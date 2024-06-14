треккинговую, нескользкую обувь;

солнцезащитные очки и крем от загара;

дождевик, в зависимости от погодных условий;

хоба, подпопник;

фотоаппарат;

воду;

орешки, шоколад, перекус во время пути.

Что Вас ждет Хамар-Дабан — древнейший массив планеты, образующий целую горную страну на юге Байкала. Здесь, на Комаринском хребте, расположена высочайшая точка массива — пик Черского. Именно к нему и проходит наш путь. Горные реки, каскады водопадов и витиеватые тропы — все это мы успеем преодолеть за три дня путешествия, чтобы достичь нашей главной цели. Этот тур точно придется по вкусу настоящим искателям приключений! Важно знать Обязательно возьмите с собой: