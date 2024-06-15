Бурятия: Красота Тункинской долины

У нас будет два дня, чтобы погрузиться в жизнь народа Бурятии.

Пройдемся по живописным местам Тункинской долины, попробуем национальные блюда и развлечения в этнодеревне Амар Гол, побываем в настоящем буддийском дацане и покормим страусов на ферме.
Бурятия: Красота Тункинской долины
Бурятия: Красота Тункинской долины
Бурятия: Красота Тункинской долины
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Что вас ожидает:

  • Национальный парк «Тункинский»
  • Этнодеревня Амар Гол
  • Дацан Бурхан Баабай
  • Экологическая тропа «Саянай зурхэн»
  • Посёлок Аршан
  • Монгольский рынок

Описание тура

Красота Тункинской долины Мы отправляемся в Бурятию — удивительный мир контрастов, горных просторов, бескрайних степей и густых лесов. Наш путь лежит в один из крупнейших парков России — Тункинский, однако оценить могучую красоту окрестностей мы сможем уже по пути, преодолевая Андриановский перевал. Насыщенный маршрут проведет нас по экологическим тропам к священным местам, покажет лучшие смотровые площадки. Мы побываем в поселке Аршан, где находится знаменитый «Пик любви», полюбуемся гольцами Восточного Саяна. Этнодеревня Амар Гол У нас будет возможность полностью погрузиться в культуру бурятского народа: отведать национальные блюда и научиться их приготовлению, пострелять из лука или принять участие в сакральной игре с разбиванием хребетовой кости. И, конечно же, станцевать ёхор или сфотографироваться в национальных костюмах! Перед отъездом мы отправимся на Монгольский рынок — еще одно примечательное место, где можно приобрести ценный сувенир на память о путешествии. Что вас ждет С первых же дней путешествия мы окунемся в самобытную культуру народа Бурятии, проведя два незабываемых дня в сердце региона. Прогуливаясь по живописным склонам Тункинской долины, мы будем вдыхать чистый горный воздух, восхищаясь видами величественных горных вершин. Не упустим возможность попробовать традиционные бурятские блюда и принять участие в национальных развлечениях в аутентичной этнодеревне Амар Гол. Одно из центральных событий нашей поездки – посещение буддийского дацана, где мы углубимся в духовные практики и познакомимся с древними учениями Востока. Нас ждет встреча с ламами и возможность узнать об истории, традициях и философии буддизма. Особым впечатлением станет посещение фермы страусов. Эти величественные птицы, родом из жарких африканских саванн, обрели свой дом в Бурятии. Важная информация: Обязательно возьмите с собой:
  • треккинговую, нескользкую обувь;
  • солнцезащитные очки и крем от загара;
  • дождевик, в зависимости от погодных условий;
  • фотоаппарат;
  • воду;
  • орешки, шоколад, перекус во время пути.

Даты тура: <br>15.06.2024 — 16.06.2024, <br>29.06.2024 — 30.06.2024, <br>13.07.2024 — 14.07.2024, <br>27.07.2024 — 28.07.2024, <br>10.08.2024 — 11.08.2024, <br>28.09.2024 — 29.09.2024

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Национальный парк «Тункинский»
  • Этнодеревня Амар Гол
  • Дацан Бурхан Баабай
  • Экологическая тропа «Саянай зурхэн»
  • Посёлок Аршан
  • Монгольский рынок
Что включено
  • Трансфер по программе
  • Проживание в визитном центре «Хэшэгтэ»
  • Питание по программе (ужин, завтрак, обед во второй день)
  • Посещение страусиной фермы
  • Посещение этнодеревни Амар Гол
  • Сопровождение гида на протяжении всего маршрута
Что не входит в цену
  • Личные расходы туриста
  • Питание в кафе
  • Баня
Место начала и завершения?
Гостиница Ангара, Иркутск
Когда и сколько длится?
Когда: Даты тура:
15.06.2024 — 16.06.2024,
29.06.2024 — 30.06.2024,
13.07.2024 — 14.07.2024,
27.07.2024 — 28.07.2024,
10.08.2024 — 11.08.2024,
28.09.2024 — 29.09.2024
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 34 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Важная информация
  • Обязательно возьмите с собой:
  • Треккинговую, нескользкую обувь
  • Солнцезащитные очки и крем от загара
  • Дождевик, в зависимости от погодных условий
  • Фотоаппарат
  • Воду
  • Орешки, шоколад, перекус во время пути
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Байкала

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