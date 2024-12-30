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Вы давно мечтали попасть на Байкал или уже были здесь и мечтаете вернуться вновь? Мы предлагаем Вам начать Новый, 2024, год с исполнения Вашей мечты! А мы обещаем сделать этот праздник незабываемым: такого количества новых впечатлений и событий вы не найдете ни в одном туре!