В Бурятии расположен один из крупнейших национальных парков России.
Мы покажем Вам его лучшие места — Аршанский водопад, буддийский дацан посреди дикой природы, а также совершим подъем на пик Галина, откуда Вы сможете рассмотреть окрестности с высоты птичьего полета.
Мы покажем Вам его лучшие места — Аршанский водопад, буддийский дацан посреди дикой природы, а также совершим подъем на пик Галина, откуда Вы сможете рассмотреть окрестности с высоты птичьего полета.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Что вас ожидает:
- Тункинский национальный парк
- Поселок Аршан
- Аршанский водопад
- Река Бухота
- Вершина Тункинских гольцов
- Пик Галина
Описание тура
Об экскурсииВ Республике Бурятия расположен один из крупнейших национальных парков России — «Тункинский». Расположен он прямо между двумя великими азиатскими озерами, Байкалом и Хубсугулом. Вместе с нами Вы отправитесь в живописный горный поселок Аршан и увидите Аршанский водопад, а после мы осуществим восхождение на одну из диких и впечатляющих вершин — пик Галина. Наш путь пройдет через буддийский дацан и побережье реки Бухота. Обязательно возьмите с собой:
- треккинговую, нескользкую обувь;
- солнцезащитные очки и крем от загара;
- дождевик, в зависимости от погодных условий;
- фотоаппарат;
- воду;
- орешки, шоколад, перекус во время пути.
01.06.2024 — 02.06.2024, <br>06.07.2024 — 07.07.2024, <br>10.08.2024 — 11.08.2024.<br>Дополнительные даты обговариваются по заявкам.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Тункинский национальный парк
- Поселок Аршан
- Аршанский водопад
- Река Бухота
- Вершина Тункинских гольцов
- Пик Галина
Что включено
- Трансфер по программе
- Сопровождение гида
- Проживание на турбазе
- Питание по программе (ужин, завтрак, перекус)
Что не входит в цену
- Личные расходы туриста
- Питание в кафе
Место начала и завершения?
Гостиница Ангара, Иркутск
Когда и сколько длится?
Когда: 01.06.2024 — 02.06.2024,
06.07.2024 — 07.07.2024,
10.08.2024 — 11.08.2024.
Дополнительные даты обговариваются по заявкам.
06.07.2024 — 07.07.2024,
10.08.2024 — 11.08.2024.
Дополнительные даты обговариваются по заявкам.
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 34 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Связаться для уточнения деталей бронирования можно по номерам: +7 (950) 111-74-03 и +7 (950) 067-86-36
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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