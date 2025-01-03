Байкал и Саяны - Рождественская сказка из Иркутска

Вы давно мечтали попасть на Байкал или уже были и мечтаете вернуться вновь? Мы предлагаем Вам начать Новый, 2024 год, с исполнения Вашей мечты! А мы обещаем сделать этот праздник незабываемым: такого количества новых впечатлений и событий вы не найдете ни в одном туре!
Байкал и Саяны - Рождественская сказка из Иркутска
Байкал и Саяны - Рождественская сказка из Иркутска
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Описание тура

Чтобы начало Нового года стало для вас поистине незабываемым, мы подготовили для вас множество увлекательных мероприятий:

  • На обзорной экскурсии по городу Иркутску мы осмотрим старинные русские храмы и польский костел, деревянные домишки, вросшие в землю по окна, и каменные дома богатейших сибирских купцов.
  • Поднимемся на Камень Черского, откуда открывается прекрасный вид на Байкал.
  • Сходим на экскурсию к Шаман-камню, который местные жители наделяли чудодейственной силой.
  • Вы сможете отправиться на горнолыжный комплекс Листвянки, заказать снегоходную прогулку или посетить представление в нерпинарии.
  • По красивому горному серпантину отправимся на встречу с Саянами, в поселок Аршан.
  • Насладимся тишиной священного соснового леса, посмотрим на хрустальные брызги замерзшего водопада на реке Кынгарга.
  • Увидим буддистский дацан на фоне заснеженных гор.
  • Самые отчаянные из вас смогут отметить наступление Нового года купанием в бассейне с горячими минеральными источниками под открытым небом!
  • Отведаем настоящей бурятской кухни.
  • Совершим ознакомительную поездку на собаках.
  • Вместе с кузнецом выкуем подкову, которая много лет будет напоминать об этом путешествии и приносить счастье в ваш дом!
  • Посетим музей под открытым небом «Тальцы», где попадаем в атмосферу заснеженной русской деревни с праздничными гуляниями. Важная информация• Продолжительность тура — 5 дней • Начало тура — 03.01.2024, окончание тура — 07.01.2024 • Количество туристов в группе — от 5 до 12 чел.
  • На забудьте взять с собой: запасную теплую одежду, солнцезащитные очки, наличные деньги, химические грелки для рук и ног • В стоимость стандартного билета входит размещение в 2-х местных номерах, возможна доплата за одноместное размещение 10700 руб.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Взрослый (размещение в двухместном номере)62 700 ₽
Детский (до 14 лет)60 650 ₽
Взрослый (размещение в одноместном номере)73 400 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Обзорная экскурсия по городу Иркутску
  • Камень Черского
  • Шаман-камень
  • Горнолыжный комплекс Листвянки
  • Нерпинарий
  • Саяны
  • Поселок Аршан
  • Сосновый лес
  • Замерзший водопад на реке Кынгарга
  • Буддистский дацан
  • Тункинская долина
  • Пос. Жемчуг
  • Усадьба Тюрюминых
  • Байкальский центр ездового спорта
  • Музей под открытым небом «Тальцы»
Что включено
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание по программе тура
  • 1-местное или 2-х местное (в зависимости от типа билета) размещение в гостинице пос. Листвянка в номерах с удобствами
  • 2-х разовое питание (завтрак + ужин) с ужина в день заезда по завтрак в день выезда
  • Рекреационные сборы
Что не входит в цену
  • Прокат горнолыжного снаряжения, снегоходов
  • Билеты в нерпинарий
Где начинаем и завершаем?
Начало: 9:00 в аэропорту, в 10:00 на ж/д вокзале Иркутска
Завершение: Трансфер в аэропорт и на ж/д вокзал г. Иркутска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Байкала

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