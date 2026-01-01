Описание тура
Хит- путешествие по Байкалу на 7 дней! Самые Топовые места зимнего Байкала!
Кольцевой маршрут по Байкалу - из Листвянки на озеро Ольхон едем на аэролодке Хивус по льду! Где запрещено ездить машинам и Уазикам, - под вами будет глубина более 1000 метров, а вокруг много чистого льда! И царство пузырьков в бухте Голоустной! Максимальные впечатления от льда и ледяных красот Байкала!
Продуманный маршрут, отличные, теплые турбазы/отели для проживания (со всеми удобствами), вкусное питание, гиды, знающие регион, наша клиентоориентированность - вот что уже оценили довольные участники - посмотрите отзывы реальных людей в конце тура!
3 дня будем жить на самом острове Ольхон! В самом месте силы Байкала! Рассветы и закаты у скалы Шаманки можно встречать хоть каждый день! Для ваших ярких фотосессий - мы предоставим готовые яркие образы, а в один из дней тура на Ольхоне будет работать фотограф!
7 дней — идеальный период для насыщенного путешествия, которое одновременно позволит отдохнуть и переключиться от повседневных забот!
Будет оооочень вдохновляюще! Присоединяйтесь!
Программа тура по дням
Иркутск - Тальцы - Листвянка (авто 60 км)
9.00 Встречаем участников в аэропорту города Иркутска.
Сперва нас ждет обзорная экскурсия по историческому центру города. Прогуляемся по Набережной, увидим площадь трех церквей, Московские ворота, старинные особняки, и памятник Александру Iii. А далее отправляемся в поселок Листвянка, который стоит на берегу самого озера и реки Ангары, единственно вытекающей из озера.
По дороге посещаем уникальный архитектурно-этнографический комплекс музей под открытым небом Тальцы, где собраны уникальные памятники истории, архитектуры и этнографии 18-20 века народов Прибайкалья. Здесь и образцы деревянного русского зодчества, и элементы культуры местных народностей, и то, что осталось от Илимского острога 1630г. Это одно из немногих мест в нашей стране, где трудятся над сохранением нашей истории. Здесь нас ждет обед.
И далее мы приезжаем в поселок Листвянка, где размещаемся в гостинице на следующие два дня (2х местные номера). Вечером у нас по плану вечер знакомств и вкусный ужин в одном из приятных кафе Листвянки.
Знакомство с озером Байкал
Сегодня у нас по плану более детальное знакомство с природными ресурсами озера. Узнаем, как оно образовалось, почему было и остается чистейшим озером, несмотря все ухудшающуюся экологию вокруг. Для этого отправимся на экскурсию в Байкальский лимнологический музей, где местный экскурсовод подробно нам все расскажет. И познакомит с обитателями озера, различными рыбками и байкальской нерпой, которые содержатся здесь в специальных аквариумах. В завершение экскурсии можно совершить виртуальное погружение в подводном батискафе на самое дно озера (виртуально) или изучить живой мир Байкала под микроскопом (на выбор, по желанию).
А далее у нас по плану прогулка на свежем воздухе - будем подниматься на вершину горы Камень Черского, откуда с высоты 728 метров открывается отличный вид на бескрайние просторы озера Байкал и исток реки Ангары. На вершину нас поднимет подъемник, а спустимся мы уже самостоятельно по приятной лесной тропинке, дыша свежим Байкальским воздухом. Обед в кафе (не входит в стоимость).
После музея у нас будет время для прогулки по Листвянке. Можно сходить на лед Байкала, местный рынок за сувенирами и дегустацией местных деликатесов или отправиться на представление в Нерпинарий. Вторую половину дня можно провести на выбор: отправиться в питомник сибирских Хаски или покататься на снегоходах по Байкальской тайге (оплачивается отдельно, бронируется заранее). Вечером возвращаемся в гостиницу, делимся впечатлениями, ужин.
Листвянка - о. Ольхон. Путешествие на Хивусе
Аэролодка. 200 км- 7-8 часов
Сегодня нас ждет насыщенный день и уникальная экскурсия!
