Меж великих озер: Тункинский парк с подъемом на пик Галина

В Бурятии расположен один из крупнейших национальных парков России.

Мы покажем Вам его лучшие места — Аршанский водопад, буддийский дацан посреди дикой природы, а также совершим подъем на пик Галина, откуда Вы сможете рассмотреть окрестности с высоты птичьего полета.
Меж великих озер: Тункинский парк с подъемом на пик Галина
Меж великих озер: Тункинский парк с подъемом на пик Галина
Меж великих озер: Тункинский парк с подъемом на пик Галина
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Что вас ожидает:

  • Тункинский национальный парк
  • Поселок Аршан
  • Аршанский водопад
  • Река Бухота
  • Вершина Тункинских гольцов
  • Пик Галина

Описание тура

Об экскурсии

В Республике Бурятия расположен один из крупнейших национальных парков России — «Тункинский». Расположен он прямо между двумя великими азиатскими озерами, Байкалом и Хубсугулом. Вместе с нами Вы отправитесь в живописный горный поселок Аршан и увидите Аршанский водопад, а после мы осуществим восхождение на одну из диких и впечатляющих вершин — пик Галина. Наш путь пройдет через буддийский дацан и побережье реки Бухота. Обязательно возьмите с собой:
  • треккинговую, нескользкую обувь;
  • солнцезащитные очки и крем от загара;
  • дождевик, в зависимости от погодных условий;
  • фотоаппарат;
  • воду;
  • орешки, шоколад, перекус во время пути.

01.06.2024 — 02.06.2024, <br>06.07.2024 — 07.07.2024, <br>10.08.2024 — 11.08.2024.<br>Дополнительные даты обговариваются по заявкам.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Тункинский национальный парк
  • Поселок Аршан
  • Аршанский водопад
  • Река Бухота
  • Вершина Тункинских гольцов
  • Пик Галина
Что включено
  • Трансфер по программе
  • Сопровождение гида
  • Проживание на турбазе
  • Питание по программе (ужин, завтрак, перекус)
Что не входит в цену
  • Личные расходы туриста
  • Питание в кафе
Место начала и завершения?
Гостиница Ангара, Иркутск
Когда и сколько длится?
Когда: 01.06.2024 — 02.06.2024,
06.07.2024 — 07.07.2024,
10.08.2024 — 11.08.2024.
Дополнительные даты обговариваются по заявкам.
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 34 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • Связаться для уточнения деталей бронирования можно по номерам: +7 (950) 111-74-03 и +7 (950) 067-86-36
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Байкала

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