер «Большой страны» Юлия и менеджер принимающей стороны
«Мой Байкал» Антонина супер профессионалы, вы помогли организовать наше свадебное путешествие на высшем уровне и сделать его незабываемым🥰
Всем рекомендуем отправиться на Байкал с вами!
В
6 июня 2022
Спасибо вам за проявленную работу! Ездила я одна и немного нервничала, но вы все подготовили и от беспокойства не осталось и следа. Дней тура в моей путевке было мало, хотелось бы получить от них по максимуму. В разгар сезона свободный день наверняка позволяет путешественникам в полной мере познакомиться с сокровенными местами Байкала, но в не сезон - превращается в лотерею. Не всегда могут попасться люди на обзорную экскурсию, может не хватить мест в другой - что немного грустно. И день превращается в бесцельное брожение по острову, без возможностей, особенно если ты один. В не сезон моей рекомендацией будет и второй день разнообразить каким-нибудь занятием.
Желаю вам развития и много-много туристов!

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