Отправимся в самое сердце Байкала на остров Ольхон! Но поедем не на автобусе по обычной дороге, а по самому озеру на катере с воздушной подушкой Хивус. Уверены, таких эмоций вы прежде не испытывали!
Нам предстоит проехать около 200 км по большому морю Байкала, где не ездят уазики и авто, - вдоль множества бухт и заливов, по чистому льду, любуясь удивительными пейзажами, которые открываются только здесь. В этом самая уникальность нашей поездки! Под вами будет глубина более 1000 метров, а вокруг многосамого чистого льда!
Первую остановку мы совершим в бухте Песчаной. Летом здесь словно местный курорт - бирюзовая вода и белый песок, а зимой прозрачный лед, белый песок и уникальные деревья, которые называют Ходульными. Все благодаря силам природы ветру и воде, которые вымывает песок, обнажая корни деревьев и создавая иллюзию деревьев на ножках. Удивительное зрелище! Опять же чудо природы Байкала. Сохраняем в своей памяти виды на скальные мысы Большой и Малый Колокольный, которые стоят по краям бухты.
А далее сделаем остановку в Большом Голоустном, которое славится своим чистым льдом с волшебными пузырьками. И отправляемся до Ольхона.
Обед в пути походного типа и обязательно ритуал Поцелуй Байкала!
Вечером заселяемся в нашу уютную базу отдыха почти на берегу Байкала. (номера 2-3 местные с удобствами). Ужин в кафе.
П. Хужир - мыс Хобой
Ну что же, мы на Ольхоне! Одном из крупнейших озерных островов в мире! И его изучение мы начнем сегодня с Северной части острова. Отправимся к Мысу Хобой!
Завтрак и выезжаем на экскурсии. Два следующих дня испытаем новые для себя ощущения будем ездить по льду Байкала прямо на авто!
Север острова богат гротами и ледяными пещерами с сотнями сосулек разных форм и размеров. Кажется, что именно здесь, в одной из них находится тайный вход в царство Снежной королевы. Вот ты зайдешь и увидишь ту самую дверь По пути к острову Хобой мы увидим скальный комплекс Три брата или Белый мыс (Сагаан Хушун), - обрывистый скальный массив белого цвета, с растущими на скалах красными лишайниками. Которые, к слову сказать, растут только в местах с чистейшей экологией. А зимой у основания этих скал благодаря ветру, волнам и морозу, появляются другие чудеса ледяные наплески в форме игольчатых цветов. Это невероятно красиво!
Проезжаем к самому северу острова Мысу Хобой (Клык в пер. с бурятского). Именно здесь из-за сжатия ледяного покрова образуются самые большие и эффектные торосы льдины, из чистого бирюзового льда, которые создают здесь целые торосовые поля. Вот где простор для ваших фотосессий!
На обед у нас сегодня горячая уха из местного омуля и вкусный травяной чай. После обеда возвращаемся в поселок Хужир.
А на вечер большие планы встретить красивый закат на Мысе Бурхан с видом на скалу Шаманку. Ужин в кафе.
П. Хужир - мыс Огой
Сегодня отправимся изучать Юг острова Ольхон также по льду!
Первую остановку сделаем возле острова Огой (Безводный в пер. с бурятского). Это самый крупный остров из пролива Малое море. И здесь никогда не проживал человек. Отчасти поэтому остров и был выбран местом, где в 2005г была установлена буддистская Ступа Просветления, ставшая сейчас популярным туристическим центром. Считается, что она способствует процветанию той местности, где она находится, и приносит пользу людям, которые посещают ее осознанно. Загадать желания и проверить сбудется ли оно могут все!
А еще на острове Огой есть уникальный розовый песок. А юг острова это тот самый фотогеничный мыс Дракон (Хвост Дракона), который вы могли видеть на многих фотографиях с Байкала. Теперь фотография с Драконом будет и у вас! Обед на льду. После обеда мы можем продолжить путешествие по островам Малого моря остров Ольтрек, мыс Цаган-Хушун, Курминский залив. Главное, вернуться в Хужир не очень поздно, чтобы успеть еще раз пройтись по сувенирным лавочкам. И, конечно, в 4ый или 5ый день путешествия можно взять с собой коньки, чтобы покататься на участках чистого льда и получить новые эмоции!
