Об экскурсии

треккинговую, нескользкую обувь;

солнцезащитные очки и крем от загара;

дождевик, в зависимости от погодных условий;

фотоаппарат;

воду;

орешки, шоколад, перекус во время пути.

В Республике Бурятия расположен один из крупнейших национальных парков России — «Тункинский». Расположен он прямо между двумя великими азиатскими озерами, Байкалом и Хубсугулом. Вместе с нами Вы отправитесь в живописный горный поселок Аршан и увидите Аршанский водопад, а после мы осуществим восхождение на одну из диких и впечатляющих вершин — пик Галина. Наш путь пройдет через буддийский дацан и побережье реки Бухота. Обязательно возьмите с собой: