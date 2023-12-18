Приглашаю вас на прогулку по многообразной столице Восточной Сибири — городу Иркутску.
Вместе мы прогуляемся по историческому центру, осмотрим уникальную деревянную архитектуру и православные храмы, посетим очень необычное место — единственный в России музей мусора!
Вместе мы прогуляемся по историческому центру, осмотрим уникальную деревянную архитектуру и православные храмы, посетим очень необычное место — единственный в России музей мусора!
Ближайшие даты:
18
дек
дек
19
дек
дек
20
дек
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21
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22
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24
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Что вас ожидает:
- Спасская церковь, место расположения Иркутского острога
- Богоявленский собор
- Мемориальный комплекс «Вечный огонь»
- Памятник Петру и Февронии Муромским
- Памятник первопроходцам
- Московские ворота
- Знаменский женский монастырь
- Памятник А. В. Колчаку
- Церковь Казанской иконы Божией матери
- Памятник Александру III
- Музей мусора "На свалке" по запросу
Описание
Во время экскурсии вы увидите:Спасская церковь, место расположения Иркутского острога • Богоявленский собор • Мемориальный комплекс «Вечный огонь» • Памятник Петру и Февронии Муромским • Памятник первопроходцам • Московские ворота • Знаменский женский монастырь • Памятник А. В. Колчаку • Церковь Казанской иконы Божией матери • Памятник Александру III *Возможна встреча в аэропорту или ж/д вокзале. Прибывших днем ранее забираю из отеля.
Ежедневно в 10:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансферы
- Услуги гида
- Что не входит
- Входные билеты
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Иркутск, по согласованиюЗавершение: В любом удобном месте
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 10:00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Организационные моменты:
- В моих турах нет скучного экскурсионного маршрута — посмотрите направо, посмотрите налево, и лекций с историческими датами. Я создаю программу тура под ваши желания и ориентируюсь на настроение группы.
- Локации могут меняться в процессе поездки или дополняться другими не менее интересными местами.
- Поездка проходит в небольших группах до 3-4 человек на автомобиле Фольксваген Поло. Просьба обратить внимание, если вас 4 взрослых человека, удобно ли будет располагаться в легковом автомобиле.
- Дети младше 7 лет располагаются в бустере, не в детском кресле. Учитывайте это при бронировании экскурсии.
- В автомобиле запрещена еда и сладкие напитки, шоколадки. По дороге мы можем заехать в кафе на завтрак или ужин.
- Экскурсия является индивидуальной, не сборная группа. Цена указана за экскурсию независимо от количества участников, максимум до 4 чел
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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