А мы с удовольствием предоставим девушкам яркие образы для фотосессий - фатиновые юбки,яркие модные шубки, и аксессуары к ним (бесплатно). А чтобы ваши фотографии собрали 100 тысяч лайков в соцсетях или просто порадовали вас - сегодня в туре для вас будет работать профессиональный фотограф!
Ужин в кафе.
Возвращение в Иркутск
Закат на Шаманке мы уже видели. А что же насчет рассвета?
Сегодня мы прощаемся с островом Ольхон. И возвращаться на материк будем уже по другой дороге, через Тажеранские степи. Эти степи уникальный уголок монгольских пейзажей на территории Прибайкалья, сформировавшийся, только представьте, 300-400 миллионов лет назад!! К слову сказать, возраст Байкала ученые датируют примерно 25-35 миллионов лет назад.
Тажераны знамениты своими минеральными озерами, залежами драгоценных и полудрагоценных камней, уникальным растительным миром, в котором более 50 видов эндемиков (растений, произрастающих только в этой местности), наскальной живописью и интересными пещерами. Конечно, для знакомства с Тажеранами нужно отдельное путешествие. А пока мы полюбуемся аскетичными холмистыми пейзажами, уходящими далеко в сторону горизонта.
Сделаем остановку возле двух памятников один в честь свободного Бродяги, второй не менее свободного Орла, культ которого столь почитаем среди местных шаманов. Ведь согласно легенде, прародитель всех шаманов спустился на остров Ольхон именно в образе орла. Обед по пути в кафе (не входит в стоимость).
Ближе к вечеру приезжаем в Иркутск, заселяемся в гостиницу в историческом центре города и идем гулять по историческому центру. Дойдем пешком до 130-го квартала, где сегодня нас ждет финальный ужин нашего путешествия. Делимся впечатлениями и планами на будущее!
Летим домой
Завтрак в гостинице (с 8 утра, для ранних вылетов будут предоставлены ланч-боксы).
Для тех, кто вылетает утром будет организован единый трансфер в аэропорт с 6 до 8 утра (время определяет гид на месте).
Для вылетающих более поздними рейсами добраться до аэропорта можно будет на такси (20 минут от нашей гостиницы).
Удачного полета и мягкой посадки!
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча в аэропорту и на ж/д вокзале г. Иркутска (до 9 утра в день выезда) и обратный трансфер в аэропорт в день вылета
- Трансфер на теплом микроавтобусе до 20 мест марки Mercedes Sprinter, багаж едет внутри теплого автобуса
- Проживание в отличных гостиницах с удобствами (2-3 местное размещение, для пар 2х местное)
- Питание: завтраки, 3 обеда, и 1 обед походного типа
- Сопровождение профессионального гида-экскурсовода
- Обзорная экскурсия по Иркутску
- Посещение архитектурно-этнографического комплекса Тальцы
- Подъем на фуникулере на смотровую площадку Камень Черского
- Экскурсия в музей озера Байкала
- Путешествие по Большому морю Байкала на Хивусе, катере с воздушной подушкой на целый день
- Посещение бухты поселка Большое Голоустное и бухты Песчаной с Ходульными деревьями
- Экскурсия на Север Ольхона: скала Три брата, Мыс Хобой, поля торосов
- Экскурсия на остров Огой, к ступе Просветления
- Посещение Скалы Шаманка
- Тажеранские степи: памятники Орлу и Бродяге
- Ритуал Поцелуй Байкала
- Яркие образы для фотосессий для девушек
- Работа профессионального фотографа 1 день в туре
- Информационные гайды Что посмотреть в Иркутске? и Где остановиться до или после путешествия?
- Помощь в выборе авиабилетов
- Информационная поддержка, без выходных
Что не входит в цену
- Авиаперелет в г. Иркутск из вашего города и обратно
- Питание не по программе (2 обеда, ужины)
- Доп. экскурсии: катание на Хаски/снегоходы, билеты в нерпинарий, коньки на Ольхоне (700 руб/день)
О чём нужно знать до поездки
Все фото реальные, не из Интернета и сделаны в наших путешествиях!
Пожелания к путешественнику
Путешествие подходит для людей любого уровня физической активности.