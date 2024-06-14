Мы подготовили для вас трехдневный маршрут по южной части Байкала с восхождением на высочайшую точку Комаринского хребта — пик Черского.
По пути остановимся полюбоваться горными реками и каскадами водопадов, а ночевать будем на живописной поляне.
По пути остановимся полюбоваться горными реками и каскадами водопадов, а ночевать будем на живописной поляне.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Что вас ожидает:
- Пик Черского
- Долина реки Подкомарная
- Водопады
Описание тура
Что Вас ждет Хамар-Дабан — древнейший массив планеты, образующий целую горную страну на юге Байкала. Здесь, на Комаринском хребте, расположена высочайшая точка массива — пик Черского. Именно к нему и проходит наш путь. Горные реки, каскады водопадов и витиеватые тропы — все это мы успеем преодолеть за три дня путешествия, чтобы достичь нашей главной цели. Этот тур точно придется по вкусу настоящим искателям приключений! Важно знать Обязательно возьмите с собой:
- треккинговую, нескользкую обувь;
- солнцезащитные очки и крем от загара;
- дождевик, в зависимости от погодных условий;
- хоба, подпопник;
- фотоаппарат;
- воду;
- орешки, шоколад, перекус во время пути.
14.06.2024 — 16.06.2024.<br> Дополнительные даты тура обговариваются по заявкам.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пик Черского
- Долина реки Подкомарная
- Водопады
Что включено
- Встреча группы
- Трансфер по программе
- Гид-проводник на протяжении всего маршрута
- Аренда кострового оборудования
- Питание по программе
Что не входит в цену
- Личные расходы экскурсанта
- Дополнительные напитки и еда (кроме указанных в программе)
- Аренда личного снаряжения: спальник, рюкзак, коврик
- Прививка/страховка от энцефалита
Место начала и завершения?
Гостиница Ангара, Иркутск
Когда и сколько длится?
Когда: 14.06.2024 — 16.06.2024.
Дополнительные даты тура обговариваются по заявкам.
Дополнительные даты тура обговариваются по заявкам.
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 34 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Связаться для уточнения деталей бронирования можно по номерам: +7 (950) 111-74-03 и +7 (950) 067-86-36
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Байкала
Похожие туры из Байкала
Авторский тур
4 дня
Восхождение на Мунку-Сардык. Приключения в Саянах
Начало: п. Слюдянка
1 мая в 10:00
9 мая в 10:00
17 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Навстречу Байкальской осени. Круиз по Байкалу
Начало: Иркутский район, посёлок Листвянка
10 сен в 10:00
от 116 000₽ за человека
скидка
6%
Авторский тур
4 дня
Навстречу Байкальской осени. Листвянка - КБЖД - бухта Песчаная - о. Ольхон
Начало: Иркутский район, посёлок Листвянка
10 сен в 10:00
от 6400060 000₽ за человека