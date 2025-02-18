Байкал «Зимний Ольхон»

В программе остров Ольхон и скала Шаманка, Баня с прорубью в Байкале, Коньки по открытому льду и зимние Велосипеды, красочные рассветы и закаты, закат на Хивусе, Традиционная бурятская уха, Национальное горловое пение с танцами, Мраморный карьер и много другое.

Сверкающие Пещеры с ледяными сталактитами и гигантские Наплески на скалах. Узоры ледяных трещин, миллионы Пузырей и голубые Торосы.
Байкал «Зимний Ольхон»
Байкал «Зимний Ольхон»
Байкал «Зимний Ольхон»
Ближайшие даты:
18
фев25
фев4
мар10
мар
Время начала: 09:00

Описание тура

Путешествие по льду Байкала

Представьте себе уникальное приключение: 4 дня, проведенные на льду величественного Байкала. Вы сможете насладиться красотой этого удивительного места, путешествуя на автомобиле и катере-амфибии ХИВУС. Это не просто поездка, а настоящая возможность увидеть чудеса природы!

Что вас ждет в этом путешествии?

  • Сверкающие пещеры с ледяными сталактитами, которые поражают своим великолепием.
  • Гигантские наплески на скалах, создающие неповторимые пейзажи.
  • Узоры ледяных трещин и миллионы пузырьков, придающих льду загадочный вид.
  • Голубые торосы, которые восхищают своей красотой и величием.

Увлекательные мероприятия

В программе вашего путешествия также:

  • Посещение острова Ольхон и скалы Шаманка — священных мест, полных легенд и истории.
  • Баня с прорубью в Байкале — это не только традиция, но и возможность ощутить настоящую силу природы.
  • Катание на коньках по открытому льду и зимние велосипеды, которые подарят вам массу положительных эмоций.
  • Наслаждение красочными рассветами и закатами, которые запомнятся на всю жизнь.
  • Закат на Хивусе — момент, который стоит запечатлеть в памяти.
  • Дегустация традиционной бурятской ухи — это не просто еда, а часть культуры.
  • Участие в национальном горловом пении с танцами, что позволит вам прикоснуться к местным традициям.
  • Посещение мраморного карьера и множество других интересных мест.

Заключение

Это путешествие — отличный способ отдохнуть, насладиться природой и открыть для себя новые горизонты. Не упустите возможность стать частью этого уникального опыта и погрузиться в атмосферу Байкала!

18 - 21 Февраля / 25 -28 февраля / 04 - 07 Марта / 10 - 13 марта // Даты индивидуальных туров под запрос

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Остров Ольхон и поселок Хужир
  • Национальное горловое пение с танцами и игрой на хомусе
  • Остров Огой и Буддистская ступа
  • Остров Замогой
  • Мыс Бурхан (скала Шаманка)
  • Мыс Хобой
  • Мыс Саган-Хушун (три Брата)
  • Мыс Кобылья Голова
  • Баня с прорубью в Байкале
  • Острова Львенок, Крокодил
  • Закат на Хивусе
  • Зимние велосипеды
  • Коньки по Байкалу
  • Сказочные узоры на льду
  • Метановые пузыри
  • Сокуи (ледяные наплески на скалах)
  • Гроты и пещеры с ледяными сталактитами и сталагмитами
  • Голубые торосы и трещины на льду
  • Традиционная бурятская уха на льду
Что включено
  • Трансфер на микроавтобусе и уазике
  • Проживание (3 ночи)
  • Питание (3 завтрака, 2 обеда, 3 ужина)
  • Экскурсия на Хивусе/n
  • Баня с прорубью в Байкале
  • Прокат коньков/n
  • Посещение этнопарка и программа знакомства с бурятскими традициями и фольклором
  • Входные билеты в национальные парки
  • Сопровождение гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы (сувениры и прочее)
  • Авиабилеты
  • Питание на обратной дороге и 1 обед в Хужире
  • Прокат велосипедов / коньков по желанию
Где начинаем и завершаем?
Начало: Вышлем перед туром
Завершение: Иркутск
Когда и сколько длится?
Когда: 18 - 21 Февраля / 25 -28 февраля / 04 - 07 Марта / 10 - 13 марта // Даты индивидуальных туров под запрос
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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