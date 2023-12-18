Знакомьтесь, Иркутск

Индивидуальная экскурсия на Байкале
Приглашаю вас на прогулку по многообразной столице Восточной Сибири — городу Иркутску.

Вместе мы прогуляемся по историческому центру, осмотрим уникальную деревянную архитектуру и православные храмы, посетим очень необычное место — единственный в России музей мусора!
Знакомьтесь, Иркутск
Знакомьтесь, Иркутск
Знакомьтесь, Иркутск
Знакомьтесь, Иркутск
Знакомьтесь, Иркутск
Знакомьтесь, Иркутск
Ближайшие даты:
18
дек
19
дек
20
дек
21
дек
22
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24
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даты

Что вас ожидает:

  • Спасская церковь, место расположения Иркутского острога
  • Богоявленский собор
  • Мемориальный комплекс «Вечный огонь»
  • Памятник Петру и Февронии Муромским
  • Памятник первопроходцам
  • Московские ворота
  • Знаменский женский монастырь
  • Памятник А. В. Колчаку
  • Церковь Казанской иконы Божией матери
  • Памятник Александру III
  • Музей мусора "На свалке" по запросу

Описание

Во время экскурсии вы увидите:

Спасская церковь, место расположения Иркутского острога • Богоявленский собор • Мемориальный комплекс «Вечный огонь» • Памятник Петру и Февронии Муромским • Памятник первопроходцам • Московские ворота • Знаменский женский монастырь • Памятник А. В. Колчаку • Церковь Казанской иконы Божией матери • Памятник Александру III *Возможна встреча в аэропорту или ж/д вокзале. Прибывших днем ранее забираю из отеля.

Ежедневно в 10:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансферы
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, по согласованию
Завершение: В любом удобном месте
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Организационные моменты:
  • В моих турах нет скучного экскурсионного маршрута — посмотрите направо, посмотрите налево, и лекций с историческими датами. Я создаю программу тура под ваши желания и ориентируюсь на настроение группы.
  • Локации могут меняться в процессе поездки или дополняться другими не менее интересными местами.
  • Поездка проходит в небольших группах до 3-4 человек на автомобиле Фольксваген Поло. Просьба обратить внимание, если вас 4 взрослых человека, удобно ли будет располагаться в легковом автомобиле.
  • Дети младше 7 лет располагаются в бустере, не в детском кресле. Учитывайте это при бронировании экскурсии.
  • В автомобиле запрещена еда и сладкие напитки, шоколадки. По дороге мы можем заехать в кафе на завтрак или ужин.
  • Экскурсия является индивидуальной, не сборная группа. Цена указана за экскурсию независимо от количества участников, максимум до 4 чел
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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