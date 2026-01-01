Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание тура

Хит- путешествие по Байкалу на 7 дней! Самые Топовые места зимнего Байкала!

Кольцевой маршрут по Байкалу - из Листвянки на озеро Ольхон едем на аэролодке Хивус по льду! Где запрещено ездить машинам и Уазикам, - под вами будет глубина более 1000 метров, а вокруг много чистого льда! И царство пузырьков в бухте Голоустной! Максимальные впечатления от льда и ледяных красот Байкала!

Продуманный маршрут, отличные, теплые турбазы/отели для проживания (со всеми удобствами), вкусное питание, гиды, знающие регион, наша клиентоориентированность - вот что уже оценили довольные участники - посмотрите отзывы реальных людей в конце тура!

3 дня будем жить на самом острове Ольхон! В самом месте силы Байкала! Рассветы и закаты у скалы Шаманки можно встречать хоть каждый день! Для ваших ярких фотосессий - мы предоставим готовые яркие образы, а в один из дней тура на Ольхоне будет работать фотограф!

7 дней — идеальный период для насыщенного путешествия, которое одновременно позволит отдохнуть и переключиться от повседневных забот!

Будет оооочень вдохновляюще! Присоединяйтесь!