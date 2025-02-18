В программе остров Ольхон и скала Шаманка, Баня с прорубью в Байкале, Коньки по открытому льду и зимние Велосипеды, красочные рассветы и закаты, закат на Хивусе, Традиционная бурятская уха, Национальное горловое пение с танцами, Мраморный карьер и много другое. Сверкающие Пещеры с ледяными сталактитами и гигантские Наплески на скалах. Узоры ледяных трещин, миллионы Пузырей и голубые Торосы.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание тура

Путешествие по льду Байкала

Представьте себе уникальное приключение: 4 дня, проведенные на льду величественного Байкала. Вы сможете насладиться красотой этого удивительного места, путешествуя на автомобиле и катере-амфибии ХИВУС. Это не просто поездка, а настоящая возможность увидеть чудеса природы!

Что вас ждет в этом путешествии?

Сверкающие пещеры с ледяными сталактитами, которые поражают своим великолепием.

Гигантские наплески на скалах, создающие неповторимые пейзажи.

Узоры ледяных трещин и миллионы пузырьков, придающих льду загадочный вид.

Голубые торосы, которые восхищают своей красотой и величием.

Увлекательные мероприятия

В программе вашего путешествия также:

Посещение острова Ольхон и скалы Шаманка — священных мест, полных легенд и истории.

Баня с прорубью в Байкале — это не только традиция, но и возможность ощутить настоящую силу природы.

Катание на коньках по открытому льду и зимние велосипеды, которые подарят вам массу положительных эмоций.

Наслаждение красочными рассветами и закатами, которые запомнятся на всю жизнь.

Закат на Хивусе — момент, который стоит запечатлеть в памяти.

Дегустация традиционной бурятской ухи — это не просто еда, а часть культуры.

Участие в национальном горловом пении с танцами, что позволит вам прикоснуться к местным традициям.

Посещение мраморного карьера и множество других интересных мест.

Заключение

Это путешествие — отличный способ отдохнуть, насладиться природой и открыть для себя новые горизонты. Не упустите возможность стать частью этого уникального опыта и погрузиться в атмосферу Байкала!